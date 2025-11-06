Въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви румънският президент

Всички настоящи заплахи и предизвикателства показват, че мирът и сигурността не са гарантирани; затова въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви днес румънският президент Никушор Дан на Форум на НАТО за отбранителната индустрия, в който участва заедно с генералния секретар на пакта Марк Рюте, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Генералният секретар на НАТО е на първото си официално посещение в Румъния, откакто пое този пост. Вчера той имаше разговори с румънското държавно ръководство, а днес участва във форума на НАТО.
Събитието събра около 900 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски държави, както и над 300 компании от отбранителната промишленост.
„Всички заплахи и предизвикателства, с които се сблъскваме в момента – от войната в Украйна до киберзаплахите и хибридната война, ни напомнят, че мирът и сигурността никога не са гарантирани. Затова въоръжаването не е избор, а необходимост“, каза румънският президент на форума и допълни, че Румъния е по-защитена от всякога и е готова да поеме още по-силна роля на Източния фланг на НАТО, както и за собствената си сигурност.
Никушор Дан посочи, че Румъния е заделила 2,5 процента от БВП за отбрана през 2025 г. и тази тенденция на нарастване на разходите ще се запази.
„Ключов елемент за осигуряване на надеждно възпиране и ефективна отбрана е да работим заедно, да произвеждаме оборудването, от което се нуждаят съюзническите въоръжени сили, да си сътрудничим – държави, правителства, частна сфера – за отбранителна индустрия, която насърчава иновациите и реализира нови технологии“, каза румънският президент.
Той посочи, че „ролята на НАТО е да защитава мира“, а отговорността ѝ е да възпира всяка потенциална агресия и да осигурява въоръжени сили, които имат капацитет и са подготвени да отговорят на заплахите.
Румънският президент спомена и концепцията за колективна отбрана.
„(…) Ангажиментът на алианса е за колективна отбрана, както е предвидено в член 5 от договора. Имаме пълно доверие, че НАТО и съюзниците от двете страни на Атлантика са ангажирани да защитават всеки сантиметър от (територията на) алианса“, каза Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес.
Миналата седмица румънското министерство на отбраната съобщи, че САЩ ще изтеглят част от войниците си в Румъния. Една от бригадите, разположени във ВВС база „Михаил Когълничану“ край Констанца, ще се върне в САЩ и няма да бъде заменена. Тази новина предизвика известни притеснения в Букурещ. Американската армия в Европа посочи в изявление, че връщането на бригадата „не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент на НАТО към член 5“, бе посочено в изявление на американската армия в Европа, цитирано от Ройтерс.
Румънският президент посочи на Форума на НАТО в Букурещ, че европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за защитата на континента и да увеличат военните и отбранителните си способности. В този контекст, по думите на Никушор Дан, „е абсолютно необходимо да се укрепи националната и европейската отбранителна индустрия, както и трансатлантическата“.
Никушор Дан припомни, че румънската отбранителна промишленост има силна традиция, която може и да е била неглижирана през последните години, но има изключителен потенциал.
Румънският президент се обяви за развитие на военната мобилност по оста Север-Юг на Източния фланг на НАТО като част от свързан и интегриран подход от Балтийско до Черно море, който е така необходим в контекста на настоящата среда на сигурност. Никушор Дан говори и за укрепване на инфраструктурата с двойна употреба – железопътни линии и пристанищни съоръжения на брега на Черно море и на река Дунав, както и на други елементи от критичната инфраструктура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имало едно време в Атина
Само Гърците са свестни и стабилни
Коментиран от #18, #21, #29
14:16 06.11.2025
2 име
14:17 06.11.2025
3 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #5, #16
14:17 06.11.2025
4 Последния Софиянец
14:19 06.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Имало едно време в Атина
Коментиран от #15
14:21 06.11.2025
7 Имало едно време в Атина
14:22 06.11.2025
8 ПАК ЛИ
14:22 06.11.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Стадото блеее и върви на заколение.
14:23 06.11.2025
10 сноу
14:23 06.11.2025
11 ето още едни дето се бутат между
с големия си дефецит
и да го увеличат пак нови заеми като тук
14:26 06.11.2025
12 Тома
14:26 06.11.2025
13 Оръжието не се яде
И като свърши войната ще си го държим в складовете за да гние
14:27 06.11.2025
14 Евродебил
14:27 06.11.2025
15 Лицемерни 60клуци
До коментар #6 от "Имало едно време в Атина":Какви американци бълнуваш бе, пеdal
Коментиран от #17
14:31 06.11.2025
16 име
До коментар #3 от "Лицемерни 60клуци":Не е точно така, ние инвистираме дългосрочно. Купуваме стари американски самолети щото ни ги продават много изгодно! Леко употребяван, много запазен хангарен екземпляр Кен Еф16 от края на осемдесетте години го купуваме за 163 милиона долара на брой и цената му ще скача още повече, щото е модерна класика. А поляците се набутват с няква ежедневка Ф35 за 143милиона на брой и цената и само ще пада!
Коментиран от #22
14:31 06.11.2025
17 Имало едно време в Атина
До коментар #15 от "Лицемерни 60клуци":Не бълнувам , американците са тумора на планетата
Коментиран от #26, #30
14:32 06.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Евродебил
14:33 06.11.2025
20 гост
14:33 06.11.2025
21 Хващай у я
До коментар #1 от "Имало едно време в Атина":И заминавай за Гърция, смотльо
Коментиран от #24
14:34 06.11.2025
22 Лицемерни 60клуци
До коментар #16 от "име":Прав си...стояли в гараж, на реални километри и с два ключа 👍😂
14:36 06.11.2025
23 Тоя
14:36 06.11.2025
24 Имало едно време в Атина
До коментар #21 от "Хващай у я":Смотаните сте вие с робското мислене и осакатения ви манталитет който работите за сивата икономика и мафията която разяжда територията България от вътре
Коментиран от #27
14:37 06.11.2025
25 През ВСВ
14:50 06.11.2025
26 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #17 от "Имало едно време в Атина":Краварите и британците са МАШАТА за гадостите по света.
Движещата сила са техните ментори,а те са наднационални.
Това печатарите на денгите!
14:51 06.11.2025
27 И и Й кратко
До коментар #24 от "Имало едно време в Атина":Купи си буквар, тъпанар.
14:57 06.11.2025
28 факуса
15:30 06.11.2025
29 си пън
До коментар #1 от "Имало едно време в Атина":имало е траки а после дошли от африка едни с кожуси на гържа и се възползвали от слабост на племената и се насадили на земите им и окрали традициите им,та толкоз за така наречените гърци
15:32 06.11.2025
30 си пън
До коментар #17 от "Имало едно време в Атина":а гърците на ес
15:35 06.11.2025