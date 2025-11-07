Володимир Зеленски: Путин не успя да блокира движението на Украйна към ЕС, няма как Орбан да го направи

Унгарският премиер Виктор Орбан не може да спре движението на Украйна към Европейския съюз, а опитите му да блокира този процес само показват подкрепата му за реториката на Москва, каза на брифинг днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

Днес президентът на САЩ Доланд Тръмп и премиерът на Унгария Виктор Орбан ще се срещнат в Белия дом.

„На първо място Орбан иска да доведе Тръмп в Унгария за среща с Путин [...] Ако има среща - където и да се проведе - тя определено ще доведе до прекратяване на огъня и край на войната, а Украйна ще я подкрепи какъвто и да е нейният формат. Но ако такива срещи са необходими единствено за „изборните фойерверки“ на Орбан и няма да дадат резултат, тогава не можем да ги подкрепим“, каза Зеленски.

Президентът на Украйна подчерта, че страната може да се съгласи с всяко възможно място за преговори, с изключение на Русия и Беларус - „и тогава всичко ще зависи от резултата“.

В същото време украинският президент изрази увереност, че по време на срещата на Орбан с Тръмп унгарският премиер ще повдигне енергийни въпроси - по-специално санкциите срещу руски компании.

„Всички разбират последствията от санкциите на Белия дом. Орбан ще търси начин да си осигури специално отношение. Но ние няма да подкрепим такова специално отношение [...] Не можем да позволим на руснаците да печелят от енергията. Все пак ще намерим начин да гарантираме, че руският петрол ще изчезне от Европа. И е много добре, че Съединените щати също проявяват интерес към това“, подчерта Зеленски.

Президентът също така предположи, че по време на срещата между Тръмп и Орбан днес, премиерът ще настоява, че Путин иска да сложи край на войната.

„Реториката на унгарския министър-председател не се различава от тази на Русия. Той ще каже, че Украйна губи войната. Това е по същество руската услуга за предаване на съобщения на живо в Съединените щати“, заяви държавният глава.

Зеленски отбеляза, че Украйна няма нищо против Унгария или нейния народ, но не може да мълчи, когато ръководството на съседна страна помага за разпространението на руската пропаганда.

„Ние не правим нищо срещу унгарския народ и сме му благодарни. Не правим нищо и срещу унгарския лидер, но не можем да действаме като дипломати, когато те казват такива неща за нас или помагат на Русия с реторика, дипломация или други стъпки. Ние защитаваме достойнството, свободата и независимостта си“, каза той.

Според него Орбан трябва да се фокусира не върху „омразата към Украйна“, а върху конструктивните отношения и развитието на общата европейска икономика.