Генерал Залужни: Украйна никога няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик на Украйна във Великобритания Валери Залужни в статия за The New York Post уверява, че Киев няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения, пише Фокус.
Според него справедливото разрешение на конфликта с Русия ще бъде възстановяването на териториалната цялост и "наказанието" на Москва. Освен това Киев трябва да получи гаранции, че "никой агресор от Москва повече няма да застрашава Европа", смята той.
Всеки друг изход Залужни счете за "най-малко предателство" не само към украинците, но и към принципите, осигуряващи "сигурност и свобода". Украйна ще продължи да се бори, посочва бившият главнокомандващ ВСУ.
"Нашата сила се състои не само в нашите войници, но и в яснотата на нашата цел: мир чрез победа, а не илюзия", пише Залужни.
Хенри Кисинджър някога е написал, че най-тежкото бреме на един държавник е да взима решения без достатъчно време или информация, при което всяка грешка е необратима. Научих тази истина не само на бойното поле, но и на масата за преговори.
След десетилетия в униформа, през 2019 г. се записах в Академията "Острох“, за да изучавам международни отношения. Мислех, че това ще бъде почивка от войната, но вместо това открих друго бойно поле – дипломацията – където думите са оръжия, а решителността е фронтовата линия.
Силните флангове са важни в държавното управление, както и във войната. Когато те се срутят, врагът ще се възползва от отворената възможност. Докато Украйна защитава своето съществуване, ние се сблъскваме с противник, който разглежда дипломацията не като диалог, а като естествено продължение на военните си усилия. Руските преговарящи, подобно на генералите си, се борят да изтощят, объркат и разделят. Целта им не е мир, а отлагане; не е компромис в търсене на споразумение, а завоевание чрез измама.
Украйна се бори за оцеляване от 11 години. И все пак, дори и сега, някои в Запада ни призовават да преговаряме с хората, които дойдоха да ни убият. Те забравят две прости истини. Първо, залогът не е само съдбата на Украйна, а и сигурността на Европа. Второ, всеки "мир“ с Москва, който възнаграждава агресията, е покана за нови войни. Кремъл говори за преговори само когато усеща натиск и само за да спечели време. Мирът по руски условия не е мир – той е капитулация.
Ето защо призивите за бързо сключване на всеобхватно мирно споразумение са опасно преждевременни. Истинският мир не може да бъде постигнат с подписването на документи, докато руски ракети убиват цивилни граждани. Това ще отнеме време, сила и непоколебимо разбиране с кого имаме работа.
Така наречената дипломация на Русия е смъртоносна оръжейна система, наследена от СССР. Тя е създадена не за да разрешава конфликти, а за да ги манипулира. За да я разберем, трябва да изучим нейните архитекти. Андрей Громико, съветски външен министър в продължение на повече от 40 години, овладява изкуството на преговорите като психологически инструмент
Както обяснява украинският генерал и дипломат Валери Залужни, Русия превръща дипломацията в капан чрез "тактиката на изтощението“.
Логична битка. Западните дипломати го наричат "г-н Не" с основателна причина. Неговата мисия е да бави, изтощава и доминира разговора, докато другата страна не се предаде. Всяка пауза е тактическа. Всяка реч е тест за издръжливост.
Тази традиция продължава и днес в лицето на Сергей Лавров. Наблюдавайте го на всеки международен форум: дълги монолози, избирателни цитати, безкрайни отклонения, целящи да замъглят фактите и да отвлекат вниманието. Това е "тактиката на изтощението“. Целта е да се направи дискусията толкова объркваща, че истината да загуби смисъл, а моралната яснота да избледнее. Лавров, подобно на Громико преди него, въплъщава съветското наследство на преговорите като театър – представление на властта, целящо да забави отчетността.
Кисинджър отбелязва, че съветската дипломация съчетава максимални изисквания с минимални отстъпки. Целта никога не е била да се постигне споразумение, а да се легитимират постиженията на Кремъл и да се изискват още. Съвременна Русия е адаптирала това към ерата на пропагандата. Дезинформацията играе ролята, която някога е играла идеологията. Същите навици продължават: отричане, забавяне и заблуждаване, докато в чужбина настъпи умора, а у дома нарасне цинизмът.
Всяка среща с руски официални лица следва познат модел. Първо, те заливат масата с лъжи и ненужни подробности, принуждавайки опонентите да прекарват часове в коригиране на лъжи. Второ, те прибягват до морален релативизъм – обвинявайки опонента точно в това, което те самите правят: колониализъм, лицемерие или двойни стандарти. Трето, те представят агресията като реакция, окупацията като защита и геноцида като самоотбрана. Това е цинично обръщане на ценностите, изчислено да парализира демократичните общества.
Разбирането на този метод е от жизненоважно значение не само за украинските дипломати, но и за всички, които имат отношения с Москва. Преговорите с Русия не са разговор, а състезание на волята.
Руснаците тестват издръжливостта, експлоатират емпатията и тълкуват всеки жест на добра воля като слабост. Единственият език, който Кремъл уважава, е последователността, подкрепена от сила.
За Украйна дипломацията по време на война е станала толкова важна, колкото и военната стратегия. От първите дни на пълномащабната инвазия украинските офицери и дипломати работят рамо до рамо, за да осигурят подкрепа, оръжия и санкции. На бойното поле яснотата на мисията определя победата. На масата за преговори това прави яснотата на принципите. И двете изискват издръжливост, дисциплина и единство.
Ето защо Украйна трябва да обучава своите преговарящи със същата строгост, с която обучава своите войници. Подготовката, психологическата устойчивост и познаването на методите на противника са от съществено значение. Трябва да предвиждаме манипулациите, да устояваме на умората и да запазваме инициативата. Както и в боя, не можем да позволим на Русия да диктува темпото или условията. Нашата задача е да разобличаваме лъжите на Москва, а не да се приспособяваме към тях.
Това изисква да се разбере не само какво твърди Русия, но и как го заявява. "Методът Громико“ разчита на безкрайни словесни излияния, за да прикрие агресията като разумна. Съвременният руски подход добавя към това и пост-истинската пропаганда. Западът трябва да спре да бърка това с истински преговори. Всеки час, прекаран в дебати с руски пратеници, които нямат мандат за компромис, е час, откраднат от защитата на свободата.
Историята ни дава уроци. През 1973 г., след години на изтощителни преговори, са подписани мирните споразумения за Виетнам. Преговорите са продължили пет години – 68 срещи между Хенри Кисинджър и неговия северновиетнамски колега. Мирът е настъпил едва когато военният баланс на място се е променил, а не защото самите преговори са го довели до това. Урокът е ясен: дипломацията успява само когато е подкрепена от сила.
Днес руското външно министерство действа като продължение на военната машина на страната. То печели време за превъоръжаване, разпространява лъжи, за да раздели съюзите, и използва международните институции като щит за агресията си. Пратениците на Москва блокират резолюции, отслабват санкциите и се представят за посредници, докато армията им атакува цивилни граждани.
Украйна не отхвърля мира. Ние отхвърляме капитулацията, маскирана като мир. Справедливото уреждане на конфликта трябва да възстанови териториалната ни цялост, да гарантира отговорност за военните престъпления и да гарантира, че никой агресор никога повече няма да заплашва Европа от Москва. Всичко по-малко от това би било предателство не само към украинците, но и към принципите, които пазят свободния свят сигурен и свободен.
Украйна ще се бори на всички фронтове – военен, политически и дипломатически – докато справедливостта и сигурността не бъдат възстановени. Няма да позволим изтощението да замести убеждението ни, нито лъжите да подкопаят истината. Силата ни се крие не само в нашите войници, но и в яснотата на нашата цел: мир чрез победа, а не чрез илюзии.
10 Ноември, 2025
1 матю хари
11:17 10.11.2025
2 Зевс
11:18 10.11.2025
3 Трол
11:18 10.11.2025
4 Точно така
11:19 10.11.2025
5 Путин се изправи срещу 11 г. момиче
Руският лидер беше поставен в неловка ситуация, след като 11-годишната Кира Пименова му разказа как чичо ѝ, ранен на фронта, е изпратен обратно в зоната на бойните действия, преди още да се е възстановил.
Емоционалната сцена се разигра на Червения площад в Москва по време на официална церемония, пред свещеници и висши държавни служители. Това беше рядък и шокиращ момент, в който дете се осмели да изрече пред Путин истината за отношението към ранените руски войници.
11:19 10.11.2025
6 Гориил
11:19 10.11.2025
7 факуса
11:20 10.11.2025
8 цел: мир чрез победа
но и в яснотата на нашата цел: мир чрез победа, а не илюзия", пише ЗалъгваЩий.
11:20 10.11.2025
9 Българин
11:20 10.11.2025
10 име
11:21 10.11.2025
11 мдаааа
11:21 10.11.2025
12 Е кат няма,па няма.
11:22 10.11.2025
13 Дориана
11:22 10.11.2025
14 ООрана държава
11:22 10.11.2025
15 Оцет Паниций
До коментар #4 от "Точно така":АМИН !!!
11:23 10.11.2025
16 друг трол
До коментар #3 от "Трол":Правилно, този наСИРСКИ е пълен срам, ком позволи някакви си 300 руснака да влезнат в покровск и да окупират няколко хилядна армия азовци!
11:23 10.11.2025
17 Да защото превзе
До коментар #1 от "матю хари":над 30%,а това образно изразено е 1 и 1/2 територията на България,както и да го погледнеш.
Коментиран от #72
11:23 10.11.2025
18 име
До коментар #4 от "Точно така":Козяк, зеления наркоман плати ли си сметката за кафенцето в Крим?
Коментиран от #27
11:24 10.11.2025
20 Глас от Магадан
11:24 10.11.2025
21 Пич
11:25 10.11.2025
22 Пацифист
Питайте най-накрая хората искат ли край на този ад и то с цената на отстъпки, стига слушайте имглизите
23 Наивник на средна възраст
11:25 10.11.2025
24 Pyccкий Карлик
Войната трябва да продължи докато руския монголо-ислямски народ излезе по площадите да търси сметка на Путин и кремльовските СВОлoчи 👍
Коментиран от #54
11:25 10.11.2025
25 Дън Бай
11:25 10.11.2025
27 Йоската Кобзон
До коментар #18 от "име":Сметките - при мен!
11:25 10.11.2025
До коментар #3 от "Трол":куха хралупа и го изкараха в гнездото на осите при нагличаните за да го кукловодят изкъсо. Заплужни бе един от тези които бяха за преговори с Русия и приключване на войната,за това го изтеглиха в нанглия за да му набият обръчите.
11:26 10.11.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Генерал Белоусов: Украйна няма да има.
Коментиран от #36, #41, #49
11:26 10.11.2025
31 ха ха хааа
До коментар #16 от "друг трол":Брачет , три нули си. ИзпуснАЛ ... 🤭
11:27 10.11.2025
32 Пише се
До коментар #11 от "мдаааа":Руски. Келеш.
11:27 10.11.2025
33 Дориана
До коментар #4 от "Точно така":За сведение и информация точно Русия побеждава във войната и тя слага край на войната след като Европа вече е унищожена отвътре .
Коментиран от #39, #51
11:27 10.11.2025
36 Белоусов
До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":е счетоводител бе!Къв генерал те гони?
Коментиран от #60
11:28 10.11.2025
37 гост
38 накратко
39 Травестит
До коментар #33 от "Дориана":обидно ли е???
11:30 10.11.2025
40 Пропагандата куца
Коментиран от #139
11:30 10.11.2025
41 Бай Ставрев
До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Точно преди 36 години бай Тошо гледаше като насс.. ран.
Трябваше румънският сценарий!
Коментиран от #46, #52
11:31 10.11.2025
43 Един
Все някога и на европейците ще им писне от вас! АзГ в Германия вече е категорично първа сила, а на мерц приятелите казват, че коалицията ще се счупи и трябва да се готвят за нови избори.
Макрон е пътник и ви остават само малобританците ама те кинта отдавна нямат!
11:31 10.11.2025
45 Абе
11:32 10.11.2025
46 Ццц
11:32 10.11.2025
47 Магадан
11:32 10.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Московски трол
До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Семейство Живкови трябваше да бъдат прогонени в Москва! Национални предатели. Но армията от съветски генерали ви спаси.
11:33 10.11.2025
11:33 10.11.2025
51 Pyccкий Карлик
До коментар #33 от "Дориана":"... Русия побеждава във войната.. "
Пабеждава се за Три Дня, като Азербайджан в Нагорни Карабах, Турция в Сирия, САЩ в Югославия, Ирак, Иран.
Тая руска СВО е някакво pyccкое пopно, безнадеждно омръзнало и остаряло.
11:33 10.11.2025
52 Сега Путин
11:34 10.11.2025
11:34 10.11.2025
До коментар #24 от "Pyccкий Карлик":Как дела , как Красноармейск , Курск , Донецк и так далее ?! Как дела , дорогой мой ? !
Коментиран от #61, #85
11:35 10.11.2025
55 за лъжни
11:36 10.11.2025
56 Салваторе
11:36 10.11.2025
57 Ами
До коментар #1 от "матю хари":Това е да те " пекат на бавен огън"! Никой за никъде не бърза. Така е много по- кофти от това да те приключат бързо! Не си мисли, че руснаците го правят от слабост или от невъзможност! Това е пинизът да печелят бавно мазно и самодоволно....
11:36 10.11.2025
58 Блатна ист6
Коментиран от #71
11:36 10.11.2025
59 За каква
До коментар #1 от "матю хари":Украйна лобираш. Тя се спомина преди Путин.
11:36 10.11.2025
60 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #36 от "Белоусов":И войната е пари Ганчо.При това много.
Не можеш да стреляш врабче със топ.
Коментиран от #63
11:37 10.11.2025
61 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #54 от "джудж ,":Мммммм?Овчи?
Коментиран от #65, #73
11:37 10.11.2025
62 мдаааа
До коментар #2 от "Зевс":Иран , С.корея , Китай ... Мы с вами , нужно держать .. бля
11:38 10.11.2025
63 Путин
До коментар #60 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Рублите пари ли са?
11:38 10.11.2025
64 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:39 10.11.2025
65 село мое ,
До коментар #61 от "Та колко метра останаха до Киев?":Не питам теб , за друг става въпрос ! Той , за разлика от теб е умен , независимо от всичко !
Коментиран от #70
11:39 10.11.2025
66 Пепи Волгата
11:39 10.11.2025
67 Ами
До коментар #5 от "Путин се изправи срещу 11 г. момиче":Защо зеления соКол не се изправи открито срещу майките, съпругите, сестрите и дъщерите на тези, които са изловени, като животни по улиците и насила изпратени на фронта! Разбирам желанието ти да изразиш възмущение от Путин, но кажи и за зеления защо не излезе пред украинските жени....
11:40 10.11.2025
68 Разбрахте ли другари
Това е истината за руснаците.
Техният мир е робство и застой.
Украинците са наясно с кого си имат работа,имат и лекарството!
Коментиран от #75, #120
11:40 10.11.2025
69 ФСБ -балкантон или Москва
До коментар #1 от "матю хари":Радвам се ,че враговете на Русия са на твоя акъл.
11:40 10.11.2025
70 Копеи не философствай!
До коментар #65 от "село мое ,":Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Марш!
Коментиран от #77
11:40 10.11.2025
71 селски ,
До коментар #58 от "Блатна ист6":Взимай мерки , ако вече не е късно ! Медицината за такива като теб е безсилна , но може да имаш късмет ....
Коментиран от #78
11:40 10.11.2025
72 ха ха хааа
До коментар #17 от "Да защото превзе":Брачед , интересното е - Що ги "превзе" 🤭😁
11:41 10.11.2025
73 Димяща ушанка
До коментар #61 от "Та колко метра останаха до Киев?":Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200!
11:41 10.11.2025
74 Нищо човешко не е останало у тези,
До коментар #5 от "Путин се изправи срещу 11 г. момиче":русофили, които са натряскали минусите върху този коментар!
11:42 10.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 чикчирик
11:42 10.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Копейкотрошач
До коментар #71 от "селски ,":Вратлето ти!! Вземай мерки!
11:43 10.11.2025
79 Пирожин
11:44 10.11.2025
80 Путин загуби не само СВО-то.
Путин загуби Русия.
Слава ВСУ!
Коментиран от #83, #97
11:44 10.11.2025
81 Я пък тоя
Не само ще капитулирате, не само ще приемете всички условия на Москва, ами сами ще го поискате.
Слепи ли сте, глухи ли сте, или сте невероятно гЛуП аВи
11:45 10.11.2025
82 Неема
До коментар #75 от "Смотльо,":а го доживееш!
11:45 10.11.2025
83 Я пък тоя
До коментар #80 от "Путин загуби не само СВО-то.":А вие сте си загубили ума.
Коментиран от #103
11:45 10.11.2025
85 Pyccкий Карлик
До коментар #54 от "джудж ,":"....как Красноармейск , Курск , Донецк и так далее ?..."
Дела для Poccии очень плохи.
Унищожени са 221 рафинерии и НПЗ, военните разходи надхвърлят 18 трилиона рубли, загинали 500 000, златния резерв е на половината от този преди 2022г.
Украйна няма какво да губи и още Десет Години може да воюва, докано фалира Русията окончателно.
Коментиран от #96, #106, #115
11:45 10.11.2025
87 Успокои се
До коментар #75 от "Смотльо,":Ядосан си копейче.Не искаш да чуваш истината за твоята Русия.
На този свят има и нормални хора!
Коментиран от #123, #168
11:48 10.11.2025
89 Гледах тази среща,
До коментар #5 от "Путин се изправи срещу 11 г. момиче":и никакви деца не са излидзали.Това означава,че лъжеш бетер дърт manгаl.Освен това ранените руски войници преминават след лечение и възстановяване мед комисия и тя определя дали е годен или не за фронта. Това,което го пишеш е за дете писало на наркоманя но той от такива неща ич не се трогва.
Коментиран от #95, #99
11:48 10.11.2025
90 Волжките българи
Коментиран от #111
11:48 10.11.2025
91 онзи
Коментиран от #102
11:49 10.11.2025
93 шаа
11:50 10.11.2025
94 Памперсите
11:50 10.11.2025
95 Миндьо Шпагата
До коментар #89 от "Гледах тази среща,":Гледал си ми дедовият.
Коментиран от #127
11:51 10.11.2025
96 джудж ,
До коментар #85 от "Pyccкий Карлик":Не съм съгласен с теб , както в повечето случаи , но , за разлика от тук коментиращите - предпочитам с теб да си обменяме информация , въпреки различията във възгледите ни .
Коментиран от #126
11:51 10.11.2025
97 Това са безспорни
До коментар #80 от "Путин загуби не само СВО-то.":Факти.
11:52 10.11.2025
98 Жалко
11:53 10.11.2025
99 Има запис на срещата на момиченцето
До коментар #89 от "Гледах тази среща,":с Путин! Прочети тук - „Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО). За вас лъжата е истина и истината лъжа!
Коментиран от #104, #150
11:53 10.11.2025
100 Водкин
Коментиран от #110
11:54 10.11.2025
103 Не не го е загубил,
До коментар #83 от "Я пък тоя":защото не се губи нещо което по принцип липсва по рождение.
11:57 10.11.2025
104 Това е безспорен
До коментар #99 от "Има запис на срещата на момиченцето":Факт. За срещата на 11 годишното момиче с Путин. Цял свят го гледа от няколко дни.
Коментиран от #108, #155
11:57 10.11.2025
105 Куцото добиче
11:58 10.11.2025
108 Пут
До коментар #104 от "Това е безспорен":ин е 6-7
11:59 10.11.2025
109 Я пък тоя
Не ми се мисли какво ще стане ако Украйна направи някоя успешна атака и завземе 100 квадратни МЕТРА.
11:59 10.11.2025
110 Баширов
До коментар #100 от "Водкин":Не торопис ! Будет !!
11:59 10.11.2025
111 България
До коментар #90 от "Волжките българи":Историята ни е брутално подменяна. Вместо съветски паметници, които трябва да бъдат бутнати. На тяхно място трябва да има паметници на загиналите в битките срещу руснаци и румънци при загубата на северна Добруджа. Паметници за смелите войници защитили южна Добруджа от руснаците. Паметници за четите защитавали Македония от комунизма и съветската идеология. България трябва да възроди своята българска доктрина за всеобщо обединение и спиране на раздорите и грабежите помежду ни.
Коментиран от #121, #152
12:00 10.11.2025
112 сега е така
12:00 10.11.2025
113 Да се знае и помни
ДА СЕ ЗНАЕ!
Коментиран от #117
12:00 10.11.2025
114 нннн
А за мирните споразумения - Украйна не, но НовоРусия и МалоРусия ги искат.
12:01 10.11.2025
115 уахахахах
До коментар #85 от "Pyccкий Карлик":Златен резерв Русия 2022г. - 150 млрд$, През май 2025 г. златните резерви на Русия
са достигнали рекордна стойност от $680,4 милиарда, което е ръст от 11,7% спрямо януари същата година. Този ръст е със $71,3 милиарда Аде бегай джудженце, повече няма са те чета!
Коментиран от #119
12:01 10.11.2025
116 Алекса
12:01 10.11.2025
117 Гук
До коментар #113 от "Да се знае и помни":Радвам се.
12:02 10.11.2025
118 Нещо неясно
Ако е така значи в украина могат да се чуят и други мнения, ако има кой да ги съобщи. Пълна боза.
12:03 10.11.2025
119 Копейка
До коментар #115 от "уахахахах":С на нас каква ни е далаверата?
12:03 10.11.2025
120 Орк
До коментар #68 от "Разбрахте ли другари":То си личи че лекарството не стига за всички!!
12:03 10.11.2025
121 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #111 от "България":АЛЬОША
Коментиран от #125, #130
12:04 10.11.2025
122 РЕСПЕКТ
А.... "нашите" Безродници - копейките и майка си ще продадат за Монголо- москалски ДЕРМА
Коментиран от #153
12:05 10.11.2025
123 Истината е,че при Красноармейск и
До коментар #87 от "Успокои се":Димитров укронацистите са в пълен чувал и в момента върви пълното им изтребване като котаци. Опитите им да пробият някъде приключват с пълен неуспех и пълно унищожение. дори пиар акцията на Будаланов със специалните му сили на ГУР завърши с пълното им унищожение в рамките на няма и час.
Коментиран от #146, #158
12:06 10.11.2025
124 Бобо
Коментиран от #142
12:06 10.11.2025
126 Pyccкий Карлик
До коментар #96 от "джудж ,":"...Не съм съгласен с теб..."
При кадърно планиране, команден състав и елемента на изненада тази война наистина можеше да приключи за Три Дня. Това което днес имаме, тези Четири Года смърт и унищожения се дължат изключително и само на руската "гениалност" като във всичко досега. Безкрайно неефикасни удари, решения и командване. Светът е в ШОК.
12:07 10.11.2025
127 Дедовия няма къ да ти го вида,
До коментар #95 от "Миндьо Шпагата":щот ти е заврян отзад и не излиза от там.
Коментиран от #149
12:07 10.11.2025
128 Бившия да се бара през джоба
12:08 10.11.2025
129 На кога да вярваме?
Меркел:Минските споразумения бяха подписани с цел "да се даде време на Украйна", което да позволи страната да стане по-силна. Това заяви бившият канцлер на Германия Ангела Меркел в интервю за Die Zeit.
Коментиран от #133, #136
12:08 10.11.2025
130 Орк
До коментар #121 от "ВЗРИВЯВАЙ":То само това можете- с памятниците да се борите. За друго не ставате.
12:08 10.11.2025
132 мръсникът НАПРЕД КОНЪР Българи муйльовци
До коментар #4 от "Точно така":О НЕРАЗУМНИЙ ПОРАДИ ЩО СЕ СРАМИШ да се наречеш МРЪСНИК - ЗАТРИХТЕ СИ НАРОДА....
12:11 10.11.2025
134 Димо
Коментиран от #141, #144
12:11 10.11.2025
135 Бай той Толстой
12:13 10.11.2025
136 мръсникът НАПРЕД КОНЪР Българи муйльовци
До коментар #129 от "На кога да вярваме?":не дразнете ЛЪВА .... РАЗЯРИ ли се ВИ давам 72 часа : огън пепел жупел ще се изсипе върху нацистките ВИ глупави ТИКВИ!
12:14 10.11.2025
137 Добре де,
12:14 10.11.2025
138 Кико
До коментар #1 от "матю хари":Може да стане след 1000 години има значение?
12:14 10.11.2025
139 Pyccкий Карлик
До коментар #40 от "Пропагандата куца":"...Украйна губи и няма връщане назад..."
Дали Украйна губи няма никакво значение.
Важното е че Русия губи хора, оръжия, пари.
С.А.Щ разсипаха СССР, ще разсипят и далеч по-слаба Русия.
12:15 10.11.2025
140 Готов за бой
12:16 10.11.2025
141 Кико
До коментар #134 от "Димо":Аз съм го гледал тоя филм ,но филма фантастичен
12:16 10.11.2025
142 мръсникът
До коментар #124 от "Бобо":Съгласен и укронарода също
12:17 10.11.2025
143 Красимир
12:18 10.11.2025
146 Москва ще гори
До коментар #123 от "Истината е,че при Красноармейск и":От Русия Путин и меките олигарси ще оставят само прах.
12:20 10.11.2025
147 Мър Шо
До коментар #133 от "Киев за два дня":Дай цитат! Кой, кога и къде го е казал това за Киев??? Му.сор ниеден!
12:22 10.11.2025
148 Мутата
12:22 10.11.2025
151 Зиденко
12:26 10.11.2025
152 Ами
До коментар #111 от "България":Може паметници на всички национални катастрофи да издигнере когато сме водили войни не заедно с Русия:))И освободителната война и 3 март също ,защото под руските знамена са били не само нашите опълченци в нея ,а и 3000 румънците,защото след нея и Румъния получава официално независимост. Може и на фашистите да вдигнете паметник :),нищо ,че без червената армия България щеше да загуби земи до Стара планина и дедите на Пасито щяха да изгорят,Цяла западна Украйна е от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша ;)И помислете ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила навярно и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)
12:27 10.11.2025
154 Опелото
А и ху---ЙЛО Педофила е с единия крак у...ендъка
Хахахахаха
12:30 10.11.2025
155 Цял свят се интересува от това ква е
До коментар #104 от "Това е безспорен":ситуацията в Красноармейск и Димитров,че след падането на тази агломерация до Днепър няма отбранителни съоръжения,а след реката е равнина до Киев. Света гледа как се разпада укро нацистката хунта,а не срещата на Путин с 11 годишно дете.
Коментиран от #164
12:31 10.11.2025
157 батСали
12:31 10.11.2025
158 Успокой се
До коментар #123 от "Истината е,че при Красноармейск и":Е, сега успокои ли се като излъга.?
12:32 10.11.2025
159 Той
12:33 10.11.2025
160 стоян георгиев
Коментиран от #172
12:33 10.11.2025
161 Хахахаха
Коментиран от #167
12:35 10.11.2025
162 Град Козлодуй
12:36 10.11.2025
163 Хахахаха
До коментар #2 от "Зевс":Ъъъъ и какво? Украйна няма ли право на оръжие? Украйна е суверенна държава и има право да си взима, колкото оръжие си иска! Украйна да не държи контрол на раша, колко оръжие имали те?
12:36 10.11.2025
165 пенсионер
Коментиран от #171, #180, #185
12:37 10.11.2025
166 Ех ,ЗалЪжни...
Апропо,тия Укри имат много подходящи фамилии...!
12:39 10.11.2025
167 !!!
До коментар #161 от "Хахахаха":Что ти смешно?
Залужни ще има право да приема капитулация о лице Украйна.
12:40 10.11.2025
168 стоян георгиев
До коментар #87 от "Успокои се":Спокойно, ти не си от тях.
12:40 10.11.2025
169 Биби
12:41 10.11.2025
170 Амет
До коментар #164 от "Без казармен пее.. РАС ,да?":Повод ли е да се хвалиш ,че като новобранец в Кеча преди мноого ,многоо години ,старото Асан цяла година тии кссса г..3..ааа ?
12:42 10.11.2025
171 Наистина си пенЦиА...!
До коментар #165 от "пенсионер":Та викаш-
,,Кой уважаващ себе си народ ще се съгласи на капитулация"
А нима Немският ,или Японският народ,не са Уважаващи ,себе си народи...?!
НО!
През Втората Световна Война ,обявиха своята Капитулация...!
Чети бре повече и не пиши въздухарски изявления...!
12:44 10.11.2025
173 Браво на Залужни !👍Респект !
ВСВ и войната във Виетнам са примери за това !
12:48 10.11.2025
175 ОБЕКТИВЕН
12:52 10.11.2025
177 Перо
12:54 10.11.2025
178 пиночет
Коментиран от #184
12:57 10.11.2025
179 Не така
12:58 10.11.2025
180 Тошо
До коментар #165 от "пенсионер":Казваш до последния войник, Зеленския имаш ли го предвид ?
13:01 10.11.2025
181 Не е въпроса
13:06 10.11.2025
182 ХАХЛЫ
13:07 10.11.2025
183 az СВО Победа 80
Чрез устата на военнопрестъпника Залужни говори някой друг, който ще води войната до последния украинец!!
13:07 10.11.2025
184 Дон Корлеоне
До коментар #178 от "пиночет":Ти Путин го остави ,давай сега сериозно по темата ,всяка събота в подлеза на Централна Гара изнасям индивидуални концерти за вълшебна флейта само за 5лв .Ползвай промо код Дон Корлеоне 5тарката ,желателно е ранно записване ,че вече желаещите са многоооо!
13:08 10.11.2025
185 В геополитиката няма
До коментар #165 от "пенсионер":място за емоции. Една фалирала държава, която функционира и се бие единствено благодарение на външно финансиране отдавна са и свалили гащите същите тези, които я финансират.
13:08 10.11.2025
186 Роналд Рейгън
13:08 10.11.2025
187 Ролан
13:10 10.11.2025
188 Констатация
13:13 10.11.2025
189 Механик
А инак, вие от върхушката сте ни ясни. Докато можете да крадете, ще крадете. После ще обявите, че Окраина няма стратегическо значение и ще се разпълзите по разни островни дестинации да си харчите парите.
13:14 10.11.2025