Германският президент Щайнмайер на историческа визита в Ангола

5 Ноември, 2025 11:51 507 4

  • германия-
  • ангола-
  • щайнмайер-
  • историческа визита

Посещението в Луанда подчертава стремежа на Берлин да укрепи политическите и икономическите си връзки с една от най-богатите на ресурси африкански държави.

Германският президент Щайнмайер на историческа визита в Ангола - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер продължава днес своята едноседмична обиколка в Африка с официално посещение в Ангола, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В столицата Луанда той ще бъде посрещнат с военни почести, след което ще проведе разговори с президента Жоао Лоуренсо и с лидера на опозицията Адалберто Жуниор.

Щайнмайер е първият германски държавен глава, който посещава Ангола - визита, имаща за цел да подчертае значението на страната като ключов политически и икономически партньор на Германия.

Ангола е четвъртият по големина производител на диаманти в света и разполага с богати залежи от критично важни суровини, от които германската индустрия силно зависи. Суровият петрол представлява около 90% от анголския износ и е основният продукт, който Германия внася от африканската държава.

Посещението в Ангола е последната спирка от африканската обиколка на Щайнмайер, която включваше също Египет и Гана.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    3 1 Отговор
    Просто НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ!

    11:53 05.11.2025

  • 2 Бизнес инсайдър

    2 1 Отговор
    Дойчешвуулетата ще ходат да предлагат на Ангола лъскава маниста за природни ресурси ,но номерът се изтърка и вече никъде не минава .

    11:55 05.11.2025

  • 3 Сталин

    1 1 Отговор
    Тия негодници опряха до Ангола да ги спасява от фалита , талмудистите ционисти източиха Германия, Германия е труп

    12:00 05.11.2025

  • 4 Гориил

    1 1 Отговор
    Ангола е една от малкото африкански страни, които напълно са изоставили марксистката идеология и са преминали към пазарно ориентирана, прозападна държава. Отношенията с анголския режим са опасни и рисковани поради широко разпространената корупция и кражби. Нито една ценна сделка не може да бъде сключена без многомилионни подкупи и скъпи подаръци.Например, руската корпорация „Алроса“ дълго време оперираше в богатата на диаманти Ангола, генерирайки колосални печалби за анголската мафия и обогатявайки анголския елит. Но веднага щом започна натискът от санкциите, корумпирани служители незабавно поискаха „Алроса“ да се оттегли от уставния си капитал и да продаде дела си на набързо създадено държавно предприятие. В противен случай анголските власти започнаха да заплашват с конфискация и национализация на руски активи.Мисля, че Германия ще загуби в борбата срещу корупцията в Ангола.

    12:12 05.11.2025

