Кървава атака в Судан: десетки убити в стратегически град

Най-малко 40 души са загинали при нападение срещу стратегическия судански град Ел Обейда - столицата на провинция Северен Кордофан, съобщи Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси, цитирана от Франс прес, предава БТА.

ООН не уточнява кога точно е извършена атаката, нито коя от страните стои зад нея.

Инцидентът се случва на фона на засилващи се боеве за контрол над Северен Кордофан между редовната суданска армия и паравоенната групировка „Сили за бърза подкрепа“.

Конфликтът в Судан продължава вече повече от две години и половина, като цивилното население остава сред основните жертви на продължаващите сблъсъци.