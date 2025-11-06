ЕС подготвя ново затягане на визите за руски граждани

ЕС подготвя ново затягане на визовия режим за руските граждани, като планира да прекрати издаването на многократни шенгенски визи в повечето случаи. Това съобщават пред POLITICO трима представители на европейските институции, предава Фокус.

Според подготвяните промени руските граждани ще могат да разчитат основно на еднократни визи, като изключения ще бъдат правени единствено при хуманитарни обстоятелства или когато кандидатът притежава и гражданство на държава от ЕС, посочва Nexta.

Въпреки това визовата политика остава в компетентността на отделните държави членки. Това означава, че макар Европейската комисия да е в състояние значително да усложни процедурата, тя няма правомощия да въведе пълна и единна забрана за посещения от руски граждани.