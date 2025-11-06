Въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви румънският президент

Всички настоящи заплахи и предизвикателства показват, че мирът и сигурността не са гарантирани; затова въоръжаването не е избор, а необходимост, заяви днес румънският президент Никушор Дан на Форум на НАТО за отбранителната индустрия, в който участва заедно с генералния секретар на пакта Марк Рюте, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Генералният секретар на НАТО е на първото си официално посещение в Румъния, откакто пое този пост. Вчера той имаше разговори с румънското държавно ръководство, а днес участва във форума на НАТО.

Събитието събра около 900 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски държави, както и над 300 компании от отбранителната промишленост.

„Всички заплахи и предизвикателства, с които се сблъскваме в момента – от войната в Украйна до киберзаплахите и хибридната война, ни напомнят, че мирът и сигурността никога не са гарантирани. Затова въоръжаването не е избор, а необходимост“, каза румънският президент на форума и допълни, че Румъния е по-защитена от всякога и е готова да поеме още по-силна роля на Източния фланг на НАТО, както и за собствената си сигурност.

Никушор Дан посочи, че Румъния е заделила 2,5 процента от БВП за отбрана през 2025 г. и тази тенденция на нарастване на разходите ще се запази.

„Ключов елемент за осигуряване на надеждно възпиране и ефективна отбрана е да работим заедно, да произвеждаме оборудването, от което се нуждаят съюзническите въоръжени сили, да си сътрудничим – държави, правителства, частна сфера – за отбранителна индустрия, която насърчава иновациите и реализира нови технологии“, каза румънският президент.

Той посочи, че „ролята на НАТО е да защитава мира“, а отговорността ѝ е да възпира всяка потенциална агресия и да осигурява въоръжени сили, които имат капацитет и са подготвени да отговорят на заплахите.

Румънският президент спомена и концепцията за колективна отбрана.

„(…) Ангажиментът на алианса е за колективна отбрана, както е предвидено в член 5 от договора. Имаме пълно доверие, че НАТО и съюзниците от двете страни на Атлантика са ангажирани да защитават всеки сантиметър от (територията на) алианса“, каза Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес.

Миналата седмица румънското министерство на отбраната съобщи, че САЩ ще изтеглят част от войниците си в Румъния. Една от бригадите, разположени във ВВС база „Михаил Когълничану“ край Констанца, ще се върне в САЩ и няма да бъде заменена. Тази новина предизвика известни притеснения в Букурещ. Американската армия в Европа посочи в изявление, че връщането на бригадата „не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент на НАТО към член 5“, бе посочено в изявление на американската армия в Европа, цитирано от Ройтерс.

Румънският президент посочи на Форума на НАТО в Букурещ, че европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за защитата на континента и да увеличат военните и отбранителните си способности. В този контекст, по думите на Никушор Дан, „е абсолютно необходимо да се укрепи националната и европейската отбранителна индустрия, както и трансатлантическата“.

Никушор Дан припомни, че румънската отбранителна промишленост има силна традиция, която може и да е била неглижирана през последните години, но има изключителен потенциал.

Румънският президент се обяви за развитие на военната мобилност по оста Север-Юг на Източния фланг на НАТО като част от свързан и интегриран подход от Балтийско до Черно море, който е така необходим в контекста на настоящата среда на сигурност. Никушор Дан говори и за укрепване на инфраструктурата с двойна употреба – железопътни линии и пристанищни съоръжения на брега на Черно море и на река Дунав, както и на други елементи от критичната инфраструктура.