Politico: ЕС реже достъпа на руснаците до шенгенското пространство, спира издаването на визи

Европейският съюз може да спре издаването на многократни шенгенски визи на руснаци тази седмица, съобщава Politico, позовавайки се на неназовани европейски служители.

„ЕС се готви да затегне допълнително визовите правила за руски граждани, като в повечето случаи ефективно прекрати издаването на многократни разрешения за влизане в Шенгенското пространство“, се посочва в изданието.

Както отбелязва медията, това означава, че руснаците по принцип ще получават само еднократни визи.

Изключенията включват хуманитарни причини и гражданство в страна от ЕС. Очаква се новите правила да бъдат приети и въведени тази седмица.

Politico посочва, че издаването на визи остава национална отговорност, така че Европейската комисия не може да наложи пълна забрана за влизане на руски туристи, но това може да усложни процеса.