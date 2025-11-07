"Германски генерал: Русия може да атакува НАТО още утре. Това ще е бърза и ограничена в регионален мащаб атака".

Русия никога не трябва да си въобразява, че може да спечели война с НАТО или с една от страните членки на пакта, предупреди днес в реч пред високопоставени германски военни в Берлин началникът на Бундесвера Карстен Бройер, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Трябва да извлечем уроци от войната в Украйна, да ги адаптираме към нашите условия и да развием съответните собствени концепции и структури, защото войната в Украйна е нашият учител", посочи Бройер и добави, че Москва очакваше бърза победа, когато нахлу в съседната държава през 2022 г.
"Трябва да предотвратим повторение на подобна погрешна преценка от страна на Русия. Москва никога не трябва да си въобразява, че може да спечели война с НАТО или дори с една-единствена държава членка на пакта", каза най-високопоставеният германски военен.
Русия има капацитет за ограничена атака срещу територията на НАТО по всяко време, но решението да се предприемат подобни действия ще зависи от позицията на западните съюзници, предупреди друг високопоставен германски генерал.
"Ако погледнем към настоящите възможности и бойна сила на Русия, тя би могла да започне ограничена атака срещу територията на НАТО още утре“, заяви генерал-лейтенант Александер Золфранк в интервю за Ройтерс.
"Малка, бърза, ограничена в регионален мащаб атака, нищо голямо – Русия е твърде ангажирана в Украйна за това", каза Золфранк, който оглавява съвместното оперативно командване на Германия и отговаря за отбранителното планиране. Той повтори също предупрежденията на НАТО, че Русия би могла да предприеме мащабна атака срещу пакта още през 2029 г., ако продължи да укрепва отбранителните си способности.
В изявление от щаба си, разположен в голяма казарма в северната част на Берлин, Золфранк посочи, че въпреки неуспехите в Украйна, руските военновъздушни сили запазват значителна бойна мощ, а ядрените и ракетните сили остават незасегнати.
Макар руският Черноморски флот да е претърпял значителни загуби, другите руски флотове остават незасегнати, каза той.
"Сухопътните сили понасят загуби, но Русия заявява, че целта ѝ е да увеличи общия брой на войските си до 1,5 милиона войници", каза Золфранк и добави: "Русия разполага с достатъчно основни бойни танкове, за да може да предприеме ограничена атака още утре".
Генералът на посочи дали такава атака се планира в момента.
Золфранк ръководи съвместното оперативно командване на Германия от създаването му през 2024 г., посочва Ройтерс.
Генералът заяви, че решението на Москва дали да атакува НАТО ще бъде определено от три фактора: военната сила на Русия, военните ѝ успехи и лидерите ѝ.
"Тези три фактора ме навеждат на извода, че руска атака е в рамките на възможното. Дали това ще се случи или не, зависи до голяма степен от нашето собствено поведение", добави той, намеквайки за усилията на НАТО за възпиране.
Генералът отбеляза, че хибридните тактики на Москва, включително нахлуването на дронове, трябва да се разглеждат като взаимосвързани елементи на стратегия, която включва и войната в Украйна.
"Руснаците наричат това нелинейна война. В тяхната доктрина това е война, преди да се прибегне до конвенционални оръжия. И те заплашват да използват ядрени оръжия, което е война чрез заплахи“, каза Золфранк.
По думите му целта на Русия е както да провокира НАТО, така и да прецени реакцията на пакта, за да "подхрани несигурност, да посее страх, да нанесе щети, да шпионира и да тества" устойчивостта му.
1 си дзън
на щаба на БГ армията.
15:03 07.11.2025
2 само дето
15:04 07.11.2025
3 МИ НЕ СЪМ
15:05 07.11.2025
4 Абе
15:05 07.11.2025
5 Тома
15:05 07.11.2025
6 Трол
15:05 07.11.2025
7 Дааааа
До коментар #2 от "само дето":И с обора и без все тая
15:05 07.11.2025
8 Пич
15:06 07.11.2025
9 Е убаво де, кат може, вие
Трябва повече Уръжие, повече Аскер, повече Барут.
15:06 07.11.2025
10 ПЪК АЗ ЩЕ СЕ ЗА
До коментар #1 от "си дзън":ПИША В РЕДИЦИТЕ НА КРАСНАЯ АРМИЯ
15:06 07.11.2025
11 Българин
15:06 07.11.2025
12 Нали Русия
15:06 07.11.2025
15 Европа,
15:07 07.11.2025
16 Делю Хайдутин
15:07 07.11.2025
17 отец Щирлиц
До коментар #1 от "си дзън":утре е почивен ден и няма никой в щаба,
15:08 07.11.2025
18 Баце,
15:08 07.11.2025
19 Русия може да изтрие Германия
нАТО е вредно за Европа.
Минибритания е още по-вредна за Европа.
Германците са боксовата круша за САЩ, Франция, Малобритания, Израел и за Русия.
По-глупави политици от германските политици не съществуват в цялата вселена.
15:08 07.11.2025
20 Уфф
15:08 07.11.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:09 07.11.2025
22 ТИЯ ДЕТО
До коментар #4 от "Абе":БЯХА ТАМ С АКЪЛА СИ БИВШИЯТ МИНИСТЪР ГИ НАТИРИ СЕГА Е РЕД НА БИВШИЯТ МИНИСТЪР
15:09 07.11.2025
23 Тя Русия има капацитет
15:09 07.11.2025
24 За разлика от теб
До коментар #1 от "си дзън":Радев е българин.
15:11 07.11.2025
25 Всеки режим промива "мозъците" на подани
До коментар #1 от "си дзън":Факт
15:12 07.11.2025
27 ЖЕКО
15:13 07.11.2025
28 аахаххаа
До коментар #1 от "си дзън":Мечатата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в Белгия.
15:13 07.11.2025
29 си дзън
До коментар #24 от "За разлика от теб":Разбира се, че Радев е българин - продажен българин русороб. Има ги в БГ.
15:14 07.11.2025
31 Механик
Един път пишете, че Русия е изостанала технологично, няма оръжие, бие се с лопати, пък войниците и свършват, а самата тя вече се разпада. После па пишете, че щяла да ви атакува?????
Как стават тия работи? С какво ще ви атакува? С катъри и китайски скутери ли (понеже и това писахте)
15:15 07.11.2025
32 КзББ и ДП
До коментар #8 от "Пич":А 4-5 пъти
15:15 07.11.2025
33 Там пишеше
До коментар #29 от "си дзън":За разлика от теб Радев е Българин.
15:15 07.11.2025
34 Оценител
3 години и половина фашистите не можаха да превземат 30% от Донбас и просиха хиляди севернокорейци от Ким за Курска област. Сега копейките се надяват поне Покровск да падне, но и това няма да стане.
15:17 07.11.2025
35 Българин
До коментар #8 от "Пич":От русия няма да остане много.
15:18 07.11.2025
36 Роден в НРБ
15:18 07.11.2025
37 Ами да се пробва да атакува....
15:18 07.11.2025
38 МЕЧТАТА НА ВСЕКИ
До коментар #28 от "аахаххаа":ДЖЕНДЪР Е ДА РАЗМАЗВА РУСКИ ТОЯГИ В ПОКРОВСК ----ТИ ТАМ ЛИ СИ
15:18 07.11.2025
39 какво е нато
15:20 07.11.2025
40 Д-р Марин Белев
Успокойте кръвното налягане:
1. Немският генерал не е казал това, а че Русия има капацитет за ограничено нападение още утре, което не значи нищо. Тя винаги го е имала преди и ще го има в бъдеще. Дори бай Иван тираджията има ограничен капацитет да нападне НАТО утре с тира, например.
2. 1000% е сигурно, че Русия няма да нападне НАТО, освен ако НАТО първо не е я нападне. А и тогава не е съвсем сигурно.
15:21 07.11.2025
41 ЖЕКО
До коментар #33 от "Там пишеше":СИ ДЗЪН И БЪЛГАРИН СА ЕДИН И СЪЩ ГРАНТОЯДЕЦ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
15:21 07.11.2025
42 И още колко ника
До коментар #41 от "ЖЕКО":Безродни отпадъци. Затова ги е яд на българите.
15:23 07.11.2025
43 Без съмнения, НАТО го е шубе от
15:24 07.11.2025
44 Дедо
15:24 07.11.2025
45 Лопата Орешник
15:25 07.11.2025
46 аz СВО Победа 80
Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда";цитирам:
Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.🤣🤣🤣
15:25 07.11.2025
47 плевен
15:25 07.11.2025
48 ВЪЙ, ВЪЙ
15:26 07.11.2025
49 Копейкотрошач
До коментар #42 от "И още колко ника":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути
15:27 07.11.2025
50 ПОКРОВСК НЕ МОЖЕ ДА ПАДНЕ
До коментар #34 от "Оценител":ЩОТО ВЕЧЕ НЯМА ТАКЪВ ГРАД
ИМА КРАСНОАРМЕЙСК
И НЕКА КВИЧЕНЕТО ПРОДЪЛЖИ
АЙДЕ КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНА
И МИЛИОНИ ЗАГИНАЛИ РУСНАЦИ
15:29 07.11.2025
51 Гошо
15:31 07.11.2025
52 То вече е факт, Покровск е вече минало,
До коментар #34 от "Оценител":вече е руска територия, и така стъпка по стъпка, Украйна се топи!
15:31 07.11.2025
53 оле
други 2000 танка поеха към Брюксел ще ловат ЛГБТ извратеняци
15:31 07.11.2025
54 Червената шапчица
15:31 07.11.2025
55 Добре пале
До коментар #49 от "Копейкотрошач":Гушкай сига куклата и нанкай.
15:32 07.11.2025
56 Българин 🇧🇬
До коментар #6 от "Трол":Народът е изнервен и не оценява иронията .
15:34 07.11.2025
57 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
Ако това наистина го е казал генерал от НАТО то тогава е ясно, защо натото е в това смешно положение.
Ако Русия се почувства заплашена то тя може да атакува НАТО моментално, а не още утре, както се е изказал този "генерал". Единственото вярно нещо, което е казал е, че атаката ще бъде бърза. Много греши обаче, че атаката ще бъде ограничена в регионален мащаб. Атаката ще бъде повсеместна по всички натовски държави за съжаление и по нашата БЪЛГАРИЯ като целта разбира се ще е изпреварващ удар, за да няма възможност за ответен такъв.
Дано да не става, защото победители няма да има и всички заедно ще се изпарим.
15:35 07.11.2025
58 Я пък тоя
Нова занимавка.
А НАТО не знае ли къде Русия ще удари първо?
🤣🤣🤣🤣🤣
Смях в залата, тия от НАТО си образуват страхове.
Не се плашете, Макрон ще ви спаси! 🤣🤣🤣
15:37 07.11.2025
59 Нали
До коментар #1 от "си дзън":След 1944 година нашата държава няма български генерали, хора с българско самосъзание готови да застанат до своя народ. Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията са за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
15:39 07.11.2025
60 НАТО ЗАЩО НЕ НАПАДНЕ РУСИЯ ?
15:40 07.11.2025
61 Точно затова
15:42 07.11.2025
62 604
15:43 07.11.2025
63 604
До коментар #59 от "Нали":Не тъ знам кой набор си, но в главатъ ти е пълен кашок, благодарение нъ либерастко сороскътъ неадекватнъ пропагандъ. Чети книги и си развивъй мозъчето, не приемай всичко за истина , а го подлагай на причинно следствен анализ за да се добереш до истината!
15:46 07.11.2025
64 Точно затова
До коментар #61 от "Точно затова":България и Македония трябва да се обединят, докато Русия са вкарани във войни. Това е историческа грешка създадена от великите сили с главното участие на Русия и Франция. Така че ще мъчат като пудели! Всеки, който смее да се нарича патриот би работил за тази цел! По културен и икономически път на обща взаимосвързаност и разбирателство. Общи проекти, обща работа, общи мероприятия.
15:47 07.11.2025
65 РУСИЯ МОЖЕ ДА СЪДЕРЕ ЗАДНИКА НА НАТО
15:48 07.11.2025
66 Абе копейко
До коментар #63 от "604":Защо не вземеш малко да мислиш с това което имаш, ако го имаш. И да спреш за малко да слушаш разни философи и гамени? Всеки, които може да мисли може да направи анализ и да проследи в кой са парите, в кой е властта, на кой децата му къде са и прочее. По-точно, в кой остана властта и парите. Защото всички невестулки трябваше да бягате в Москва. Ама трябва да се мисли, не само да се слуша, слушалки.
15:50 07.11.2025