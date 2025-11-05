Генералният секретар на НАТО пристигна на първо официално посещение в Румъния

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес на първото си официално посещение в Румъния, откакто заема този пост, и бе приет от президента на Румъния Никушор Дан в двореца Котрочени, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Посещението на Рюте идва на фона на официалното уведомление от страна на САЩ, че намаляват военното си присъствие в Румъния и в други страни от Източна Европа, отбелязва телевизия Диджи 24.
Днес Марк Рюте и Никушор Дан ще имат разговор „на четири очи“, след което ще дадат съвместна пресконференция.
По-късно през деня генералният секретар на НАТО ще се срещне с премиера на Румъния Илие Боложан, с председателя на Сената Мирча Абрудян и с председателя на Камарата на депутатите Сорин Гриндяну.
Генералният секретар на НАТО ще участва във Форум на НАТО за отбранителната индустрия, който се провежда в Букурещ днес и утре. Във фокуса на събитието е увеличаването на производството в отбраната и сътрудничеството в тази сфера, уточнява Диджи 24, като се позовава на програмата, изпратена от НАТО.
Президентът на Румъния Никушор Дан и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участват заедно във форума в утрешната му програма, съобщава Аджерпрес.
Администрацията на президента на Румъния информира, че в дневния ред на разговорите на държавния глава с генералния секретар ще бъдат заплахите, с които се сблъсква Северноатлантическият алианс, по-специално по Източния фланг, както и методите за увеличаване на сигурността на Румъния и на колективния капацитет за отбрана и възпиране.
Аджерпрес припомня, че Марк Рюте посети Румъния преди три години в качеството си на министър-председател на Нидерландия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 амбреажче
15:38 05.11.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:42 05.11.2025
3 саксън
16:00 05.11.2025
4 Ще посети
16:13 05.11.2025