ISW: Путин започна принудително и частично мобилизиране на запасняци

Кремъл започна принудително и частично мобилизиране на запасняци като част от по-широката си инициатива за изграждане на активен резерв, вероятно за използване в бойни действия в Украйна.
Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).
Руското държавно издание "Коммерсант" съобщи на 10 ноември, че най-малко 19 федерални субекта започват да обучават активни запасняци за подразделения, които руските власти ще разположат за защита на критични инфраструктурни съоръжения.
Формирането на резервисти за защита на инфраструктурата идва след като руският президент Владимир Путин подписа закон на 5 ноември, позволяващ на Русия да обучава резервисти за защита на критичната инфраструктура в страната.
"Коммерсант" заяви, че някои федерални субекти са започнали да формират специализирани резервистки части преди влизането в сила на законодателните промени и че Русия планира да използва резервисти в областите, граничещи с Украйна, за борба с украински саботажни и разузнавателни групи, евакуация на населението и подкрепа на "антитерористични" операции.
"Коммерсант" твърди, че Русия включва клауза в договорите, които резервистите подписват, която съдържа текст, според който резервистите могат да бъдат разположени само в родните си региони.
Неотдавнашният закон, който позволява на Русия да обучава активни резервисти във военно и мирно време, не включваше клауза, която да ограничава географски местата за разполагане на резервистите, въпреки че руските власти твърдяха, че ще изпращат резервисти само за защита на критичната инфраструктура в родните им региони.
Кремъл вече е пренебрегвал договорни задължения, които пречат на способността му да води войната в Украйна по свой избор, а Путин вече е манипулирал закони, за да нарушава открито и тайно договорни споразумения, без да нарушава пряко закона.
Руските власти нарушиха договорни споразумения, като Кремъл принуди онези, които бяха подписали краткосрочни военни договори с изтичащ срок, да служат за неопределен период от време.
ISW продължава да оценява, че Кремъл използва необходимостта от защита на критичната инфраструктура като претекст, за да прикрие по-широките усилия за подготовка на активни резервисти за разгръщане, включително в Украйна.
"Комерсант" отбеляза, че няколко региона, които украинските сили често атакуват, включително републиките Татарстан и Башкортостан, са започнали да мобилизират резервни части.
Московска област отсъства от списъка на регионите, които са започнали да формират резервни части, въпреки че украинските сили често нанасят удари по инфраструктурата в областта.
Руските власти досега са концентрирали усилията си за набиране на военен персонал в регионите в централна Русия, а Кремъл вероятно по същия начин концентрира усилията си за частично призоваване на резервисти в централните региони, за да предпази по-големите и по-важни от политическа гледна точка населени места, като град Москва, от усилията за формиране на сили.
Ръководителят на голяма руска банка призна икономическите трудности на Русия по време на среща на високо равнище с руския президент Владимир Путин.
На 10 ноември главният изпълнителен директор на "Сбербанк" Херман Греф заяви пред Путин, че "Сбербанк" расте с "много скромни темпове" поради "трудните макроикономически условия".
Греф заяви, че някои от портфейлите на банката се свиват, включително портфейлът с потребителски кредити, и че растежът през 2025 г. е "по-лош от очаквания от Сбербанк".
Изявленията на Греф са забележителни, тъй като руските власти до голяма степен се въздържат да признаят каквито и да било слабости в руската икономика, а Кремъл провежда информационна кампания, за да представи руската икономика като стабилна и силна.
Ситуацията в района на Покровск-Мирноград остава трудна, тъй като украинските сили се борят да задържат фланговете на джоба, а руските сили продължават да напредват в района.
Както украинските, така и руските сили наскоро напреднаха в посока Покровск.
Кремъл продължава публично и ясно да повтаря своите максималистични искания и нежелание да се ангажира с преговори, които да доведат до нещо по-малко от пълна капитулация на Украйна.
ISW оценява, че Русия е влязла в "Фаза Нула" - информационната и психологическата фаза на кампанията си за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.
Плановете на "Фаза Нула" обхващат нарушения на въздушното пространство, шпионаж, морски блокади, палежи, задържания на саботажници и други злонамерени действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Аз съм копейка
Коментиран от #14, #33
07:50 11.11.2025
3 Българин
Всеки иска да е част от Армията Победителка!
Коментиран от #9
07:50 11.11.2025
4 И като се събуди
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Краката отвити, копейките малко, прозорецът отворен
07:51 11.11.2025
5 Къде е редовната руска армия?
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ами при Кобзон разбира се.
Коментиран от #38, #42
07:51 11.11.2025
6 Изкукуригал
07:52 11.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъхъъъъ
До коментар #3 от "Българин":В украинския град Вилково в Одеска област, известен като „Украйнска Венеция“, не са останали мъже освен кмета на града Матвей Иванов . Това съобщи The New York Times (NYT).
Според изданието, всички мъже в призивна възраст от този град се укриват от военната служба за регистрация
07:56 11.11.2025
10 Бъдещето днес
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Запасняците ще бъдат обучени да охраняват стратегически обекти от дрониве и диверсии.
Ще, се създават мобилни групи.
То и при нас скоро ще дойде запаса..
07:56 11.11.2025
11 Ахаха
07:56 11.11.2025
12 тъЪпа пропаганда
07:57 11.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баце ЕООД
До коментар #2 от "Аз съм копейка":Аз се разхождам в Покровск, къде си?
Коментиран от #18
07:57 11.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Най-накрая
Коментиран от #29
08:01 11.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сигурно е
До коментар #14 от "Баце ЕООД":На втория от трите дни нужни за Киев, упссс, 4 години блато с повече жертви от 10 години Афганистан 🤣🤣🤣
08:02 11.11.2025
19 Голем смех
08:02 11.11.2025
20 Всяка сутрин милиарди хора по света
08:02 11.11.2025
21 Очаквам с огромно
Всичките са толкова надъхани да защитават демокрацията,че ще дадат живота си за нея.
Коментиран от #23
08:03 11.11.2025
22 Фен
Коментиран от #24, #67
08:03 11.11.2025
23 Голем смех
До коментар #21 от "Очаквам с огромно":Продължавай с очакванията, не ми пречиш :) хахахахахахахаха
08:04 11.11.2025
24 д-р Зигмунд
До коментар #22 от "Фен":Моля споделете тази информация с дежурния психиатър, за да може да ви назначи правилното лечение.
Коментиран от #27, #62
08:04 11.11.2025
25 Pyccкий Карлик
Всичко отива на фронта !!!
Интересно как шепа запасняци с винтовки ще защитят рафинерии и военни обекти от Хаймърси и дронове ?
Коментиран от #44, #47
08:06 11.11.2025
26 Бай Иван иде!
Коментиран от #31, #60
08:08 11.11.2025
27 Бай Вълю ветеринара
До коментар #24 от "д-р Зигмунд":От клизмата е,събале го надух подсилникът с оцет и нещо изчатка,треба си права лопата за тия.....
08:08 11.11.2025
28 ООрана държава
08:10 11.11.2025
29 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Най-накрая":"...Ставай страна Агромная!..."
Мъртва мечка хоро не играе.
Кой и за кого да става, за шепа кремльовски олигофрени и олигарси приватизирали Русия ли ? Ако някой ще става то ще е за Революция
Коментиран от #64
08:10 11.11.2025
30 Гост
08:10 11.11.2025
31 Дедовия
До коментар #26 от "Бай Иван иде!":Интелигентните хора имат нужда единствено от право на свободен избор, за да просперират, а простите от господар-АсвАбАдителЬ
Коментиран от #34
08:11 11.11.2025
32 нннн
И колкото повече ги преписват, толкова повече им се смея.
08:13 11.11.2025
33 Бай Радо,
До коментар #2 от "Аз съм копейка":Гледай верно да не получиш повиквателна. Да се биеш за евро-ценностите. Само не съм сигурен дали знаеш как се държи АК 47 и какво се слага в меката. Басирам се,че няма да издържиш психически и 24 часа. А на фронтовата линия ти давам макс 1 час.
Коментиран от #41
08:15 11.11.2025
34 А ти
До коментар #31 от "Дедовия":Откъде знаеш какво искат интелигентните хора?
08:16 11.11.2025
35 А ПО ЛЕКО
08:16 11.11.2025
36 У дри БАЦЕ
Аре копейките, ху ЙЛО търси... смъртници
Хехехехее
08:17 11.11.2025
37 Pyccкий Карлик
Някой ще ми каже ли - Покровск падна ли, котела затвори ли се и где са тия 10 000 обкръжени, молещи за пощада украинци ??? 😁
Коментиран от #43
08:17 11.11.2025
38 Редовната,
До коментар #5 от "Къде е редовната руска армия?":Руска армия не е на фронта! Там са само професионални войници- на заплата. Не е като с ВСУ- там има основно запасняци! Щом и хора с туберкулоза,рак и ХИВ взимат.....
Коментиран от #51, #66
08:18 11.11.2025
39 Сотир Сотиров
Коментиран от #49
08:19 11.11.2025
40 Глас от крайцера
08:20 11.11.2025
41 Старши армейски редник
До коментар #33 от "Бай Радо,":А ти колко ше издържиш на фронта байчо ? едно време в "ЩИТ" участвал ли си ? Бил ли си на погребение на твои набори по време на службата ?
08:21 11.11.2025
42 факуса
До коментар #5 от "Къде е редовната руска армия?":чака длъжниците които ще дойдат инак нема оправяне с дълговете,е квот съберат за бой ама нема желаещи
08:21 11.11.2025
43 АМИ ВЕЧЕ НЕ СА
До коментар #37 от "Pyccкий Карлик":10 000
ПОЛОВИНАТА СЕ ТЪРКАЛЯТ ПО МАЗЕТАТА ОМЕШАНИ С БЕТОН И ПАРЦАЛИ И ПО ПОЛЕТО НАОКОЛО
БАРАБАР С НЯКВИ СУПЕР СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ НА БУДАНОВ
КАК Е СЕГА ПО ЛЕКО ЛИ ТИ СТАНА
08:21 11.11.2025
44 Абе льольо,
До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":Тоя хаймарс да не е с обхват до Марс? Слезни от клавиатурата,спри тоя айкос и излезли на вън. Не е страшно. Ако ти го описват иначе.
08:21 11.11.2025
45 Я пък тоя
"резервистите могат да бъдат разположени само в родните си региони."
Ей това ме стопира да чета повече.
Не се научиха да лъжат, поднасят ни дезинформация като за първокласници.
08:22 11.11.2025
46 аz СВО Победа 80
08:24 11.11.2025
47 си пън
До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":ама що все на русия правите сметки бе, нали сте велики,оставете ги да си мрат,вижте себе си щот издишате отвсякъде бе незнайнополови,ама дълговете ви яко са ви спекли та сън не ви хваща
08:25 11.11.2025
48 Слава Украини
08:26 11.11.2025
49 ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ
До коментар #39 от "Сотир Сотиров":ХОРАТА СА ОТ ОДЕСА СУМА ХАРКОВ
ИМА И ОТ КИЕВ
ТА ЗНАЧИ КАЗВАШ СА РУСНАЦИ
АМИ ХУБАВО
08:28 11.11.2025
50 Мин-ство на истината щом казва вярваме))
08:29 11.11.2025
51 Боже какви глупаци пишат тук
До коментар #38 от "Редовната,":Професионалната руска армия била нередовна...
08:31 11.11.2025
52 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #55, #57
08:33 11.11.2025
53 ВЕЛИЧИЕ
По официални руски съобщения и закони приети от Руската федерация - ще си привикват резервисти, а Ганьо Русофилът не вярва и го обявява за Западна пропаганда.
Колко сляп и глуп може да бъде русофила, Боже кажи ми!!! Как може някой да е толкова самозаблуден!!!?
08:34 11.11.2025
54 Лъжливата ви пропаганда си
08:35 11.11.2025
55 Къде е редовната руска армия?
До коментар #52 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Ами при Кобзон разбира се.
08:37 11.11.2025
56 Путинизъм
Ганчо Путинофила не вярва. Иска ми се да видя, какво ще прави Ганьо Путинофила, когато му се изтърсят руски мужици от Дагестан и Руспублика Тува у дома. Как няма да вярва!
Путинофилите първи ще изгорят, както едно време Трайчо Костов, който докара руснаците у нас, а те го разстреляхя.
08:37 11.11.2025
57 Гук
До коментар #52 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Радвам се.
Копейките нещо ги няма под статията.
08:39 11.11.2025
58 Рублевка
Коментиран от #65
08:40 11.11.2025
59 Вай
08:42 11.11.2025
60 55555
До коментар #26 от "Бай Иван иде!":А ти взима ли си вазелин за посрещането -а копей?!!!
08:43 11.11.2025
61 Готино заглавийце за разлайване
Само дето НЕ става дума за мобилизиране за фронта! Ама и кой ли им чете статиите с "докладите" ?
Коментира се по заглавие!
08:45 11.11.2025
62 Колегата единствено, което
До коментар #24 от "д-р Зигмунд":е объркал е, че става въпрос от Белингкат на оня продажник Грозньов са опитали да подкупят щурмана да убие пилота и да приземи самолета МиГ 31 с ракета Кинжал на румънското натовско летище. Но ядец, щурмана и пилота са докладва и опита във ФСБ и съвместно с тях са окаушети двама агенти на ГУР на укропи стан, които пък са си изпели всичко, кат чучулиги. А, ти драги ми безмозъчнико и хапчета не ти помагат, защото няма върху кво да действат. Рудиментирал ата ти част от това с което протича мисловтата дейност е безспорен факт.
08:45 11.11.2025
63 Хох
08:45 11.11.2025
64 А, бе като гледам в
До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":Красноармейск и Димитров ква богата реколта от укропо нацисти чисти,виждам, че ич не е и ранена баба Меца. А, то е така и по целия фронт.
Коментиран от #68
08:47 11.11.2025
65 Иван
До коментар #58 от "Рублевка":В русият не са ми ги бият.Има и много и.бан.
08:48 11.11.2025
66 55555
До коментар #38 от "Редовната,":Редовната руска армия стигна чак до Киев ама не се върна-остави костите си там.!!Късата памет не ти прави услуга.
08:48 11.11.2025
67 Тоя Христо Грозев
До коментар #22 от "Фен":Голям супершпионин го изкарахте! Направо агент 001, гуру на Бонд, Джеймс Бонд!
08:49 11.11.2025
68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #64 от "А, бе като гледам в":Как пък един клепар не замина за руският рай?
08:49 11.11.2025