Новини
Свят »
Чехия »
За 48 часа чешки граждани събраха 550 000 евро за закупуването на ракета с голям обсег за Украйна
  Тема: Украйна

За 48 часа чешки граждани събраха 550 000 евро за закупуването на ракета с голям обсег за Украйна

24 Октомври, 2025 13:32 1 296 76

  • украйна-
  • фламинго-
  • чехия-
  • ракета-
  • русия

Граждани и организации от Чехия са дарявали преди танк, хеликоптер и други боеприпаси за Украйна

За 48 часа чешки граждани събраха 550 000 евро за закупуването на ракета с голям обсег за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на по-малко от 48 часа чешки граждани събраха дарения за финансирането на ракета с голям обсег "Фламинго" за въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"С голямо удоволствие съобщаваме, че кампанията за набиране на средства за украинската ракета тип "Фламинго", която ще бъде наречена ДАНА 1, приключи. Бяха събрани 12 500 000 чешки крони (513 781 eвро) за по-малко от 48 часа. Благодарим ви!", обяви в социалната мрежа "Екс" гражданската инициатива "Подарък за Путин".

Още новини от Украйна

Всъщност общата сума надмина всякакви очаквания. Според сайта на проекта повече от 8500 дарители са дарили над 13,3 млн. чешки крони (550 000 евро).

Ракетата ще бъде наречена в чест на Дана Драбова, видна чешка общественичка, застъпничка за Украйна и дългогодишен ръководител на държавната агенция за ядрена безопасност, която почина по-рано този месец.

Вчера инициативата организира концерт в Прага под наслов "Благодарим ти Дана!", за да изрази благодарност към поддръжниците на кампанията и да почете паметта на Драбова. Организаторите на концерта си припомниха, че веднага след началото на широкомащабната инвазия на Русия, Драбова се е присъединила към "Подарък за Путин" и е станала една от първите посланици на инициативата за помощ за Украйна.

"Вярваме, че Дана ще гледа отгоре, за да се увери, че ракетата ще достигне правилната си цел някъде в Русия", заявиха организаторите.

Украинският производител на ракети "Фламинго" се съгласи да използва средствата, набрани от инициативата за направата на една ракета, която ще бъде прехвърлена на въоръжените сили на Украйна след плащането на сумата.

Граждани и организации от Чехия са дарявали преди танк, хеликоптер и други боеприпаси за Украйна, напомня Укринформ.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хан Ювиги

    22 54 Отговор
    Чехите са друга бира
    Браво

    13:34 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 всъщност

    50 21 Отговор
    Това са чешки гражда подстрекаващи и финасиращи убийствата! Просто чехи убийци, кръволоци!

    Коментиран от #14, #16, #39

    13:34 24.10.2025

  • 4 стоян

    24 34 Отговор
    Браво за чехите а къде е дарителската сметка в България да купим две розови фламинго за смелите украинци

    Коментиран от #28, #33, #56, #60

    13:35 24.10.2025

  • 5 Едно голямо БРАВО

    18 41 Отговор
    На чехите.Трябва пример да вземем.Ще се поинтересувам как и аз да дам пари .

    Коментиран от #19

    13:35 24.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 УКРАЙНА 🇺🇦

    14 37 Отговор
    Браво може само да сте горди браво

    13:35 24.10.2025

  • 8 дядото

    25 5 Отговор
    така е правилно.който в ес има пари и желае- да дарява за украйна,но не и да загробват цели народи и държави.

    13:36 24.10.2025

  • 9 Малката Мута

    33 5 Отговор
    Да си я наврът между подопашните бузи

    13:36 24.10.2025

  • 10 Трол

    25 5 Отговор
    Браво, сега остава сред тези чехи да се намери един-единствен ентусиаст, който да натисне копчето на ракетата.

    13:36 24.10.2025

  • 11 Качалин

    25 5 Отговор
    Малко са тези пари! По-добре укрите да си направят един разкошен банкет и да има и пликчета с пари за участниците. Това сплотява колектива!

    13:36 24.10.2025

  • 12 Сесесере

    19 34 Отговор
    Нашата русофилска измет няма ли да събере някой лев за жужи?

    Коментиран от #17, #20

    13:37 24.10.2025

  • 13 Тома

    31 5 Отговор
    После гражданите на Чехия да не питат а нас защо.

    13:37 24.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 За тия пари

    20 4 Отговор
    И една ракета не могат да купят

    13:37 24.10.2025

  • 16 Всъщност

    13 29 Отговор

    До коментар #3 от "всъщност":

    Има само един див агресор - руZки нацист, който ежедневно бомбандира една независима страна не желаещи да живее в руски крепостен свят.

    Коментиран от #21

    13:38 24.10.2025

  • 17 Качалин

    1 10 Отговор

    До коментар #12 от "Сесесере":

    Измет значи, а?

    13:38 24.10.2025

  • 18 хахаха

    29 6 Отговор
    е сега вече русия ще развее бяло знаме и ще капитулира - цяла една ракета фламинго......ужас

    13:38 24.10.2025

  • 19 Отиди в чехия

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Едно голямо БРАВО":

    И дай там.

    Коментиран от #25, #47

    13:40 24.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хахаха

    24 7 Отговор

    До коментар #16 от "Всъщност":

    вица на деня - украина е независима държава

    Коментиран от #41

    13:40 24.10.2025

  • 22 604

    23 2 Отговор
    Ми нащи атлътици де съ що не сбирът парички...барем доброволци дъ одят че те пари немът

    .

    13:41 24.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Въпроса

    2 5 Отговор
    не е в парите,а в забраната да удрят Русия!

    13:42 24.10.2025

  • 25 Копейка

    8 15 Отговор

    До коментар #19 от "Отиди в чехия":

    За разлика от теб имам банкови сметки и не трябва никъде да ходя, но на кой да го обяснявам ? Куха празна глава на копейка.

    Коментиран от #36

    13:42 24.10.2025

  • 26 Руснаков

    7 7 Отговор
    Имате ли си представа колко много ги мразят чехите....нямате си русофилЕ...

    13:43 24.10.2025

  • 27 00014

    11 7 Отговор
    Едно от предсказанията е, че Прага ще бъде унищожена. Не Варшава, Берлин, Букурещ или някоя друга. Прага!

    Коментиран от #43

    13:43 24.10.2025

  • 28 О...

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "стоян":

    Ние сме дебилен народ, за това сме последни по всичко и затова ни управляват тикви и прасета

    Коментиран от #34, #76

    13:44 24.10.2025

  • 29 Мим

    12 4 Отговор
    Тази ракета ще ви я препратят при Дана,за подарък от Путин....

    13:44 24.10.2025

  • 30 която почина по-рано този месец

    12 4 Отговор
    така е който се зъби на Мечока
    а таз бомба може и да п изтъргуват бандерите за сметка на тез наивни хорица

    13:44 24.10.2025

  • 31 Санкциите

    3 13 Отговор
    върху Лукойл ще ударят русофилските коментатори !

    13:44 24.10.2025

  • 32 Четриилядник

    3 8 Отговор
    Аз половината дето ми дава митрофанова ги давам за Украйна. Колкото повече продължи войната, така де, своето, толкова повече митрофанова развързва кесията

    13:44 24.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 дебилен народ, за това сме последни

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "О...":

    за избирачите на тикви ли става дума

    13:46 24.10.2025

  • 35 Георги

    10 4 Отговор
    браво на чехите! Дали ще може и тук евронаколенките да събират пари и да пращат на Украйна вместо да точат държавни средства?

    13:47 24.10.2025

  • 36 Като имаш

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка":

    Що питаш как да дариш

    13:47 24.10.2025

  • 37 Перо

    12 5 Отговор
    Ционисти на ционисти помагат!

    13:47 24.10.2025

  • 38 ежко

    3 0 Отговор
    Да.....Половин милион е една, евентуално 2 ракети:)

    13:48 24.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ООрана държава

    10 3 Отговор
    Събрахте за една ракетка, пво на русия ще я свали и 550 000 евро на вятъра

    13:48 24.10.2025

  • 41 Хи хи хи

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "хахаха":

    Видяхме "мАгучая и втАрая" как затънаха в уж руската Украйна.Хи хи хи Киев за три дня и 1 милион крепостни ушанки при Кабзон.
    вЕрвай на Пуся, който каза ,че са един народ хи хи хи.

    13:48 24.10.2025

  • 42 Браво!

    4 9 Отговор
    Респект! Ако знаех и аз щях да се включа. Надявам се и в България да има подобни акции.

    13:48 24.10.2025

  • 43 кака ви Нешка

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "00014":

    В лето Господне 5510 от сътворението на света Мордор ке падне . Тъй каза леля ви Внга. Амин !

    Коментиран от #52

    13:49 24.10.2025

  • 44 Край

    3 4 Отговор
    Путин - враг номер едно на на синия чешка селищна система

    13:49 24.10.2025

  • 45 хихик

    6 3 Отговор
    Злобата не може да бъде кауза
    Излагация отново

    13:49 24.10.2025

  • 46 пешо

    5 2 Отговор
    за тия пари , лъкове с голям обсег

    13:50 24.10.2025

  • 47 Копейка

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Отиди в чехия":

    На нас ни казаха да купим едно пале русенско варено за Путин в бункера.

    13:50 24.10.2025

  • 48 Хи хи

    7 3 Отговор
    бидоня събра 350 милиарда, и нищо, че тоз ли половин милион ще помогне на урките ??!! чехите, мнооо слабо, продавайте къщи имоти и на улицата,за да помогнете на урките !!!

    13:51 24.10.2025

  • 49 БЪЛГАРИЯ РУСИЯ, БРАТЯ ЗАВИНАГИ

    7 4 Отговор
    С ТВОЙТЕ КАМЪНИ, ПО ТВОЯТА ГЛАВА

    Коментиран от #58

    13:51 24.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мдаа

    9 4 Отговор
    А пари , за наркомана събраха ли ? Той тези пари 550 000 евро ги харчи на месец за колумбийските наркокартели. Другия път повечко и да не се стискат толкова.

    13:52 24.10.2025

  • 52 Град Козлодуй

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "кака ви Нешка":

    Ташева заровиха ли я?

    Коментиран от #62

    13:52 24.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ПЕНКО

    4 3 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧВА ИНИЦИАТИВАТА :-- "КАПАЧКИ " ЗА РАКЕТА - "СВРЪХ УКРА " !!!!!!!!!!!!!!!!?

    13:53 24.10.2025

  • 55 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    За тия пари могат да излекуват поне 20 чешки деца 🙄

    Коментиран от #69

    13:53 24.10.2025

  • 56 Роко

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "стоян":

    Искам лично ти и разни розови либералчета да тръгнете по селата и малките градчета и да дирите пари от хората за великата Украйна и да видите хората колко много ви обичат

    Коментиран от #68

    13:53 24.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Копейка

    0 6 Отговор

    До коментар #49 от "БЪЛГАРИЯ РУСИЯ, БРАТЯ ЗАВИНАГИ":

    Написах, че ще се поивтересувам,.Пак ти повтарям нямаш 🧠 за да разбереш .
    Ходи по добре до мазето да протакаш зелето, че това ще ти е основната храна в близките 5 месеца.

    Коментиран от #66

    13:54 24.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Програмист

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "стоян":

    Ти колко стотинки ще дариш бе, минималнозаплатник 🤣🤣🤣🤣

    13:54 24.10.2025

  • 61 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Ние от Величие дарихме 20% от партийната ни субсидия за закупуване на ракета Искандер! 🔥

    Коментиран от #71

    13:55 24.10.2025

  • 62 Не още

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй":

    Щели да я копат на язовир копринка

    13:55 24.10.2025

  • 63 Стоян Филипов

    9 3 Отговор
    Даряването на 550 000 евро за закупуване на ракета за Украйна за по-малко от 48 часа звучи героично, но всъщност е тревожен знак за това как милитаризацията на съзнанието измества разума и човечността. Със същите средства биха могли да се засадят над 200 000 дървета, да се оборудват мобилни здравни кабинети за десетки хиляди хора, или да се осигурят лаптопи и стипендии за 2000 ученици – реални инвестиции в живот, здраве и бъдеще. Когато обществата започнат да финансират ракети вместо училища и дървета, те губят не само пари, а и морална посока. Истинската европейска солидарност не е в купуването на оръжия, а в изграждането на устойчив, мирен и образован континент.

    Коментиран от #70

    13:56 24.10.2025

  • 64 Коцето

    4 3 Отговор
    Да бяха звъннали в Москва.Могат да им пратят няколко безплатно.

    13:56 24.10.2025

  • 65 Русуфил хардгoмнарин

    2 4 Отговор
    На ракетата ще пище : До Русия с благодарност! Чехия 1968!

    13:57 24.10.2025

  • 66 Качалин

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Копейка":

    Копейчик в една стая ли си с Кобзончик?

    13:57 24.10.2025

  • 67 Да пинам

    2 1 Отговор
    Е нали не са в евръзоната ,как са събрали тия хиляди евро?

    13:57 24.10.2025

  • 68 Същия ще е резултатът

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Роко":

    Ако ти тръгнеш и почнеш да търсиш пари за русийката 😄😄😄

    13:57 24.10.2025

  • 69 Русофил

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ивелин Михайлов":

    За тези пари може да се излекуват 1000 колеги !

    13:58 24.10.2025

  • 70 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Стоян Филипов":

    Чудесен коментар! РЕСПЕКТ.

    13:59 24.10.2025

  • 71 Радостин

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ивелин Михайлов":

    Събираме дарения за меч,за Путин!

    14:00 24.10.2025

  • 72 Не разбрах от коя част на света

    0 1 Отговор
    украинският производител на ракети Фламинго ще прехвърли закупената с чешки дарения ракета на въоръжените сили на Украйна.

    14:01 24.10.2025

  • 73 Тръмп

    0 0 Отговор
    Путин има по-големи дертове!

    14:01 24.10.2025

  • 74 И чехите

    0 1 Отговор
    ли се оказаха толкова прости, та си мислят че с една ракета ще променят нещо? Напразно са си дали парите завалиите, ама имал си - дал си.

    14:01 24.10.2025

  • 75 Медведев

    0 0 Отговор
    Това е много крайна ескалация на конфликта!

    14:02 24.10.2025

  • 76 Вярно е

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "О...":

    Вярно е но не сме един народ а два. Едните си мислят, че някой ги бил освободил от нещо си, а всъщност както са били роби така са си и останали, само са сменили един азиатски господар с друг. А другите така и не съумяхме да се организираме и наложим мнението си и за наше добро и за доброто на робите и все се спасяваме поединично, без да осъзнаем че в ткакава среда в крайна сметка спасяването по еденично е временно състояние.

    14:04 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания