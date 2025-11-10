Как Русия използва престъпници за хибридната си война

Русия е създала мрежа от престъпници, които да извършват саботажи и да водят хибридна война в Европа, става ясно от скорошно изследване.
За целите на хибридната си война срещу Европа Русия е създала мрежа от агенти. Те извършват саботажни действия в Европа, а Москва специално набира мъже с криминално минало.
До този извод стигат експерти от неправителствената организация GLOBSEC и Международния център за борба с тероризма (ICCT) в съвместно проучване, озаглавено "Престъпността като инструмент за водене на хибридна война в Европа".
Проучването осветлява тактиката на Москва в контекста на войната в Украйна. То показва, че "хибридните операции не са второстепенен елемент, а централен стълб на руската стратегия". Изследователите сравняват тази тактика с действията на Ислямска държава (ИД) - терористичната организация, която някога набираше криминално проявени в Европа.
"Този път обаче не става дума за терористична организация, а за цяла държава, която насърчава набирането на кадри и операциите", подчертава проучването.
Рускоговорящи мъже с криминално минало
От януари 2022 г. до юли 2025 г. в няколко европейски държави - основно в Полша и Франция - са били извършени 110 опита за саботаж и атентати, свързани с Русия. 89 от тях са били успешни, а 21 са били предотвратени. Авторите на проучването подчертават, че броят на предотвратените саботажи вероятно е значително по-висок, тъй като тайните служби не винаги разкриват такава информация.
Експертите са идентифицирали 131 лица, участвали в тези инциденти. Най-малко 35 от тях са имали криминално досие и са били вербувани в затвора или чрез престъпни организации, научаваме още от проучването.
За саботажни действия в Европа Кремъл набира предимно мъже на възраст около 30 години, които в повечето случаи са от постсъветски държави, говорят руски и се намират в затруднено положение. Набирането често се извършва онлайн, най-често чрез Телеграм, както и през роднини и приятели.
Основният стимул за набирането на извършители са парите. Те варират от по-дребни суми в евро - за разпространение на проруски листовки например, до значителни стимули, когато става въпрос за нападения срещу критична инфраструктура, се посочва в проучването.
Наказание за Европа заради подкрепата за Украйна
За финансирането на тези дейности Москва използва и незаконни средства, за да заобиколи западните санкции. "Тези канали позволяват на Кремъл да заобикаля ограниченията и в същото време да използва по-активно тези престъпни мрежи в стратегията си за хибридна война", пишат авторите на проучването.
"Незаконните финансови потоци, престъпната дейност и хибридните операции са елементи от единен план за действие", се казва още в доклада. Той формулира и двете цели на военната кампания на Русия, в т.ч. бомбени атентати, палежи и опити за покушения: от една страна, те са наказание за подкрепата, която Европа оказва на Украйна, а от друга са подготовка за евентуален по-голям конфликт.
Връзките на Кремъл с подземния свят
Наемането на престъпници от страна на руското правителство не е нищо ново, обяснява Доминика Хайду от мозъчния тръст GLOBSEC. Хората, които "са живели на изток от Желязната завеса", добре си спомнят как хроничният недостиг на стоки в Съветския съюз създаде и засили зависимостта на обществото от сивата икономика.
След разпадането на Съветския съюз, за разлика от други посткомунистически страни, борбата с корупцията в Русия никога не е била приоритет. Вместо това корупционните методи се превърнаха в норма и в начин на работа на властите.
Според Хайду през 1994 г. в Русия са действали над 500 престъпни групи, които са контролирали около 40 000 предприятия. "В началото на 2000-те години представители на службите за сигурност, сред които бивши офицери от вътрешната разузнавателна служба КГБ, затвърдиха контрола си над руската държава. И връзките им с престъпния свят станаха част от държавната система", обяснява експертката.
Как отговаря Европа?
Полският евродепутат от фракцията на Европейската народна партия (ЕНП) Бартломей Сенкевич също счита, че използването на престъпни методи и връзките с престъпния свят от страна на руското правителство са дългогодишна практика. Той няма никакви съмнения, че Кремъл използва тези връзки с престъпния свят, за да вербува агенти в Европа. Проблемът е "как да реагираме на това", казва Сенкевич и припомня последните действия с дронове на летища в Европа, които блокираха въздушния трафик. "Никой не ги отстрелва. Искаме да предприемем мерки срещу лицата, наети от Русия, но дейността в Телеграм все още не е спряна, въпреки че ЕС всъщност трябва да контролира такива платформи", подчертава той евродепутатът
Авторите на проучването формулират редица препоръки за това как може да се им противодейства. Сред тях са - по-добро наблюдение на онлайн платформите, по-специално на Телеграм, разширяване на определението за "хибридна заплаха" и отстраняването на някои правни пропуски - например неотчитането в достатъчна степен на ролята на "недържавни субекти като престъпни организации, идеологически мотивирани извършители или действащи в собствен интерес лица". Точно това позволява сега на Русия да отрича своята вина или участие в атаки и саботажи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #10
23:01 10.11.2025
2 Факт
23:03 10.11.2025
3 Украйна
23:05 10.11.2025
4 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони
Всички депутати се ослушват като пръднал заек в люцерна!
23:07 10.11.2025
5 Миро
Коментиран от #8
23:08 10.11.2025
6 ?????
Голям словесен миш маш.
Пропуснал е само за мечките дрънкащи на балалайка и пиещи водка по улиците.
23:09 10.11.2025
7 Дай Чували
23:11 10.11.2025
8 Путин съм
До коментар #5 от "Миро":Еми и аз много искам, ама сга има по-важни неща да се вършат от разпадането на Блатната Русня. Например денацификацията на Украйна, или пък демилитаризацията на НАТО. Да не говорим, че трябва да държим Ковида далече от хората, че ако спре войната ще го пуснат пак и всички в карантина без да могат да излизат по улиците.
Байдън обеща нещо, ама се изниза като умрял от болница.
23:15 10.11.2025
9 Сатана Z
23:16 10.11.2025
10 Оркистан🤮🤮
До коментар #1 от "си дзън":И после някой ще ми обяснява че не можел света без тях?? ако се тегли чертата повече вреди са нанесли отколкото ползи на света. Това е нация на касапи и крадци
23:16 10.11.2025