Белгия свиква извънреден съвет заради дронове над летища и военни бази

Белгийският Съвет за национална сигурност ще проведе извънредно заседание заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, съобщи вътрешният министър Бернар Кентен, предава БТА.
Както информира БТА, в понеделник вечер белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти - след появата на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази „Клайне Брьогел“ и „Флорен“.
Основната цел на заседанието ще бъде да се обсъдят политически и технически решения на проблема, който вчера доведе до отмяна и отклоняване на редица полети. Според местни медии първите дронове били забелязани около 21:00 ч. българско време над летище „Завентем“ в Брюксел. Обслужването на полети било временно прекратено, а 30 минути по-късно тревогата отменена. Малко след възобновяването на полетите последвало второ нареждане за затваряне на въздушното пространство, отменено малко преди полунощ.
Министър Кентен уточни, че засега не е ясно чии са дроновете и откъде са управлявани, като напомни, че не всички безпилотни апарати в Белгия подлежат на задължителна регистрация.
Местни издания съобщават, че военните системи за засичане и заглушаване не са успели да противодействат на летателните апарати. Любителски кадри от района на летището показват малки дронове, движещи се с висока скорост на височина 100-200 метра, с включени навигационни светлини.
След серията инциденти над Полша и Германия през септември и октомври белгийските власти предупредиха, че летището в Брюксел е слабо защитено и призоваха за спешно оборудване с технологии за противодействие. Миналата година в страната са отчетени над 31 000 неразрешени полета на дронове, основно около столичното летище - средно по около 30 на ден.
По-рано тази седмица белгийското военно командване нареди сваляне на всеки дрон, навлязъл в зоната на военните бази. Според министъра на отбраната Тео Франкен, подобни летателни апарати вероятно се използват за събиране на разузнавателни данни - включително местоположението на изтребители и честотите на военната комуникация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:34 05.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
10:35 05.11.2025
3 ха-ха
10:36 05.11.2025
4 Тъмният дух на господин
10:37 05.11.2025
5 Луди хора
10:40 05.11.2025
6 Митко
Коментиран от #9
10:40 05.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Няма съмнение 😀
10:46 05.11.2025
9 Пепи Волгата
До коментар #6 от "Митко":Аз избрах еврото, защото еврото ще смачка всички палячовски валути
10:47 05.11.2025
10 Направо бягай
До коментар #7 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":при д-р Гълъбова ! Ти си точно за там !
Коментиран от #13
10:48 05.11.2025
11 фред
10:48 05.11.2025
12 Пен
10:50 05.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
10:53 05.11.2025
15 Великото НАТЮ
10:56 05.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факти
11:09 05.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.