Атакувай Доброполие, мисли за Покровск! Украинската армия засилва ударите срещу руските подразделения

Украинските сили засилват настъпателните действия срещу руските войски около източния град Доброполие, с цел да намалят натиска върху стратегическия център Покровск, съобщи днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски, цитиран от "Ройтерс".

В изявление, публикувано от Генералния щаб, Сирски уточнява, че украинските части водят активни боеве за контрол над логистичните линии и се стремят да изтласкат руските подразделения от градските сгради, които те използват като укрепени позиции. "Нашите усилия са насочени към стабилизиране на фронта и овладяване на ключови транспортни артерии," посочва Сирски.

Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на източния фронт, след като руските сили засилиха артилерийските и дронови атаки през последните седмици. Според украински военни източници, настъплението край Доброполие има за цел да отклони руските резерви и да попречи на Москва да обкръжи града.