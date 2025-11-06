Новини
New York Post: Предложили свобода на Епщайн, ако даде показания срещу Тръмп

6 Ноември, 2025 04:32, обновена 6 Ноември, 2025 04:41 347 1

Изданието се позовава на съкилийника на бизнесмена в поправителния център в Ню Йорк, бившия полицай Никълъс Тартальоне

New York Post: Предложили свобода на Епщайн, ако даде показания срещу Тръмп - 1
Никълъс Тартальоне, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералните прокурори на САЩ предложили да освободят американския финансист Джефри Епщайн, осъден за блудство с деца, ако се съгласи да свидетелства срещу президента Доналд Тръмп.

Това съобщи New York Post, позовавайки се на съкилийника на бизнесмена в поправителния център в Ню Йорк, бившия полицай Никълъс Тартальоне.

„Прокурорите казаха на Епщайн, че ако заяви, че президентът Тръмп е замесен в престъпленията му, може да бъде освободен“, пише Тартальоне в молбата си за помилване от юли, която е получена от вестника. Документът не уточнява за какви престъпления става въпрос. Самият Епщайн твърдял, че Тръмп не е замесен, отбеляза молителят.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой бивши и настоящи служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, както и видни предприемачи и знаменитости от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.

Както The Wall Street Journal съобщи на 23 юли, позовавайки се на служители на администрацията на Вашингтон, главният прокурор Пам Бонди информира Тръмп през пролетта, че името му се появява в документи, свързани с Епщайн, заедно с имената на „много други видни фигури“. Белият дом отхвърли този доклад като неверен.


