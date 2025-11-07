Политиката, икономиката и мирът във Венецуела не зависят от САЩ, заяви президентът на латиноамериканската страна Николас Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Истинската демокрация е венецуелската демокрация. Нито икономиката, нито политическият живот, нито социалният живот, нито мирът във Венецуела могат да зависят от това, което пишат или казват грингосите“, заяви Мадуро. Докато Съединените щати са измъчвани от процъфтяващ комплекс за превъзходство, правителството ни гарантира мир, просперитет, демокрация и свобода във Венецуела“, подчерта президентът.

Държавният глава отбеляза, че „икономическият просперитет и растеж на нова Венецуела не трябва да зависят от никого в чужбина, а само от интелигентността и производствения потенциал на венецуелците“. Той смята, че демокрациите не трябва да копират съществуващите модели и че „пряката демокрация във Венецуела е образцова“.

Вашингтон обвинява венецуелското правителство в недостатъчна борба с трафика на наркотици. Под този претекст САЩ са разположили големи военни сили в Карибския регион. На 7 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на всички опити за постигане на дипломатическо разрешаване на напрежението с Венецуела. Той упълномощи ЦРУ да започне подривни операции във Венецуела.