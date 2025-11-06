Новини
Свят »
Румъния »
Въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви румънският президент
  Тема: Украйна

Въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви румънският президент

6 Ноември, 2025 14:12 752 30

  • нато-
  • никушор дан-
  • марк рюте-
  • русия-
  • румъния

Никушор Дан посочи, че Румъния е заделила 2,5 процента от БВП за отбрана през 2025 г. и тази тенденция на нарастване на разходите ще се запази

Въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви румънският президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички настоящи заплахи и предизвикателства показват, че мирът и сигурността не са гарантирани; затова въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви днес румънският президент Никушор Дан на Форум на НАТО за отбранителната индустрия, в който участва заедно с генералния секретар на пакта Марк Рюте, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Генералният секретар на НАТО е на първото си официално посещение в Румъния, откакто пое този пост. Вчера той имаше разговори с румънското държавно ръководство, а днес участва във форума на НАТО.

Още новини от Украйна

Събитието събра около 900 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски държави, както и над 300 компании от отбранителната промишленост.

„Всички заплахи и предизвикателства, с които се сблъскваме в момента – от войната в Украйна до киберзаплахите и хибридната война, ни напомнят, че мирът и сигурността никога не са гарантирани. Затова въоръжаването не е избор, а необходимост“, каза румънският президент на форума и допълни, че Румъния е по-защитена от всякога и е готова да поеме още по-силна роля на Източния фланг на НАТО, както и за собствената си сигурност.

Никушор Дан посочи, че Румъния е заделила 2,5 процента от БВП за отбрана през 2025 г. и тази тенденция на нарастване на разходите ще се запази.

„Ключов елемент за осигуряване на надеждно възпиране и ефективна отбрана е да работим заедно, да произвеждаме оборудването, от което се нуждаят съюзническите въоръжени сили, да си сътрудничим – държави, правителства, частна сфера – за отбранителна индустрия, която насърчава иновациите и реализира нови технологии“, каза румънският президент.

Той посочи, че „ролята на НАТО е да защитава мира“, а отговорността ѝ е да възпира всяка потенциална агресия и да осигурява въоръжени сили, които имат капацитет и са подготвени да отговорят на заплахите.

Румънският президент спомена и концепцията за колективна отбрана.

„(…) Ангажиментът на алианса е за колективна отбрана, както е предвидено в член 5 от договора. Имаме пълно доверие, че НАТО и съюзниците от двете страни на Атлантика са ангажирани да защитават всеки сантиметър от (територията на) алианса“, каза Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес.

Миналата седмица румънското министерство на отбраната съобщи, че САЩ ще изтеглят част от войниците си в Румъния. Една от бригадите, разположени във ВВС база „Михаил Когълничану“ край Констанца, ще се върне в САЩ и няма да бъде заменена. Тази новина предизвика известни притеснения в Букурещ. Американската армия в Европа посочи в изявление, че връщането на бригадата „не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент на НАТО към член 5“, бе посочено в изявление на американската армия в Европа, цитирано от Ройтерс.

Румънският президент посочи на Форума на НАТО в Букурещ, че европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за защитата на континента и да увеличат военните и отбранителните си способности. В този контекст, по думите на Никушор Дан, „е абсолютно необходимо да се укрепи националната и европейската отбранителна индустрия, както и трансатлантическата“.

Никушор Дан припомни, че румънската отбранителна промишленост има силна традиция, която може и да е била неглижирана през последните години, но има изключителен потенциал.

Румънският президент се обяви за развитие на военната мобилност по оста Север-Юг на Източния фланг на НАТО като част от свързан и интегриран подход от Балтийско до Черно море, който е така необходим в контекста на настоящата среда на сигурност. Никушор Дан говори и за укрепване на инфраструктурата с двойна употреба – железопътни линии и пристанищни съоръжения на брега на Черно море и на река Дунав, както и на други елементи от критичната инфраструктура.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имало едно време в Атина

    3 15 Отговор
    Румънците са цигани,сърбите са селяни македонците са мелези между албанци и цигани ,Турците са фанатици и ислямисти, българите са изроди и идиоти а балканите са барутният погреб на планетата
    Само Гърците са свестни и стабилни

    Коментиран от #18, #21, #29

    14:16 06.11.2025

  • 2 име

    20 2 Отговор
    След като минала есен отмениха втория тур на президентските избори и без никакви доказателства и обвинения забраниха на Калин Джорджеску и още четирима души да се кандидатират за президент на изборите тази пролет, сopocнята ни наду главата в продължение на половин година какви пpoсти и заблудени са румънците. Закономерно, на първи тур тази пролет спечели Джордже Симион с 41% при 53% избирателна активност срещу никушор дан с 21%. И ЧУДОТО СЕ СЛУЧИ, за две седмици на румънците им дойде акъла в главата и при втория тур никушор получи 54% при 65% избирателна активност! От няма и 1.9 милиона, гласували за него на първи тур, изведнъж никушорчо събра над 5.5 милиона гласове. Хвала на тези евроатлантически проблясъци! А разните диктатори пасти да ядат и да се учат как се печелят избори!

    14:17 06.11.2025

  • 3 Лицемерни 60клуци

    9 1 Отговор
    От всички държави, само ние останахме без армия и оръжие

    Коментиран от #5, #16

    14:17 06.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    А дипломацията?

    14:19 06.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Имало едно време в Атина

    6 5 Отговор
    До 3 коментар Ходи още да лижеш задника на американците от американското посолство и викай още колко лошо е еврото

    Коментиран от #15

    14:21 06.11.2025

  • 7 Имало едно време в Атина

    1 6 Отговор
    Заминавам за Атина

    14:22 06.11.2025

  • 8 ПАК ЛИ

    2 2 Отговор
    КЪМ СТАЛИНГРАД

    14:22 06.11.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 2 Отговор
    Другарите с принтера си искат поредният световен конфликт.

    Стадото блеее и върви на заколение.

    14:23 06.11.2025

  • 10 сноу

    7 4 Отговор
    Кукушор,мангошор и гащите да напълните с оръжия, вовката не е рекъл не ви скъсал ританките..

    14:23 06.11.2025

  • 11 ето още едни дето се бутат между

    5 2 Отговор
    шамарите
    с големия си дефецит
    и да го увеличат пак нови заеми като тук

    14:26 06.11.2025

  • 12 Тома

    6 3 Отговор
    Каква необходимост бе батко след като има Буревестник и Посейдон и за минути сте занулени.Давайте парите на хората да ядат пият и да се забавляват

    14:26 06.11.2025

  • 13 Оръжието не се яде

    3 2 Отговор
    Европейският съюз осъзнава ли това.
    И като свърши войната ще си го държим в складовете за да гние

    14:27 06.11.2025

  • 14 Евродебил

    3 2 Отговор
    О,тия евроинтегрирани шрбеци-мамалигарите забравиха втората световна война.Не се сещат вече,че цели две армии от мамалигари буквално се изариха на източния фронт,а третата бе ютализирана при яшко кишиневската операция.За англо-американските бомбардировки няма да отварям въпрос.Четири години търгуваха нефт и всичко което имат с тогавашната версия на евроатлантическия райх,без да получат нищо в замяна освен англо-американски бомби и съветска окупация.Иначе лесно се режеха глави на безащитни цивилни в Одеса,ама като тръгнаха онез мити червено армейци,за дни окопираха Румъния,и напоиха конете в Дунава,за да се погрижат за другия съюзник на вермахта.

    14:27 06.11.2025

  • 15 Лицемерни 60клуци

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Имало едно време в Атина":

    Какви американци бълнуваш бе, пеdal

    Коментиран от #17

    14:31 06.11.2025

  • 16 име

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лицемерни 60клуци":

    Не е точно така, ние инвистираме дългосрочно. Купуваме стари американски самолети щото ни ги продават много изгодно! Леко употребяван, много запазен хангарен екземпляр Кен Еф16 от края на осемдесетте години го купуваме за 163 милиона долара на брой и цената му ще скача още повече, щото е модерна класика. А поляците се набутват с няква ежедневка Ф35 за 143милиона на брой и цената и само ще пада!

    Коментиран от #22

    14:31 06.11.2025

  • 17 Имало едно време в Атина

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лицемерни 60клуци":

    Не бълнувам , американците са тумора на планетата

    Коментиран от #26, #30

    14:32 06.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Евродебил

    4 0 Отговор
    Подвизите на мамалигарите по време на втората световна война се изчерпва с масовите кланета за цивилни в окупирана Одеса.Останалото е масовото им избиване край сталинград,по пътя на чеврвената армия и от съюзническите авиобомби.

    14:33 06.11.2025

  • 20 гост

    2 1 Отговор
    Въоръжаването е НЕОБХОДИМОСТ ЗА ИЗПИРАНЕ МРЪСНИТЕ ПАРИ НА НЕКАДЪРНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИЦИ!

    14:33 06.11.2025

  • 21 Хващай у я

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Имало едно време в Атина":

    И заминавай за Гърция, смотльо

    Коментиран от #24

    14:34 06.11.2025

  • 22 Лицемерни 60клуци

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Прав си...стояли в гараж, на реални километри и с два ключа 👍😂

    14:36 06.11.2025

  • 23 Тоя

    4 1 Отговор
    Никушор същи наш Плевньо !

    14:36 06.11.2025

  • 24 Имало едно време в Атина

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хващай у я":

    Смотаните сте вие с робското мислене и осакатения ви манталитет който работите за сивата икономика и мафията която разяжда територията България от вътре

    Коментиран от #27

    14:37 06.11.2025

  • 25 През ВСВ

    4 0 Отговор
    румънците са окупирали Одеса, КЪДЕТО ЖИВЕЯТ 150000 БЪЛГАРИ и са се прославили с грабежи, изнасилвания и убийства. Червената Армия, или РККА, което е точното и наименование, не ги е вземала в плен. Изтребвала ги е като вреден дивеч!

    14:50 06.11.2025

  • 26 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Имало едно време в Атина":

    Краварите и британците са МАШАТА за гадостите по света.

    Движещата сила са техните ментори,а те са наднационални.

    Това печатарите на денгите!

    14:51 06.11.2025

  • 27 И и Й кратко

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Имало едно време в Атина":

    Купи си буквар, тъпанар.

    14:57 06.11.2025

  • 28 факуса

    0 0 Отговор
    ава корнишон ами нали натю гарантираше мир бе,не е ставало въпрос да работим само за оръжие,нали никой не го напада щот лошо ся излаза,че натю само пари иска а насреща нищо

    15:30 06.11.2025

  • 29 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Имало едно време в Атина":

    имало е траки а после дошли от африка едни с кожуси на гържа и се възползвали от слабост на племената и се насадили на земите им и окрали традициите им,та толкоз за така наречените гърци

    15:32 06.11.2025

  • 30 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Имало едно време в Атина":

    а гърците на ес

    15:35 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания