Байдън към Тръмп: Вие позорите Америка, г-н президент! Ядосан съм

8 Ноември, 2025 06:21, обновена 8 Ноември, 2025 06:27 1 472 4

Според бившия държавен глава наследникът му руши Конституцията, върховенството на закона и демокрацията

Байдън към Тръмп: Вие позорите Америка, г-н президент! Ядосан съм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Джо Байдън обвини настоящия американски лидер Доналд Тръмп, че опозорява страната.

„Искам да разберете, г-н президент, вие работите за нас, а не ние за вас. Вие работите за нас, не само за милиардерите и милионерите. Ядосан съм. Това е демокрация, в демокрацията няма крале и действията му са позор за нас като страна“, каза Байдън по време на реч на събитие на Демократическата партия в Омаха, Небраска, на 7 ноември.

Бившият държавен глава на САЩ сравни неотдавнашното разрушаване на Източното крило на Белия дом с подхода на Тръмп към цялата страна. „Видяхте ли какво направи с Източното крило на Белия дом? Това е страхотен символ на неговото президентство“, каза предшественикът на Тръмп. Той смята, че Тръмп прави същото с „Конституцията, върховенството на закона и демокрацията“.

Байдън беше президент на САЩ от 2021 до 2025 г. Първоначално планираше да се кандидатира за преизбиране, но след катастрофално представяне в дебат с Тръмп се оттегли от надпреварата. Камала Харис, неговият наследник за президент, загуби изборите през ноември 2025 г. от Тръмп.

През май офисът на Байдън обяви, че бившият президент е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата. През септември той е претърпял операция за отстраняване на злокачествени кожни лезии. През октомври CBS News съобщи, че Байдън е завършил курса на лъчетерапия за рака на простатата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 SDEЧЕВ

    10 3 Отговор
    Тоя жив ли е още?

    06:35 08.11.2025

  • 2 побърканяк

    17 1 Отговор
    И от двамата дър та ци нищо не става.

    06:39 08.11.2025

  • 3 Казало едно ,,Ку-ку",на...

    6 0 Отговор
    ...друго ,,Ку-ку"...!

    07:09 08.11.2025

  • 4 Либерти

    1 1 Отговор
    Пратете ми Дре да ми вдигне Магнитските санкции. Той поне си ме знае. Обещавам да се поправя и да се омъжа за милиардер. Не издържам вече! Болят ме колената!

    07:18 08.11.2025