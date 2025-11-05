Новини
Кървава атака в Судан: десетки убити в стратегически град

5 Ноември, 2025 12:57, обновена 5 Ноември, 2025 13:26 421 0

Боевете между армията и Силите за бърза подкрепа се разгарят в Северен Кордофан

Кървава атака в Судан: десетки убити в стратегически град - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 40 души са загинали при нападение срещу стратегическия судански град Ел Обейда - столицата на провинция Северен Кордофан, съобщи Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси, цитирана от Франс прес, предава БТА.

ООН не уточнява кога точно е извършена атаката, нито коя от страните стои зад нея.

Инцидентът се случва на фона на засилващи се боеве за контрол над Северен Кордофан между редовната суданска армия и паравоенната групировка „Сили за бърза подкрепа“.

Конфликтът в Судан продължава вече повече от две години и половина, като цивилното население остава сред основните жертви на продължаващите сблъсъци.


Судан
