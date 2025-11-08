Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, който съпровождаше звездата при посещението ѝ в Украйна, съобщи, че е в учебен център и ще служи в украинските въоръжени сили.

„Планът е следният: да завърша обучението и да отслужа в армията“, каза Дмитрий Пищиков пред информационната агенция ТСН.

Мъжът заяви, че е в учебен център. Той изрази възмущение и от действията на служителите от военното комисариатство и полицията, които са го задържали. „Когато попитах защо съм задържан, полицаят се затрудни да отговори. Документите ми бяха в ред: скорошно заключение от военно-медицинската комисия и не съм издирван“, каза Дмитрий. „Именно на този контролно-пропускателен пункт ме задържаха по някаква причина, без обяснение, и ме помолиха да отида с тях, за да уточним някои подробности. Очевидно са ме измамили.“

В сряда беше съобщено, че Джоли е пристигнала в контролирания от Киев град Херсон и че е задържан един от шофьорите на актрисата на контролно-пропускателен пункт на влизане в град Южноукраинск в Николаевска област, Южна Украйна. Кадри на самата Джоли, влизаща в наборния пункт, бяха разпространени от украинските Telegram канали.

ТАСС съобщи, позовавайки се на свои местни източници, че екипът на актрисата, посетил Херсон, се е обадил в офиса на Володимир Зеленски, за да освободи шофьора си от КТЦ.

По-късно украинските медии, позовавайки се на източници от Сухопътните войски, съобщиха, че задържаният шофьор е украински гражданин, роден през 1992 г., и няма основания за отсрочка. Беше отбелязано, че Джоли не е освободила шофьора; той е останал в наборния пункт и се готви за военна служба при мобилизация.

Оттогава в украинските медии се разпространяваха противоречиви съобщения за това дали шофьорът е напуснал военния комисариат. Няма официален коментар от властите или военните. Едва в петък вечерта шофьорът публикува първото видео, заснето на улицата, и обеща да сподели повече подробности по-късно.