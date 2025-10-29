Фентанилът, а не Тайван ще е основната тема на срещата между Тръмп и Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че Тайван може да не заема важно място в разговорите му с китайския президент Си Дзинпин, макар че остави отворена възможността Си да повдигне въпроса.

"Не знам дали изобщо ще говорим за Тайван", каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, добавяйки: "Няма много за какво да питаме. Тайван е в Тайван."

Тръмп пренасочи вниманието към технологичния сектор на Тайван, като подчерта плановете на най-големия производител на чипове в света, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), да построи голям завод в Аризона. Той посочи и ролята на Nvidia Corp. в разширяването на производството в САЩ, като заяви, че в рамките на две години САЩ могат да контролират 40-50% от световния пазар на чипове.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One, че очаква да намали митата, свързани с фентанила, след предстоящата му среща с китайския президент Си Цзинпин.

Тръмп заяви, че очаква сътрудничество от страна на Пекин по въпроса с наркотиците. На въпроса дали очаква Китай да сътрудничи на американските правоохранителни органи, той отговори: "Китай ще сътрудничи с мен".

Президентът отбеляза, че фентанилът ще бъде централна тема при срещата му със Си Дзинпин, наред с търговските въпроси, засягащи американските фермери. Тръмп заяви, че дискусиите ще обхванат "много неща", но подчерта, че ограничаването на доставките на фентанил остава приоритет.