Германският президент Щайнмайер на историческа визита в Ангола

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер продължава днес своята едноседмична обиколка в Африка с официално посещение в Ангола, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В столицата Луанда той ще бъде посрещнат с военни почести, след което ще проведе разговори с президента Жоао Лоуренсо и с лидера на опозицията Адалберто Жуниор.
Щайнмайер е първият германски държавен глава, който посещава Ангола - визита, имаща за цел да подчертае значението на страната като ключов политически и икономически партньор на Германия.
Ангола е четвъртият по големина производител на диаманти в света и разполага с богати залежи от критично важни суровини, от които германската индустрия силно зависи. Суровият петрол представлява около 90% от анголския износ и е основният продукт, който Германия внася от африканската държава.
Посещението в Ангола е последната спирка от африканската обиколка на Щайнмайер, която включваше също Египет и Гана.
