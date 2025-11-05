Новини
Свят »
Румъния »
Генералният секретар на НАТО пристигна на първо официално посещение в Румъния
  Тема: Украйна

Генералният секретар на НАТО пристигна на първо официално посещение в Румъния

5 Ноември, 2025 15:37 466 4

  • нато-
  • марк рюте-
  • румъния-
  • никушор дан

Марк Рюте посети Румъния преди три години в качеството си на министър-председател на Нидерландия

Генералният секретар на НАТО пристигна на първо официално посещение в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес на първото си официално посещение в Румъния, откакто заема този пост, и бе приет от президента на Румъния Никушор Дан в двореца Котрочени, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Посещението на Рюте идва на фона на официалното уведомление от страна на САЩ, че намаляват военното си присъствие в Румъния и в други страни от Източна Европа, отбелязва телевизия Диджи 24.

Още новини от Украйна

Днес Марк Рюте и Никушор Дан ще имат разговор „на четири очи“, след което ще дадат съвместна пресконференция.

По-късно през деня генералният секретар на НАТО ще се срещне с премиера на Румъния Илие Боложан, с председателя на Сената Мирча Абрудян и с председателя на Камарата на депутатите Сорин Гриндяну.

Генералният секретар на НАТО ще участва във Форум на НАТО за отбранителната индустрия, който се провежда в Букурещ днес и утре. Във фокуса на събитието е увеличаването на производството в отбраната и сътрудничеството в тази сфера, уточнява Диджи 24, като се позовава на програмата, изпратена от НАТО.

Президентът на Румъния Никушор Дан и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участват заедно във форума в утрешната му програма, съобщава Аджерпрес.

Администрацията на президента на Румъния информира, че в дневния ред на разговорите на държавния глава с генералния секретар ще бъдат заплахите, с които се сблъсква Северноатлантическият алианс, по-специално по Източния фланг, както и методите за увеличаване на сигурността на Румъния и на колективния капацитет за отбрана и възпиране.

Аджерпрес припомня, че Марк Рюте посети Румъния преди три години в качеството си на министър-председател на Нидерландия.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 амбреажче

    2 0 Отговор
    може да му излезе късмета

    15:38 05.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Ще се чудят как да измъкнат у...йците от чувалите на рашките, че нещо перемогата се не види🤔❗

    15:42 05.11.2025

  • 3 саксън

    1 1 Отговор
    чудя се кой ми е по-неприятен, тоя предишния галфон Столтенберг и този кре те ноид Пюте

    16:00 05.11.2025

  • 4 Ще посети

    2 0 Отговор
    ракетната установка за изстрелването на Тамохоук ракети МК41 в Девеселау. От тука и от Поша Реджиково сащнато искат да стрелят по Русия, но се правят на ощипана мома. Все Русия е агресорът, но тя не е поставила такива ракетни установки в Куба, Мексико или в Канада, насочени към САЩ. А Тамохоук може да са заредени и ядрени бойни глави... И САЩ поставиха тези установки преди войната в Укра... НО, Русия била виновна за всичко...

    16:13 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания