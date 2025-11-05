Белгия свиква извънреден съвет заради дронове над летища и военни бази

Белгийският Съвет за национална сигурност ще проведе извънредно заседание заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, съобщи вътрешният министър Бернар Кентен, предава БТА.

Както информира БТА, в понеделник вечер белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти - след появата на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази „Клайне Брьогел“ и „Флорен“.

Основната цел на заседанието ще бъде да се обсъдят политически и технически решения на проблема, който вчера доведе до отмяна и отклоняване на редица полети. Според местни медии първите дронове били забелязани около 21:00 ч. българско време над летище „Завентем“ в Брюксел. Обслужването на полети било временно прекратено, а 30 минути по-късно тревогата отменена. Малко след възобновяването на полетите последвало второ нареждане за затваряне на въздушното пространство, отменено малко преди полунощ.

Министър Кентен уточни, че засега не е ясно чии са дроновете и откъде са управлявани, като напомни, че не всички безпилотни апарати в Белгия подлежат на задължителна регистрация.

Местни издания съобщават, че военните системи за засичане и заглушаване не са успели да противодействат на летателните апарати. Любителски кадри от района на летището показват малки дронове, движещи се с висока скорост на височина 100-200 метра, с включени навигационни светлини.

След серията инциденти над Полша и Германия през септември и октомври белгийските власти предупредиха, че летището в Брюксел е слабо защитено и призоваха за спешно оборудване с технологии за противодействие. Миналата година в страната са отчетени над 31 000 неразрешени полета на дронове, основно около столичното летище - средно по около 30 на ден.

По-рано тази седмица белгийското военно командване нареди сваляне на всеки дрон, навлязъл в зоната на военните бази. Според министъра на отбраната Тео Франкен, подобни летателни апарати вероятно се използват за събиране на разузнавателни данни - включително местоположението на изтребители и честотите на военната комуникация.