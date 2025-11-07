Атакувай Доброполие, мисли за Покровск! Украинската армия засилва ударите срещу руските подразделения

Украинските сили засилват настъпателните действия срещу руските войски около източния град Доброполие, с цел да намалят натиска върху стратегическия център Покровск, съобщи днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски, цитиран от "Ройтерс".
В изявление, публикувано от Генералния щаб, Сирски уточнява, че украинските части водят активни боеве за контрол над логистичните линии и се стремят да изтласкат руските подразделения от градските сгради, които те използват като укрепени позиции. "Нашите усилия са насочени към стабилизиране на фронта и овладяване на ключови транспортни артерии," посочва Сирски.
Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на източния фронт, след като руските сили засилиха артилерийските и дронови атаки през последните седмици. Според украински военни източници, настъплението край Доброполие има за цел да отклони руските резерви и да попречи на Москва да обкръжи града.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОГАТО ГОСПОД
15:40 07.11.2025
2 Успеновка падна
15:41 07.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Колкото повече татари и манголци умират, толкоз по-хорошо. Нравится 😁👍
Коментиран от #23, #25
15:41 07.11.2025
4 И това
Докато се занимават с руския Красноармейск, Русия освобождава вече Запорожието. Това ще го пишете след десет дни.
15:41 07.11.2025
5 Я пък тоя
15:42 07.11.2025
6 Андрюс
15:42 07.11.2025
7 Когато Русия изчезне от света...
Коментиран от #13
15:43 07.11.2025
8 90% от Покровск е освободен
Укрите са в безнадеждно положение и се друсат с наркотици...
Коментиран от #14, #21
15:43 07.11.2025
9 Колю Пърмака
15:44 07.11.2025
10 И що
15:44 07.11.2025
11 Копейки.....
Коментиран от #31
15:44 07.11.2025
12 Pyccкий Карлик
Не понял....
Нали Покровск беше без значение за укрите, само две статии по-надолу ?
15:45 07.11.2025
13 Русия е най-голямата част
До коментар #7 от "Когато Русия изчезне от света...":от великата Българска цивилизация - Кирило-Методиевата православна цивилизация.
Изчезне ли Русия - изчезва България.
Българофобите са на власт в България...
Коментиран от #20, #26
15:45 07.11.2025
14 😅😂😆.....
До коментар #8 от "90% от Покровск е освободен":Цели две години нали?, още колко ще го пишеш това?
Коментиран от #18
15:46 07.11.2025
15 Диванен стратег
15:48 07.11.2025
16 поредната
15:48 07.11.2025
17 Я пък тоя
Ватенки, блатни, копейки, алкохолици, а само 11 коментара. Чакам, радват се, че не са руснаци, бункерно джудже, педофил и другите такива.
Как пък нещо ново не измислихте!
15:49 07.11.2025
18 ДОКАТО НАРАМИШ
До коментар #14 от "😅😂😆.....":МЕШКАТА И ЦЪФНЕФ В ПОКРОВСК ---ЧУДЯ СЕ ЩО НЕ СИ ТАМ ВЕЧЕ
Коментиран от #22
15:49 07.11.2025
19 604
Коментиран от #24
15:49 07.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 604
До коментар #8 от "90% от Покровск е освободен":Друсът съ д.ъжки..по соро ядът пръст...кът им гледъм укритиятъ..съ напълно изоставени....от зеления нъркуман!
15:51 07.11.2025
22 Ами първо ще..
До коментар #18 от "ДОКАТО НАРАМИШ":... цъфнеш ти отзад, докато си намеря мешката.
Коментиран от #32
15:52 07.11.2025
23 Не злобей много, карлик
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Щото Господ гледа.
15:52 07.11.2025
24 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #19 от "604":Свиквай.
Коментиран от #38
15:53 07.11.2025
25 доктор
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Добрият руснак е мъртвият.
Коментиран от #29, #33
15:54 07.11.2025
26 Дано Русия да изчезне...
До коментар #13 от "Русия е най-голямата част":Това зло наречено РФ, причиняващо на народите само войни, смърт, страдания и разруха, а България няма да изчезне, този тъпоглав народ щом е оцелял 1400години няма да се затрие туко така.
Коментиран от #35
15:56 07.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дааам и сле 12 опита на
15:57 07.11.2025
29 Да....
До коментар #25 от "доктор":Факт....
15:57 07.11.2025
30 ЗЕЛЕНСКИ ДА ВНИМАВА С БЕЛОТО
15:57 07.11.2025
31 аz СВО Победа 80
До коментар #11 от "Копейки.....":Накратко!
Аз лично за 5 дни превзех Покровск 7 пъти.
15:57 07.11.2025
32 ОТ КОГА ЧАКАМ ДА
До коментар #22 от "Ами първо ще..":ЦЪФНА ЗАД ТЕБ НЯМАШ ИДЕЯ ПОДМИИ СИ НЯКОИ РАБОТИ АКО ИМАШ ВОДА
15:58 07.11.2025
33 Това е факт!
До коментар #25 от "доктор":И то безспорен .
15:58 07.11.2025
34 Ватманяк
15:58 07.11.2025
35 Колко пъти да ви се набива кухите
До коментар #26 от "Дано Русия да изчезне...":хралупи на раменете,че ако русия е пред опасност от изчезване,то и света няма да съществува бе? може лри толкщова дебилно и олегофренско мислене,ви се чудя защо сте се пръкнали,като от вас няма никаква файда.
15:59 07.11.2025
36 име
15:59 07.11.2025
37 Хм...
Такива ми ти работи!
15:59 07.11.2025
38 604
До коментар #24 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Ами ми е през .!. Мъъ ти съ набиръш, бусэ зъ одесъ е всеки ден от пловдив ?
16:00 07.11.2025