The Wall Street Journal: Разследването за "Северен поток" разединява Европа по въпроса за Украйна

В продължение на три години екип от елитни детективи се събираше всеки делничен ден сутрин около бяла дъска в централата на германската федерална полиция в Потсдам, близо до Берлин. Сега тяхното разследване за това кой стои зад най-големия акт на саботаж в съвременната история – взривяването на газопроводите "Северен поток“ – заплашва да раздели подкрепата за Украйна, страната, която те считат за отговорна, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.



Полша вече отказа да екстрадира един от заподозрените, за да бъде съден в Германия. Вместо това го счита за герой, защото е унищожил жизненоважен източник на приходи за военната машина на руския президент Владимир Путин. Полският министър-председател Доналд Туск, който отдавна поставя под въпрос зависимостта на Германия от руската енергия, се подигра с разследването. Проблемът не е, че газопроводът е бил взривен, заяви той. "Проблемът е, че е бил построен.“



Полицията, прокуратурата и други ведомства в Германия, запознати с подробностите по случая, са подготвили дело срещу Украйна, се посочва в статията.



Проследявайки компании за наем на кораби, телефони и регистрационни номера, групата от Потсдам подготви прецедент за издаване от германските власти на заповеди за арест на трима военнослужещи от украинското специално подразделение и четирима ветерани-водолази. Според източници, диверсантите са разчитали, че взривът на газопроводите ще доведе до намаляване на приходите на Русия от продажбата на петрол, както и до подкопаване на икономическите ѝ връзки с Германия.



Очаква се, че до декември 2025 г. съдът в Италия ще вземе решение за екстрадицията на украинския гражданин Сергей Кузнецов, който се счита за ръководител на диверсионната група, извършила взрива. Германската полиция вече е подготвила специален самолет, за да го откара, се посочва в статията. Същевременно германската страна иска екстрадицията на друг заподозрян, също украински гражданин, задържан в Полша.

