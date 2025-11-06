ЕС подготвя ново затягане на визите за руски граждани

ЕС подготвя ново затягане на визовия режим за руските граждани, като планира да прекрати издаването на многократни шенгенски визи в повечето случаи. Това съобщават пред POLITICO трима представители на европейските институции, предава Фокус.
Според подготвяните промени руските граждани ще могат да разчитат основно на еднократни визи, като изключения ще бъдат правени единствено при хуманитарни обстоятелства или когато кандидатът притежава и гражданство на държава от ЕС, посочва Nexta.
Въпреки това визовата политика остава в компетентността на отделните държави членки. Това означава, че макар Европейската комисия да е в състояние значително да усложни процедурата, тя няма правомощия да въведе пълна и единна забрана за посещения от руски граждани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #6, #9, #12
10:01 06.11.2025
2 Стела
Коментиран от #18, #20, #44
10:02 06.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Руснаците да си пътуват в любимата Сибирь.
В Европа няма газ и е холодно 😁
Коментиран от #43, #87
10:03 06.11.2025
4 Пинчочет
10:03 06.11.2025
5 Наташките се хвалят, че
Коментиран от #8, #10, #47
10:03 06.11.2025
8 Наташките от Свети Влас
До коментар #5 от "Наташките се хвалят, че":Богатите наташки се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!
10:06 06.11.2025
11 в гнилия Запад
10:07 06.11.2025
12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "стоян георгиев":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #25
10:08 06.11.2025
13 чикчирик
10:08 06.11.2025
15 България е в метастази
На Резидента вицето им даде бг паспорти!
10:08 06.11.2025
17 Факти
10:08 06.11.2025
Коментиран от #30, #59
10:09 06.11.2025
19 ПРАВИЛНО!
10:09 06.11.2025
До коментар #2 от "Стела":Туризма ни се вдигна двойно откакто ги няма.
10:09 06.11.2025
23 Нужна
24 руснак
До коментар #16 от "стоян георгиев":серии се най добре,че миришеш
Коментиран от #28
10:12 06.11.2025
25 стоян георгиев
До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Много говорят ама един не отиде. деца на разни смесени комунистически бракове дето живееха в русия избягаха от там.по руски данни в русия в момента живеят около 14000 българи.
Коментиран от #65
10:13 06.11.2025
27 Pyccкий Карлик
Конец 😁
28 стоян георгиев
До коментар #24 от "руснак":Освен че си глупав се имаш и за врачка а? Хаха...нормално е за такива като теб...хахха
10:14 06.11.2025
29 Маршал Жуков
Коментиран от #31, #34
10:14 06.11.2025
30 Азз
До коментар #18 от "Какви туристи?":Затова не ходя там ,не ми се слуша мьй мьий
10:17 06.11.2025
31 стоян георгиев
До коментар #29 от "Маршал Жуков":Така е.за това не идвайте в европа.тук сме фашисти.стойте си в демократична русия.никой не разбира логиката на руснака .от една страна мрази европа и сащ от друга се преселва там при първа възможност!
Коментиран от #35, #36
10:17 06.11.2025
32 Трябва
10:19 06.11.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
" Италиански журналист беше уволнен, защото попита говорител на Европейската комисия (ЕК) дали Израел трябва да поеме финансовите разходи за възстановяването на Газа, като се има предвид искането на блока Русия да плати „репарации“ за конфликта в Украйна.
Габриеле Нунциати, сътрудник на италианската информационна агенция Nova, зададе въпроса на говорителя на ЕК Паула Пиньо по време на пресконференция в средата на октомври."
🤔🤔🤔
Коментиран от #37
10:19 06.11.2025
34 Русия няма да прости на Европа, че
До коментар #29 от "Маршал Жуков":Европа живее по добре от Русия!
10:20 06.11.2025
35 Бившите турски роби
До коментар #31 от "стоян георгиев":Също не обичат руснаците защото живееха добре в Турско тьй като бабите им ефективно обслужваха аскера и башибозука
Коментиран от #38, #42
10:21 06.11.2025
37 стоян георгиев
До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Тук сме фашисти бе другар? Кое не разбра?стойте си в русия! Там е супер.
Коментиран от #62
10:23 06.11.2025
38 стоян георгиев
До коментар #35 от "Бившите турски роби":Така е.нещем да сме роби.това ни е проблема.дали турски дали руски...нещем бе другарю.искаме гадните евро и долари искаме свобода ...за това сбирай крушите и да те няма!
Коментиран от #48
10:24 06.11.2025
39 Шарли Ебдо
10:24 06.11.2025
41 стоян георгиев
До коментар #36 от "Това е":Имат една поговорка в русия.хубавото е там дето нас ни няма!много точна!
10:25 06.11.2025
42 Явно
До коментар #35 от "Бившите турски роби":Баба ти те е заченала на Дунав мост,от там ти е руската жилка
10:26 06.11.2025
45 Руснак
10:28 06.11.2025
46 Истината
10:30 06.11.2025
47 Сега наташките се ориентират
До коментар #5 от "Наташките се хвалят, че":към Аржентина! Хвалят се, че само там ги пускали!
10:30 06.11.2025
48 Ха ХаХа
До коментар #38 от "стоян георгиев":При 5 американски бази които ти плащаш си абсолютен роб
Влязоха ти уса войниците в цеха Оризаре и робите по очи на земята.
Скапаният ЕС няма пари ,оръжие и войници и затова може само да маха визи или да ги оскъпява.
Тръгнаха да крадат руските папи, но когато американците се отказаха и посочила че в Русия има активи за над 1 трилиона
долара, подвиха опашки.
Коментиран от #54
10:30 06.11.2025
50 Русофил
До коментар #43 от "Морски":Кой ти каза, че руснаците са ни освободили умнико. Знаеш ли колко са руско турските войни? 10 са! И нито една не е за освобождаването на България и политиката на Русия към нас го доказва. Недей да въртиш възрожденците ни в гробовете
Коментиран от #60
10:31 06.11.2025
51 Руснак
10:31 06.11.2025
52 Инна
При това, напомним, руските региони в рамките на единната субсидия през 2025—2027 години получават 27 милиарда рубли за създаване на инфраструктура за увеличаване на растежа на турпоездките. Предполага се, че в рамките на нацпроекта «Туризъм и гостоприемство» средствата трябва да увеличат броя на пътуванията по страната, за да доведат този показател до 140 милиона през 2030 г.
Някои забележителности на Сибири:
Озеро Байкал. Привлича пътешественици по всяко време на годината за душевна или активна почивка.
Остров Караульный. Разположен в горната част на Стрелковския порог на река Ангара, популярно място за почивка за жителите и гостите на Красноярска.
Голубое озеро (Абрашинский карьер). Намира се на 145 километра до югозапад от Новосибирска, привлича вниманието необичайно бирюзовым цветом вода.
Сибирские Кижи. Комплекс «Церковь в Турнаево» — дървена архитектура под открит небом. Тук можете да видите образци на традиционното зодчество и да научите за живота на сибирските крестьян в миналото
.
Долина Царей. Археологически комплекс, където бяха открити одни от най-древните кургани и захоронени скифски вождове в света.
Плато Путорана (на снимката) . Едно от най-необичайните места, включено в списъка на Всемирното наследство на ЮНЕСКО. Забележете, че едно от неговите озер се счита за географски център на Русия.
10:33 06.11.2025
54 стоян георгиев
До коментар #48 от "Ха ХаХа":Това ли успя да измислиш? Цеха в оризаре ме прави роб а?хахах...така е другар.през комунизма бях свободен а сега съм роб щото влезли някакви в някакъв цех...хахах....ей затова не ви щем тука.сбирай крушите и си отивай в крим.ти си неспособен даже да разбереш след като ти се обясни!тук сме фашисти колко пъти да ти го повтарям?
10:34 06.11.2025
57 дядото
Коментиран від #63, #66
10:35 06.11.2025
58 000
10:36 06.11.2025
59 Турист
До коментар #18 от "Какви туристи?":В Анталия видях надписи на английски Тук няма руснаци.
Където се появят виждаш нагли и нахални НЕчовеци.
Турците само на тях им проверяват чомоданите крадливо племе.Куриози от портокали, хавлиени кърпи до тУалетна бумага.
Коментиран от #68, #74, #83
10:36 06.11.2025
60 стоян георгиев
До коментар #50 от "Русофил":Мислиш ли че те разбира?освен това руската политика от 1877 и сегашната са съвършено различни спрямо българския интерес,но това няма как да го разбере човек дето смята че в момента е роб а е бил свободен при ...сталин...хахаха
Коментиран от #77
10:36 06.11.2025
61 Ха ХаХа
10:37 06.11.2025
62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #37 от "стоян георгиев":Даже и фашисти не сте,
а най обикновени €-ге-йци❗
Коментиран от #64
10:37 06.11.2025
63 стоян георгиев
До коментар #57 от "дядото":Има решение.чпмадана и към крим.защо никой от вас не го взема? Няколко милиона руснаци се чудят как да останат в европа въпреки пе никой не ги иска...интересна логика?
10:38 06.11.2025
64 стоян георгиев
До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Как да не сме? Путин го казва! Ти оспорваш думите на путин ли?
Коментиран от #73
10:39 06.11.2025
65 Инна
До коментар #25 от "стоян георгиев":Според оценката на българските културни общества и изследователи, реалната численост на хората, които имат български корни или се идентифицират с българската култура, в Русия е значително по-висока — в диапазона 200 000–250 000 души.
Коментиран от #70
10:39 06.11.2025
66 Имаш достъп
До коментар #57 от "дядото":Путин ви покани!
Просто хващаш куфарите и към Раша!
Там ще имаш достъп до рускии мир!
Какъв е проблема?
Коментиран от #69, #75
10:41 06.11.2025
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #59 от "Турист":В Англия ВЕЧЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ПОДРЕД
НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНОТО
ИМЕ ЗА НОВОРОДЕНИ Е.....
М.О.Х.А.М.Е.Д
сър❗
Кметовете в големите градове не са Джон,
а МЮСЛИТА‼️
Коментиран от #72
10:41 06.11.2025
69 Путин
До коментар #66 от "Имаш достъп":Идва тук а ти в Сибир
10:42 06.11.2025
70 стоян георгиев
До коментар #65 от "Инна":Според оценка на дядо мънди македонците са завзели луната.в русия 2010 е имало 24000 българи сега са на половина.това е следствие хубавия охолен и демократичен живот.воложкитв татари и чувашите не влизат в статистиката съвсем очаквано.
10:42 06.11.2025
71 Благой от СОФстрой
Коментиран от #79
10:42 06.11.2025
72 стоян георгиев
До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":За това ли искате в лондон а не в москва?
Коментиран от #76
10:43 06.11.2025
73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #64 от "стоян георгиев":Казал ви го е политкоректно,
аз мога да ви го кажа в прав текст❗
Коментиран от #84
10:43 06.11.2025
74 Руски турист
До коментар #59 от "Турист":Товарят в чемоданите саламите и маслото от шведските маси по хотелите!
10:44 06.11.2025
75 Той покани теб
До коментар #66 от "Имаш достъп":да вифюдиш заклещените укри в Красноармейск и да се присъединиш при тях.
10:44 06.11.2025
76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #72 от "стоян георгиев":Аз не искам нито в Лондон, нито в Москва❗
А в Лондон ходят точно Хасан и Айше,
да берат ягоди и лук❗
Коментиран от #78
10:45 06.11.2025
77 Ха ХаХа
До коментар #60 от "стоян георгиев":Дядо ти и баща ти в Гулаг ли бяха?
Грешка е ако не са били.....
Сега сме били свободни?
Цирк Буш....
Най бедната ,най корумпираната, най бързо умиращата, с най голям процент Турско население и две турски партии в парламента.
Като нямаш пари каква свобода можеш да имаш?
Коментиран от #81
10:48 06.11.2025
78 стоян георгиев
До коментар #76 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ти не искаш ама е пълно с подобни на теб в лондон и нито един в москва.поне 300000 българи са там.айшета ивановци и всякакви такива.освен тях и няколко стотин хиляди граждани на русия.та уж мразите фашисти и обратни а се врете там и не може да ви изгоним.от какъв зор се натискате ?
Коментиран от #86
10:49 06.11.2025
80 Ива
10:51 06.11.2025
81 стоян георгиев
До коментар #77 от "Ха ХаХа":Дядо ми беше седем години каторга майка ми две.за това че сме македонски българи.готино обвинение а другар? Сега няма никакви притеснения от политици за свободата си.през 1986 не можеше да се подстрижа както реша,но ти няма как да разбереш.за това тръгвай за крим.тук сме фашисти!
Коментиран от #88
10:51 06.11.2025
82 Хи хи хи
ЕС реже достъпа на руснаците до шенгенското пространство, спира издаването на визи
В 09:58
ЕС подготвя ново затягане на визите за руски граждани
???!
10:52 06.11.2025
83 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #59 от "Турист":▪️Кмет на Лондон - мюсюлманин.
▪️Кмет на Бирмингам - мюсюлманин.
▪️Кмет на Лийдс - мюсюлманин.
▪️Кмет на Блекбърн - мюсюлманин.
▪️Кмет на Шефилд - мюсюлманин.
▪️Кмет на Оксфорд - мюсюлманин.
▪️Кмет на Лутън - мюсюлманин.
▪️Кмет на Олдам -мюсюлманин.
▪️Кмет на Рокдейл - мюсюлманин
Всичко това е постигнато от само 4 милиона мюсюлмани от 66 милиона души в Англия:
Днес в Англия има повече от 3000 джамии.
Има повече от 130 мюсюлмански шериатски съдилища.
Има повече от 50 мюсюлмански шериатски съвета.
Коментиран от #85
10:52 06.11.2025
84 стоян георгиев
До коментар #73 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Оспорваш думите на царя слънце? Оспорваш думите на путин?
Коментиран от #91
10:52 06.11.2025
85 стоян георгиев
До коментар #83 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Абсолютно верно и въпреки това милион руснака имигранти ...?защо бе?
10:53 06.11.2025
86 Провери бе цензоре
До коментар #78 от "стоян георгиев":От 500000 руски имота тук колко са продадени и колко не.
Ако Руският император бе прочел Законите на Хан Крум и да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохолизирано е българското племе той мърсола си нямаше да хвърли тук
10:54 06.11.2025
88 Ха ХаХа
До коментар #81 от "стоян георгиев":Македонците не са българи а джупци
10:57 06.11.2025
89 си дзън
Коментиран от #90
10:57 06.11.2025
90 Трета стъпка
До коментар #89 от "си дзън":Европа..периферия на Русия
10:59 06.11.2025
91 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #84 от "стоян георгиев":Когато някой ти каже,
че си функционално неграмотен,
а аз ти кажа , че си Т.Ъ.П или ДЕ БИЛ-
това не в оспорване, а същото , но с други думи❗
11:02 06.11.2025