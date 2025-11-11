Новини
ISW: Путин започна принудително и частично мобилизиране на запасняци
  Тема: Украйна

ISW: Путин започна принудително и частично мобилизиране на запасняци

11 Ноември, 2025 07:48

Формирането на резервисти идва след като Путин подписа закон на 5 ноември, позволяващ на Русия да обучава запасняци за защита на критичната инфраструктура в страната

ISW: Путин започна принудително и частично мобилизиране на запасняци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл започна принудително и частично мобилизиране на запасняци като част от по-широката си инициатива за изграждане на активен резерв, вероятно за използване в бойни действия в Украйна.

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Руското държавно издание "Коммерсант" съобщи на 10 ноември, че най-малко 19 федерални субекта започват да обучават активни запасняци за подразделения, които руските власти ще разположат за защита на критични инфраструктурни съоръжения.

Формирането на резервисти за защита на инфраструктурата идва след като руският президент Владимир Путин подписа закон на 5 ноември, позволяващ на Русия да обучава резервисти за защита на критичната инфраструктура в страната.

"Коммерсант" заяви, че някои федерални субекти са започнали да формират специализирани резервистки части преди влизането в сила на законодателните промени и че Русия планира да използва резервисти в областите, граничещи с Украйна, за борба с украински саботажни и разузнавателни групи, евакуация на населението и подкрепа на "антитерористични" операции.

"Коммерсант" твърди, че Русия включва клауза в договорите, които резервистите подписват, която съдържа текст, според който резервистите могат да бъдат разположени само в родните си региони.

Неотдавнашният закон, който позволява на Русия да обучава активни резервисти във военно и мирно време, не включваше клауза, която да ограничава географски местата за разполагане на резервистите, въпреки че руските власти твърдяха, че ще изпращат резервисти само за защита на критичната инфраструктура в родните им региони.

Кремъл вече е пренебрегвал договорни задължения, които пречат на способността му да води войната в Украйна по свой избор, а Путин вече е манипулирал закони, за да нарушава открито и тайно договорни споразумения, без да нарушава пряко закона.

Руските власти нарушиха договорни споразумения, като Кремъл принуди онези, които бяха подписали краткосрочни военни договори с изтичащ срок, да служат за неопределен период от време.

ISW продължава да оценява, че Кремъл използва необходимостта от защита на критичната инфраструктура като претекст, за да прикрие по-широките усилия за подготовка на активни резервисти за разгръщане, включително в Украйна.

"Комерсант" отбеляза, че няколко региона, които украинските сили често атакуват, включително републиките Татарстан и Башкортостан, са започнали да мобилизират резервни части.

Московска област отсъства от списъка на регионите, които са започнали да формират резервни части, въпреки че украинските сили често нанасят удари по инфраструктурата в областта.

Руските власти досега са концентрирали усилията си за набиране на военен персонал в регионите в централна Русия, а Кремъл вероятно по същия начин концентрира усилията си за частично призоваване на резервисти в централните региони, за да предпази по-големите и по-важни от политическа гледна точка населени места, като град Москва, от усилията за формиране на сили.

Ръководителят на голяма руска банка призна икономическите трудности на Русия по време на среща на високо равнище с руския президент Владимир Путин.

На 10 ноември главният изпълнителен директор на "Сбербанк" Херман Греф заяви пред Путин, че "Сбербанк" расте с "много скромни темпове" поради "трудните макроикономически условия".

Греф заяви, че някои от портфейлите на банката се свиват, включително портфейлът с потребителски кредити, и че растежът през 2025 г. е "по-лош от очаквания от Сбербанк".

Изявленията на Греф са забележителни, тъй като руските власти до голяма степен се въздържат да признаят каквито и да било слабости в руската икономика, а Кремъл провежда информационна кампания, за да представи руската икономика като стабилна и силна.

Ситуацията в района на Покровск-Мирноград остава трудна, тъй като украинските сили се борят да задържат фланговете на джоба, а руските сили продължават да напредват в района.

Както украинските, така и руските сили наскоро напреднаха в посока Покровск.

Кремъл продължава публично и ясно да повтаря своите максималистични искания и нежелание да се ангажира с преговори, които да доведат до нещо по-малко от пълна капитулация на Украйна.

ISW оценява, че Русия е влязла в "Фаза Нула" - информационната и психологическата фаза на кампанията си за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

Плановете на "Фаза Нула" обхващат нарушения на въздушното пространство, шпионаж, морски блокади, палежи, задържания на саботажници и други злонамерени действия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз съм копейка

    12 26 Отговор
    И вече получих повиквателна, а вие другарчета?

    Коментиран от #14, #33

    07:50 11.11.2025

  • 3 Българин

    25 11 Отговор
    Какво принудително??! В Русия има записали се 23 млн доброволеца ,които плащат по милион рубли за да ги пратят на фронта!
    Всеки иска да е част от Армията Победителка!

    Коментиран от #9

    07:50 11.11.2025

  • 4 И като се събуди

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Краката отвити, копейките малко, прозорецът отворен

    07:51 11.11.2025

  • 5 Къде е редовната руска армия?

    9 27 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #38, #42

    07:51 11.11.2025

  • 6 Изкукуригал

    36 11 Отговор
    Щом института го казва значи е истина Русия за тях губи и войната и умира от страх от украинските ракети фламинго. Тия глупости да ги разправят на европейските глупаци където вярват на всичко

    07:52 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъъъъ

    18 10 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    В украинския град Вилково в Одеска област, известен като „Украйнска Венеция“, не са останали мъже освен кмета на града Матвей Иванов . Това съобщи The New York Times (NYT).

    Според изданието, всички мъже в призивна възраст от този град се укриват от военната служба за регистрация

    07:56 11.11.2025

  • 10 Бъдещето днес

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Запасняците ще бъдат обучени да охраняват стратегически обекти от дрониве и диверсии.
    Ще, се създават мобилни групи.
    То и при нас скоро ще дойде запаса..

    07:56 11.11.2025

  • 11 Ахаха

    12 6 Отговор
    Тия от "института" помнят по малко и от пича от "мементо"

    07:56 11.11.2025

  • 12 тъЪпа пропаганда

    20 6 Отговор
    Института от пазара една жена каза.

    07:57 11.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм копейка":

    Аз се разхождам в Покровск, къде си?

    Коментиран от #18

    07:57 11.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Най-накрая

    10 3 Отговор
    Ставай страна Агромная!

    Коментиран от #29

    08:01 11.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сигурно е

    6 16 Отговор

    До коментар #14 от "Баце ЕООД":

    На втория от трите дни нужни за Киев, упссс, 4 години блато с повече жертви от 10 години Афганистан 🤣🤣🤣

    08:02 11.11.2025

  • 19 Голем смех

    6 13 Отговор
    Киев за 3 дни ! Санкциите не работят ! Все пА плАну ! :) мухахахахахахахаха

    08:02 11.11.2025

  • 20 Всяка сутрин милиарди хора по света

    7 12 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    08:02 11.11.2025

  • 21 Очаквам с огромно

    19 3 Отговор
    Нетърпение да обявят мобилизация и у нас. Виждам тук хилядите доброволци които ще тичат да се запишат..
    Всичките са толкова надъхани да защитават демокрацията,че ще дадат живота си за нея.

    Коментиран от #23

    08:03 11.11.2025

  • 22 Фен

    11 4 Отговор
    🤮🤮🤮🤮. А Христо Грозев и компания се опитаха да организират провокация с МиГ-31, като са предложили 3 000 000 долара на пилота.

    Коментиран от #24, #67

    08:03 11.11.2025

  • 23 Голем смех

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Очаквам с огромно":

    Продължавай с очакванията, не ми пречиш :) хахахахахахахаха

    08:04 11.11.2025

  • 24 д-р Зигмунд

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Фен":

    Моля споделете тази информация с дежурния психиатър, за да може да ви назначи правилното лечение.

    Коментиран от #27, #62

    08:04 11.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    5 8 Отговор
    Глупасти....
    Всичко отива на фронта !!!
    Интересно как шепа запасняци с винтовки ще защитят рафинерии и военни обекти от Хаймърси и дронове ?

    Коментиран от #44, #47

    08:06 11.11.2025

  • 26 Бай Иван иде!

    7 3 Отговор
    Значи скоро ще ни освободят!

    Коментиран от #31, #60

    08:08 11.11.2025

  • 27 Бай Вълю ветеринара

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "д-р Зигмунд":

    От клизмата е,събале го надух подсилникът с оцет и нещо изчатка,треба си права лопата за тия.....

    08:08 11.11.2025

  • 28 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Отиде киеФ

    08:10 11.11.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "Най-накрая":

    "...Ставай страна Агромная!..."

    Мъртва мечка хоро не играе.
    Кой и за кого да става, за шепа кремльовски олигофрени и олигарси приватизирали Русия ли ? Ако някой ще става то ще е за Революция

    Коментиран от #64

    08:10 11.11.2025

  • 30 Гост

    3 2 Отговор
    А МакДоналдс пусна бургир с бахур и кисело зеле...

    08:10 11.11.2025

  • 31 Дедовия

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Иван иде!":

    Интелигентните хора имат нужда единствено от право на свободен избор, за да просперират, а простите от господар-АсвАбАдителЬ

    Коментиран от #34

    08:11 11.11.2025

  • 32 нннн

    8 1 Отговор
    Днес русофобската пропаганда започна с DW, продължава с ISW, очаквам да завърши с Бесарабски фронт. Украинските ,,източници" - артък.
    И колкото повече ги преписват, толкова повече им се смея.

    08:13 11.11.2025

  • 33 Бай Радо,

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм копейка":

    Гледай верно да не получиш повиквателна. Да се биеш за евро-ценностите. Само не съм сигурен дали знаеш как се държи АК 47 и какво се слага в меката. Басирам се,че няма да издържиш психически и 24 часа. А на фронтовата линия ти давам макс 1 час.

    Коментиран от #41

    08:15 11.11.2025

  • 34 А ти

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дедовия":

    Откъде знаеш какво искат интелигентните хора?

    08:16 11.11.2025

  • 35 А ПО ЛЕКО

    6 2 Отговор
    ПОСТОЯННО НИ ЗАНИМАВАТЕ С ФАНТАЗИИТЕ НА ТОЯ ИЗМИСЛЕН "ИНСТИТУТ"

    08:16 11.11.2025

  • 36 У дри БАЦЕ

    2 4 Отговор
    2 МИЛИОНА монгольяк алкаше фира ,... просто... КРАСОТА
    Аре копейките, ху ЙЛО търси... смъртници
    Хехехехее

    08:17 11.11.2025

  • 37 Pyccкий Карлик

    4 1 Отговор
    Пажалуйста....
    Някой ще ми каже ли - Покровск падна ли, котела затвори ли се и где са тия 10 000 обкръжени, молещи за пощада украинци ??? 😁

    Коментиран от #43

    08:17 11.11.2025

  • 38 Редовната,

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къде е редовната руска армия?":

    Руска армия не е на фронта! Там са само професионални войници- на заплата. Не е като с ВСУ- там има основно запасняци! Щом и хора с туберкулоза,рак и ХИВ взимат.....

    Коментиран от #51, #66

    08:18 11.11.2025

  • 39 Сотир Сотиров

    1 2 Отговор
    В България се крият половин милион руснаци. Да ги върнем на Путан, че родината ги чака.

    Коментиран от #49

    08:19 11.11.2025

  • 40 Глас от крайцера

    2 0 Отговор
    Това дали е част от "плана" му от 2022 година? 🤔 Или само леко отклонение?

    08:20 11.11.2025

  • 41 Старши армейски редник

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Радо,":

    А ти колко ше издържиш на фронта байчо ? едно време в "ЩИТ" участвал ли си ? Бил ли си на погребение на твои набори по време на службата ?

    08:21 11.11.2025

  • 42 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къде е редовната руска армия?":

    чака длъжниците които ще дойдат инак нема оправяне с дълговете,е квот съберат за бой ама нема желаещи

    08:21 11.11.2025

  • 43 АМИ ВЕЧЕ НЕ СА

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Pyccкий Карлик":

    10 000
    ПОЛОВИНАТА СЕ ТЪРКАЛЯТ ПО МАЗЕТАТА ОМЕШАНИ С БЕТОН И ПАРЦАЛИ И ПО ПОЛЕТО НАОКОЛО
    БАРАБАР С НЯКВИ СУПЕР СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ НА БУДАНОВ
    КАК Е СЕГА ПО ЛЕКО ЛИ ТИ СТАНА

    08:21 11.11.2025

  • 44 Абе льольо,

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":

    Тоя хаймарс да не е с обхват до Марс? Слезни от клавиатурата,спри тоя айкос и излезли на вън. Не е страшно. Ако ти го описват иначе.

    08:21 11.11.2025

  • 45 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    "вероятно за използване в бойни действия в Украйна."
    "резервистите могат да бъдат разположени само в родните си региони."

    Ей това ме стопира да чета повече.
    Не се научиха да лъжат, поднасят ни дезинформация като за първокласници.

    08:22 11.11.2025

  • 46 аz СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    😂Естествено ,че е принудително.В РФ доброволно имаш право само да умреш 🤣🤣🤣

    08:24 11.11.2025

  • 47 си пън

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":

    ама що все на русия правите сметки бе, нали сте велики,оставете ги да си мрат,вижте себе си щот издишате отвсякъде бе незнайнополови,ама дълговете ви яко са ви спекли та сън не ви хваща

    08:25 11.11.2025

  • 48 Слава Украини

    0 1 Отговор
    А българските миризливи фашисти кога..

    08:26 11.11.2025

  • 49 ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Сотир Сотиров":

    ХОРАТА СА ОТ ОДЕСА СУМА ХАРКОВ
    ИМА И ОТ КИЕВ
    ТА ЗНАЧИ КАЗВАШ СА РУСНАЦИ
    АМИ ХУБАВО

    08:28 11.11.2025

  • 50 Мин-ство на истината щом казва вярваме))

    1 0 Отговор
    Принудителна мобилизация има само в Окраина! В Русия масово се записват доброволци , защото Русия води Отечествена война! Но на факти новините се спускат от министерството на истината на урсула!. Промиване на мозъци и укропрогандата върви денонощно !

    08:29 11.11.2025

  • 51 Боже какви глупаци пишат тук

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Редовната,":

    Професионалната руска армия била нередовна...

    08:31 11.11.2025

  • 52 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 0 Отговор
    На кретена му избиха армията

    Коментиран от #55, #57

    08:33 11.11.2025

  • 53 ВЕЛИЧИЕ

    1 0 Отговор
    Велика глупост, Боже!!!

    По официални руски съобщения и закони приети от Руската федерация - ще си привикват резервисти, а Ганьо Русофилът не вярва и го обявява за Западна пропаганда.

    Колко сляп и глуп може да бъде русофила, Боже кажи ми!!! Как може някой да е толкова самозаблуден!!!?

    08:34 11.11.2025

  • 54 Лъжливата ви пропаганда си

    0 1 Отговор
    я заврете изотзадзе.

    08:35 11.11.2025

  • 55 Къде е редовната руска армия?

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Ами при Кобзон разбира се.

    08:37 11.11.2025

  • 56 Путинизъм

    1 0 Отговор
    Путин каза, че ще мобилизира запасняци за отбрана на стратегически обекти като смяната е 45 дни.
    Ганчо Путинофила не вярва. Иска ми се да видя, какво ще прави Ганьо Путинофила, когато му се изтърсят руски мужици от Дагестан и Руспублика Тува у дома. Как няма да вярва!

    Путинофилите първи ще изгорят, както едно време Трайчо Костов, който докара руснаците у нас, а те го разстреляхя.

    08:37 11.11.2025

  • 57 Гук

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Радвам се.
    Копейките нещо ги няма под статията.

    08:39 11.11.2025

  • 58 Рублевка

    0 0 Отговор
    Ще ги бият ли в бусовете, като в Украйна?

    Коментиран от #65

    08:40 11.11.2025

  • 59 Вай

    0 0 Отговор
    На три дня!!!Ха,ха,ха.

    08:42 11.11.2025

  • 60 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Иван иде!":

    А ти взима ли си вазелин за посрещането -а копей?!!!

    08:43 11.11.2025

  • 61 Готино заглавийце за разлайване

    0 0 Отговор
    и докладче от базирания Институт. И стара претоплена манджа!

    Само дето НЕ става дума за мобилизиране за фронта! Ама и кой ли им чете статиите с "докладите" ?
    Коментира се по заглавие!

    08:45 11.11.2025

  • 62 Колегата единствено, което

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "д-р Зигмунд":

    е объркал е, че става въпрос от Белингкат на оня продажник Грозньов са опитали да подкупят щурмана да убие пилота и да приземи самолета МиГ 31 с ракета Кинжал на румънското натовско летище. Но ядец, щурмана и пилота са докладва и опита във ФСБ и съвместно с тях са окаушети двама агенти на ГУР на укропи стан, които пък са си изпели всичко, кат чучулиги. А, ти драги ми безмозъчнико и хапчета не ти помагат, защото няма върху кво да действат. Рудиментирал ата ти част от това с което протича мисловтата дейност е безспорен факт.

    08:45 11.11.2025

  • 63 Хох

    0 0 Отговор
    53.По коментарите,ще ги познаете!!!Не само,са ЗАХЛЮПЕНИ,а и тежест,имат отгоре!!!

    08:45 11.11.2025

  • 64 А, бе като гледам в

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":

    Красноармейск и Димитров ква богата реколта от укропо нацисти чисти,виждам, че ич не е и ранена баба Меца. А, то е така и по целия фронт.

    Коментиран от #68

    08:47 11.11.2025

  • 65 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка":

    В русият не са ми ги бият.Има и много и.бан.

    08:48 11.11.2025

  • 66 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Редовната,":

    Редовната руска армия стигна чак до Киев ама не се върна-остави костите си там.!!Късата памет не ти прави услуга.

    08:48 11.11.2025

  • 67 Тоя Христо Грозев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фен":

    Голям супершпионин го изкарахте! Направо агент 001, гуру на Бонд, Джеймс Бонд!

    08:49 11.11.2025

  • 68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "А, бе като гледам в":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    08:49 11.11.2025

