Китай въвежда нов самолетоносач „Фуцзян“ с електромагнитни катапулти

Китай официално прие на въоръжение новия си самолетоносач, който ще носи името „Фуцзян“ на едноименната провинция. Пускането му на вода бе отбелязано с официална церемония в южната провинция Хайнан, в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщава агенция Синхуа, предава БТА.
По време на събитието Си, който е генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и председател на Централната военна комисия, инспектира новия боен плавателен съд, качвайки се на борда му.
Церемонията се проведе във военноморската база в град Саня. Строителството на самолетоносача започна през юни 2022 г., като „Фуцзян“ е първият китайски носител на самолети, оборудван с електромагнитни катапулти за излитане на палубната авиация, отбелязва Синхуа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
СВетовния ХУЛИГАН
СВършва ❗И той го знае❗
Коментиран от #13, #29, #30
08:01 07.11.2025
2 Хеми значи бензин
Коментиран от #4, #6, #17
08:03 07.11.2025
3 Гориил
Коментиран от #10, #12
08:07 07.11.2025
4 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":За протокола: Това е третият китайски самолетоносач, а четвърти се строи.
08:11 07.11.2025
5 Ти да видиш...
08:12 07.11.2025
6 САЩ произвежда
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":един самолетоносач за ОСЕМ - десет години , а Китай го пуска в експлоатация САМО за ТРИ . Хегемонията на световната мутра приключва , в името на мира по целия свят , а не само на гринговците .
Коментиран от #9
08:12 07.11.2025
7 оня с коня
Коментиран от #14, #16, #18, #32
08:13 07.11.2025
8 Да бе!
Коментиран от #11, #15
08:14 07.11.2025
9 а русия внася грес и пирони
До коментар #6 от "САЩ произвежда":Двата полюса са САЩ и Китай! русията модернезира оръжията на СССР с чипове от украински перални!
Коментиран от #19, #33
08:15 07.11.2025
10 Самолетоносачите в истинска съвременна
До коментар #3 от "Гориил":война, са най-уязвимата, лесна и скъпа цел
08:16 07.11.2025
11 селски ,
До коментар #8 от "Да бе!":Голям спец се оказа ! Браво на теб - умното си е умно ...
08:16 07.11.2025
12 мечти на руските фашисти
До коментар #3 от "Гориил":Що е то самальотоносач? Где е крайцерът Масква?
Коментиран от #22
08:17 07.11.2025
13 световния хулиган росия
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Световния хулиган Агресор ,Терорист е фашистка русия! Но вече русия е васал на Китай! Факт!!!
Коментиран от #21, #25
08:19 07.11.2025
14 Обърни се!
До коментар #7 от "оня с коня":И ще видиш ,,кУмина",къде ти е заврян...😝!
08:20 07.11.2025
15 Всичко на запад, не създадено от Бог,
До коментар #8 от "Да бе!":е произведено в Китай!
АйФон, Тесла, Волво....
08:20 07.11.2025
16 А Б 2 КОЛКО ЛЕТЯ
До коментар #7 от "оня с коня":ЗА 1 200 000 000$
08:21 07.11.2025
17 Допотопна е
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Баба ти.
08:22 07.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Освен това нямат ракети,
До коментар #9 от "а русия внася грес и пирони":и яздят стари, куци, слепи и глухонеми магарета.
08:24 07.11.2025
20 "Празни мисли на един празен човек"
Когато имаш много такива, защо ги изнесе надалеч от хусите. Мераци за хегемония с оръжие от миналия век, което със съвременните ракети може да приключи печално.
Поредните войнолюбци качени на сцената за 5 мин слава от която страдат милиони хора.
Коментиран от #26
08:24 07.11.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "световния хулиган росия":"В Ада дяволът е положителен герой!" / Ст.Лец/
А Богът е лошия!
Допълнението е мое ,
за ТЪ.Л.ПИ.ТЕ ТЪ.ПИ с ПРОМИТИ мозАци‼️
08:25 07.11.2025
22 Той всъщност Покровск
До коментар #12 от "мечти на руските фашисти":нямаше никакво стратегическо значение.
08:25 07.11.2025
23 спонтанен сарказъм
08:26 07.11.2025
24 Пич
08:26 07.11.2025
25 Братле, хубаво са те пуснали,
До коментар #13 от "световния хулиган росия":домашен отпуск от психиатрията, ама приемай си лекарствата, нали.
08:27 07.11.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от ""Празни мисли на един празен човек"":И оня с мустачките построи "Бисмарк" да плаши врага.... ❗
08:28 07.11.2025
27 фууицин
08:30 07.11.2025
28 И това
08:34 07.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 🇧🇬 Леля Кутка ‼️
08:42 07.11.2025
32 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "оня с коня":Точно китайците купиха от Украйна побратимът на Кузя, за да се научат, как се прави самолетоносач.
08:44 07.11.2025
33 Бла
До коментар #9 от "а русия внася грес и пирони":То , заради тия чипове "Орешника", е неуловим. Щото се върти като центрофуга !
08:49 07.11.2025