В отговор на забележките на върховния представител на Европейския съюз (ЕС) по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас относно привилегията за пътуване до ЕС, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посочи милионите нелегални мигранти.

ЕС забрани многократните визи за руснаци и коментирайки забраната, Калас нарече влизането в ЕС "не право, а привилегия".

"Тя, разбира се, говори за милионите нелегални мигранти, на които в момента ЕС предоставя преференциално третиране", написа Захарова в своя Telegram канал. Тя не говори за легални туристи, които са платили за визи и са отишли ​​да видят Айфеловата кула и в Милано за пазаруване", отбеляза дипломатът, наричайки Калас "човек с рядка интелигентност".

Припомняме, че ЕС затяга визовите правила за руски граждани и забранява многократните разрешения за влизане в повечето случаи.

С незабавно действие на руснаците вече няма да се издават многократни визи, което означава, че те ще трябва да кандидатстват за ново еднократно разрешение всеки път, когато искат да пътуват до територията на Съюза.

Мярката ще позволи "внимателна и честа проверка на кандидатите, за да се смекчи всеки потенциален риск за сигурността", посочи Европейската комисия.

Топ дипломатът на ЕС Кая Калас написа в социалните мрежи: "Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно в Европа е трудно да се оправдае". Тя свърза новите, по-строги правила с "продължаващите смущения от дронове и саботаж на европейска земя".

ЕС драстично намали броя на визите, които е издал на руснаци, откакто Кремъл започна инвазията си в Украйна в началото на 2022 г., като спря ключово споразумение за облекчаване на визовия режим и намали броя на визите от 4 милиона годишно до около 500 000.

Броят на руснаците, влизащи в блока, обаче всъщност се е увеличил с около 10% през 2024 г. спрямо 2023 г., като Унгария, Франция, Испания и Италия продължават да одобряват визи в голям брой. Издаването на визи е национална компетентност, което означава, че Комисията не може едностранно да забрани на руснаци да влизат в ЕС, а новите правила ще бъдат оставени на държавите членки да ги прилагат.