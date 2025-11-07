Китай въвежда нов самолетоносач „Фуцзян“ с електромагнитни катапулти

Китай официално прие на въоръжение новия си самолетоносач, който ще носи името „Фуцзян“ на едноименната провинция. Пускането му на вода бе отбелязано с официална церемония в южната провинция Хайнан, в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщава агенция Синхуа, предава БТА.

По време на събитието Си, който е генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и председател на Централната военна комисия, инспектира новия боен плавателен съд, качвайки се на борда му.

Церемонията се проведе във военноморската база в град Саня. Строителството на самолетоносача започна през юни 2022 г., като „Фуцзян“ е първият китайски носител на самолети, оборудван с електромагнитни катапулти за излитане на палубната авиация, отбелязва Синхуа.