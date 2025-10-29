Новини
Фентанилът, а не Тайван ще е основната тема на срещата между Тръмп и Си Дзинпин
  Тема: Тайван

Фентанилът, а не Тайван ще е основната тема на срещата между Тръмп и Си Дзинпин

29 Октомври, 2025 07:55

Тръмп пренасочи вниманието към технологичния сектор на Тайван, като подчерта плановете на най-големия производител на чипове в света да построи голям завод в Аризона

Фентанилът, а не Тайван ще е основната тема на срещата между Тръмп и Си Дзинпин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че Тайван може да не заема важно място в разговорите му с китайския президент Си Дзинпин, макар че остави отворена възможността Си да повдигне въпроса.

"Не знам дали изобщо ще говорим за Тайван", каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, добавяйки: "Няма много за какво да питаме. Тайван е в Тайван."

Тръмп пренасочи вниманието към технологичния сектор на Тайван, като подчерта плановете на най-големия производител на чипове в света, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), да построи голям завод в Аризона. Той посочи и ролята на Nvidia Corp. в разширяването на производството в САЩ, като заяви, че в рамките на две години САЩ могат да контролират 40-50% от световния пазар на чипове.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One, че очаква да намали митата, свързани с фентанила, след предстоящата му среща с китайския президент Си Цзинпин.

Тръмп заяви, че очаква сътрудничество от страна на Пекин по въпроса с наркотиците. На въпроса дали очаква Китай да сътрудничи на американските правоохранителни органи, той отговори: "Китай ще сътрудничи с мен".

Президентът отбеляза, че фентанилът ще бъде централна тема при срещата му със Си Дзинпин, наред с търговските въпроси, засягащи американските фермери. Тръмп заяви, че дискусиите ще обхванат "много неща", но подчерта, че ограничаването на доставките на фентанил остава приоритет.


  • 1 Бай Араб

    13 4 Отговор
    Портокала сега ще изтъргува и Тайван.

    08:01 29.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    20 3 Отговор
    Всички американци са наркомани. Тръмп е бесен, че китайците не искат да купуват соя от уса...

    08:02 29.10.2025

  • 3 Явно и

    18 2 Отговор
    в този район на света ще си спретнат една война!

    08:03 29.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    21 2 Отговор
    Ми нормално те от фентанил дават жертви колкото украйна на фронта 😁😆😅

    08:04 29.10.2025

  • 5 щом и медиите знаят какво ще обсъждат

    10 1 Отговор
    китай е много голям пазар ще се договарят доставки и цени явно

    Коментиран от #14

    08:10 29.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Тръмп загуби и войната с Китай.

    08:15 29.10.2025

  • 7 Трол

    14 4 Отговор
    Г-н Тръмп ще се спазари с г-н Си всичките доставки на фентанил да се плащат от европейския бюджет.

    08:25 29.10.2025

  • 8 Не ти определяш темата

    11 2 Отговор
    Когато говориш с Китай ще мълчиш!

    08:29 29.10.2025

  • 9 Сега ще спазари...!

    7 1 Отговор
    Фентанил,на промоция ,за Киевският Наркоман...

    08:59 29.10.2025

  • 10 Разгеле

    7 3 Отговор
    Добре че един краварски политик казва за проблема с наркотиците ! Щото нашите евроатлантически подлоги не правят нищо , дори когато се вижда , че по пътищата ни дрогираните са колкото пилите .

    09:02 29.10.2025

  • 11 Българин

    2 1 Отговор
    Да не стане така че уса да обкръжат Китай и да го нападнат както направиха с Венесуела под предлог че транспортират кокаин до уса а Китай транспортира фентанил до уса?

    Коментиран от #12, #13, #15

    09:32 29.10.2025

  • 12 Да бе , да ?! 😜

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Това ще е последната им грешка !

    09:34 29.10.2025

  • 13 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Надявам се да е така и тогава ще се изправят срещу международен фронт както беше по времето на Испанската гражданска война.

    09:38 29.10.2025

  • 14 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "щом и медиите знаят какво ще обсъждат":

    Тръмп иска да контролира фентанила за да се бори с коката.Явно разбира къде са големите пари в УСА.

    09:40 29.10.2025

  • 15 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Де този късмет де .

    09:41 29.10.2025

