Тръмп: Иран иска да свалим санкциите. Ще видим...ВИДЕО

Техеран иска от Вашингтон да отмени санкциите на САЩ срещу Иран, а американската администрация е готова да изслуша властите на Ислямската република.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. „И честно казано, Иран пита дали санкциите могат да бъдат отменени“, каза той на 6 ноември на среща с лидерите на петте централноазиатски републики в Белия дом.

„Иран е с много строги санкции на САЩ, които им пречат да правят това, което искат. И аз съм готов да ги изслушам. Ще видим какво ще се случи, но съм готов.“

На 4 февруари Тръмп подписа изпълнителна заповед за възобновяване на максималния натиск на Вашингтон върху Техеран. Документът е насочен към предотвратяване на придобиването на ядрени оръжия от страна на Ислямската република. Той призовава Вашингтон да засили усилията си за намаляване на износа на ирански петрол.

В нощта на 13 юни Израел започна военна операция срещу Иран. Иран предприе ответна атака. Съединените щати влязоха в конфликта на 22 юни, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения в Исфахан, Натанз и Фордоу. На следващия ден Иран атакува военновъздушната база Ал Удейд в Катар, най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток.

След това Тръмп обяви, че Израел и Иран са се споразумели за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 24 юни.