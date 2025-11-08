Новини
Свят »
САЩ »
Потвърдено: САЩ няма да присъстват на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург

Потвърдено: САЩ няма да присъстват на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург

8 Ноември, 2025 04:09, обновена 8 Ноември, 2025 04:15 592 0

  • тръмп-
  • южна африка-
  • г-20-
  • права-
  • среща-
  • сирил рамафоса

Доналд Тръм нарече "позор" готвеното за 22-23 ноември събитие под председателството на Южна Африка,

Потвърдено: САЩ няма да присъстват на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на САЩ няма да присъстват на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург по-късно този месец, председателствана от Южна Африка, заяви Доналд Тръмп обяви това в Truth Social.

Тръмп нарече срещата на върха в Южна Африка "позор", обръщайки внимание на положението с човешките права на белите хора. „Никой представител на правителството на САЩ няма да отиде там, докато тези нарушения на човешките права продължават. Очаквам с нетърпение срещата на върха на Г-20 през 2026 г. в Маями, Флорида“, написа президентът на САЩ в Twitter на 7 ноември.

В началото на септември Тръмп обяви, че ще пропусне срещата на върха на Г-20, насрочена за 22-23 ноември в Южна Африка. Американският лидер уточни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще води делегацията на САЩ на срещата на върха.

По време на среща лице в лице във Вашингтон през май Тръмп влезе в спор с президента на Южна Африка Сирил Рамафоса относно защитата на правата на бялото население на Южна Африка, заявявайки, че въпросът трябва да бъде решен. В противен случай, смята президентът на САЩ, „това ще бъде краят на страната“ - тоест на Южна Африка.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ