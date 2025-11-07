Новини
Китай въвежда нов самолетоносач „Фуцзян“ с електромагнитни катапулти

7 Ноември, 2025 07:57, обновена 7 Ноември, 2025 07:59 1 231 33

Президентът Си Цзинпин присъства на официалната церемония в Хайнан

Ели Стоянова

Китай официално прие на въоръжение новия си самолетоносач, който ще носи името „Фуцзян“ на едноименната провинция. Пускането му на вода бе отбелязано с официална церемония в южната провинция Хайнан, в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщава агенция Синхуа, предава БТА.

По време на събитието Си, който е генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и председател на Централната военна комисия, инспектира новия боен плавателен съд, качвайки се на борда му.

Церемонията се проведе във военноморската база в град Саня. Строителството на самолетоносача започна през юни 2022 г., като „Фуцзян“ е първият китайски носител на самолети, оборудван с електромагнитни катапулти за излитане на палубната авиация, отбелязва Синхуа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 3 Отговор
    СВетовното господство на
    СВетовния ХУЛИГАН
    СВършва ❗И той го знае❗

    Коментиран от #13, #29, #30

    08:01 07.11.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    4 17 Отговор
    Сащ 15 Китай 1 при това Допотопен.

    Коментиран от #4, #6, #17

    08:03 07.11.2025

  • 3 Гориил

    4 6 Отговор
    По някаква причина СССР скри въвеждането в експлоатация на новите си самолетоносачи. СССР построи и въведе в експлоатация седем самолетоносача: два хеликоптероносача по проект 1123 („Москва“ и „Ленинград“) и пет тежки самолетоносачи по проект 1143 („Киев“, „Минск“, „Новоросийск“, „Адмирал Кузнецов“ и „Адмирал Горшков“). Единият, „Адмирал Кузнецов“, все още е на въоръжение в Русия.Русия в момента разполага с всичко необходимо за построяването на нов самолетоносач. Според някои данни, проектните работи вече са в ход.

    Коментиран от #10, #12

    08:07 07.11.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    За протокола: Това е третият китайски самолетоносач, а четвърти се строи.

    08:11 07.11.2025

  • 5 Ти да видиш...

    7 4 Отговор
    Китайцете имат неща къде говедарите нямат...

    08:12 07.11.2025

  • 6 САЩ произвежда

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    един самолетоносач за ОСЕМ - десет години , а Китай го пуска в експлоатация САМО за ТРИ . Хегемонията на световната мутра приключва , в името на мира по целия свят , а не само на гринговците .

    Коментиран от #9

    08:12 07.11.2025

  • 7 оня с коня

    2 9 Отговор
    Къде е Дядя Кузя с величествено пушещия кумин,къде е тва китайско Недоносче...

    Коментиран от #14, #16, #18, #32

    08:13 07.11.2025

  • 8 Да бе!

    1 12 Отговор
    Всичко произведено в комунистически Китай и бо..кл..ук.

    Коментиран от #11, #15

    08:14 07.11.2025

  • 9 а русия внася грес и пирони

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ произвежда":

    Двата полюса са САЩ и Китай! русията модернезира оръжията на СССР с чипове от украински перални!

    Коментиран от #19, #33

    08:15 07.11.2025

  • 10 Самолетоносачите в истинска съвременна

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    война, са най-уязвимата, лесна и скъпа цел

    08:16 07.11.2025

  • 11 селски ,

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе!":

    Голям спец се оказа ! Браво на теб - умното си е умно ...

    08:16 07.11.2025

  • 12 мечти на руските фашисти

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Що е то самальотоносач? Где е крайцерът Масква?

    Коментиран от #22

    08:17 07.11.2025

  • 13 световния хулиган росия

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Световния хулиган Агресор ,Терорист е фашистка русия! Но вече русия е васал на Китай! Факт!!!

    Коментиран от #21, #25

    08:19 07.11.2025

  • 14 Обърни се!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    И ще видиш ,,кУмина",къде ти е заврян...😝!

    08:20 07.11.2025

  • 15 Всичко на запад, не създадено от Бог,

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе!":

    е произведено в Китай!
    АйФон, Тесла, Волво....

    08:20 07.11.2025

  • 16 А Б 2 КОЛКО ЛЕТЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    ЗА 1 200 000 000$

    08:21 07.11.2025

  • 17 Допотопна е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Баба ти.

    08:22 07.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Освен това нямат ракети,

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "а русия внася грес и пирони":

    и яздят стари, куци, слепи и глухонеми магарета.

    08:24 07.11.2025

  • 20 "Празни мисли на един празен човек"

    2 1 Отговор
    За какво му е на някой самолетоносачи, освен ако няма мераци да води войни по света или да се прави на миротворец.
    Когато имаш много такива, защо ги изнесе надалеч от хусите. Мераци за хегемония с оръжие от миналия век, което със съвременните ракети може да приключи печално.
    Поредните войнолюбци качени на сцената за 5 мин слава от която страдат милиони хора.

    Коментиран от #26

    08:24 07.11.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "световния хулиган росия":

    "В Ада дяволът е положителен герой!" / Ст.Лец/

    А Богът е лошия!
    Допълнението е мое ,
    за ТЪ.Л.ПИ.ТЕ ТЪ.ПИ с ПРОМИТИ мозАци‼️

    08:25 07.11.2025

  • 22 Той всъщност Покровск

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "мечти на руските фашисти":

    нямаше никакво стратегическо значение.

    08:25 07.11.2025

  • 23 спонтанен сарказъм

    6 0 Отговор
    голяма работа, ние пък си имаме капачки вързани за шишето

    08:26 07.11.2025

  • 24 Пич

    3 0 Отговор
    Самолетоносачите са оръжие от миналото !!! Големи , тромави , и леснопотопяеми !!! Ако трябва да прогнозирам новите оръжия - те ще се минитюризират ! Например големите дронове ще станат рояци от дребосъци! И няма да има оправя с тези малки оси !!!

    08:26 07.11.2025

  • 25 Братле, хубаво са те пуснали,

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "световния хулиган росия":

    домашен отпуск от психиатрията, ама приемай си лекарствата, нали.

    08:27 07.11.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от ""Празни мисли на един празен човек"":

    И оня с мустачките построи "Бисмарк" да плаши врага.... ❗

    08:28 07.11.2025

  • 27 фууицин

    1 0 Отговор
    магазин за 1 лев

    08:30 07.11.2025

  • 28 И това

    1 0 Отговор
    Чудо са го построили само за три години!!! Смятайте!

    08:34 07.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🇧🇬 Леля Кутка ‼️

    0 0 Отговор
    бОли ме фара.

    08:42 07.11.2025

  • 32 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Точно китайците купиха от Украйна побратимът на Кузя, за да се научат, как се прави самолетоносач.

    08:44 07.11.2025

  • 33 Бла

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "а русия внася грес и пирони":

    То , заради тия чипове "Орешника", е неуловим. Щото се върти като центрофуга !

    08:49 07.11.2025

