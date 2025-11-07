Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Путин не успя да блокира движението на Украйна към ЕС, няма как Орбан да го направи
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин не успя да блокира движението на Украйна към ЕС, няма как Орбан да го направи

7 Ноември, 2025 22:08 591 26

  • унгария-
  • украйна-
  • русия-
  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Зеленски отбеляза, че Украйна няма нищо против Унгария или нейния народ, но не може да мълчи, когато ръководството на съседна страна помага за разпространението на руската пропаганда

Володимир Зеленски: Путин не успя да блокира движението на Украйна към ЕС, няма как Орбан да го направи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан не може да спре движението на Украйна към Европейския съюз, а опитите му да блокира този процес само показват подкрепата му за реториката на Москва, каза на брифинг днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

Днес президентът на САЩ Доланд Тръмп и премиерът на Унгария Виктор Орбан ще се срещнат в Белия дом.

„На първо място Орбан иска да доведе Тръмп в Унгария за среща с Путин [...] Ако има среща - където и да се проведе - тя определено ще доведе до прекратяване на огъня и край на войната, а Украйна ще я подкрепи какъвто и да е нейният формат. Но ако такива срещи са необходими единствено за „изборните фойерверки“ на Орбан и няма да дадат резултат, тогава не можем да ги подкрепим“, каза Зеленски.

Президентът на Украйна подчерта, че страната може да се съгласи с всяко възможно място за преговори, с изключение на Русия и Беларус - „и тогава всичко ще зависи от резултата“.

В същото време украинският президент изрази увереност, че по време на срещата на Орбан с Тръмп унгарският премиер ще повдигне енергийни въпроси - по-специално санкциите срещу руски компании.

„Всички разбират последствията от санкциите на Белия дом. Орбан ще търси начин да си осигури специално отношение. Но ние няма да подкрепим такова специално отношение [...] Не можем да позволим на руснаците да печелят от енергията. Все пак ще намерим начин да гарантираме, че руският петрол ще изчезне от Европа. И е много добре, че Съединените щати също проявяват интерес към това“, подчерта Зеленски.

Президентът също така предположи, че по време на срещата между Тръмп и Орбан днес, премиерът ще настоява, че Путин иска да сложи край на войната.

„Реториката на унгарския министър-председател не се различава от тази на Русия. Той ще каже, че Украйна губи войната. Това е по същество руската услуга за предаване на съобщения на живо в Съединените щати“, заяви държавният глава.

Зеленски отбеляза, че Украйна няма нищо против Унгария или нейния народ, но не може да мълчи, когато ръководството на съседна страна помага за разпространението на руската пропаганда.

„Ние не правим нищо срещу унгарския народ и сме му благодарни. Не правим нищо и срещу унгарския лидер, но не можем да действаме като дипломати, когато те казват такива неща за нас или помагат на Русия с реторика, дипломация или други стъпки. Ние защитаваме достойнството, свободата и независимостта си“, каза той.

Според него Орбан трябва да се фокусира не върху „омразата към Украйна“, а върху конструктивните отношения и развитието на общата европейска икономика.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям смях 😂

    7 2 Отговор
    Доналд Тръмп успя да въвлече в размяна на реплики пред журналисти унгарския премиер Виктор Орбан що се отнася до шансовете на Украйна да спечели войната с Путинова Русия.
    Тръмп директно попита Орбан следното: "Смяташ, че Украйна няма да спечели тази война?" Отговорът на Орбан: "Стават чудеса", а Тръмп потвърди с: "Да".😂😂😂

    Коментиран от #12

    22:09 07.11.2025

  • 2 зеленкио наркоман съм

    10 6 Отговор
    Путин каза че иска да посети Покровск, ние ще го убием ако посмее щото там вкичко е под котрол на ВСУ; руснаците вече загубиха битката за Купянск, обърнахме ги и сме ги подгонили ги към Москва!; унищожихме ракета Орешник още преди да бъде произведена, още през 2023, ама след две години и половина се сетихме да се хвалим; щото не може да смогнем да изброим всички упехи на ВСУ

    Коментиран от #9

    22:09 07.11.2025

  • 3 име

    9 4 Отговор
    Ама, зельо, Покровск и той ли ще влиза в ЕССР?

    Коментиран от #13

    22:10 07.11.2025

  • 4 койдазнай

    6 6 Отговор
    Всъшност Путин направи повече за интеграцията на Украйна към ЕС и НАТО от всички украински президенти.

    22:10 07.11.2025

  • 5 пешо

    11 3 Отговор
    сменете му дрогата

    22:11 07.11.2025

  • 6 име

    6 2 Отговор
    Кога киевската хунта ще наложи санкции на държавната нафтогаз, която ползва русси петрол от петролопровода Дружба?! Да се санкционират сами, даже дапси отнемат гражданството!

    22:11 07.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор
    Зеле е прав !!!
    Путин не смог, но КИМ спря Украйна към НАТО, ще я спре и към ЕС !!! Украйна е Историческа българска територия. Това трябва да се помни и предава на поколенията. Някой ден ще си я приберем.

    Коментиран от #26

    22:11 07.11.2025

  • 8 Само копейките ме обожават

    3 0 Отговор
    дааа, многоходов крадилив бакшищ съм вееее

    22:12 07.11.2025

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "зеленкио наркоман съм":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #16

    22:12 07.11.2025

  • 10 Позор срамммм

    4 4 Отговор
    Пуслер е позор за Русия

    Коментиран от #22

    22:12 07.11.2025

  • 11 Какво е успял Путин и

    3 2 Отговор
    какво не е, считам за рано да се мисли и обявява, освен ако Зеленски не е взел решение да се предава на Русия.

    22:13 07.11.2025

  • 12 козяк

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Голям смях 😂":

    Ако на клипчето е имало воден знак СОРА, значи е правено с АИ! Всички си имаме тикток, зарежи ги тея клипчета. Кажи как върви контранаступа. Тревата окосиха ли я предварително?

    22:13 07.11.2025

  • 13 👇👇👇👇

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Глупав ли се роди или после стана такъв.

    Коментиран от #19

    22:14 07.11.2025

  • 14 МНОО ИНТЕРЕСНО

    5 1 Отговор
    ПУТИН НЯМА ПРОТИВ УКРАЙНА ДА ВЛЕЗЕ В ЕС
    АМА ЕС МАЙ Е ПРОТИВ
    ЩО ТАКА
    ДА НЕ БИ ЩОТО НЕ ЩАТ БОК....ЛУЦИ

    22:14 07.11.2025

  • 15 пешо

    5 1 Отговор
    на тоя боклук му избиха народа , пишете нашия джелязков кво му е обещал на гърба на бг , народ

    22:14 07.11.2025

  • 16 козяко

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Накой е направил грешка като не го е изкарал навреме, а след това се е пpъкнала още по-голяма грешка, ти. Коментирай кой е този човек, как се чувства, преживял ли е грешката?

    22:16 07.11.2025

  • 17 Баш Балък

    4 1 Отговор
    Тоя е минал на еФтини наркотици. Покраина не изпълнява никакво изискване дори и за пропадналия вече ЕС.

    22:17 07.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Перо

    4 0 Отговор
    Какъв Орбан, какви 5 лв., ще влиза в ЕС държава от третия свят, защото режима бил ционистки!

    22:20 07.11.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Зеленски не го коментирам. Блокират ме.

    Коментиран от #24

    22:20 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БРАВО

    3 0 Отговор
    Под движение към ЕССР явно, че зеленото НАРКОМАН разбира настъпването на оцелелите окраински войски на запад!

    22:21 07.11.2025

  • 24 влизаш в андроида

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Пускаш му да сменя АйПи адресите при рестарт/ самолетен режим, и си ги нареждаш на воля. Ако те блокират, самолетен режим и си ти. Особено на виваком няма грешка, там всички АйПи-та са динамични.

    22:23 07.11.2025

  • 25 така, така

    3 0 Отговор
    Наркоманчето не осъзнава, че всъщност никой не иска 0срайната в ЕС. Никой!
    Даже ония дето се правят, че са готови или желаещи да свършат нещо за 0срайната, дори и те не ги искат в ЕС (нищо, че друго говорят).
    Наркоманчето трябва да вдене с едната си останала клетка в главата, че двойния аршин е представителна функция на политиката на ЕС - всички са доволни, че Орбан е прекалено прям в нежеланието си да види 0срайната в ЕС.
    Куртоазия е най-мекия начин да се дефинира на поведението на онези дето днес заявяват, че искат държавата 404 в ЕС, но утре ако го няма Орбан на власт в Унгария, то всички ще се сетят, че има правила на играта, които 0срайната не е удовлетворила. После - съдбата на Турция

    22:24 07.11.2025

  • 26 "Злобното Джуджи"

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    Хи хи хи
    Също 150-те хиляди бъгари в Одеса ???!

    Нъл тъй братчед ???!

    22:25 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания