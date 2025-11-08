Мария Захарова се скара на ЕС: В Брюксел явно не правят разлика между нелегални мигранти и туристи

В отговор на забележките на върховния представител на Европейския съюз (ЕС) по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас относно привилегията за пътуване до ЕС, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посочи милионите нелегални мигранти.
ЕС забрани многократните визи за руснаци и коментирайки забраната, Калас нарече влизането в ЕС "не право, а привилегия".
"Тя, разбира се, говори за милионите нелегални мигранти, на които в момента ЕС предоставя преференциално третиране", написа Захарова в своя Telegram канал. Тя не говори за легални туристи, които са платили за визи и са отишли да видят Айфеловата кула и в Милано за пазаруване", отбеляза дипломатът, наричайки Калас "човек с рядка интелигентност".
Припомняме, че ЕС затяга визовите правила за руски граждани и забранява многократните разрешения за влизане в повечето случаи.
С незабавно действие на руснаците вече няма да се издават многократни визи, което означава, че те ще трябва да кандидатстват за ново еднократно разрешение всеки път, когато искат да пътуват до територията на Съюза.
Мярката ще позволи "внимателна и честа проверка на кандидатите, за да се смекчи всеки потенциален риск за сигурността", посочи Европейската комисия.
Топ дипломатът на ЕС Кая Калас написа в социалните мрежи: "Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно в Европа е трудно да се оправдае". Тя свърза новите, по-строги правила с "продължаващите смущения от дронове и саботаж на европейска земя".
ЕС драстично намали броя на визите, които е издал на руснаци, откакто Кремъл започна инвазията си в Украйна в началото на 2022 г., като спря ключово споразумение за облекчаване на визовия режим и намали броя на визите от 4 милиона годишно до около 500 000.
Броят на руснаците, влизащи в блока, обаче всъщност се е увеличил с около 10% през 2024 г. спрямо 2023 г., като Унгария, Франция, Испания и Италия продължават да одобряват визи в голям брой. Издаването на визи е национална компетентност, което означава, че Комисията не може едностранно да забрани на руснаци да влизат в ЕС, а новите правила ще бъдат оставени на държавите членки да ги прилагат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАРШШШШШ
П.А.Р.Ц.А ЛЛ
19:22 08.11.2025
2 Факт
19:23 08.11.2025
3 си дзън
19:25 08.11.2025
4 Забранено за руски примати!
Коментиран от #14
19:25 08.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами
19:25 08.11.2025
7 Анализатор
19:26 08.11.2025
8 Знаем ги ние тези туристи
19:26 08.11.2025
9 Дали знаят или се правят на улави
Коментиран от #11
19:27 08.11.2025
10 Българин
19:28 08.11.2025
11 Тихо пръдльо!
До коментар #9 от "Дали знаят или се правят на улави":Не си компетентен.
19:28 08.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 То Калас я лъжат
19:31 08.11.2025
14 Това е СВО:
До коментар #4 от "Забранено за руски примати!":Изритване на руснаците от ЕС.
19:35 08.11.2025
15 онзи
19:36 08.11.2025
16 Pyccкий Карлик
19:38 08.11.2025
17 Тая плоската да не е подала
19:42 08.11.2025
18 Не спирай те визите
19:43 08.11.2025
19 Мартин
19:43 08.11.2025
20 Народен фронт
Коментиран от #26
19:44 08.11.2025
21 Лоша работа
19:48 08.11.2025
22 Pyccкий Карлик
Pyccкие вече нямат пари, 90% не са пътували дори до Москва, Петербург, Сочи. То как и да пътуваш.......бензина нет и не будет.
19:49 08.11.2025
23 Бай Араб
19:49 08.11.2025
24 Дедо
Коментиран от #27
19:51 08.11.2025
25 Белгиец
19:53 08.11.2025
26 Бай Араб
До коментар #20 от "Народен фронт":И аз така мога и Маша,мога и мъжа ѝ.Мога и двамата заедно хем да си помагат.
19:54 08.11.2025
27 Всъщност
До коментар #24 от "Дедо":Като туристи ходят навсякъде. Които имат пари обикалят света за удоволствие, не да мият тоалетни в старческите домове. Които нямат, отиват в Москва да изкарат. Там плащат като в Германия.
Коментиран от #31
19:57 08.11.2025
28 Тервел
19:57 08.11.2025
29 Хахахаха
19:59 08.11.2025
30 Алкохолното Петно
Ще кажи ли
Нещо за Заместник Главният прокурор на
Луганск
Как се е обесил Кирил Греков ?
Маша Алкаша ще даде ли информация
За поредния странно убит
Кремълски Тампон?
19:59 08.11.2025
31 Дедо
До коментар #27 от "Всъщност":Ами не драги , нямат право да ходят където си искат ,защото в ЕС и Европа не се толеритат руски имперски варвари. Сигурно ти е доста трудно да го проумееш . Не всичко е пари и не всеки ще те пусне в дома си защото имаш пари. А и примерно има достаъчно богати америкаци , японци и китайци , за да се нуждаем от руски туристи с пагони под пуловерите.
20:01 08.11.2025