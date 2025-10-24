За 48 часа чешки граждани събраха 550 000 евро за закупуването на ракета с голям обсег за Украйна

В рамките на по-малко от 48 часа чешки граждани събраха дарения за финансирането на ракета с голям обсег "Фламинго" за въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ, съобщи БТА.
"С голямо удоволствие съобщаваме, че кампанията за набиране на средства за украинската ракета тип "Фламинго", която ще бъде наречена ДАНА 1, приключи. Бяха събрани 12 500 000 чешки крони (513 781 eвро) за по-малко от 48 часа. Благодарим ви!", обяви в социалната мрежа "Екс" гражданската инициатива "Подарък за Путин".
Всъщност общата сума надмина всякакви очаквания. Според сайта на проекта повече от 8500 дарители са дарили над 13,3 млн. чешки крони (550 000 евро).
Ракетата ще бъде наречена в чест на Дана Драбова, видна чешка общественичка, застъпничка за Украйна и дългогодишен ръководител на държавната агенция за ядрена безопасност, която почина по-рано този месец.
Вчера инициативата организира концерт в Прага под наслов "Благодарим ти Дана!", за да изрази благодарност към поддръжниците на кампанията и да почете паметта на Драбова. Организаторите на концерта си припомниха, че веднага след началото на широкомащабната инвазия на Русия, Драбова се е присъединила към "Подарък за Путин" и е станала една от първите посланици на инициативата за помощ за Украйна.
"Вярваме, че Дана ще гледа отгоре, за да се увери, че ракетата ще достигне правилната си цел някъде в Русия", заявиха организаторите.
Украинският производител на ракети "Фламинго" се съгласи да използва средствата, набрани от инициативата за направата на една ракета, която ще бъде прехвърлена на въоръжените сили на Украйна след плащането на сумата.
Граждани и организации от Чехия са дарявали преди танк, хеликоптер и други боеприпаси за Украйна, напомня Укринформ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хан Ювиги
Браво
13:34 24.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 всъщност
Коментиран от #14, #16, #39
13:34 24.10.2025
4 стоян
Коментиран от #28, #33, #56, #60
13:35 24.10.2025
5 Едно голямо БРАВО
Коментиран от #19
13:35 24.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 УКРАЙНА 🇺🇦
13:35 24.10.2025
8 дядото
13:36 24.10.2025
9 Малката Мута
13:36 24.10.2025
10 Трол
13:36 24.10.2025
11 Качалин
13:36 24.10.2025
12 Сесесере
Коментиран от #17, #20
13:37 24.10.2025
13 Тома
13:37 24.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 За тия пари
13:37 24.10.2025
16 Всъщност
До коментар #3 от "всъщност":Има само един див агресор - руZки нацист, който ежедневно бомбандира една независима страна не желаещи да живее в руски крепостен свят.
Коментиран от #21
13:38 24.10.2025
17 Качалин
До коментар #12 от "Сесесере":Измет значи, а?
13:38 24.10.2025
18 хахаха
13:38 24.10.2025
19 Отиди в чехия
До коментар #5 от "Едно голямо БРАВО":И дай там.
Коментиран от #25, #47
13:40 24.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хахаха
До коментар #16 от "Всъщност":вица на деня - украина е независима държава
Коментиран от #41
13:40 24.10.2025
22 604
.
13:41 24.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Въпроса
13:42 24.10.2025
25 Копейка
До коментар #19 от "Отиди в чехия":За разлика от теб имам банкови сметки и не трябва никъде да ходя, но на кой да го обяснявам ? Куха празна глава на копейка.
Коментиран от #36
13:42 24.10.2025
26 Руснаков
13:43 24.10.2025
27 00014
Коментиран от #43
13:43 24.10.2025
28 О...
До коментар #4 от "стоян":Ние сме дебилен народ, за това сме последни по всичко и затова ни управляват тикви и прасета
Коментиран от #34, #76
13:44 24.10.2025
29 Мим
13:44 24.10.2025
30 която почина по-рано този месец
а таз бомба може и да п изтъргуват бандерите за сметка на тез наивни хорица
13:44 24.10.2025
31 Санкциите
13:44 24.10.2025
32 Четриилядник
13:44 24.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 дебилен народ, за това сме последни
До коментар #28 от "О...":за избирачите на тикви ли става дума
13:46 24.10.2025
35 Георги
13:47 24.10.2025
36 Като имаш
До коментар #25 от "Копейка":Що питаш как да дариш
13:47 24.10.2025
37 Перо
13:47 24.10.2025
38 ежко
13:48 24.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ООрана държава
13:48 24.10.2025
41 Хи хи хи
До коментар #21 от "хахаха":Видяхме "мАгучая и втАрая" как затънаха в уж руската Украйна.Хи хи хи Киев за три дня и 1 милион крепостни ушанки при Кабзон.
вЕрвай на Пуся, който каза ,че са един народ хи хи хи.
13:48 24.10.2025
42 Браво!
13:48 24.10.2025
43 кака ви Нешка
До коментар #27 от "00014":В лето Господне 5510 от сътворението на света Мордор ке падне . Тъй каза леля ви Внга. Амин !
Коментиран от #52
13:49 24.10.2025
44 Край
13:49 24.10.2025
45 хихик
Излагация отново
13:49 24.10.2025
46 пешо
13:50 24.10.2025
47 Копейка
До коментар #19 от "Отиди в чехия":На нас ни казаха да купим едно пале русенско варено за Путин в бункера.
13:50 24.10.2025
48 Хи хи
13:51 24.10.2025
49 БЪЛГАРИЯ РУСИЯ, БРАТЯ ЗАВИНАГИ
Коментиран от #58
13:51 24.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мдаа
13:52 24.10.2025
52 Град Козлодуй
До коментар #43 от "кака ви Нешка":Ташева заровиха ли я?
Коментиран от #62
13:52 24.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ПЕНКО
13:53 24.10.2025
55 Ивелин Михайлов
Коментиран от #69
13:53 24.10.2025
56 Роко
До коментар #4 от "стоян":Искам лично ти и разни розови либералчета да тръгнете по селата и малките градчета и да дирите пари от хората за великата Украйна и да видите хората колко много ви обичат
Коментиран от #68
13:53 24.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Копейка
До коментар #49 от "БЪЛГАРИЯ РУСИЯ, БРАТЯ ЗАВИНАГИ":Написах, че ще се поивтересувам,.Пак ти повтарям нямаш 🧠 за да разбереш .
Ходи по добре до мазето да протакаш зелето, че това ще ти е основната храна в близките 5 месеца.
Коментиран от #66
13:54 24.10.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Програмист
До коментар #4 от "стоян":Ти колко стотинки ще дариш бе, минималнозаплатник 🤣🤣🤣🤣
13:54 24.10.2025
61 Ивелин Михайлов
Коментиран от #71
13:55 24.10.2025
62 Не още
До коментар #52 от "Град Козлодуй":Щели да я копат на язовир копринка
13:55 24.10.2025
63 Стоян Филипов
Коментиран от #70
13:56 24.10.2025
64 Коцето
13:56 24.10.2025
65 Русуфил хардгoмнарин
13:57 24.10.2025
66 Качалин
До коментар #58 от "Копейка":Копейчик в една стая ли си с Кобзончик?
13:57 24.10.2025
67 Да пинам
13:57 24.10.2025
68 Същия ще е резултатът
До коментар #56 от "Роко":Ако ти тръгнеш и почнеш да търсиш пари за русийката 😄😄😄
13:57 24.10.2025
69 Русофил
До коментар #55 от "Ивелин Михайлов":За тези пари може да се излекуват 1000 колеги !
13:58 24.10.2025
70 Факти
До коментар #63 от "Стоян Филипов":Чудесен коментар! РЕСПЕКТ.
13:59 24.10.2025
71 Радостин
До коментар #61 от "Ивелин Михайлов":Събираме дарения за меч,за Путин!
14:00 24.10.2025
72 Не разбрах от коя част на света
14:01 24.10.2025
73 Тръмп
14:01 24.10.2025
74 И чехите
14:01 24.10.2025
75 Медведев
14:02 24.10.2025
76 Вярно е
До коментар #28 от "О...":Вярно е но не сме един народ а два. Едните си мислят, че някой ги бил освободил от нещо си, а всъщност както са били роби така са си и останали, само са сменили един азиатски господар с друг. А другите така и не съумяхме да се организираме и наложим мнението си и за наше добро и за доброто на робите и все се спасяваме поединично, без да осъзнаем че в ткакава среда в крайна сметка спасяването по еденично е временно състояние.
14:04 24.10.2025