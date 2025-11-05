Аллах акбар! Мъж се вряза с автомобил в група хора във Франция, четирима са в критично състояние

Шофьор бе арестуван, след като умишлено се вряза в хора на няколко места на остров Олерон в Западна Франция, при което са ранени най-малко десет души, четирима от които са в критично състояние, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на прокуратурата, пише БТА.
Тя уточни, че е започнало разследване за "опит за убийство".
"Тридесет и пет годишен мъж, жител на Олерон, умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти (десет са ранени, сред които четирима в критично състояние) на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза пред АФП прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.
По време на ареста му заподозреният "е крещял Аллах акбар", добави той.
"Въпреки това мотивите (му) все още не са потвърдени, а разследването трябва да ги установи", каза той и уточни, че Националната антитерористична прокуратура "засега не е поела случая".
Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за "опит за убийство".
Мъжът "умишлено е блъскал" жертвите си в продължение на няколко километра, каза пред АФП източник, близък до разследването.
Кметът на Долю д‘Олерон Тибо Брешкоф съобщи във "Фейсбук" за "умишлено" причинени пътни инциденти в неговия град и в съседния Сен-Пиер д‘Олерон. Той уточни пред АФП, че заподозреният е жител на Ден-Пиер д‘Олерон.
Френският министър на вътрешните работи Лорен Нуниез съобщи, че ще посети мястото на инцидента "по искане на премиера" Себастиен Льокорню.
