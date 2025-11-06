Новини
Свят »
Politico: ЕС реже достъпа на руснаците до шенгенското пространство, спира издаването на визи

Politico: ЕС реже достъпа на руснаците до шенгенското пространство, спира издаването на визи

6 Ноември, 2025 03:55, обновена 6 Ноември, 2025 04:01 580 5

  • европейски съюз-
  • визи-
  • руснаци-
  • шенген

Изключенията включват хуманитарни причини и гражданство в страна от съюза

Politico: ЕС реже достъпа на руснаците до шенгенското пространство, спира издаването на визи - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз може да спре издаването на многократни шенгенски визи на руснаци тази седмица, съобщава Politico, позовавайки се на неназовани европейски служители.

„ЕС се готви да затегне допълнително визовите правила за руски граждани, като в повечето случаи ефективно прекрати издаването на многократни разрешения за влизане в Шенгенското пространство“, се посочва в изданието.

Както отбелязва медията, това означава, че руснаците по принцип ще получават само еднократни визи.

Изключенията включват хуманитарни причини и гражданство в страна от ЕС. Очаква се новите правила да бъдат приети и въведени тази седмица.

Politico посочва, че издаването на визи остава национална отговорност, така че Европейската комисия не може да наложи пълна забрана за влизане на руски туристи, но това може да усложни процеса.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъъ

    4 3 Отговор
    На руснака не са му нужни визи.
    Те си имат танкове,ракети,самолети и т.н.

    Коментиран от #3

    04:14 06.11.2025

  • 2 гумата

    2 4 Отговор
    Всичките тези мерки тряябваше да са се случили пез 2014 година. Сега руснаците избиват невинни хора наред, а ЕС и НАТО гледат безпомощни. този ужас ще свърши зле, защото така войната става неизбежна. руснаците няма да спрат и без чужди армии с украинците е свършено. В обозримо бъдеще руснаците няма да дадат 5 млн жертви, за да забележат какво им се е случило. Въпреки , че вече минаха жертвите в Афганистан и Чечня. Те ще убиват до последен дъх, което означава, че само многократно превъзходство може да ги спре.

    04:23 06.11.2025

  • 3 Съветник

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":

    Монголоидните мелези да стоят по-далеч от техните ракетти, че тези кюнци се самовзривяват сами на място и сумати примати дадоха фира.

    04:27 06.11.2025

  • 4 Али Турчинът

    1 2 Отговор
    И така ще победите Русия? :)))
    Ей недоразвити евро-атлантици..
    И с вас и без вас Русия е съществувала.
    Ама вие без Русия накъде?
    В лапите на САЩ. Както сте свикнали с садо-масожизма, тика ви го вече без вазелин.
    Нали помните договора с Урсулата за 600 млрд.?
    Няма и да го изкарат САЩ, все по на дълбоко ще го турят.
    Да видите как се постига мир чрез сила.

    Коментиран от #5

    04:48 06.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.