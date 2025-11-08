450 дрона и 45 ракети! Руската армия атакува украинския енергиен сектор

Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Зеленски отново призова съюзниците на Киев да наложат санкции на руската енергетика.
Междувременно министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко заяви на свой ред днес, че руските удари в Украйна са нанесли щети на няколко големи енергийни обекта в Киевска и Полтавска област в централната част на страната и в североизточната Харковска област, съобщи Ройтерс.
"Врагът отново взе съзнателно на прицел енергийна инфраструктура", написа Свириденко в приложението "Телеграм", допълвайки че усилията на екипите за извънредни ситуации сега са насочени върху локализирането на щетите и възстановяването на електроснабдяването.
