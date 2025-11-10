Новини
Генерал Залужни: Украйна никога няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения
  Тема: Украйна

Генерал Залужни: Украйна никога няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения

10 Ноември, 2025 11:15 2 565 189

Докато Украйна защитава своето съществуване, ние се сблъскваме с противник, който разглежда дипломацията не като диалог, а като естествено продължение на военните си усилия

Генерал Залужни: Украйна никога няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик на Украйна във Великобритания Валери Залужни в статия за The New York Post уверява, че Киев няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения, пише Фокус.

Според него справедливото разрешение на конфликта с Русия ще бъде възстановяването на териториалната цялост и "наказанието" на Москва. Освен това Киев трябва да получи гаранции, че "никой агресор от Москва повече няма да застрашава Европа", смята той.

Всеки друг изход Залужни счете за "най-малко предателство" не само към украинците, но и към принципите, осигуряващи "сигурност и свобода". Украйна ще продължи да се бори, посочва бившият главнокомандващ ВСУ.

"Нашата сила се състои не само в нашите войници, но и в яснотата на нашата цел: мир чрез победа, а не илюзия", пише Залужни.

Хенри Кисинджър някога е написал, че най-тежкото бреме на един държавник е да взима решения без достатъчно време или информация, при което всяка грешка е необратима. Научих тази истина не само на бойното поле, но и на масата за преговори.

След десетилетия в униформа, през 2019 г. се записах в Академията "Острох“, за да изучавам международни отношения. Мислех, че това ще бъде почивка от войната, но вместо това открих друго бойно поле – дипломацията – където думите са оръжия, а решителността е фронтовата линия.

Силните флангове са важни в държавното управление, както и във войната. Когато те се срутят, врагът ще се възползва от отворената възможност. Докато Украйна защитава своето съществуване, ние се сблъскваме с противник, който разглежда дипломацията не като диалог, а като естествено продължение на военните си усилия. Руските преговарящи, подобно на генералите си, се борят да изтощят, объркат и разделят. Целта им не е мир, а отлагане; не е компромис в търсене на споразумение, а завоевание чрез измама.

Украйна се бори за оцеляване от 11 години. И все пак, дори и сега, някои в Запада ни призовават да преговаряме с хората, които дойдоха да ни убият. Те забравят две прости истини. Първо, залогът не е само съдбата на Украйна, а и сигурността на Европа. Второ, всеки "мир“ с Москва, който възнаграждава агресията, е покана за нови войни. Кремъл говори за преговори само когато усеща натиск и само за да спечели време. Мирът по руски условия не е мир – той е капитулация.

Ето защо призивите за бързо сключване на всеобхватно мирно споразумение са опасно преждевременни. Истинският мир не може да бъде постигнат с подписването на документи, докато руски ракети убиват цивилни граждани. Това ще отнеме време, сила и непоколебимо разбиране с кого имаме работа.

Така наречената дипломация на Русия е смъртоносна оръжейна система, наследена от СССР. Тя е създадена не за да разрешава конфликти, а за да ги манипулира. За да я разберем, трябва да изучим нейните архитекти. Андрей Громико, съветски външен министър в продължение на повече от 40 години, овладява изкуството на преговорите като психологически инструмент

Както обяснява украинският генерал и дипломат Валери Залужни, Русия превръща дипломацията в капан чрез "тактиката на изтощението“.

Логична битка. Западните дипломати го наричат "г-н Не" с основателна причина. Неговата мисия е да бави, изтощава и доминира разговора, докато другата страна не се предаде. Всяка пауза е тактическа. Всяка реч е тест за издръжливост.

Тази традиция продължава и днес в лицето на Сергей Лавров. Наблюдавайте го на всеки международен форум: дълги монолози, избирателни цитати, безкрайни отклонения, целящи да замъглят фактите и да отвлекат вниманието. Това е "тактиката на изтощението“. Целта е да се направи дискусията толкова объркваща, че истината да загуби смисъл, а моралната яснота да избледнее. Лавров, подобно на Громико преди него, въплъщава съветското наследство на преговорите като театър – представление на властта, целящо да забави отчетността.

Кисинджър отбелязва, че съветската дипломация съчетава максимални изисквания с минимални отстъпки. Целта никога не е била да се постигне споразумение, а да се легитимират постиженията на Кремъл и да се изискват още. Съвременна Русия е адаптирала това към ерата на пропагандата. Дезинформацията играе ролята, която някога е играла идеологията. Същите навици продължават: отричане, забавяне и заблуждаване, докато в чужбина настъпи умора, а у дома нарасне цинизмът.

Всяка среща с руски официални лица следва познат модел. Първо, те заливат масата с лъжи и ненужни подробности, принуждавайки опонентите да прекарват часове в коригиране на лъжи. Второ, те прибягват до морален релативизъм – обвинявайки опонента точно в това, което те самите правят: колониализъм, лицемерие или двойни стандарти. Трето, те представят агресията като реакция, окупацията като защита и геноцида като самоотбрана. Това е цинично обръщане на ценностите, изчислено да парализира демократичните общества.

Разбирането на този метод е от жизненоважно значение не само за украинските дипломати, но и за всички, които имат отношения с Москва. Преговорите с Русия не са разговор, а състезание на волята.

Руснаците тестват издръжливостта, експлоатират емпатията и тълкуват всеки жест на добра воля като слабост. Единственият език, който Кремъл уважава, е последователността, подкрепена от сила.

За Украйна дипломацията по време на война е станала толкова важна, колкото и военната стратегия. От първите дни на пълномащабната инвазия украинските офицери и дипломати работят рамо до рамо, за да осигурят подкрепа, оръжия и санкции. На бойното поле яснотата на мисията определя победата. На масата за преговори това прави яснотата на принципите. И двете изискват издръжливост, дисциплина и единство.

Ето защо Украйна трябва да обучава своите преговарящи със същата строгост, с която обучава своите войници. Подготовката, психологическата устойчивост и познаването на методите на противника са от съществено значение. Трябва да предвиждаме манипулациите, да устояваме на умората и да запазваме инициативата. Както и в боя, не можем да позволим на Русия да диктува темпото или условията. Нашата задача е да разобличаваме лъжите на Москва, а не да се приспособяваме към тях.

Това изисква да се разбере не само какво твърди Русия, но и как го заявява. "Методът Громико“ разчита на безкрайни словесни излияния, за да прикрие агресията като разумна. Съвременният руски подход добавя към това и пост-истинската пропаганда. Западът трябва да спре да бърка това с истински преговори. Всеки час, прекаран в дебати с руски пратеници, които нямат мандат за компромис, е час, откраднат от защитата на свободата.

Историята ни дава уроци. През 1973 г., след години на изтощителни преговори, са подписани мирните споразумения за Виетнам. Преговорите са продължили пет години – 68 срещи между Хенри Кисинджър и неговия северновиетнамски колега. Мирът е настъпил едва когато военният баланс на място се е променил, а не защото самите преговори са го довели до това. Урокът е ясен: дипломацията успява само когато е подкрепена от сила.

Днес руското външно министерство действа като продължение на военната машина на страната. То печели време за превъоръжаване, разпространява лъжи, за да раздели съюзите, и използва международните институции като щит за агресията си. Пратениците на Москва блокират резолюции, отслабват санкциите и се представят за посредници, докато армията им атакува цивилни граждани.

Украйна не отхвърля мира. Ние отхвърляме капитулацията, маскирана като мир. Справедливото уреждане на конфликта трябва да възстанови териториалната ни цялост, да гарантира отговорност за военните престъпления и да гарантира, че никой агресор никога повече няма да заплашва Европа от Москва. Всичко по-малко от това би било предателство не само към украинците, но и към принципите, които пазят свободния свят сигурен и свободен.

Украйна ще се бори на всички фронтове – военен, политически и дипломатически – докато справедливостта и сигурността не бъдат възстановени. Няма да позволим изтощението да замести убеждението ни, нито лъжите да подкопаят истината. Силата ни се крие не само в нашите войници, но и в яснотата на нашата цел: мир чрез победа, а не чрез илюзии.

Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 50 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    18 103 Отговор
    4 години Русия не може да превземе 20% от Украйна. Очевидно руската империя изживява последните си дни.

    Коментиран от #17, #57, #59, #69, #138

    11:17 10.11.2025

  • 2 Зевс

    117 9 Отговор
    Така е, всички досегашни мирни споразумения всъщност бяха да се даде време на Украйна да получи още оръжия.

    Коментиран от #62, #163

    11:18 10.11.2025

  • 3 Трол

    12 89 Отговор
    Генерал Залужни трябваше да остане начело. При неговото командване Украйна жънеше победа след победа.

    Коментиран от #16, #29

    11:18 10.11.2025

  • 4 Точно така

    13 95 Отговор
    Украйна никога няма да отстъпи Крим и окупираните украински земи! Ще се води война до пълното им освобождение, дори ако трябва от Русия да не остане нищо.

    Коментиран от #15, #18, #33, #132

    11:19 10.11.2025

  • 5 Путин се изправи срещу 11 г. момиче

    14 67 Отговор
    оментът, в който смело руско момиче се изправя срещу Владимир Путин заради това, че раненият ѝ чичо е принуден отново да се бие, остави президента видимо притеснен.

    Руският лидер беше поставен в неловка ситуация, след като 11-годишната Кира Пименова му разказа как чичо ѝ, ранен на фронта, е изпратен обратно в зоната на бойните действия, преди още да се е възстановил.

    Емоционалната сцена се разигра на Червения площад в Москва по време на официална церемония, пред свещеници и висши държавни служители. Това беше рядък и шокиращ момент, в който дете се осмели да изрече пред Путин истината за отношението към ранените руски войници.

    Коментиран от #67, #74, #89

    11:19 10.11.2025

  • 6 Гориил

    86 8 Отговор
    В този случай Украйна няма да съществува.

    Коментиран от #19

    11:19 10.11.2025

  • 7 факуса

    68 5 Отговор
    хи хи ами затуй само капитулация без споразумения,те не се спазват от фашисти кат вас разложни,три години лъгахте

    11:20 10.11.2025

  • 8 цел: мир чрез победа

    45 5 Отговор
    е ако не илюзия то е фантастика

    но и в яснотата на нашата цел: мир чрез победа, а не илюзия", пише ЗалъгваЩий.

    11:20 10.11.2025

  • 9 Българин

    60 6 Отговор
    Българите винаги сме се подчинявали на по-силните и смелите и така сме оцелели през вековете! А тия просто ще бъдат унищожени от Православна Русия!

    11:20 10.11.2025

  • 10 име

    58 5 Отговор
    Четох един много интересен анализ защо руснаците не са унищожили мостовете на Днепър, които разделят страна на две и така на бандерите им е по-лесно да пращат войски и оръжия на изток. Целта на руснаците е унищожаване на украинския потенциал, унищожаване на армията, пресичане на мераците за влизане в НАТО.. Като им оставят востовете на изток, бандерите пращат там войски и техника, имат дълги логистични линии, голям, разтеглен фронт както е в момент 1250км. Ако руснаците ги избутат от изток, до Днепър, после ще се чудят как да минават реката, да правят рисковани десанти, да отварят малък фронт откъм Беларус, където бандерите ще са концентрирани. Но според мен има един тънък момент, всички бандери на изток от Днепър ще бъдат отрязани когато назрее времето, ще им отрежат пътя да се изтеглят и ще ги денацифицират на пусия.

    11:21 10.11.2025

  • 11 мдаааа

    9 46 Отговор
    Подкрепям ... Никога не се предавайтена рузките въшки ..

    Коментиран от #32

    11:21 10.11.2025

  • 12 Е кат няма,па няма.

    42 4 Отговор
    Тогиз ще остане в гнездото на осите лондон като никой дордет не му видят сметката. Сега е посланик,но като приключи патакаламата и територията на 404 00zeta крайна няма да има смисъл от навлек посланик на несъществуваща държава.

    11:22 10.11.2025

  • 13 Дориана

    50 4 Отговор
    Тогава Украйна ще бъде унищожена. Никакви санкции и заплахи не могат да спрат Русия. В прав текст се каза, , че Натовски войски няма да бъдат допуснати. Така че, щом искате война- получавате война. Гответе се за продължителна война , която ще ескалира до Световна и ще доведе до унищожението на Европа.Това е предупреждение.

    Коментиран от #28

    11:22 10.11.2025

  • 14 ООрана държава

    44 2 Отговор
    Или се съгласявате или няма да има какво да капитулирате, други варянти като гледам не ви остават

    11:22 10.11.2025

  • 15 Оцет Паниций

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Точно така":

    АМИН !!!

    11:23 10.11.2025

  • 16 друг трол

    44 7 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Правилно, този наСИРСКИ е пълен срам, ком позволи някакви си 300 руснака да влезнат в покровск и да окупират няколко хилядна армия азовци!

    Коментиран от #31

    11:23 10.11.2025

  • 17 Да защото превзе

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    над 30%,а това образно изразено е 1 и 1/2 територията на България,както и да го погледнеш.

    Коментиран от #72

    11:23 10.11.2025

  • 18 име

    29 5 Отговор

    До коментар #4 от "Точно така":

    Козяк, зеления наркоман плати ли си сметката за кафенцето в Крим?

    Коментиран от #27

    11:24 10.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Глас от Магадан

    6 23 Отговор
    Вчера пуснаа бензин!Преди обяд!

    11:24 10.11.2025

  • 21 Пич

    35 4 Отговор
    Всеки чичо на село знае , че когато се коли прасето , никой не пита кучетата дали са съгласни !!!

    Коментиран от #35

    11:25 10.11.2025

  • 22 Пацифист

    35 6 Отговор
    До залужни; Абе бокLyk, до последния украински мъж,нали?
    Питайте най-накрая хората искат ли край на този ад и то с цената на отстъпки, стига слушайте имглизите

    11:25 10.11.2025

  • 23 Наивник на средна възраст

    33 7 Отговор
    Тази война не е наша,нито пък ние избивахме хиляди,определящи се за руснаци,хора в Украйна.помним и отношението към етническите българи в Украйна 2014 г......Имаме безволеви,ламтяши само за материални придобвки управници,не сме независима страна...Сега всички страдаме заради плановете на Америка да си вдигне икономиката за сметка на Русия и Европа....подкладе войната,послушните( незнам защо) европейци се присъединиха и после се отдръпна като взе да продава оръжия,които ние пак да плащаме.......пуууууу

    11:25 10.11.2025

  • 24 Pyccкий Карлик

    12 33 Отговор
    Залужни е маладец и мното опитен генерал.
    Войната трябва да продължи докато руския монголо-ислямски народ излезе по площадите да търси сметка на Путин и кремльовските СВОлoчи 👍

    Коментиран от #54

    11:25 10.11.2025

  • 25 Дън Бай

    30 4 Отговор
    Капитулацията си е мир без Залужни и всички останали.

    11:25 10.11.2025

  • 26 Гост

    34 5 Отговор
    Колко дългове има Украйна? Къде са полезните изкопаеми на Украйна? Колко е населението на Украйна? Украйна е просто разрушена държава. Как трябва да продължи това? Три години разруха, това ли е и за напред? И до кога? Явно е ,че победата няма да е за укрите. Те трябва да запазят държавата си и живота на хората си, не е ли това най важно? А колкото до Русия, съжалявам ако не я харесват, но тя си остава техен съсед с който трябва да се съобразяват занапред.

    11:25 10.11.2025

  • 27 Йоската Кобзон

    6 15 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Сметките - при мен!

    11:25 10.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дордет не му отенсоха половината

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    куха хралупа и го изкараха в гнездото на осите при нагличаните за да го кукловодят изкъсо. Заплужни бе един от тези които бяха за преговори с Русия и приключване на войната,за това го изтеглиха в нанглия за да му набият обръчите.

    11:26 10.11.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    34 4 Отговор
    Генерал Залужни: Украйна никога няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения

    Генерал Белоусов: Украйна няма да има.

    Коментиран от #36, #41, #49

    11:26 10.11.2025

  • 31 ха ха хааа

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "друг трол":

    Брачет , три нули си. ИзпуснАЛ ... 🤭

    11:27 10.11.2025

  • 32 Пише се

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "мдаааа":

    Руски. Келеш.

    11:27 10.11.2025

  • 33 Дориана

    22 5 Отговор

    До коментар #4 от "Точно така":

    За сведение и информация точно Русия побеждава във войната и тя слага край на войната след като Европа вече е унищожена отвътре .

    Коментиран от #39, #51

    11:27 10.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Белоусов

    5 15 Отговор

    До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    е счетоводител бе!Къв генерал те гони?

    Коментиран от #60

    11:28 10.11.2025

  • 37 гост

    4 14 Отговор
    Ние..отстрани сме лаици...ТЕ се познават най добре,повече от 100 са заедно,щом Залужни казва че е така,значи... Е ТАКА...

    11:29 10.11.2025

  • 38 накратко

    17 2 Отговор
    Укрите - хем голи , хем големи ! Народът ни го е казал .

    11:29 10.11.2025

  • 39 Травестит

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    обидно ли е???

    11:30 10.11.2025

  • 40 Пропагандата куца

    22 1 Отговор
    Украйна губи и няма връщане назад. Дори партньорите им знаят това, но те продължават да погубват човешки животи. Лошо. Зеления е най-големия военнопрестъпник и ще остане в историята като Клоуна пожертвал населението си за чужди интереси.

    Коментиран от #139

    11:30 10.11.2025

  • 41 Бай Ставрев

    4 18 Отговор

    До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Точно преди 36 години бай Тошо гледаше като насс.. ран.
    Трябваше румънският сценарий!

    Коментиран от #46, #52

    11:31 10.11.2025

  • 42 Ццц

    3 9 Отговор
    Ако Москва имаше друг подход, нямаше да градим четвърти райх, а още щяхме да се борим с третия.

    11:31 10.11.2025

  • 43 Един

    17 1 Отговор
    Ами мрете тогава бе! Изтрещелници! Като ви изтребят и ще има мир!

    Все някога и на европейците ще им писне от вас! АзГ в Германия вече е категорично първа сила, а на мерц приятелите казват, че коалицията ще се счупи и трябва да се готвят за нови избори.
    Макрон е пътник и ви остават само малобританците ама те кинта отдавна нямат!

    11:31 10.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Абе

    13 3 Отговор

    До коментар #35 от "Когато коолим копейки":

    Кво колиш па ти бе, забелваш го ръчичка и ръкостискаш.

    11:32 10.11.2025

  • 46 Ццц

    17 2 Отговор

    До коментар #41 от "Бай Ставрев":

    Вече 36 години маймуните ядат банани целогодишно! 🤣

    11:32 10.11.2025

  • 47 Магадан

    2 12 Отговор
    Бензин,нафта и картушки пускат от време на време!Само яец няма!

    11:32 10.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Московски трол

    7 16 Отговор

    До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Семейство Живкови трябваше да бъдат прогонени в Москва! Национални предатели. Но армията от съветски генерали ви спаси.

    11:33 10.11.2025

  • 50 ами

    5 11 Отговор
    ха ха ха браво на украина продължава да се бие и да умира за свободата на европа

    11:33 10.11.2025

  • 51 Pyccкий Карлик

    4 18 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    "... Русия побеждава във войната.. "

    Пабеждава се за Три Дня, като Азербайджан в Нагорни Карабах, Турция в Сирия, САЩ в Югославия, Ирак, Иран.
    Тая руска СВО е някакво pyccкое пopно, безнадеждно омръзнало и остаряло.

    11:33 10.11.2025

  • 52 Сега Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #41 от "Бай Ставрев":

    гледа така!

    11:34 10.11.2025

  • 53 До последния украинец

    17 2 Отговор
    А някой ще я пита ли Украйна, май се натиска да стане УССР.

    11:34 10.11.2025

  • 54 джудж ,

    13 3 Отговор

    До коментар #24 от "Pyccкий Карлик":

    Как дела , как Красноармейск , Курск , Донецк и так далее ?! Как дела , дорогой мой ? !

    Коментиран от #61, #85

    11:35 10.11.2025

  • 55 за лъжни

    12 3 Отговор
    той и ония с мустачките така е говорил преди 80 години, после пред бърлогата в Берлин му събрали пепелта в две кофи

    11:36 10.11.2025

  • 56 Салваторе

    11 4 Отговор
    И Хитлер навремето прати на фронта петнадесет, шестнадесет годишни ученици и петдесет, шестдесет годишни старци като пушечно месо за Червената Армия. Толкоз..........

    11:36 10.11.2025

  • 57 Ами

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Това е да те " пекат на бавен огън"! Никой за никъде не бърза. Така е много по- кофти от това да те приключат бързо! Не си мисли, че руснаците го правят от слабост или от невъзможност! Това е пинизът да печелят бавно мазно и самодоволно....

    11:36 10.11.2025

  • 58 Блатна ист6

    4 17 Отговор
    Русия губи и връщане назад наяма.Дори Беларус,Иран и Китай знаят това,но продължават погубването на руснаците.Путин е най-големият военнопрестъпник и ще остане в историята като палячото. пожертвал русия за парче от Донбас.

    Коментиран от #71

    11:36 10.11.2025

  • 59 За каква

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Украйна лобираш. Тя се спомина преди Путин.

    11:36 10.11.2025

  • 60 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "Белоусов":

    И войната е пари Ганчо.При това много.

    Не можеш да стреляш врабче със топ.

    Коментиран от #63

    11:37 10.11.2025

  • 61 Та колко метра останаха до Киев?

    5 8 Отговор

    До коментар #54 от "джудж ,":

    Мммммм?Овчи?

    Коментиран от #65, #73

    11:37 10.11.2025

  • 62 мдаааа

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Иран , С.корея , Китай ... Мы с вами , нужно держать .. бля

    11:38 10.11.2025

  • 63 Путин

    6 10 Отговор

    До коментар #60 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Рублите пари ли са?

    11:38 10.11.2025

  • 64 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 1 Отговор
    Мецан показа един колям КУРск на целокупното джендърско МАТЮ + бг подлоги.

    11:39 10.11.2025

  • 65 село мое ,

    10 3 Отговор

    До коментар #61 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Не питам теб , за друг става въпрос ! Той , за разлика от теб е умен , независимо от всичко !

    Коментиран от #70

    11:39 10.11.2025

  • 66 Пепи Волгата

    2 11 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    11:39 10.11.2025

  • 67 Ами

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путин се изправи срещу 11 г. момиче":

    Защо зеления соКол не се изправи открито срещу майките, съпругите, сестрите и дъщерите на тези, които са изловени, като животни по улиците и насила изпратени на фронта! Разбирам желанието ти да изразиш възмущение от Путин, но кажи и за зеления защо не излезе пред украинските жени....

    11:40 10.11.2025

  • 68 Разбрахте ли другари

    7 13 Отговор
    Четете ли бе копейки -путинофили?
    Това е истината за руснаците.
    Техният мир е робство и застой.
    Украинците са наясно с кого си имат работа,имат и лекарството!

    Коментиран от #75, #120

    11:40 10.11.2025

  • 69 ФСБ -балкантон или Москва

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Радвам се ,че враговете на Русия са на твоя акъл.

    11:40 10.11.2025

  • 70 Копеи не философствай!

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "село мое ,":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Марш!

    Коментиран от #77

    11:40 10.11.2025

  • 71 селски ,

    9 3 Отговор

    До коментар #58 от "Блатна ист6":

    Взимай мерки , ако вече не е късно ! Медицината за такива като теб е безсилна , но може да имаш късмет ....

    Коментиран от #78

    11:40 10.11.2025

  • 72 ха ха хааа

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Да защото превзе":

    Брачед , интересното е - Що ги "превзе" 🤭😁

    11:41 10.11.2025

  • 73 Димяща ушанка

    4 7 Отговор

    До коментар #61 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200!

    11:41 10.11.2025

  • 74 Нищо човешко не е останало у тези,

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "Путин се изправи срещу 11 г. момиче":

    русофили, които са натряскали минусите върху този коментар!

    11:42 10.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 чикчирик

    9 3 Отговор
    А къде е родата на ген.Залужни ??

    Коментиран от #84

    11:42 10.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Копейкотрошач

    5 7 Отговор

    До коментар #71 от "селски ,":

    Вратлето ти!! Вземай мерки!

    11:43 10.11.2025

  • 79 Пирожин

    5 7 Отговор
    Захарова ще сменя Белоусов!

    11:44 10.11.2025

  • 80 Путин загуби не само СВО-то.

    8 15 Отговор
    Путин загуби не само войната!
    Путин загуби Русия.
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #83, #97

    11:44 10.11.2025

  • 81 Я пък тоя

    11 5 Отговор
    Теб пък кой те пита!?
    Не само ще капитулирате, не само ще приемете всички условия на Москва, ами сами ще го поискате.
    Слепи ли сте, глухи ли сте, или сте невероятно гЛуП аВи

    11:45 10.11.2025

  • 82 Неема

    4 8 Отговор

    До коментар #75 от "Смотльо,":

    а го доживееш!

    11:45 10.11.2025

  • 83 Я пък тоя

    13 2 Отговор

    До коментар #80 от "Путин загуби не само СВО-то.":

    А вие сте си загубили ума.

    Коментиран от #103

    11:45 10.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Pyccкий Карлик

    8 16 Отговор

    До коментар #54 от "джудж ,":

    "....как Красноармейск , Курск , Донецк и так далее ?..."

    Дела для Poccии очень плохи.
    Унищожени са 221 рафинерии и НПЗ, военните разходи надхвърлят 18 трилиона рубли, загинали 500 000, златния резерв е на половината от този преди 2022г.
    Украйна няма какво да губи и още Десет Години може да воюва, докано фалира Русията окончателно.

    Коментиран от #96, #106, #115

    11:45 10.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Успокои се

    6 13 Отговор

    До коментар #75 от "Смотльо,":

    Ядосан си копейче.Не искаш да чуваш истината за твоята Русия.
    На този свят има и нормални хора!

    Коментиран от #123, #168

    11:48 10.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Гледах тази среща,

    18 6 Отговор

    До коментар #5 от "Путин се изправи срещу 11 г. момиче":

    и никакви деца не са излидзали.Това означава,че лъжеш бетер дърт manгаl.Освен това ранените руски войници преминават след лечение и възстановяване мед комисия и тя определя дали е годен или не за фронта. Това,което го пишеш е за дете писало на наркоманя но той от такива неща ич не се трогва.

    Коментиран от #95, #99

    11:48 10.11.2025

  • 90 Волжките българи

    10 15 Отговор
    Научете своята история, как руснаците начело с Иван Грозни съсипват Казанското Канство и избиват волжките българи за да ги завладеят земите градовете, селата, домовете. В Русия и Москва има паметници в чест на терора и победата над българите. В часовете по история са прикривани много исторически събития за да обслужват съветската окупация на България. И днес все още историците едва мъмрят за тези събития от страх, защото властта и парите са още в прислугата на Москва, още отпреди 1944 година. Благодарение на които България е хвърляна във войни помежду си в името на разрушителните и враждебни идеологии. Спрете се и бъдете български патриоти.

    Коментиран от #111

    11:48 10.11.2025

  • 91 онзи

    11 6 Отговор
    Много дълга статия , абсолютно безинтересна ! Не ни занимавайте с бръщолевенията на укрите , а кажете докъде я докараха със СВО-то ! На път ли са томахавките или ще има да чакат и за тях , как е Покровск , превзеха ли го или още се избиват там ?!

    Коментиран от #102

    11:49 10.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 шаа

    10 5 Отговор
    колко много думи, фанфарни, лицемерни, без покритие, признак са за всепоглъщаща паника и страх как исторята ще потърси сметка на екугленски и неговата хунта. въпреки че се спаси далече от фронта, кармата ще догони залужничето. а редакцията явно не осъзнава как издава и соята безпомощност, но ние си я знаем...

    11:50 10.11.2025

  • 94 Памперсите

    7 6 Отговор
    са най-доставяния артикул в Кремъл!

    11:50 10.11.2025

  • 95 Миндьо Шпагата

    3 6 Отговор

    До коментар #89 от "Гледах тази среща,":

    Гледал си ми дедовият.

    Коментиран от #127

    11:51 10.11.2025

  • 96 джудж ,

    6 4 Отговор

    До коментар #85 от "Pyccкий Карлик":

    Не съм съгласен с теб , както в повечето случаи , но , за разлика от тук коментиращите - предпочитам с теб да си обменяме информация , въпреки различията във възгледите ни .

    Коментиран от #126

    11:51 10.11.2025

  • 97 Това са безспорни

    4 6 Отговор

    До коментар #80 от "Путин загуби не само СВО-то.":

    Факти.

    11:52 10.11.2025

  • 98 Жалко

    3 8 Отговор
    че Вова няма да види неизбежната капитулация на Украйна

    11:53 10.11.2025

  • 99 Има запис на срещата на момиченцето

    5 8 Отговор

    До коментар #89 от "Гледах тази среща,":

    с Путин! Прочети тук - „Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО). За вас лъжата е истина и истината лъжа!

    Коментиран от #104, #150

    11:53 10.11.2025

  • 100 Водкин

    6 5 Отговор
    до кога ше чакаме Посейдон и Буревестник?Изгубих търоение!

    Коментиран от #110

    11:54 10.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Не не го е загубил,

    6 2 Отговор

    До коментар #83 от "Я пък тоя":

    защото не се губи нещо което по принцип липсва по рождение.

    11:57 10.11.2025

  • 104 Това е безспорен

    4 7 Отговор

    До коментар #99 от "Има запис на срещата на момиченцето":

    Факт. За срещата на 11 годишното момиче с Путин. Цял свят го гледа от няколко дни.

    Коментиран от #108, #155

    11:57 10.11.2025

  • 105 Куцото добиче

    3 4 Отговор
    Удри мръсните Хазари ! Бий !

    11:58 10.11.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Пут

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Това е безспорен":

    ин е 6-7

    11:59 10.11.2025

  • 109 Я пък тоя

    5 4 Отговор
    Леле каква атака срещу "копейките" и то само от едно безумно изказване на Залужни!
    Не ми се мисли какво ще стане ако Украйна направи някоя успешна атака и завземе 100 квадратни МЕТРА.

    11:59 10.11.2025

  • 110 Баширов

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Водкин":

    Не торопис ! Будет !!

    11:59 10.11.2025

  • 111 България

    5 9 Отговор

    До коментар #90 от "Волжките българи":

    Историята ни е брутално подменяна. Вместо съветски паметници, които трябва да бъдат бутнати. На тяхно място трябва да има паметници на загиналите в битките срещу руснаци и румънци при загубата на северна Добруджа. Паметници за смелите войници защитили южна Добруджа от руснаците. Паметници за четите защитавали Македония от комунизма и съветската идеология. България трябва да възроди своята българска доктрина за всеобщо обединение и спиране на раздорите и грабежите помежду ни.

    Коментиран от #121, #152

    12:00 10.11.2025

  • 112 сега е така

    4 1 Отговор
    Заради налудничаво подържани на укрофашизма държавата ни колко много плаша против волята на народа и.

    12:00 10.11.2025

  • 113 Да се знае и помни

    5 9 Отговор
    На 3 март 1918 година Русия подписва капитулация пред БЪЛГАРИЯ!
    ДА СЕ ЗНАЕ!

    Коментиран от #117

    12:00 10.11.2025

  • 114 нннн

    10 2 Отговор
    Че да бяхте спазвали Минските споразумения, нещастници! Затрихте си хубавата и богата държава...
    А за мирните споразумения - Украйна не, но НовоРусия и МалоРусия ги искат.

    12:01 10.11.2025

  • 115 уахахахах

    10 4 Отговор

    До коментар #85 от "Pyccкий Карлик":

    Златен резерв Русия 2022г. - 150 млрд$, През май 2025 г. златните резерви на Русия
    са достигнали рекордна стойност от $680,4 милиарда, което е ръст от 11,7% спрямо януари същата година. Този ръст е със $71,3 милиарда Аде бегай джудженце, повече няма са те чета!

    Коментиран от #119

    12:01 10.11.2025

  • 116 Алекса

    3 2 Отговор
    Ще ще че и хоро ще играе !

    12:01 10.11.2025

  • 117 Гук

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "Да се знае и помни":

    Радвам се.

    12:02 10.11.2025

  • 118 Нещо неясно

    5 1 Отговор
    Този човек си мисли, че може да говори от името на Украина потози въпрос????
    Ако е така значи в украина могат да се чуят и други мнения, ако има кой да ги съобщи. Пълна боза.

    12:03 10.11.2025

  • 119 Копейка

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "уахахахах":

    С на нас каква ни е далаверата?

    12:03 10.11.2025

  • 120 Орк

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Разбрахте ли другари":

    То си личи че лекарството не стига за всички!!

    12:03 10.11.2025

  • 121 ВЗРИВЯВАЙ

    5 3 Отговор

    До коментар #111 от "България":

    АЛЬОША

    Коментиран от #125, #130

    12:04 10.11.2025

  • 122 РЕСПЕКТ

    3 6 Отговор
    ИСТИНСКИ МЪЖЕ И РОДОЛЮБЦИ!!
    А.... "нашите" Безродници - копейките и майка си ще продадат за Монголо- москалски ДЕРМА

    Коментиран от #153

    12:05 10.11.2025

  • 123 Истината е,че при Красноармейск и

    8 3 Отговор

    До коментар #87 от "Успокои се":

    Димитров укронацистите са в пълен чувал и в момента върви пълното им изтребване като котаци. Опитите им да пробият някъде приключват с пълен неуспех и пълно унищожение. дори пиар акцията на Будаланов със специалните му сили на ГУР завърши с пълното им унищожение в рамките на няма и час.

    Коментиран от #146, #158

    12:06 10.11.2025

  • 124 Бобо

    8 1 Отговор
    Този мазен генерал сега го подготвят ингилизите да стане президент на остатъчната украйна. Но! Няма да успеят тваровете нед.ни. В Русия мислят по въпроса и ще си изберат друг, когато дойде времето и когато арестуват зелето.

    Коментиран от #142

    12:06 10.11.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Pyccкий Карлик

    3 6 Отговор

    До коментар #96 от "джудж ,":

    "...Не съм съгласен с теб..."

    При кадърно планиране, команден състав и елемента на изненада тази война наистина можеше да приключи за Три Дня. Това което днес имаме, тези Четири Года смърт и унищожения се дължат изключително и само на руската "гениалност" като във всичко досега. Безкрайно неефикасни удари, решения и командване. Светът е в ШОК.

    12:07 10.11.2025

  • 127 Дедовия няма къ да ти го вида,

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Миндьо Шпагата":

    щот ти е заврян отзад и не излиза от там.

    Коментиран от #149

    12:07 10.11.2025

  • 128 Бившия да се бара през джоба

    9 2 Отговор
    Сегашните нямат търпение да вдигнат белия байрак , че ядът голям бой от Руснаците и ги изтърсват като брашнян чувал !!!!!!

    12:08 10.11.2025

  • 129 На кога да вярваме?

    7 5 Отговор
    Залужни:Кремъл говори за преговори само когато усеща натиск и само за да спечели време.
    Меркел:Минските споразумения бяха подписани с цел "да се даде време на Украйна", което да позволи страната да стане по-силна. Това заяви бившият канцлер на Германия Ангела Меркел в интервю за Die Zeit.

    Коментиран от #133, #136

    12:08 10.11.2025

  • 130 Орк

    7 3 Отговор

    До коментар #121 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    То само това можете- с памятниците да се борите. За друго не ставате.

    12:08 10.11.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 мръсникът НАПРЕД КОНЪР Българи муйльовци

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точно така":

    О НЕРАЗУМНИЙ ПОРАДИ ЩО СЕ СРАМИШ да се наречеш МРЪСНИК - ЗАТРИХТЕ СИ НАРОДА....

    12:11 10.11.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Димо

    4 15 Отговор
    За доброто на цялото човечество е руската престъпна империя да се разпадне! За това работи и Путин! Потъват от ден на ден!

    Коментиран от #141, #144

    12:11 10.11.2025

  • 135 Бай той Толстой

    5 1 Отговор
    😂😂😂😂.Ще се съгласите и песен ще пеете!

    12:13 10.11.2025

  • 136 мръсникът НАПРЕД КОНЪР Българи муйльовци

    4 0 Отговор

    До коментар #129 от "На кога да вярваме?":

    не дразнете ЛЪВА .... РАЗЯРИ ли се ВИ давам 72 часа : огън пепел жупел ще се изсипе върху нацистките ВИ глупави ТИКВИ!

    12:14 10.11.2025

  • 137 Добре де,

    4 0 Отговор
    а възстановяването на териториалната цялост на Украйна и наказанието на Москва в чии ръце е, според Залужни?

    12:14 10.11.2025

  • 138 Кико

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Може да стане след 1000 години има значение?

    12:14 10.11.2025

  • 139 Pyccкий Карлик

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Пропагандата куца":

    "...Украйна губи и няма връщане назад..."

    Дали Украйна губи няма никакво значение.
    Важното е че Русия губи хора, оръжия, пари.
    С.А.Щ разсипаха СССР, ще разсипят и далеч по-слаба Русия.

    12:15 10.11.2025

  • 140 Готов за бой

    3 1 Отговор
    Няма кой да ви пита бре минн ...диллл ,работата полека лека върви като на изотзадзее и безуславна капитулация !

    12:16 10.11.2025

  • 141 Кико

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Димо":

    Аз съм го гледал тоя филм ,но филма фантастичен

    12:16 10.11.2025

  • 142 мръсникът

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Бобо":

    Съгласен и укронарода също

    12:17 10.11.2025

  • 143 Красимир

    2 0 Отговор
    Руснаците имат поговорка: Обещала свинята помии да не яде, но ако са пресни или топли....

    12:18 10.11.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Москва ще гори

    3 4 Отговор

    До коментар #123 от "Истината е,че при Красноармейск и":

    От Русия Путин и меките олигарси ще оставят само прах.

    12:20 10.11.2025

  • 147 Мър Шо

    0 2 Отговор

    До коментар #133 от "Киев за два дня":

    Дай цитат! Кой, кога и къде го е казал това за Киев??? Му.сор ниеден!

    12:22 10.11.2025

  • 148 Мутата

    2 0 Отговор
    Кой ще я пита?

    12:22 10.11.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Зиденко

    3 1 Отговор
    Те и шведите отказваха капитулация докато загубиха значително повече територии в крайна сметка - така ще бъде и с Украйна.

    12:26 10.11.2025

  • 152 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #111 от "България":

    Може паметници на всички национални катастрофи да издигнере когато сме водили войни не заедно с Русия:))И освободителната война и 3 март също ,защото под руските знамена са били не само нашите опълченци в нея ,а и 3000 румънците,защото след нея и Румъния получава официално независимост. Може и на фашистите да вдигнете паметник :),нищо ,че без червената армия България щеше да загуби земи до Стара планина и дедите на Пасито щяха да изгорят,Цяла западна Украйна е от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша ;)И помислете ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила навярно и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)

    12:27 10.11.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Опелото

    4 1 Отговор
    Колкото повече монголоидна ЛЕШ --- Толкова по- добре за Човечеството!
    А и ху---ЙЛО Педофила е с единия крак у...ендъка
    Хахахахаха

    12:30 10.11.2025

  • 155 Цял свят се интересува от това ква е

    4 3 Отговор

    До коментар #104 от "Това е безспорен":

    ситуацията в Красноармейск и Димитров,че след падането на тази агломерация до Днепър няма отбранителни съоръжения,а след реката е равнина до Киев. Света гледа как се разпада укро нацистката хунта,а не срещата на Путин с 11 годишно дете.

    Коментиран от #164

    12:31 10.11.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 батСали

    2 1 Отговор
    още малко и ще се молите на Вова за капитулация, но тогава ще вземе и Лвов!

    12:31 10.11.2025

  • 158 Успокой се

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Истината е,че при Красноармейск и":

    Е, сега успокои ли се като излъга.?

    12:32 10.11.2025

  • 159 Той

    2 2 Отговор
    Бой до дупка по таз украинска и.з.м.е.т.

    12:33 10.11.2025

  • 160 стоян георгиев

    5 11 Отговор
    Кой ще пита Украйна с какво ще се съгласи когато не е фактор. Русия ще реши съдбата на Украйна. И каква съдба очаква държава която живее от просия.

    Коментиран от #172

    12:33 10.11.2025

  • 161 Хахахаха

    11 2 Отговор
    Копейките много скачаха за избори! Хахахаха. И какво? Ще получите Залужни! Това ще промени ли нещо според вас, копейки?

    Коментиран от #167

    12:35 10.11.2025

  • 162 Град Козлодуй

    4 11 Отговор
    Поредния лунатик които му се привиждат победа над Русия. И Хитлер също я виждаше, но изяде дървото.

    12:36 10.11.2025

  • 163 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Ъъъъ и какво? Украйна няма ли право на оръжие? Украйна е суверенна държава и има право да си взима, колкото оръжие си иска! Украйна да не държи контрол на раша, колко оръжие имали те?

    12:36 10.11.2025

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 пенсионер

    10 4 Отговор
    Всички които подкрепят руските акупатори са пълни идиоти. Кой уважаващ себе си народ ще се съгласи на капитулация. Поставете се, че вие сте на мястото на украинците. Ще свалите ли гащите. Ако го направите сте не само идиоти, но изключителни идиоти. Украйна ще се бие до последния войник, това трябва да ви е ясно.

    Коментиран от #171, #180, #185

    12:37 10.11.2025

  • 166 Ех ,ЗалЪжни...

    2 2 Отговор
    ...,ама мноУ...- лЪжеш....!
    Апропо,тия Укри имат много подходящи фамилии...!

    12:39 10.11.2025

  • 167 !!!

    2 1 Отговор

    До коментар #161 от "Хахахаха":

    Что ти смешно?
    Залужни ще има право да приема капитулация о лице Украйна.

    12:40 10.11.2025

  • 168 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Успокои се":

    Спокойно, ти не си от тях.

    12:40 10.11.2025

  • 169 Биби

    3 0 Отговор
    Тоя сам не си вярва на думите.

    12:41 10.11.2025

  • 170 Амет

    3 1 Отговор

    До коментар #164 от "Без казармен пее.. РАС ,да?":

    Повод ли е да се хвалиш ,че като новобранец в Кеча преди мноого ,многоо години ,старото Асан цяла година тии кссса г..3..ааа ?

    12:42 10.11.2025

  • 171 Наистина си пенЦиА...!

    4 7 Отговор

    До коментар #165 от "пенсионер":

    Та викаш-
    ,,Кой уважаващ себе си народ ще се съгласи на капитулация"
    А нима Немският ,или Японският народ,не са Уважаващи ,себе си народи...?!
    НО!
    През Втората Световна Война ,обявиха своята Капитулация...!
    Чети бре повече и не пиши въздухарски изявления...!

    12:44 10.11.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Браво на Залужни !👍Респект !

    12 1 Отговор
    По-точно едва ли може да се каже ... Агресорите и окупаторите трябва да се наказват при всяка възможност .
    ВСВ и войната във Виетнам са примери за това !

    12:48 10.11.2025

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 ОБЕКТИВЕН

    0 7 Отговор
    "Украйна никога няма да се съгласи на капитулация, маскирана като мирни споразумения" -- Пффххх... ама ти смяташ, че някой ще те пита ли??? Ти осигуряваш само пушечно месо (за радост на САЩ) и терен за битка и не си фактор. Кой ще те пита??

    12:52 10.11.2025

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Перо

    2 6 Отговор
    Кой ще го пита тоя туфлек, без ток,светлина и топлина, заради един нелегален ционистки гном!

    12:54 10.11.2025

  • 178 пиночет

    0 2 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    Коментиран от #184

    12:57 10.11.2025

  • 179 Не така

    1 0 Отговор
    Победените никой не ги пита.

    12:58 10.11.2025

  • 180 Тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "пенсионер":

    Казваш до последния войник, Зеленския имаш ли го предвид ?

    13:01 10.11.2025

  • 181 Не е въпроса

    2 0 Отговор
    Какво иска Украйна а защо европейския данъкоплатец трябва да издържа Украйна независимо какво е сънувал някой си украински политик или европейски военолюбец. А това изказване ясно трябва да говори на света кой иска войната да продължи при положение че Украйна губи

    13:06 10.11.2025

  • 182 ХАХЛЫ

    1 0 Отговор
    И ТОЙ СИ ДАЛ ЩАЙГАТА ДА МУ Я ТЪПЧАТ ПИРАТИТЕ.ДО ПОСЛЕДНАТА УРКА.

    13:07 10.11.2025

  • 183 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    ...Киев трябва да получи гаранции, че "никой агресор от Москва повече няма да застрашава Европа"...

    Чрез устата на военнопрестъпника Залужни говори някой друг, който ще води войната до последния украинец!!

    13:07 10.11.2025

  • 184 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "пиночет":

    Ти Путин го остави ,давай сега сериозно по темата ,всяка събота в подлеза на Централна Гара изнасям индивидуални концерти за вълшебна флейта само за 5лв .Ползвай промо код Дон Корлеоне 5тарката ,желателно е ранно записване ,че вече желаещите са многоооо!

    13:08 10.11.2025

  • 185 В геополитиката няма

    0 1 Отговор

    До коментар #165 от "пенсионер":

    място за емоции. Една фалирала държава, която функционира и се бие единствено благодарение на външно финансиране отдавна са и свалили гащите същите тези, които я финансират.

    13:08 10.11.2025

  • 186 Роналд Рейгън

    0 2 Отговор
    Най-добрата статия до този момент в този сайт от години,предназначено за мислещи хора,за блатните бактерии от задунайската обаче са ужасно токсични и действат като хипохлорид !!!! 😂😂😂

    13:08 10.11.2025

  • 187 Ролан

    3 0 Отговор
    Значи, ще капитулира и без и без да капитулира 😆

    13:10 10.11.2025

  • 188 Констатация

    2 0 Отговор
    "На чужд гръб (живот) и сто тояги (патрона) са малко", западни източници твърдат, че загубите на украинците надхвърлят 1,7 милиона, без така наречените "безследно изчезнали", колко са осакатените и тежко ранените никой не знае..., някои военни специалисти твърдят, че трябва да се умножат по 3 спрямо убитите, ами 1,7 х 3 = 5,1 милиона!? Руските загуби също никак не са малки!!! Запада аплодира изправен братоубийственната утилизация на славяни!

    13:13 10.11.2025

  • 189 Механик

    0 0 Отговор
    Захлюжни, то хубаво, ама го говориш от Англия. Питай ги ония момчета дето са в котела на Покровск, да видим те какво мислят.
    А инак, вие от върхушката сте ни ясни. Докато можете да крадете, ще крадете. После ще обявите, че Окраина няма стратегическо значение и ще се разпълзите по разни островни дестинации да си харчите парите.

    13:14 10.11.2025

