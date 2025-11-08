Новини
Мария Захарова се скара на ЕС: В Брюксел явно не правят разлика между нелегални мигранти и туристи
Мария Захарова се скара на ЕС: В Брюксел явно не правят разлика между нелегални мигранти и туристи

8 Ноември, 2025

ЕС драстично намали броя на визите, които е издал на руснаци, откакто Кремъл започна инвазията си в Украйна в началото на 2022 г.

В отговор на забележките на върховния представител на Европейския съюз (ЕС) по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас относно привилегията за пътуване до ЕС, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посочи милионите нелегални мигранти.

ЕС забрани многократните визи за руснаци и коментирайки забраната, Калас нарече влизането в ЕС "не право, а привилегия".

"Тя, разбира се, говори за милионите нелегални мигранти, на които в момента ЕС предоставя преференциално третиране", написа Захарова в своя Telegram канал. Тя не говори за легални туристи, които са платили за визи и са отишли ​​да видят Айфеловата кула и в Милано за пазаруване", отбеляза дипломатът, наричайки Калас "човек с рядка интелигентност".

Припомняме, че ЕС затяга визовите правила за руски граждани и забранява многократните разрешения за влизане в повечето случаи.

С незабавно действие на руснаците вече няма да се издават многократни визи, което означава, че те ще трябва да кандидатстват за ново еднократно разрешение всеки път, когато искат да пътуват до територията на Съюза.

Мярката ще позволи "внимателна и честа проверка на кандидатите, за да се смекчи всеки потенциален риск за сигурността", посочи Европейската комисия.

Топ дипломатът на ЕС Кая Калас написа в социалните мрежи: "Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно в Европа е трудно да се оправдае". Тя свърза новите, по-строги правила с "продължаващите смущения от дронове и саботаж на европейска земя".

ЕС драстично намали броя на визите, които е издал на руснаци, откакто Кремъл започна инвазията си в Украйна в началото на 2022 г., като спря ключово споразумение за облекчаване на визовия режим и намали броя на визите от 4 милиона годишно до около 500 000.

Броят на руснаците, влизащи в блока, обаче всъщност се е увеличил с около 10% през 2024 г. спрямо 2023 г., като Унгария, Франция, Испания и Италия продължават да одобряват визи в голям брой. Издаването на визи е национална компетентност, което означава, че Комисията не може едностранно да забрани на руснаци да влизат в ЕС, а новите правила ще бъдат оставени на държавите членки да ги прилагат.


  • 1 МАРШШШШШ

    13 16 Отговор
    РУСКИ
    П.А.Р.Ц.А ЛЛ

    19:22 08.11.2025

  • 2 Факт

    12 8 Отговор
    Както винаги всеотдайна и ангажирана!

    19:23 08.11.2025

  • 3 си дзън

    12 14 Отговор
    Всеки руснак първо е шпионин и после турист. Немедлено всички руснаци вън от ЕС.

    19:25 08.11.2025

  • 4 Забранено за руски примати!

    13 14 Отговор
    Ясно?

    Коментиран от #14

    19:25 08.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    14 6 Отговор
    те урсулците са си т.пи.

    19:25 08.11.2025

  • 7 Анализатор

    8 12 Отговор
    Знахарова вече е в траен климактериум....

    19:26 08.11.2025

  • 8 Знаем ги ние тези туристи

    12 12 Отговор
    В отпуска в зелени униформи. Като дойдат и не искат да си тръгнат.

    19:26 08.11.2025

  • 9 Дали знаят или се правят на улави

    15 4 Отговор
    От яд и безсилие решиха да слагат 3298 пакета и пак не могат да победят Русия.

    Коментиран от #11

    19:27 08.11.2025

  • 10 Българин

    5 12 Отговор
    Кой те пита ма?

    19:28 08.11.2025

  • 11 Тихо пръдльо!

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Дали знаят или се правят на улави":

    Не си компетентен.

    19:28 08.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 То Калас я лъжат

    8 1 Отговор
    и тя пише глупости. Но в бегето има само 1300 нелегално влязло и сега с документи кат легални мигранти. А 4-5 милиона къде може да са . При родата им във Франция и ФРГ. Който отиде да гледа паметници и чудеса е сред тях . Било пълно . Нелегални. Трафиканти им вземат по 2000 евро. 2 по 4 милиона . 8 трилиона са взели. Финансират си бизнеса. Да трафикират още 3-4 милиона. И турска взе 6 милиарда да ги удържа.

    19:31 08.11.2025

  • 14 Това е СВО:

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Забранено за руски примати!":

    Изритване на руснаците от ЕС.

    19:35 08.11.2025

  • 15 онзи

    11 3 Отговор
    Тая Калас е по-голяма зелка и от наш зеля ! Тъпа и упорита селска пръчка !

    19:36 08.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор
    Маша си припомни бурното минало на готвачка в кварталния кабак. Наздоровья 🥂😄

    19:38 08.11.2025

  • 17 Тая плоската да не е подала

    2 7 Отговор
    Молба за виза и да са и отказали, че така се нерви🤭🤭

    19:42 08.11.2025

  • 18 Не спирай те визите

    3 6 Отговор
    На руските туристки.... кекстуристки

    19:43 08.11.2025

  • 19 Мартин

    3 6 Отговор
    Тази пръсната халка да не се прави на улава.

    19:43 08.11.2025

  • 20 Народен фронт

    5 2 Отговор
    В Брюксел не правят разлика между половете, за какво друго да говорим.

    Коментиран от #26

    19:44 08.11.2025

  • 21 Лоша работа

    2 1 Отговор
    Сега ще трябва да ходим в Турция да челастрим рускини вместо да ни идват на крака

    19:48 08.11.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    4 1 Отговор
    Няма страшно.....
    Pyccкие вече нямат пари, 90% не са пътували дори до Москва, Петербург, Сочи. То как и да пътуваш.......бензина нет и не будет.

    19:49 08.11.2025

  • 23 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Все към Европа гледа все към цивилизацията е насочен погледа ѝ, изобщо не се интересува от Индия и Китай .

    19:49 08.11.2025

  • 24 Дедо

    0 1 Отговор
    Руските монголоиди побесняха ,че не ги пускат в разлагащия се Запад. Ами руски монголоиди отивайте в Китай , Северна Корея и Иран , защо ревете че искате дса ходите в загниващия Запад хаххахахахаха. Рунаците винаги са били лъжци и винаги ще бъдат такива.

    Коментиран от #27

    19:51 08.11.2025

  • 25 Белгиец

    0 1 Отговор
    За последните 30 години не съм видял нито един емигрирал руски гражданин в Белгия. Има много рускоговорещи от Украйна и бившите републики, но не и граждани на РФ. Интересно, но няма и от Чехия. От Словакия има много.

    19:53 08.11.2025

  • 26 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Народен фронт":

    И аз така мога и Маша,мога и мъжа ѝ.Мога и двамата заедно хем да си помагат.

    19:54 08.11.2025

  • 27 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо":

    Като туристи ходят навсякъде. Които имат пари обикалят света за удоволствие, не да мият тоалетни в старческите домове. Които нямат, отиват в Москва да изкарат. Там плащат като в Германия.

    Коментиран от #31

    19:57 08.11.2025

  • 28 Тервел

    1 0 Отговор
    Защо руснаците искат да ходят в Западна Европа ? Там няма газ, нама петрол , територията е малка. западняците са хора с лош морал ,повечето са англосаксонци които Русия ненавижа. Наистина защо искат да ходят там . В Азия си имат петрол, газ , Китай все яки неща , ама никой не ще да ходи от руснаците там , все към Лазурния бряг ги влече .

    19:57 08.11.2025

  • 29 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Нито руски мигранти искаме, нито туристи! За какво да се мъчат в "прогнилия" запад. Да си стоят в рая.

    19:59 08.11.2025

  • 30 Алкохолното Петно

    0 0 Отговор
    Захариева
    Ще кажи ли
    Нещо за Заместник Главният прокурор на
    Луганск
    Как се е обесил Кирил Греков ?

    Маша Алкаша ще даде ли информация
    За поредния странно убит
    Кремълски Тампон?

    19:59 08.11.2025

  • 31 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Всъщност":

    Ами не драги , нямат право да ходят където си искат ,защото в ЕС и Европа не се толеритат руски имперски варвари. Сигурно ти е доста трудно да го проумееш . Не всичко е пари и не всеки ще те пусне в дома си защото имаш пари. А и примерно има достаъчно богати америкаци , японци и китайци , за да се нуждаем от руски туристи с пагони под пуловерите.

    20:01 08.11.2025

