След недоволството в Конгреса: Рубио и Хегсет дадоха обяснения за ударите по кораби, подозирани в наркотрафик

Висши служители от администрацията на Доналд Тръмп информираха членовете на Сената и Камарата на представителите за ударите по кораби, заподозрени в трафик на наркотици край бреговете на Венецуела, след недоволството в Конгреса от липсата на прозрачност по отношение на операцията, предаде Ройтерс.



Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет се срещнаха с лидерите на републиканците и демократите в Конгреса и с висши членове на комисиите за национална сигурност за около час, като обсъдиха ударите на САЩ по кораби в Карибско море и Тихия океан, при които от началото на септември загинаха десетки хора.



Администрацията на президента Доналд Тръмп настоява, че целите са пренасяли наркотици, без да предостави доказателства или да обясни публично правната обосновка за решението да атакува корабите, вместо да ги спре и да арестува хората на борда.



Няколко сенатори и членове на Камарата на представителите, които присъстваха на брифинга, казаха, че представителите на администрацията са заявили, че корабите са пренасяли кокаин, а не фентанил, и са обяснили правната обосновка за действията на войската.



Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право, както и американските закони срещу убийствата и забраните за убийства.



Колегите републиканци на Тръмп заявиха, че са доволни от брифинга, посочва Ройтерс.



Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън описа информацията за корабите като "изключителна", въпреки че каза, че САЩ знаят кой е бил на борда на корабите "почти до последния човек".



Помолен да даде разяснения, Джонсън каза: "От това, което знам от информацията, с която разполагам досега, можем да бъдем сигурни. Става въпрос за картелите. Това са хората, които са замесени в това. Те правят това умишлено. Това не са хора, които случайно се намират на кораба. Те имат намерение да внасят контрабанда в страната, а това нанася голяма вреда на американския народ.“

Операциите, които Вашингтон провежда в Карибския басейн под претекст борба с наркотрафика, заплашват мира, сигурността и стабилността в Латинска Америка, заяви министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес Париля, предаде ТАСС.



"Ние осъждаме продължаващите извънсъдебни екзекуции, извършвани от американските военни в международни води както в Карибския басейн, така и в Тихия океан", написа министърът на страницата си в социалната мрежа "Екс". "Те представляват сериозно нарушение на международното право и правата на човека и представляват постоянна заплаха за мира, сигурността и стабилността в Латинска Америка и Карибския басейн".



"Използвайки сила незаконно и по дискриминационен начин, правителството на САЩ игнорира основните причини за незаконния оборот на наркотици в Съединените щати – на основния световен пазар, където се изпират без наказание парите на наркотрафикантите с участието на редица техни политици", отбеляза Родригес Париля.



Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. ВМС на САЩ вече са унищожили в международни води на Карибско море най-малко четири бързоходни лодки с хората, които се намирали на тях, които според Вашингтон са участвали в трафик на наркотици от Венецуела.