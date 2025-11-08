Потвърдено: САЩ няма да присъстват на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург

Представители на САЩ няма да присъстват на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург по-късно този месец, председателствана от Южна Африка, заяви Доналд Тръмп обяви това в Truth Social.

Тръмп нарече срещата на върха в Южна Африка "позор", обръщайки внимание на положението с човешките права на белите хора. „Никой представител на правителството на САЩ няма да отиде там, докато тези нарушения на човешките права продължават. Очаквам с нетърпение срещата на върха на Г-20 през 2026 г. в Маями, Флорида“, написа президентът на САЩ в Twitter на 7 ноември.

В началото на септември Тръмп обяви, че ще пропусне срещата на върха на Г-20, насрочена за 22-23 ноември в Южна Африка. Американският лидер уточни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще води делегацията на САЩ на срещата на върха.

По време на среща лице в лице във Вашингтон през май Тръмп влезе в спор с президента на Южна Африка Сирил Рамафоса относно защитата на правата на бялото население на Южна Африка, заявявайки, че въпросът трябва да бъде решен. В противен случай, смята президентът на САЩ, „това ще бъде краят на страната“ - тоест на Южна Африка.