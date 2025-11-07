Новини
Атакувай Доброполие, мисли за Покровск! Украинската армия засилва ударите срещу руските подразделения
  Тема: Украйна

Атакувай Доброполие, мисли за Покровск! Украинската армия засилва ударите срещу руските подразделения

7 Ноември, 2025 15:38

Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на източния фронт, след като руските сили засилиха артилерийските и дронови атаки през последните седмици

Атакувай Доброполие, мисли за Покровск! Украинската армия засилва ударите срещу руските подразделения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските сили засилват настъпателните действия срещу руските войски около източния град Доброполие, с цел да намалят натиска върху стратегическия център Покровск, съобщи днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски, цитиран от "Ройтерс".

В изявление, публикувано от Генералния щаб, Сирски уточнява, че украинските части водят активни боеве за контрол над логистичните линии и се стремят да изтласкат руските подразделения от градските сгради, които те използват като укрепени позиции. "Нашите усилия са насочени към стабилизиране на фронта и овладяване на ключови транспортни артерии," посочва Сирски.

Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на източния фронт, след като руските сили засилиха артилерийските и дронови атаки през последните седмици. Според украински военни източници, настъплението край Доброполие има за цел да отклони руските резерви и да попречи на Москва да обкръжи града.


  • 1 КОГАТО ГОСПОД

    24 2 Отговор
    ИСКА ДА ПОГУБИ НЯКОГО ---ПЪРВО МУ ВЗИМА УМА

    15:40 07.11.2025

  • 2 Успеновка падна

    23 3 Отговор
    Пътят за освобождения на Гуляйполе е открит за руските войски.

    15:41 07.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    8 26 Отговор
    Малодци !!!
    Колкото повече татари и манголци умират, толкоз по-хорошо. Нравится 😁👍

    Коментиран от #23, #25

    15:41 07.11.2025

  • 4 И това

    27 4 Отговор
    няма да им помогне.
    Докато се занимават с руския Красноармейск, Русия освобождава вече Запорожието. Това ще го пишете след десет дни.

    15:41 07.11.2025

  • 5 Я пък тоя

    17 4 Отговор
    Отчаяни деиствия, нищо няма да постигнат, само може малко да го отлижат с цената на хиляди жертви от двете страни.

    15:42 07.11.2025

  • 6 Андрюс

    11 4 Отговор
    Пълна и безусловна капитулация.Иначе война безкрай,като в 1984г.

    15:42 07.11.2025

  • 7 Когато Русия изчезне от света...

    4 22 Отговор
    Тогава ще настъпи мир, такава страна носеща само войни, смърт и мизерия няма място в цивилизованият свят.

    Коментиран от #13

    15:43 07.11.2025

  • 8 90% от Покровск е освободен

    26 5 Отговор
    Руските войски стягат обръча около Мирноград, в съседство с Покровск.

    Укрите са в безнадеждно положение и се друсат с наркотици...

    Коментиран от #14, #21

    15:43 07.11.2025

  • 9 Колю Пърмака

    6 21 Отговор
    Блатните алкохолици днес кой нужник на къра превзеха , напоследък бая се засилиха, сигурно е от новия червен антифриз дето получиха,от синия бая фира даваха?!

    15:44 07.11.2025

  • 10 И що

    16 3 Отговор
    сменихте заглавието? Нещо ви притесни, нали.

    15:44 07.11.2025

  • 11 Копейки.....

    6 18 Отговор
    Днес колко пъти превзехте Покровск🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    15:44 07.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    "...мисли за Покровск..."

    Не понял....
    Нали Покровск беше без значение за укрите, само две статии по-надолу ?

    15:45 07.11.2025

  • 13 Русия е най-голямата част

    17 5 Отговор

    До коментар #7 от "Когато Русия изчезне от света...":

    от великата Българска цивилизация - Кирило-Методиевата православна цивилизация.

    Изчезне ли Русия - изчезва България.

    Българофобите са на власт в България...

    Коментиран от #20, #26

    15:45 07.11.2025

  • 14 😅😂😆.....

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "90% от Покровск е освободен":

    Цели две години нали?, още колко ще го пишеш това?

    Коментиран от #18

    15:46 07.11.2025

  • 15 Диванен стратег

    7 0 Отговор
    Пропагандни лъжи за пред населението и донорите.

    15:48 07.11.2025

  • 16 поредната

    7 1 Отговор
    лъжа укрите настъпват към кииф ама и там не са добре дошли западните ни дружки казват че се предават на рашките че поне да са живи

    15:48 07.11.2025

  • 17 Я пък тоя

    6 3 Отговор
    Запичва се:
    Ватенки, блатни, копейки, алкохолици, а само 11 коментара. Чакам, радват се, че не са руснаци, бункерно джудже, педофил и другите такива.
    Как пък нещо ново не измислихте!

    15:49 07.11.2025

  • 18 ДОКАТО НАРАМИШ

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "😅😂😆.....":

    МЕШКАТА И ЦЪФНЕФ В ПОКРОВСК ---ЧУДЯ СЕ ЩО НЕ СИ ТАМ ВЕЧЕ

    Коментиран от #22

    15:49 07.11.2025

  • 19 604

    6 1 Отговор
    Пореднътъ либералнъ пермогъ....след 2 месецъ всичкътъ тая драскъницъ ще е хумористичен анализ!

    Коментиран от #24

    15:49 07.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 604

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "90% от Покровск е освободен":

    Друсът съ д.ъжки..по соро ядът пръст...кът им гледъм укритиятъ..съ напълно изоставени....от зеления нъркуман!

    15:51 07.11.2025

  • 22 Ами първо ще..

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ДОКАТО НАРАМИШ":

    ... цъфнеш ти отзад, докато си намеря мешката.

    Коментиран от #32

    15:52 07.11.2025

  • 23 Не злобей много, карлик

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Щото Господ гледа.

    15:52 07.11.2025

  • 24 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "604":

    Свиквай.

    Коментиран от #38

    15:53 07.11.2025

  • 25 доктор

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Добрият руснак е мъртвият.

    Коментиран от #29, #33

    15:54 07.11.2025

  • 26 Дано Русия да изчезне...

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Русия е най-голямата част":

    Това зло наречено РФ, причиняващо на народите само войни, смърт, страдания и разруха, а България няма да изчезне, този тъпоглав народ щом е оцелял 1400години няма да се затрие туко така.

    Коментиран от #35

    15:56 07.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дааам и сле 12 опита на

    1 1 Отговор
    укро питеците да нправят нещо,направиха,че загинаха всичкитге укро питеци в тези опити.Това от последните сводки подкрепени с реални кадри. Както казват руснаците всички тези опити завършват с куча трупов на весеушниците.

    15:57 07.11.2025

  • 29 Да....

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "доктор":

    Факт....

    15:57 07.11.2025

  • 30 ЗЕЛЕНСКИ ДА ВНИМАВА С БЕЛОТО

    1 1 Отговор
    КОЯ АРМИЯ КАЗВАТЕ ЗАСИЛВАЛА ОНОВА НЕЩО .....................?

    15:57 07.11.2025

  • 31 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки.....":

    Накратко!
    Аз лично за 5 дни превзех Покровск 7 пъти.

    15:57 07.11.2025

  • 32 ОТ КОГА ЧАКАМ ДА

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами първо ще..":

    ЦЪФНА ЗАД ТЕБ НЯМАШ ИДЕЯ ПОДМИИ СИ НЯКОИ РАБОТИ АКО ИМАШ ВОДА

    15:58 07.11.2025

  • 33 Това е факт!

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "доктор":

    И то безспорен .

    15:58 07.11.2025

  • 34 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Страшно заглавие, няма що

    15:58 07.11.2025

  • 35 Колко пъти да ви се набива кухите

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дано Русия да изчезне...":

    хралупи на раменете,че ако русия е пред опасност от изчезване,то и света няма да съществува бе? може лри толкщова дебилно и олегофренско мислене,ви се чудя защо сте се пръкнали,като от вас няма никаква файда.

    15:59 07.11.2025

  • 36 име

    1 0 Отговор
    Бандерите, освен да пращат нещастници за жалки ПР акциийки с развяване на знамена или фиаско контранаступи на хеликоптери, друго не правят. Могат да си разтягат колкото искат локуми за обкръжени руснаци, които се предавали, ама да поканят медии, както руснаците поканиха в Покровск.

    15:59 07.11.2025

  • 37 Хм...

    0 0 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Не знам как розАвите понита се справят с когнитивния дисонанс.
    Такива ми ти работи!

    15:59 07.11.2025

  • 38 604

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Ами ми е през .!. Мъъ ти съ набиръш, бусэ зъ одесъ е всеки ден от пловдив ?

    16:00 07.11.2025

