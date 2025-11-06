Новини
Свят »
Русия »
ЕС подготвя ново затягане на визите за руски граждани

ЕС подготвя ново затягане на визите за руски граждани

6 Ноември, 2025 09:58 774 91

  • русия-
  • руски граждани-
  • визи-
  • европейски съюз

Многократните шенгенски разрешителни ще бъдат ограничени, а изключения ще се правят само по хуманитарни причини

ЕС подготвя ново затягане на визите за руски граждани - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

ЕС подготвя ново затягане на визовия режим за руските граждани, като планира да прекрати издаването на многократни шенгенски визи в повечето случаи. Това съобщават пред POLITICO трима представители на европейските институции, предава Фокус.

Според подготвяните промени руските граждани ще могат да разчитат основно на еднократни визи, като изключения ще бъдат правени единствено при хуманитарни обстоятелства или когато кандидатът притежава и гражданство на държава от ЕС, посочва Nexta.

Въпреки това визовата политика остава в компетентността на отделните държави членки. Това означава, че макар Европейската комисия да е в състояние значително да усложни процедурата, тя няма правомощия да въведе пълна и единна забрана за посещения от руски граждани.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    21 23 Отговор
    Да ги няма.тия дето са взели статут за постоянно пребиваване също да събират крушите.ако някой другар пък много иска да е сред руснаци ей къде е крим.

    Коментиран от #6, #9, #12

    10:01 06.11.2025

  • 2 Стела

    28 15 Отговор
    Да, забранете визите и чакайте приходи от туризъм. Те ще се насочат към Турция, ОАЕ, Малдиви и т.н. Вие теглете заеми от Световната банка на наш гръб, защото таква ви е умрялата политика.....Какво ви пука на вас за нас?!

    Коментиран от #18, #20, #44

    10:02 06.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    21 21 Отговор
    Очень правильно !!!
    Руснаците да си пътуват в любимата Сибирь.
    В Европа няма газ и е холодно 😁

    Коментиран от #43, #87

    10:03 06.11.2025

  • 4 Пинчочет

    17 16 Отговор
    Кога товарим копейките?

    10:03 06.11.2025

  • 5 Наташките се хвалят, че

    11 18 Отговор
    само в България ги пускат без проблем!

    Коментиран от #8, #10, #47

    10:03 06.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наташките от Свети Влас

    13 14 Отговор

    До коментар #5 от "Наташките се хвалят, че":

    Богатите наташки се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    10:06 06.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 в гнилия Запад

    17 20 Отговор
    руснаците нямат място в Гнилия Запад! Да си стоят при Фашиста путин!

    10:07 06.11.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 16 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #25

    10:08 06.11.2025

  • 13 чикчирик

    16 8 Отговор
    дискриминацията е основен приоритет в ЕС, чорбаджи задруга за робия на дрипавите.

    10:08 06.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 България е в метастази

    14 16 Отговор
    от рускишпиони!
    На Резидента вицето им даде бг паспорти!

    10:08 06.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    14 17 Отговор
    Русия е нацвъкала шпиони из цяла Европа. Визовият режим трябва да е брутален. Тотална забрана е нереалистична и несправедлива към читавите руснаци. Задължително обаче трябва да минават през много ситна цедка. Арабите и руснаците са най-голямата заплаха за Европа.

    10:08 06.11.2025

  • 18 Какви туристи?

    15 17 Отговор

    До коментар #2 от "Стела":

    Преди седмица ги видяхме руснаците в Анталия. Нагли нахални безпарадонни. Бутаха се като животни на храненията. Завземаха общите части в хотела пият и крещят като луди. В СПА зоните гледаха другите хора накриво. Сутрин на басейна и плажа си хвърлиха кърпите и си пазят местата все едно останалите посетители нямат права. Гаден народ са. По добре без тях.

    Коментиран от #30, #59

    10:09 06.11.2025

  • 19 ПРАВИЛНО!

    10 16 Отговор
    ВЪН ОТ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА!

    10:09 06.11.2025

  • 20 стоян георгиев

    10 18 Отговор

    До коментар #2 от "Стела":

    Туризма ни се вдигна двойно откакто ги няма.

    10:09 06.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нужна

    10 13 Отговор
    е пълна забрана,да влизат в ЕС!

    10:11 06.11.2025

  • 24 руснак

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    серии се най добре,че миришеш

    Коментиран от #28

    10:12 06.11.2025

  • 25 стоян георгиев

    9 14 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Много говорят ама един не отиде. деца на разни смесени комунистически бракове дето живееха в русия избягаха от там.по руски данни в русия в момента живеят около 14000 българи.

    Коментиран от #65

    10:13 06.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Pyccкий Карлик

    6 13 Отговор
    Русия ( 862 - 2022 )
    Конец 😁

    10:14 06.11.2025

  • 28 стоян георгиев

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "руснак":

    Освен че си глупав се имаш и за врачка а? Хаха...нормално е за такива като теб...хахха

    10:14 06.11.2025

  • 29 Маршал Жуков

    16 8 Отговор
    Тези никога няма да ни простят че ликвидирахме Хитлер, защото са фашисти

    Коментиран от #31, #34

    10:14 06.11.2025

  • 30 Азз

    5 11 Отговор

    До коментар #18 от "Какви туристи?":

    Затова не ходя там ,не ми се слуша мьй мьий

    10:17 06.11.2025

  • 31 стоян георгиев

    8 16 Отговор

    До коментар #29 от "Маршал Жуков":

    Така е.за това не идвайте в европа.тук сме фашисти.стойте си в демократична русия.никой не разбира логиката на руснака .от една страна мрази европа и сащ от друга се преселва там при първа възможност!

    Коментиран от #35, #36

    10:17 06.11.2025

  • 32 Трябва

    9 13 Отговор
    Нова желязна завеса,само цапат европа

    10:19 06.11.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 4 Отговор
    ЕвроGEйски стандарт:
    " Италиански журналист беше уволнен, защото попита говорител на Европейската комисия (ЕК) дали Израел трябва да поеме финансовите разходи за възстановяването на Газа, като се има предвид искането на блока Русия да плати „репарации“ за конфликта в Украйна.

    Габриеле Нунциати, сътрудник на италианската информационна агенция Nova, зададе въпроса на говорителя на ЕК Паула Пиньо по време на пресконференция в средата на октомври."
    🤔🤔🤔

    Коментиран от #37

    10:19 06.11.2025

  • 34 Русия няма да прости на Европа, че

    8 15 Отговор

    До коментар #29 от "Маршал Жуков":

    Европа живее по добре от Русия!

    10:20 06.11.2025

  • 35 Бившите турски роби

    10 9 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Също не обичат руснаците защото живееха добре в Турско тьй като бабите им ефективно обслужваха аскера и башибозука

    Коментиран от #38, #42

    10:21 06.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    8 11 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Тук сме фашисти бе другар? Кое не разбра?стойте си в русия! Там е супер.

    Коментиран от #62

    10:23 06.11.2025

  • 38 стоян георгиев

    9 11 Отговор

    До коментар #35 от "Бившите турски роби":

    Така е.нещем да сме роби.това ни е проблема.дали турски дали руски...нещем бе другарю.искаме гадните евро и долари искаме свобода ...за това сбирай крушите и да те няма!

    Коментиран от #48

    10:24 06.11.2025

  • 39 Шарли Ебдо

    8 10 Отговор
    Една много,много добра новина. Видя се, като ги пуснахме, какво надробиха. Апропо руснаци по Европа се познават безотказно, то няма такъв кич

    10:24 06.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 стоян георгиев

    9 11 Отговор

    До коментар #36 от "Това е":

    Имат една поговорка в русия.хубавото е там дето нас ни няма!много точна!

    10:25 06.11.2025

  • 42 Явно

    5 9 Отговор

    До коментар #35 от "Бившите турски роби":

    Баба ти те е заченала на Дунав мост,от там ти е руската жилка

    10:26 06.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руснак

    8 8 Отговор
    Най доброто място е там където ни няма ,а още подобро е там където вообще не сме били.Факть

    10:28 06.11.2025

  • 46 Истината

    4 4 Отговор
    Tова са фейкове за наивници,руснаците получават в момента право на политически бежанци в Европа и сащ,като украинците ,източват социалната система на запада

    10:30 06.11.2025

  • 47 Сега наташките се ориентират

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Наташките се хвалят, че":

    към Аржентина! Хвалят се, че само там ги пускали!

    10:30 06.11.2025

  • 48 Ха ХаХа

    10 4 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    При 5 американски бази които ти плащаш си абсолютен роб
    Влязоха ти уса войниците в цеха Оризаре и робите по очи на земята.
    Скапаният ЕС няма пари ,оръжие и войници и затова може само да маха визи или да ги оскъпява.
    Тръгнаха да крадат руските папи, но когато американците се отказаха и посочила че в Русия има активи за над 1 трилиона
    долара, подвиха опашки.

    Коментиран от #54

    10:30 06.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Русофил

    6 11 Отговор

    До коментар #43 от "Морски":

    Кой ти каза, че руснаците са ни освободили умнико. Знаеш ли колко са руско турските войни? 10 са! И нито една не е за освобождаването на България и политиката на Русия към нас го доказва. Недей да въртиш възрожденците ни в гробовете

    Коментиран от #60

    10:31 06.11.2025

  • 51 Руснак

    5 7 Отговор
    Сега ходим в Северна Корея ,за там визи нет ,а и още не сме го Оорали

    10:31 06.11.2025

  • 52 Инна

    6 0 Отговор
    В продължение на три предшестващи години растежът на вътрешния туризъм нараства с «достатъчно висока» скорост — с 10−15% годишно.
    При това, напомним, руските региони в рамките на единната субсидия през 2025—2027 години получават 27 милиарда рубли за създаване на инфраструктура за увеличаване на растежа на турпоездките. Предполага се, че в рамките на нацпроекта «Туризъм и гостоприемство» средствата трябва да увеличат броя на пътуванията по страната, за да доведат този показател до 140 милиона през 2030 г.

    Някои забележителности на Сибири:

    Озеро Байкал. Привлича пътешественици по всяко време на годината за душевна или активна почивка.

    Остров Караульный. Разположен в горната част на Стрелковския порог на река Ангара, популярно място за почивка за жителите и гостите на Красноярска.

    Голубое озеро (Абрашинский карьер). Намира се на 145 километра до югозапад от Новосибирска, привлича вниманието необичайно бирюзовым цветом вода.

    Сибирские Кижи. Комплекс «Церковь в Турнаево» — дървена архитектура под открит небом. Тук можете да видите образци на традиционното зодчество и да научите за живота на сибирските крестьян в миналото
    .
    Долина Царей. Археологически комплекс, където бяха открити одни от най-древните кургани и захоронени скифски вождове в света.

    Плато Путорана (на снимката) . Едно от най-необичайните места, включено в списъка на Всемирното наследство на ЮНЕСКО. Забележете, че едно от неговите озер се счита за географски център на Русия.

    10:33 06.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ХаХа":

    Това ли успя да измислиш? Цеха в оризаре ме прави роб а?хахах...така е другар.през комунизма бях свободен а сега съм роб щото влезли някакви в някакъв цех...хахах....ей затова не ви щем тука.сбирай крушите и си отивай в крим.ти си неспособен даже да разбереш след като ти се обясни!тук сме фашисти колко пъти да ти го повтарям?

    10:34 06.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 дядото

    11 3 Отговор
    скапания и уж демократичен ес- спря достъпа до руската култура,до руски филми,забрани екскурзиите до русия,сега и това. какво остава - обявяване на руския народ за второ качество хора,като хитлер или ако имат пари- нова китайска стена.пфу.

    Коментиран от #63, #66

    10:35 06.11.2025

  • 58 000

    10 2 Отговор
    Скоро фашистка европа ще се разпадне и номинално.

    10:36 06.11.2025

  • 59 Турист

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "Какви туристи?":

    В Анталия видях надписи на английски Тук няма руснаци.
    Където се появят виждаш нагли и нахални НЕчовеци.
    Турците само на тях им проверяват чомоданите крадливо племе.Куриози от портокали, хавлиени кърпи до тУалетна бумага.

    Коментиран от #68, #74, #83

    10:36 06.11.2025

  • 60 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #50 от "Русофил":

    Мислиш ли че те разбира?освен това руската политика от 1877 и сегашната са съвършено различни спрямо българския интерес,но това няма как да го разбере човек дето смята че в момента е роб а е бил свободен при ...сталин...хахаха

    Коментиран от #77

    10:36 06.11.2025

  • 61 Ха ХаХа

    9 3 Отговор
    Ако не бе Русия, сега ресофобите щяха чинно да сервират на османлиите докато се занимават с жените им а после и тях

    10:37 06.11.2025

  • 62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Даже и фашисти не сте,

    а най обикновени €-ге-йци❗

    Коментиран от #64

    10:37 06.11.2025

  • 63 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #57 от "дядото":

    Има решение.чпмадана и към крим.защо никой от вас не го взема? Няколко милиона руснаци се чудят как да останат в европа въпреки пе никой не ги иска...интересна логика?

    10:38 06.11.2025

  • 64 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Как да не сме? Путин го казва! Ти оспорваш думите на путин ли?

    Коментиран от #73

    10:39 06.11.2025

  • 65 Инна

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Според оценката на българските културни общества и изследователи, реалната численост на хората, които имат български корни или се идентифицират с българската култура, в Русия е значително по-висока — в диапазона 200 000–250 000 души.

    Коментиран от #70

    10:39 06.11.2025

  • 66 Имаш достъп

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "дядото":

    Путин ви покани!
    Просто хващаш куфарите и към Раша!
    Там ще имаш достъп до рускии мир!
    Какъв е проблема?

    Коментиран от #69, #75

    10:41 06.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #59 от "Турист":

    В Англия ВЕЧЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ПОДРЕД
    НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНОТО
    ИМЕ ЗА НОВОРОДЕНИ Е.....
    М.О.Х.А.М.Е.Д
    сър❗
    Кметовете в големите градове не са Джон,
    а МЮСЛИТА‼️

    Коментиран от #72

    10:41 06.11.2025

  • 69 Путин

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "Имаш достъп":

    Идва тук а ти в Сибир

    10:42 06.11.2025

  • 70 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #65 от "Инна":

    Според оценка на дядо мънди македонците са завзели луната.в русия 2010 е имало 24000 българи сега са на половина.това е следствие хубавия охолен и демократичен живот.воложкитв татари и чувашите не влизат в статистиката съвсем очаквано.

    10:42 06.11.2025

  • 71 Благой от СОФстрой

    4 5 Отговор
    Рашляшко-путлерските азиатски племена без достъп до цивилизована ЕВРОПА... никога повече!!!

    Коментиран от #79

    10:42 06.11.2025

  • 72 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    За това ли искате в лондон а не в москва?

    Коментиран от #76

    10:43 06.11.2025

  • 73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Казал ви го е политкоректно,
    аз мога да ви го кажа в прав текст❗

    Коментиран от #84

    10:43 06.11.2025

  • 74 Руски турист

    4 6 Отговор

    До коментар #59 от "Турист":

    Товарят в чемоданите саламите и маслото от шведските маси по хотелите!

    10:44 06.11.2025

  • 75 Той покани теб

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Имаш достъп":

    да вифюдиш заклещените укри в Красноармейск и да се присъединиш при тях.

    10:44 06.11.2025

  • 76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Аз не искам нито в Лондон, нито в Москва❗
    А в Лондон ходят точно Хасан и Айше,
    да берат ягоди и лук❗

    Коментиран от #78

    10:45 06.11.2025

  • 77 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Дядо ти и баща ти в Гулаг ли бяха?
    Грешка е ако не са били.....
    Сега сме били свободни?
    Цирк Буш....
    Най бедната ,най корумпираната, най бързо умиращата, с най голям процент Турско население и две турски партии в парламента.
    Като нямаш пари каква свобода можеш да имаш?

    Коментиран от #81

    10:48 06.11.2025

  • 78 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #76 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти не искаш ама е пълно с подобни на теб в лондон и нито един в москва.поне 300000 българи са там.айшета ивановци и всякакви такива.освен тях и няколко стотин хиляди граждани на русия.та уж мразите фашисти и обратни а се врете там и не може да ви изгоним.от какъв зор се натискате ?

    Коментиран от #86

    10:49 06.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ива

    2 0 Отговор
    ЕС е концлагер !

    10:51 06.11.2025

  • 81 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    Дядо ми беше седем години каторга майка ми две.за това че сме македонски българи.готино обвинение а другар? Сега няма никакви притеснения от политици за свободата си.през 1986 не можеше да се подстрижа както реша,но ти няма как да разбереш.за това тръгвай за крим.тук сме фашисти!

    Коментиран от #88

    10:51 06.11.2025

  • 82 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    В 04:01
    ЕС реже достъпа на руснаците до шенгенското пространство, спира издаването на визи

    В 09:58
    ЕС подготвя ново затягане на визите за руски граждани

    ???!

    10:52 06.11.2025

  • 83 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Турист":

    ▪️Кмет на Лондон - мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Бирмингам - мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Лийдс - мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Блекбърн - мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Шефилд - мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Оксфорд - мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Лутън - мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Олдам -​мюсюлманин.
    ▪️Кмет на Рокдейл - мюсюлманин
    Всичко това е постигнато от само 4 милиона мюсюлмани от 66 милиона души в Англия:
    Днес в Англия има повече от 3000 джамии.
    Има повече от 130 мюсюлмански шериатски съдилища.
    Има повече от 50 мюсюлмански шериатски съвета.

    Коментиран от #85

    10:52 06.11.2025

  • 84 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #73 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Оспорваш думите на царя слънце? Оспорваш думите на путин?

    Коментиран от #91

    10:52 06.11.2025

  • 85 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Абсолютно верно и въпреки това милион руснака имигранти ...?защо бе?

    10:53 06.11.2025

  • 86 Провери бе цензоре

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    От 500000 руски имота тук колко са продадени и колко не.
    Ако Руският император бе прочел Законите на Хан Крум и да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохолизирано е българското племе той мърсола си нямаше да хвърли тук

    10:54 06.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Македонците не са българи а джупци

    10:57 06.11.2025

  • 89 си дзън

    1 1 Отговор
    Първа стъпка - визи. Втора стъпка - изгонване на всички руснаци от ЕС.

    Коментиран от #90

    10:57 06.11.2025

  • 90 Трета стъпка

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "си дзън":

    Европа..периферия на Русия

    10:59 06.11.2025

  • 91 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Когато някой ти каже,
    че си функционално неграмотен,
    а аз ти кажа , че си Т.Ъ.П или ДЕ БИЛ-
    това не в оспорване, а същото , но с други думи❗

    11:02 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания