The Wall Street Journal: Разследването за "Северен поток" разединява Европа по въпроса за Украйна
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Разследването за "Северен поток" разединява Европа по въпроса за Украйна

10 Ноември, 2025 12:16

Очаква се, че до декември 2025 г. съдът в Италия ще вземе решение за екстрадицията на украинския гражданин Сергей Кузнецов, който се счита за ръководител на диверсионната група, извършила взрива

Снимка: БГНЕС/ЕРА
В продължение на три години екип от елитни детективи се събираше всеки делничен ден сутрин около бяла дъска в централата на германската федерална полиция в Потсдам, близо до Берлин. Сега тяхното разследване за това кой стои зад най-големия акт на саботаж в съвременната история – взривяването на газопроводите "Северен поток“ – заплашва да раздели подкрепата за Украйна, страната, която те считат за отговорна, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Полша вече отказа да екстрадира един от заподозрените, за да бъде съден в Германия. Вместо това го счита за герой, защото е унищожил жизненоважен източник на приходи за военната машина на руския президент Владимир Путин. Полският министър-председател Доналд Туск, който отдавна поставя под въпрос зависимостта на Германия от руската енергия, се подигра с разследването. Проблемът не е, че газопроводът е бил взривен, заяви той. "Проблемът е, че е бил построен.“

Полицията, прокуратурата и други ведомства в Германия, запознати с подробностите по случая, са подготвили дело срещу Украйна, се посочва в статията.

Проследявайки компании за наем на кораби, телефони и регистрационни номера, групата от Потсдам подготви прецедент за издаване от германските власти на заповеди за арест на трима военнослужещи от украинското специално подразделение и четирима ветерани-водолази. Според източници, диверсантите са разчитали, че взривът на газопроводите ще доведе до намаляване на приходите на Русия от продажбата на петрол, както и до подкопаване на икономическите ѝ връзки с Германия.

Очаква се, че до декември 2025 г. съдът в Италия ще вземе решение за екстрадицията на украинския гражданин Сергей Кузнецов, който се счита за ръководител на диверсионната група, извършила взрива. Германската полиция вече е подготвила специален самолет, за да го откара, се посочва в статията. Същевременно германската страна иска екстрадицията на друг заподозрян, също украински гражданин, задържан в Полша.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата е виновен за войната

    5 14 Отговор
    Заобиколи Украйна като хариза на путин 4 милиарда пари на племето за южен паток!

    Коментиран от #12

    12:18 10.11.2025

  • 2 Луций Юний Пич

    21 1 Отговор
    Картаген ( Лондон ) трябва да бъде разрушен !!!

    12:20 10.11.2025

  • 3 маке

    20 1 Отговор
    Тия полски б....ве са си повярвали много, две ракети и са минало

    12:21 10.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    2 13 Отговор
    Все по Плану (В.Путин 1952-2025) 😁👍

    12:22 10.11.2025

  • 5 Ако приемем за истина, че

    22 1 Отговор
    извършителите са украинци то кои са поръчителите? Поляците ли???!

    Коментиран от #7

    12:25 10.11.2025

  • 6 Мдаааа

    7 6 Отговор
    ЕС даде на Германия да си строи Северен поток, а забрани на България да строи Южен. Да гръмнат и другата тръба.

    Коментиран от #15

    12:29 10.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    1 21 Отговор

    До коментар #5 от "Ако приемем за истина, че":

    Правдата е че горката Русия нямаше ресурсите и умения да патрулира и защити този обект.
    Немоглики във всичко, ма къде наистина е тръгнала ?

    Коментиран от #9

    12:30 10.11.2025

  • 8 Луда работа

    19 1 Отговор
    Да разруши на чужда територия нещо ,касаещо национална сигурност,и да те смятат за герой,напълно шантава работа.Не трябва ли в Германия да решават.Ама не е луд ,който яде баницата,а който му я дава.Това е тероризъм в действие.

    12:32 10.11.2025

  • 9 КАРЛИК , доброй мой ,

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    Време е за обяд ! Похапни си , почини си , не късай нерви за тъпите урки ! За тях има кой да мисли !

    12:42 10.11.2025

  • 10 Георгиев

    11 0 Отговор
    Причина за взривяването, като тази тук - намаляване приходите за Русия, винаги може да се измисли. Както и обратното - примерно ядрен взрив над Варшава - ами те подготвят война с Русия. Всичко това са извратености. Всички знаем, че Байдън е вдъхновител, а може би и поръчител на взривовете на тръбите. А изпълнителите вече са без съществено значение. Аз мисля, че разследването на запада се измества. И сериозно - Туск се опитва вече да се бърка в работата на чужди държави, в случая Германия, т.е. - тя с кого ще търгува, какво и прочее. Шантав свят! Затова след ВСВ великите сили се разбраха и разделиха света на сфери на влияние и 45 години имаше мир. Сега има много желаещи да коригират тогавашното статукство, ама да видим.

    Коментиран от #13

    12:43 10.11.2025

  • 11 ?????

    8 0 Отговор
    Интересни обиски тази сутрин в Киев.
    НАБУ е нагазило касиера на Зеленски Миндич, който няколко часа преди това е избягал от Украйна.
    Като знаем че НАБУ се контролира от американците сигналът е много интересен.

    12:46 10.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тиквата е виновен за войната":

    Хариза 4 млрд. на Раша,
    Хариза 5 млрд. на САШа,
    А накрая и Раша, и САШа ни мразят❗

    12:55 10.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Георгиев":

    "..... след ВСВ великите сили се разбраха и разделиха света....."

    Точно так товарищь Георгиев.
    Праблема е че 1991г. Съветския Съюз загуби Студената война, фалира и се разпадна, а постсъветска Русия е никаква сила. Просто голяма територия с минимален брой популация и большая употреба на алкохол.

    Коментиран от #16

    12:57 10.11.2025

  • 14 Кой го думна

    1 1 Отговор
    Англо саксите

    13:00 10.11.2025

  • 15 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааа":

    бойчето свърши таз умната работа
    за потока южен щото му платиха

    13:01 10.11.2025

  • 16 Сега

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Чакам анализ за България....член на най богатия съюз....как върви полупацията...етническия и състав харесва ли ти?? Колко забогатя българина....какво точно произвеждаме, сравни остатъчния доход в русия и България след покриване на разходите....а да видим и как демографски и икономически стои ЕС...

    13:16 10.11.2025

