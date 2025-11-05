Новини
Свят »
Франция »
Аллах акбар! Мъж се вряза с автомобил в група хора във Франция, четирима са в критично състояние

Аллах акбар! Мъж се вряза с автомобил в група хора във Франция, четирима са в критично състояние

5 Ноември, 2025 14:47 734 32

  • франция-
  • тероризъм-
  • еманюел макрон-
  • лорен нуниез-
  • себастиен льокорню

Френският министър на вътрешните работи Лорен Нуниез съобщи, че ще посети мястото на инцидента по искане на премиера Себастиен Льокорню

Аллах акбар! Мъж се вряза с автомобил в група хора във Франция, четирима са в критично състояние - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Шофьор бе арестуван, след като умишлено се вряза в хора на няколко места на остров Олерон в Западна Франция, при което са ранени най-малко десет души, четирима от които са в критично състояние, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на прокуратурата, пише БТА.

Тя уточни, че е започнало разследване за "опит за убийство".

"Тридесет и пет годишен мъж, жител на Олерон, умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти (десет са ранени, сред които четирима в критично състояние) на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза пред АФП прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.

По време на ареста му заподозреният "е крещял Аллах акбар", добави той.

"Въпреки това мотивите (му) все още не са потвърдени, а разследването трябва да ги установи", каза той и уточни, че Националната антитерористична прокуратура "засега не е поела случая".

Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за "опит за убийство".

Мъжът "умишлено е блъскал" жертвите си в продължение на няколко километра, каза пред АФП източник, близък до разследването.

Кметът на Долю д‘Олерон Тибо Брешкоф съобщи във "Фейсбук" за "умишлено" причинени пътни инциденти в неговия град и в съседния Сен-Пиер д‘Олерон. Той уточни пред АФП, че заподозреният е жител на Ден-Пиер д‘Олерон.

Френският министър на вътрешните работи Лорен Нуниез съобщи, че ще посети мястото на инцидента "по искане на премиера" Себастиен Льокорню.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мальовица

    20 4 Отговор
    Еми така е......хак ви е!!!

    14:49 05.11.2025

  • 2 Пич

    16 2 Отговор
    Знаете че се занимавам със старинни писания , и някога там видях едни гравюри , които както казва народа , са - ни в клин , ни в ръкав ! Тогава не разбрах какво виждам. Гравюрите са зловещи , и без никакви обяснения и връзка с текстовете. Изобразяват средновековна Европа , хубави дворци и площади с добре облечени европейци според модата на средновековието. И нахлуването на някакви туземци или диваци с неевропейски черти , които масово избиват европейците , подреждат главите им в редици и пирамиди , а някои дори пекат насечени човешки парчета и ги ядат. Тогава изказвахме мнения , че или художника осмива църквата и гонението на вещици , или осмива някой жесток управляващ и подобни . Сега разбирам , че нищо не сме разбрали! Художника не е рисувал нещо което е станало , а което ще стане !!! Художникът ни е оставил предсказания за бъдещето на Европа !!! И вече някъде започват да се изпълняват !!! Диваците избиват белите народи на Европа !!!

    Коментиран от #10

    14:49 05.11.2025

  • 3 А Наполеончо

    16 2 Отговор
    где е?
    Да не е обкръжен в Красноармейск.

    14:50 05.11.2025

  • 4 европиец

    17 3 Отговор
    Не ми се вярва .Та това е Франция , страна на културата и кроасаните , там хората са европейци , възпитани , интелигентни . Може би е фейк тази новина .Точно пък Франция , сърцето на свободна и демократична Европа да стават такива неща .

    14:50 05.11.2025

  • 5 Бойкот на О.Л.Хлъц

    14 2 Отговор
    Честито на тАпите франсета...

    14:51 05.11.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    12 2 Отговор
    В Есропа е така! 😆

    Коментиран от #9

    14:51 05.11.2025

  • 7 вкк 567

    14 2 Отговор
    И аз ще напиша....ХАК ВИ Е! И ви е малко, просто си го изпросихте!

    14:52 05.11.2025

  • 8 алхимик

    16 2 Отговор
    Така става като набутвате България в еврото , за да и вземете резервите и да спасявате Франция от фалит .

    14:52 05.11.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Ноеите европейци си общуват със старите европейци...

    14:52 05.11.2025

  • 10 На диваците им

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    избомбиха държавите и ги поканиха в Европа
    Те без бой я завладяват.
    Предсказанията се изпълняват.

    14:52 05.11.2025

  • 11 Леле майкооо,

    11 1 Отговор
    Национална антитерористична прокуратура......

    14:53 05.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    16 1 Отговор
    Крещял разни неща, ама мотивите му са неизвестни!? Затова ще стават все повече случаите! Като начало, поне започнете, да ги назовавате с истинките им имена!

    14:53 05.11.2025

  • 14 Вовата

    12 2 Отговор
    Още малко и тези инциденти ще спрат.... Просто Акбар-ите ще станат мнозинство и няма да има в кой да се врязват..поне ще премахната всички простотии на розовите либерали

    14:53 05.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами да

    6 2 Отговор
    Те така правят французите

    14:55 05.11.2025

  • 18 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    И макрон се опита да крещи А...х а..ар"но изяде шамарите от дядо си

    14:55 05.11.2025

  • 19 ЛГ бтв

    5 2 Отговор
    Който е тръгнал срещу България , Господ му дава уроци

    14:55 05.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чочо

    2 1 Отговор
    Сега пак ще си сложим френското знаме и отдолу ще пишем:
    Аз съм Долю д‘Олерон Тибо.

    14:57 05.11.2025

  • 22 🇺🇦🇧🇬

    4 6 Отговор
    Копейки,напомням,че миналата година при атентат в Москау убиха повече хора,отколкото в Европа за цялата тази година...

    Коментиран от #25

    14:57 05.11.2025

  • 23 Викал е обаче

    4 3 Отговор
    Свобода за Западна Сахара, да живее Алжир ...

    14:57 05.11.2025

  • 24 По важното е че

    2 0 Отговор
    От 1 януари 17 непълнолетни са обвинени тази година в престъпления, свързани с тероризъм, след 19, които вече са били обвинени през 2024 г., напомни той на съда....прокурора ....непълнолетни са обвинени...

    15:00 05.11.2025

  • 25 И Киев е Руски

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "🇺🇦🇧🇬":

    Много сме не ни мисли.Мисли как ще плащаш тока през зимата

    15:00 05.11.2025

  • 26 Така ще е -

    2 0 Отговор
    Демокрацията иска жертви! Ще търпите!

    15:01 05.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 това вече не е новина за гейропа

    2 0 Отговор
    както се казваше в рекламата "Скоро и в други градове "

    15:02 05.11.2025

  • 29 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Троскота се интегрира успешно

    15:03 05.11.2025

  • 30 Тея ненормалници

    2 0 Отговор
    Бая рано преди Коледа са се активизирали!А Макарона вместо да се пъчи на Путин да погледне в къв халифат се е превърнала Франция!!!!

    15:04 05.11.2025

  • 31 Макарон:

    1 0 Отговор
    Това не е террористичен акт.
    Това е поздрав с автомобил за група хора във Франция!

    15:05 05.11.2025

  • 32 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Инициаторите на вкарване на мазута в европа са Другарите с принтера и те сега ликуват.

    15:05 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания