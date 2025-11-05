Новини
Свят »
Белгия »
Белгия свиква извънреден съвет заради дронове над летища и военни бази

Белгия свиква извънреден съвет заради дронове над летища и военни бази

5 Ноември, 2025 10:31 720 18

  • белгия-
  • извънреден съвет-
  • дронове-
  • летища-
  • военни бази

След два инцидента за едно денонощие властите обсъждат спешни мерки за защита на въздушното пространство и противодействие на неидентифицирани летателни апарати.

Белгия свиква извънреден съвет заради дронове над летища и военни бази - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгийският Съвет за национална сигурност ще проведе извънредно заседание заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, съобщи вътрешният министър Бернар Кентен, предава БТА.

Както информира БТА, в понеделник вечер белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти - след появата на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази „Клайне Брьогел“ и „Флорен“.

Основната цел на заседанието ще бъде да се обсъдят политически и технически решения на проблема, който вчера доведе до отмяна и отклоняване на редица полети. Според местни медии първите дронове били забелязани около 21:00 ч. българско време над летище „Завентем“ в Брюксел. Обслужването на полети било временно прекратено, а 30 минути по-късно тревогата отменена. Малко след възобновяването на полетите последвало второ нареждане за затваряне на въздушното пространство, отменено малко преди полунощ.

Министър Кентен уточни, че засега не е ясно чии са дроновете и откъде са управлявани, като напомни, че не всички безпилотни апарати в Белгия подлежат на задължителна регистрация.

Местни издания съобщават, че военните системи за засичане и заглушаване не са успели да противодействат на летателните апарати. Любителски кадри от района на летището показват малки дронове, движещи се с висока скорост на височина 100-200 метра, с включени навигационни светлини.

След серията инциденти над Полша и Германия през септември и октомври белгийските власти предупредиха, че летището в Брюксел е слабо защитено и призоваха за спешно оборудване с технологии за противодействие. Миналата година в страната са отчетени над 31 000 неразрешени полета на дронове, основно около столичното летище - средно по около 30 на ден.

По-рано тази седмица белгийското военно командване нареди сваляне на всеки дрон, навлязъл в зоната на военните бази. Според министъра на отбраната Тео Франкен, подобни летателни апарати вероятно се използват за събиране на разузнавателни данни - включително местоположението на изтребители и честотите на военната комуникация.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 0 Отговор
    Ми правилно !!! Тези извънземни докога ще се разпасват да фърчат където си искат ?! И на нашите здрави самолети те са блокирали двигателите , аха.....

    10:34 05.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 0 Отговор
    Евророзови палячовци Неможачи.

    10:35 05.11.2025

  • 3 ха-ха

    18 1 Отговор
    НатОвцете им се разказва играта с тия дронове , а тръгнали да борят руснаците ....

    10:36 05.11.2025

  • 4 Тъмният дух на господин

    17 0 Отговор
    Путин се рее над цяла Европа и смущава сънят на розовите понита. Не могат да спят и чвилят уплашено

    10:37 05.11.2025

  • 5 Луди хора

    17 0 Отговор
    Всяка седмица се свиква някакъв извънреден съвет... Някакъв нов вид туризъм развиват

    10:40 05.11.2025

  • 6 Митко

    9 0 Отговор
    Братя, какво ще правиме с Еврото ???

    Коментиран от #9

    10:40 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма съмнение 😀

    7 0 Отговор
    Работа на Путин е това ! 😀

    10:46 05.11.2025

  • 9 Пепи Волгата

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "Митко":

    Аз избрах еврото, защото еврото ще смачка всички палячовски валути

    10:47 05.11.2025

  • 10 Направо бягай

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    при д-р Гълъбова ! Ти си точно за там !

    Коментиран от #13

    10:48 05.11.2025

  • 11 фред

    5 0 Отговор
    Евтини измишльотини! Дробовете са им в главите

    10:48 05.11.2025

  • 12 Пен

    7 0 Отговор
    Дроновете ги пускат агентите Петров и Боширов!

    10:50 05.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 6 Отговор
    Не съм пускал дроновете, защото не мърдам от бункера

    10:53 05.11.2025

  • 15 Великото НАТЮ

    8 1 Отговор
    Още не било ясно чии са дроновете и откъде са управлявани...

    10:56 05.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    1 0 Отговор
    Писахте ли новината , че преди два дена военият министър на Белгия влезе в болница с инсулт след изказването му за Русия . Тези щели да ходят да се бият с руснаците Ха Ха !

    11:09 05.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания