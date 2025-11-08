"Измамиха ме..." - Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, Дмитрий, минава военно обучение и се готви за мобилизация

Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, който съпровождаше звездата при посещението ѝ в Украйна, съобщи, че е в учебен център и ще служи в украинските въоръжени сили.
„Планът е следният: да завърша обучението и да отслужа в армията“, каза Дмитрий Пищиков пред информационната агенция ТСН.
Мъжът заяви, че е в учебен център. Той изрази възмущение и от действията на служителите от военното комисариатство и полицията, които са го задържали. „Когато попитах защо съм задържан, полицаят се затрудни да отговори. Документите ми бяха в ред: скорошно заключение от военно-медицинската комисия и не съм издирван“, каза Дмитрий. „Именно на този контролно-пропускателен пункт ме задържаха по някаква причина, без обяснение, и ме помолиха да отида с тях, за да уточним някои подробности. Очевидно са ме измамили.“
В сряда беше съобщено, че Джоли е пристигнала в контролирания от Киев град Херсон и че е задържан един от шофьорите на актрисата на контролно-пропускателен пункт на влизане в град Южноукраинск в Николаевска област, Южна Украйна. Кадри на самата Джоли, влизаща в наборния пункт, бяха разпространени от украинските Telegram канали.
ТАСС съобщи, позовавайки се на свои местни източници, че екипът на актрисата, посетил Херсон, се е обадил в офиса на Володимир Зеленски, за да освободи шофьора си от КТЦ.
По-късно украинските медии, позовавайки се на източници от Сухопътните войски, съобщиха, че задържаният шофьор е украински гражданин, роден през 1992 г., и няма основания за отсрочка. Беше отбелязано, че Джоли не е освободила шофьора; той е останал в наборния пункт и се готви за военна служба при мобилизация.
Оттогава в украинските медии се разпространяваха противоречиви съобщения за това дали шофьорът е напуснал военния комисариат. Няма официален коментар от властите или военните. Едва в петък вечерта шофьорът публикува първото видео, заснето на улицата, и обеща да сподели повече подробности по-късно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пилотът Гошу
03:23 08.11.2025
2 Анджелина Джоли е била в наборния център
Коментиран от #5
03:24 08.11.2025
3 Щерев
03:41 08.11.2025
4 Данко Харсъзина
Вместо да си мишува в къщи, хукнал да разкарва парапета на Джоли насам, натам.
За човешката глупост няма почивен ден.
03:41 08.11.2025
5 койдазнай
До коментар #2 от "Анджелина Джоли е била в наборния център":Защо за пушечно месо? Кой ще стреля по него?
03:46 08.11.2025
6 Оказва се че и тя е задържана
03:49 08.11.2025
7 Сега да види
03:54 08.11.2025
8 Коста
04:05 08.11.2025
9 ХУБАВ СЮЖЕТ
04:17 08.11.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... НЕ ИЗЛЕЗНА НИЩО
.....
ВИЖ БРАТ ПИТ СЕ Е СЪБРАЛ С КЛУНИ И ПРАВИЛНИТЕ ХОРА И ПАК ЩЕ ПРАВЯТ ОКЕАН 14:)
04:23 08.11.2025
11 Пич, няма лъжа , няма измама
Лов на добитък за кеф на Запада!
04:24 08.11.2025
12 Холивуд
04:51 08.11.2025
13 честито на печелившия
04:59 08.11.2025