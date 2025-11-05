Германският президент Щайнмайер на историческа визита в Ангола

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер продължава днес своята едноседмична обиколка в Африка с официално посещение в Ангола, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В столицата Луанда той ще бъде посрещнат с военни почести, след което ще проведе разговори с президента Жоао Лоуренсо и с лидера на опозицията Адалберто Жуниор.

Щайнмайер е първият германски държавен глава, който посещава Ангола - визита, имаща за цел да подчертае значението на страната като ключов политически и икономически партньор на Германия.

Ангола е четвъртият по големина производител на диаманти в света и разполага с богати залежи от критично важни суровини, от които германската индустрия силно зависи. Суровият петрол представлява около 90% от анголския износ и е основният продукт, който Германия внася от африканската държава.

Посещението в Ангола е последната спирка от африканската обиколка на Щайнмайер, която включваше също Египет и Гана.