Германски генерал: Русия може да атакува НАТО още утре. Това ще е бърза и ограничена в регионален мащаб атака
  Тема: Украйна

Германски генерал: Русия може да атакува НАТО още утре. Това ще е бърза и ограничена в регионален мащаб атака

7 Ноември, 2025 15:02 1 262 66

Русия има капацитет за ограничена атака срещу територията на НАТО по всяко време, но решението да се предприемат подобни действия ще зависи от позицията на западните съюзници

Германски генерал: Русия може да атакува НАТО още утре. Това ще е бърза и ограничена в регионален мащаб атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия никога не трябва да си въобразява, че може да спечели война с НАТО или с една от страните членки на пакта, предупреди днес в реч пред високопоставени германски военни в Берлин началникът на Бундесвера Карстен Бройер, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Трябва да извлечем уроци от войната в Украйна, да ги адаптираме към нашите условия и да развием съответните собствени концепции и структури, защото войната в Украйна е нашият учител", посочи Бройер и добави, че Москва очакваше бърза победа, когато нахлу в съседната държава през 2022 г.

Още новини от Украйна

"Трябва да предотвратим повторение на подобна погрешна преценка от страна на Русия. Москва никога не трябва да си въобразява, че може да спечели война с НАТО или дори с една-единствена държава членка на пакта", каза най-високопоставеният германски военен.

Русия има капацитет за ограничена атака срещу територията на НАТО по всяко време, но решението да се предприемат подобни действия ще зависи от позицията на западните съюзници, предупреди друг високопоставен германски генерал.

"Ако погледнем към настоящите възможности и бойна сила на Русия, тя би могла да започне ограничена атака срещу територията на НАТО още утре“, заяви генерал-лейтенант Александер Золфранк в интервю за Ройтерс.

"Малка, бърза, ограничена в регионален мащаб атака, нищо голямо – Русия е твърде ангажирана в Украйна за това", каза Золфранк, който оглавява съвместното оперативно командване на Германия и отговаря за отбранителното планиране. Той повтори също предупрежденията на НАТО, че Русия би могла да предприеме мащабна атака срещу пакта още през 2029 г., ако продължи да укрепва отбранителните си способности.

В изявление от щаба си, разположен в голяма казарма в северната част на Берлин, Золфранк посочи, че въпреки неуспехите в Украйна, руските военновъздушни сили запазват значителна бойна мощ, а ядрените и ракетните сили остават незасегнати.

Макар руският Черноморски флот да е претърпял значителни загуби, другите руски флотове остават незасегнати, каза той.

"Сухопътните сили понасят загуби, но Русия заявява, че целта ѝ е да увеличи общия брой на войските си до 1,5 милиона войници", каза Золфранк и добави: "Русия разполага с достатъчно основни бойни танкове, за да може да предприеме ограничена атака още утре".

Генералът на посочи дали такава атака се планира в момента.

Золфранк ръководи съвместното оперативно командване на Германия от създаването му през 2024 г., посочва Ройтерс.

Генералът заяви, че решението на Москва дали да атакува НАТО ще бъде определено от три фактора: военната сила на Русия, военните ѝ успехи и лидерите ѝ.

"Тези три фактора ме навеждат на извода, че руска атака е в рамките на възможното. Дали това ще се случи или не, зависи до голяма степен от нашето собствено поведение", добави той, намеквайки за усилията на НАТО за възпиране.

Генералът отбеляза, че хибридните тактики на Москва, включително нахлуването на дронове, трябва да се разглеждат като взаимосвързани елементи на стратегия, която включва и войната в Украйна.

"Руснаците наричат това нелинейна война. В тяхната доктрина това е война, преди да се прибегне до конвенционални оръжия. И те заплашват да използват ядрени оръжия, което е война чрез заплахи“, каза Золфранк.

По думите му целта на Русия е както да провокира НАТО, така и да прецени реакцията на пакта, за да "подхрани несигурност, да посее страх, да нанесе щети, да шпионира и да тества" устойчивостта му.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    62 45 Отговор
    Ако русията утре атакува НАТО, Радев веднага ще предаде на руснаците ключовете
    на щаба на БГ армията.

    Коментиран от #10, #17, #24, #25, #28, #59

    15:03 07.11.2025

  • 2 само дето

    39 38 Отговор
    НАТО без обора е едно голямо нищо.

    Коментиран от #7

    15:04 07.11.2025

  • 3 МИ НЕ СЪМ

    33 4 Отговор
    ТОЛКОВА СИГУРЕН В ТВЪРДЕНИЯТА НА ДЖЕНДЕРАЛА----НО ПОЖИВЬОМ УВИДЕМ

    15:05 07.11.2025

  • 4 Абе

    35 5 Отговор
    Големи глупости от един генерал. Войната между НАТО и Русия ще бъде ядрена, ако има такава.

    Коментиран от #22

    15:05 07.11.2025

  • 5 Тома

    29 5 Отговор
    За тази вяра в победата над Русия шефа на бундесвера за награда ще носи знамето на дъгата на следващия прайд

    15:05 07.11.2025

  • 6 Трол

    2 23 Отговор
    Абсолютно е прав г-н Бройлер.

    Коментиран от #56

    15:05 07.11.2025

  • 7 Дааааа

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "само дето":

    И с обора и без все тая

    15:05 07.11.2025

  • 8 Пич

    31 7 Отговор
    Браво бе , Колумб...!!! Русия винаги е можела да атакува Германия още утре !!! Веднъж я принудихте да се разходи из Берлин , и малоумно опитвате отново !!!

    Коментиран от #26, #32, #35

    15:06 07.11.2025

  • 9 Е убаво де, кат може, вие

    2 13 Отговор
    кво правите?😁🥶

    Трябва повече Уръжие, повече Аскер, повече Барут.

    15:06 07.11.2025

  • 10 ПЪК АЗ ЩЕ СЕ ЗА

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ПИША В РЕДИЦИТЕ НА КРАСНАЯ АРМИЯ

    15:06 07.11.2025

  • 11 Българин

    4 24 Отговор
    От русия няма да остане много.

    15:06 07.11.2025

  • 12 Нали Русия

    31 4 Отговор
    била слаба, без танкове, самолети, оръжия и хора, според краварите. Как ще ви напада, бре?

    15:06 07.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Европа,

    12 3 Отговор
    Пейпър Тайгър.🤣

    15:07 07.11.2025

  • 16 Делю Хайдутин

    12 5 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.

    15:07 07.11.2025

  • 17 отец Щирлиц

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    утре е почивен ден и няма никой в щаба,

    15:08 07.11.2025

  • 18 Баце,

    24 4 Отговор
    Лиготийте на Путин ще са до западната граница на у крайна. Там руснаците ще свалят кадифените ръкавички, ще захвърлят перцето и ще ви подкарат с големия, дебел кривак.

    15:08 07.11.2025

  • 19 Русия може да изтрие Германия

    25 4 Отговор
    още утре, ако германците не спрат с фашистките си атаки срещу Русия.

    нАТО е вредно за Европа.

    Минибритания е още по-вредна за Европа.

    Германците са боксовата круша за САЩ, Франция, Малобритания, Израел и за Русия.

    По-глупави политици от германските политици не съществуват в цялата вселена.

    15:08 07.11.2025

  • 20 Уфф

    19 3 Отговор
    Поредният болен нацистки мозък! Даже и годината определиха....2029г

    15:08 07.11.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 2 Отговор
    НА ТО а баба му вместо с Торбалан го е плашила с Русия🤣❗

    15:09 07.11.2025

  • 22 ТИЯ ДЕТО

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    БЯХА ТАМ С АКЪЛА СИ БИВШИЯТ МИНИСТЪР ГИ НАТИРИ СЕГА Е РЕД НА БИВШИЯТ МИНИСТЪР

    15:09 07.11.2025

  • 23 Тя Русия има капацитет

    17 5 Отговор
    но добре, че не е агресивен войнолюбец като вас.

    15:09 07.11.2025

  • 24 За разлика от теб

    22 19 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Радев е българин.

    Коментиран от #29

    15:11 07.11.2025

  • 25 Всеки режим промива "мозъците" на подани

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Факт

    15:12 07.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЖЕКО

    12 7 Отговор
    ВМЕСТО УТРЕ НЕ МОЖЕЛИ ОЩЕ ТАЗИ ВЕЧЕР , ЧЕ МИ ОМРЪАНАХА ТЕЗИ ЕВРОГЕИЦИ С ЛЪЖЛИВИТЕ ФАЛШИВИ НОВИНИ

    15:13 07.11.2025

  • 28 аахаххаа

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Мечатата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в Белгия.

    Коментиран от #38

    15:13 07.11.2025

  • 29 си дзън

    17 20 Отговор

    До коментар #24 от "За разлика от теб":

    Разбира се, че Радев е българин - продажен българин русороб. Има ги в БГ.

    Коментиран от #33

    15:14 07.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Механик

    15 16 Отговор
    Maй Путин ви отнесе главите съвсем? Не с е знаете вече какво пишете и говорите.
    Един път пишете, че Русия е изостанала технологично, няма оръжие, бие се с лопати, пък войниците и свършват, а самата тя вече се разпада. После па пишете, че щяла да ви атакува?????
    Как стават тия работи? С какво ще ви атакува? С катъри и китайски скутери ли (понеже и това писахте)

    15:15 07.11.2025

  • 32 КзББ и ДП

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    А 4-5 пъти

    15:15 07.11.2025

  • 33 Там пишеше

    18 16 Отговор

    До коментар #29 от "си дзън":

    За разлика от теб Радев е Българин.

    Коментиран от #41

    15:15 07.11.2025

  • 34 Оценител

    19 16 Отговор
    Пълен провал на фашисткия диктатор в Кремъл и неговата "СВО"...
    3 години и половина фашистите не можаха да превземат 30% от Донбас и просиха хиляди севернокорейци от Ким за Курска област. Сега копейките се надяват поне Покровск да падне, но и това няма да стане.

    Коментиран от #50, #52

    15:17 07.11.2025

  • 35 Българин

    10 13 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    От русия няма да остане много.

    15:18 07.11.2025

  • 36 Роден в НРБ

    10 5 Отговор
    Айде!!! Няма кво да ви мотат. Да нападат натото, а ние ще им помагаме на руснаците с квото можем. Смърф за евро-атлантидите

    15:18 07.11.2025

  • 37 Ами да се пробва да атакува....

    6 11 Отговор
    И тогава наистина този зловещ кенеф, ще бъде изтрит от лицето на земята, докато това зло наречено Русия не бъде унищожено мир няма да има.

    15:18 07.11.2025

  • 38 МЕЧТАТА НА ВСЕКИ

    12 3 Отговор

    До коментар #28 от "аахаххаа":

    ДЖЕНДЪР Е ДА РАЗМАЗВА РУСКИ ТОЯГИ В ПОКРОВСК ----ТИ ТАМ ЛИ СИ

    15:18 07.11.2025

  • 39 какво е нато

    11 4 Отговор
    нато не е държавите членки и населението им , а нато е една частна армия от наемници на издръжка от данъкоплатците , но не защитава интересите на тези данъкоплатци а интересите на определени бизнес и финансови кръгове които нямат нищо общо с обикновените хора се наемат от нато и ще бъдат избити при евентуална война , така че нато много бързо ще остане без войници защото който е що годе образован го осъзнава

    15:20 07.11.2025

  • 40 Д-р Марин Белев

    10 2 Отговор
    Супер тенденциозно и подвеждащо, напълно извадено от котнтекста заглавие, превърнато в новина на часа.
    Успокойте кръвното налягане:
    1. Немският генерал не е казал това, а че Русия има капацитет за ограничено нападение още утре, което не значи нищо. Тя винаги го е имала преди и ще го има в бъдеще. Дори бай Иван тираджията има ограничен капацитет да нападне НАТО утре с тира, например.
    2. 1000% е сигурно, че Русия няма да нападне НАТО, освен ако НАТО първо не е я нападне. А и тогава не е съвсем сигурно.

    15:21 07.11.2025

  • 41 ЖЕКО

    9 11 Отговор

    До коментар #33 от "Там пишеше":

    СИ ДЗЪН И БЪЛГАРИН СА ЕДИН И СЪЩ ГРАНТОЯДЕЦ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

    Коментиран от #42

    15:21 07.11.2025

  • 42 И още колко ника

    12 3 Отговор

    До коментар #41 от "ЖЕКО":

    Безродни отпадъци. Затова ги е яд на българите.

    Коментиран от #49

    15:23 07.11.2025

  • 43 Без съмнения, НАТО го е шубе от

    9 4 Отговор
    Русия, постоянно им се привиждат руски нападения, а Русия иска само едно нещо, НАТО да се разкара от източна Европа, иначе ще сънуват кошмари!?

    15:24 07.11.2025

  • 44 Дедо

    6 5 Отговор
    Този Германски генерал никога не е воювал.Никога . Неговото мнение е за кенефа

    15:24 07.11.2025

  • 45 Лопата Орешник

    5 3 Отговор
    Даже в момента върви офанзивата!!

    15:25 07.11.2025

  • 46 аz СВО Победа 80

    5 8 Отговор
    Накратко:
    Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда";цитирам:
    Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.🤣🤣🤣

    15:25 07.11.2025

  • 47 плевен

    6 2 Отговор
    Много хубава реч. Много смел генерал. Но защо се уплашиха да пратят Таурус в Украйна, хем канцлера го обещаваше? За малко да пропусна- много смел канцлер. Е, съдържанието на червата му потече нагоре, очилата му се изпотиха, но това също е признак на смелост.

    15:25 07.11.2025

  • 48 ВЪЙ, ВЪЙ

    5 3 Отговор
    АБЕ НАЛИ СМЕ ЕДНО ГОЛЕМО НАТОДжЕнДИ , ЩО СЕ ПЛАШИТЕ НАЙ МНОГО ПО ЕДНА КАКАЛАШКА ДА ОТНЕСЕМЕ

    15:26 07.11.2025

  • 49 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "И още колко ника":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути

    Коментиран от #55

    15:27 07.11.2025

  • 50 ПОКРОВСК НЕ МОЖЕ ДА ПАДНЕ

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Оценител":

    ЩОТО ВЕЧЕ НЯМА ТАКЪВ ГРАД
    ИМА КРАСНОАРМЕЙСК
    И НЕКА КВИЧЕНЕТО ПРОДЪЛЖИ
    АЙДЕ КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНА
    И МИЛИОНИ ЗАГИНАЛИ РУСНАЦИ

    15:29 07.11.2025

  • 51 Гошо

    4 2 Отговор
    Че може ,може, но защо да го прави ?

    15:31 07.11.2025

  • 52 То вече е факт, Покровск е вече минало,

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Оценител":

    вече е руска територия, и така стъпка по стъпка, Украйна се топи!

    15:31 07.11.2025

  • 53 оле

    7 2 Отговор
    дааа от язовир Искър вече излезнаха над 1000 танка ,атакуват София !!!
    други 2000 танка поеха към Брюксел ще ловат ЛГБТ извратеняци

    15:31 07.11.2025

  • 54 Червената шапчица

    6 1 Отговор
    Я кажете, днес Орбан ще гризне ли дървото в Белия дом? Гошо Дантелата нещо се е омълчал.... Боко Тиквата става все по-досаден. Този лошо образован, но в същото време хиперактивен работохолик, инициативен себелюбив глупак, стана твърде вреден за държавата.

    15:31 07.11.2025

  • 55 Добре пале

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Копейкотрошач":

    Гушкай сига куклата и нанкай.

    15:32 07.11.2025

  • 56 Българин 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Народът е изнервен и не оценява иронията .

    15:34 07.11.2025

  • 57 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    5 2 Отговор
    "Германски генерал: Русия може да атакува НАТО още утре. Това ще е бърза и ограничена в регионален мащаб атака".

    Ако това наистина го е казал генерал от НАТО то тогава е ясно, защо натото е в това смешно положение.
    Ако Русия се почувства заплашена то тя може да атакува НАТО моментално, а не още утре, както се е изказал този "генерал". Единственото вярно нещо, което е казал е, че атаката ще бъде бърза. Много греши обаче, че атаката ще бъде ограничена в регионален мащаб. Атаката ще бъде повсеместна по всички натовски държави за съжаление и по нашата БЪЛГАРИЯ като целта разбира се ще е изпреварващ удар, за да няма възможност за ответен такъв.
    Дано да не става, защото победители няма да има и всички заедно ще се изпарим.

    15:35 07.11.2025

  • 58 Я пък тоя

    3 2 Отговор
    Значи утре нова война, вместо да пиша в Гугъл: новини Украйна, ще пиша новини Русия НАТО.
    Нова занимавка.
    А НАТО не знае ли къде Русия ще удари първо?
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Смях в залата, тия от НАТО си образуват страхове.
    Не се плашете, Макрон ще ви спаси! 🤣🤣🤣

    15:37 07.11.2025

  • 59 Нали

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    След 1944 година нашата държава няма български генерали, хора с българско самосъзание готови да застанат до своя народ. Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията са за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    Коментиран от #63

    15:39 07.11.2025

  • 60 НАТО ЗАЩО НЕ НАПАДНЕ РУСИЯ ?

    4 3 Отговор
    НАТО СА ПРЪДЛЮФЦИ !

    15:40 07.11.2025

  • 61 Точно затова

    3 4 Отговор
    България, Румъния, Молдова и Македония трябва да работят усърдно за целта на своето обещание. България с Македония и Румъния с Молдова. Докато Русия са заангажирани с войни. Това включва и ликвидиране на центровете за разпространение на русизъм и сърбизъм.

    Коментиран от #64

    15:42 07.11.2025

  • 62 604

    3 3 Отговор
    Тоя нещо е скаран с логичното мислене и със действия и следствени връзки с резултата...кът повечето жендъро либерастки плънктон!

    15:43 07.11.2025

  • 63 604

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Нали":

    Не тъ знам кой набор си, но в главатъ ти е пълен кашок, благодарение нъ либерастко сороскътъ неадекватнъ пропагандъ. Чети книги и си развивъй мозъчето, не приемай всичко за истина , а го подлагай на причинно следствен анализ за да се добереш до истината!

    Коментиран от #66

    15:46 07.11.2025

  • 64 Точно затова

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Точно затова":

    България и Македония трябва да се обединят, докато Русия са вкарани във войни. Това е историческа грешка създадена от великите сили с главното участие на Русия и Франция. Така че ще мъчат като пудели! Всеки, който смее да се нарича патриот би работил за тази цел! По културен и икономически път на обща взаимосвързаност и разбирателство. Общи проекти, обща работа, общи мероприятия.

    15:47 07.11.2025

  • 65 РУСИЯ МОЖЕ ДА СЪДЕРЕ ЗАДНИКА НА НАТО

    2 2 Отговор
    ОЩЕ ДНЕС .................

    15:48 07.11.2025

  • 66 Абе копейко

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "604":

    Защо не вземеш малко да мислиш с това което имаш, ако го имаш. И да спреш за малко да слушаш разни философи и гамени? Всеки, които може да мисли може да направи анализ и да проследи в кой са парите, в кой е властта, на кой децата му къде са и прочее. По-точно, в кой остана властта и парите. Защото всички невестулки трябваше да бягате в Москва. Ама трябва да се мисли, не само да се слуша, слушалки.

    15:50 07.11.2025

