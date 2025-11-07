Новини
Свят »
Венецуела »
Мадуро: Демокрацията ни е образцова. Грингосите страдат от комплекс за превъзходство, но нищо не зависи от тях

Мадуро: Демокрацията ни е образцова. Грингосите страдат от комплекс за превъзходство, но нищо не зависи от тях

7 Ноември, 2025 04:40, обновена 7 Ноември, 2025 04:45 803 8

  • мадуро-
  • венецуела-
  • сащ

Президентът на Венецуела даде телевизионно интервю

Мадуро: Демокрацията ни е образцова. Грингосите страдат от комплекс за превъзходство, но нищо не зависи от тях - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политиката, икономиката и мирът във Венецуела не зависят от САЩ, заяви президентът на латиноамериканската страна Николас Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Истинската демокрация е венецуелската демокрация. Нито икономиката, нито политическият живот, нито социалният живот, нито мирът във Венецуела могат да зависят от това, което пишат или казват грингосите“, заяви Мадуро. Докато Съединените щати са измъчвани от процъфтяващ комплекс за превъзходство, правителството ни гарантира мир, просперитет, демокрация и свобода във Венецуела“, подчерта президентът.

Държавният глава отбеляза, че „икономическият просперитет и растеж на нова Венецуела не трябва да зависят от никого в чужбина, а само от интелигентността и производствения потенциал на венецуелците“. Той смята, че демокрациите не трябва да копират съществуващите модели и че „пряката демокрация във Венецуела е образцова“.

Вашингтон обвинява венецуелското правителство в недостатъчна борба с трафика на наркотици. Под този претекст САЩ са разположили големи военни сили в Карибския регион. На 7 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на всички опити за постигане на дипломатическо разрешаване на напрежението с Венецуела. Той упълномощи ЦРУ да започне подривни операции във Венецуела.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Име

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Клатим Мадуро":

    Времената, когато българите нелегално се качваха на влаковете и да висят по покривите, както сега правят хиляди венецуелци, за да избягат в Обетованата земя преминаха отдавна.
    Като е толкова хубаво във Венецуела - беж там.

    05:11 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Успешно управление на

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пpocтотията продължава":

    която и да било държава е това управление по вертикала на властта, което е довело до задоволяване на потребностите ( пирамидата на Маслоу)на максимален брой от населението на държавата.,, Демокрация” е само дума, обичайно свързвана с правото на избор. А кой прави подбора за този избор никога не се коментира.

    05:46 07.11.2025

  • 7 Георги

    1 0 Отговор
    щом се изказва толкова остро значи е пътник

    06:12 07.11.2025

  • 8 Мишел

    1 1 Отговор
    На пресконференцията вчера, Марк Рубио САЩ заяви, че САЩ засега нямат никакви основания да бомбардират и да нахлуят във Венецуела.
    Няма как да е друго, след като с Венецуела са Русия, Китай и страшната Северна Корея.

    06:23 07.11.2025