  Тема: Украйна

"Измамиха ме..." - Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, Дмитрий, минава военно обучение и се готви за мобилизация

8 Ноември, 2025 03:04, обновена 8 Ноември, 2025 03:17 1 319 13

  • украйна-
  • анджелина джоли-
  • дмитрий пищиков-
  • шофьор-
  • херсон

33-годишният мъж съпровождаше холивудската звезда при посещението й в контролирания от Киев град Херсон

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, който съпровождаше звездата при посещението ѝ в Украйна, съобщи, че е в учебен център и ще служи в украинските въоръжени сили.

„Планът е следният: да завърша обучението и да отслужа в армията“, каза Дмитрий Пищиков пред информационната агенция ТСН.

Мъжът заяви, че е в учебен център. Той изрази възмущение и от действията на служителите от военното комисариатство и полицията, които са го задържали. „Когато попитах защо съм задържан, полицаят се затрудни да отговори. Документите ми бяха в ред: скорошно заключение от военно-медицинската комисия и не съм издирван“, каза Дмитрий. „Именно на този контролно-пропускателен пункт ме задържаха по някаква причина, без обяснение, и ме помолиха да отида с тях, за да уточним някои подробности. Очевидно са ме измамили.“

В сряда беше съобщено, че Джоли е пристигнала в контролирания от Киев град Херсон и че е задържан един от шофьорите на актрисата на контролно-пропускателен пункт на влизане в град Южноукраинск в Николаевска област, Южна Украйна. Кадри на самата Джоли, влизаща в наборния пункт, бяха разпространени от украинските Telegram канали.

ТАСС съобщи, позовавайки се на свои местни източници, че екипът на актрисата, посетил Херсон, се е обадил в офиса на Володимир Зеленски, за да освободи шофьора си от КТЦ.

По-късно украинските медии, позовавайки се на източници от Сухопътните войски, съобщиха, че задържаният шофьор е украински гражданин, роден през 1992 г., и няма основания за отсрочка. Беше отбелязано, че Джоли не е освободила шофьора; той е останал в наборния пункт и се готви за военна служба при мобилизация.

Оттогава в украинските медии се разпространяваха противоречиви съобщения за това дали шофьорът е напуснал военния комисариат. Няма официален коментар от властите или военните. Едва в петък вечерта шофьорът публикува първото видео, заснето на улицата, и обеща да сподели повече подробности по-късно.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
  • 1 Пилотът Гошу

    16 1 Отговор
    И туй е фейк на Путин, нали така…

    03:23 08.11.2025

  • 2 Анджелина Джоли е била в наборния център

    13 1 Отговор
    по голяма нужда, а не че е била измамена. Шофьорът й е бил прибран за пушечно месо и е нямало кой да я закара до хотела...

    Коментиран от #5

    03:24 08.11.2025

  • 3 Щерев

    18 1 Отговор
    Такива уруспета като джоли,грета гумберг, отвратиха целия свят с идиотизмите си! Гърнета за всяка мерудия,отврат!

    03:41 08.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор
    Да ходи на фронта и ако извади късмет, руснаците ще го утепат.
    Вместо да си мишува в къщи, хукнал да разкарва парапета на Джоли насам, натам.
    За човешката глупост няма почивен ден.

    03:41 08.11.2025

  • 5 койдазнай

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Анджелина Джоли е била в наборния център":

    Защо за пушечно месо? Кой ще стреля по него?

    03:46 08.11.2025

  • 6 Оказва се че и тя е задържана

    7 1 Отговор
    Сега я учат да изпълнява команди.

    03:49 08.11.2025

  • 7 Сега да види

    17 1 Отговор
    фашисткият режим който защитава. Когато си глупав, трябва да го изстрадаш за да го осъзнаеш. Същото е с нашата сорясня. Празна и гладка.

    03:54 08.11.2025

  • 8 Коста

    11 2 Отговор
    Браво! Всички укри, укриващи се извън Окраина са дезертьори!

    04:05 08.11.2025

  • 9 ХУБАВ СЮЖЕТ

    6 0 Отговор
    ЗА ХОЛИИУУД -------НЮ ЕКШЪН С РОМАНТИЧЕН ПРИВКУС

    04:17 08.11.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ОТ ТОЯ БРОТ ( В ПРЕВОД БУЛЬОН И ХХХ ЖЕНА)
    ..... НЕ ИЗЛЕЗНА НИЩО
    .....
    ВИЖ БРАТ ПИТ СЕ Е СЪБРАЛ С КЛУНИ И ПРАВИЛНИТЕ ХОРА И ПАК ЩЕ ПРАВЯТ ОКЕАН 14:)

    04:23 08.11.2025

  • 11 Пич, няма лъжа , няма измама

    13 0 Отговор
    Това е живата действителност в Украйна!
    Лов на добитък за кеф на Запада!

    04:24 08.11.2025

  • 12 Холивуд

    4 0 Отговор
    Джоли сега ще бъде сценарист, режисьор и главен герой в нова екшън-драма с трагичен край с работно заглавие - "Бодигард 2" или "Бодигард в Украйна" или "Бодигард - Зеления път (Осъденият на смърт идва)"

    04:51 08.11.2025

  • 13 честито на печелившия

    2 0 Отговор
    Много е лесно да подкрепяме киевския режим, но ако може някой друг да ходи да се бие. Е, не може!

    04:59 08.11.2025

