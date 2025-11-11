Кремъл започна принудително и частично мобилизиране на запасняци като част от по-широката си инициатива за изграждане на активен резерв, вероятно за използване в бойни действия в Украйна.

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

Руското държавно издание "Коммерсант" съобщи на 10 ноември, че най-малко 19 федерални субекта започват да обучават активни запасняци за подразделения, които руските власти ще разположат за защита на критични инфраструктурни съоръжения.

Формирането на резервисти за защита на инфраструктурата идва след като руският президент Владимир Путин подписа закон на 5 ноември, позволяващ на Русия да обучава резервисти за защита на критичната инфраструктура в страната.

"Коммерсант" заяви, че някои федерални субекти са започнали да формират специализирани резервистки части преди влизането в сила на законодателните промени и че Русия планира да използва резервисти в областите, граничещи с Украйна, за борба с украински саботажни и разузнавателни групи, евакуация на населението и подкрепа на "антитерористични" операции.

"Коммерсант" твърди, че Русия включва клауза в договорите, които резервистите подписват, която съдържа текст, според който резервистите могат да бъдат разположени само в родните си региони.

Неотдавнашният закон, който позволява на Русия да обучава активни резервисти във военно и мирно време, не включваше клауза, която да ограничава географски местата за разполагане на резервистите, въпреки че руските власти твърдяха, че ще изпращат резервисти само за защита на критичната инфраструктура в родните им региони.

Кремъл вече е пренебрегвал договорни задължения, които пречат на способността му да води войната в Украйна по свой избор, а Путин вече е манипулирал закони, за да нарушава открито и тайно договорни споразумения, без да нарушава пряко закона.

Руските власти нарушиха договорни споразумения, като Кремъл принуди онези, които бяха подписали краткосрочни военни договори с изтичащ срок, да служат за неопределен период от време.

ISW продължава да оценява, че Кремъл използва необходимостта от защита на критичната инфраструктура като претекст, за да прикрие по-широките усилия за подготовка на активни резервисти за разгръщане, включително в Украйна.

"Комерсант" отбеляза, че няколко региона, които украинските сили често атакуват, включително републиките Татарстан и Башкортостан, са започнали да мобилизират резервни части.

Московска област отсъства от списъка на регионите, които са започнали да формират резервни части, въпреки че украинските сили често нанасят удари по инфраструктурата в областта.

Руските власти досега са концентрирали усилията си за набиране на военен персонал в регионите в централна Русия, а Кремъл вероятно по същия начин концентрира усилията си за частично призоваване на резервисти в централните региони, за да предпази по-големите и по-важни от политическа гледна точка населени места, като град Москва, от усилията за формиране на сили.

Ръководителят на голяма руска банка призна икономическите трудности на Русия по време на среща на високо равнище с руския президент Владимир Путин.

На 10 ноември главният изпълнителен директор на "Сбербанк" Херман Греф заяви пред Путин, че "Сбербанк" расте с "много скромни темпове" поради "трудните макроикономически условия".

Греф заяви, че някои от портфейлите на банката се свиват, включително портфейлът с потребителски кредити, и че растежът през 2025 г. е "по-лош от очаквания от Сбербанк".

Изявленията на Греф са забележителни, тъй като руските власти до голяма степен се въздържат да признаят каквито и да било слабости в руската икономика, а Кремъл провежда информационна кампания, за да представи руската икономика като стабилна и силна.

Ситуацията в района на Покровск-Мирноград остава трудна, тъй като украинските сили се борят да задържат фланговете на джоба, а руските сили продължават да напредват в района.

Както украинските, така и руските сили наскоро напреднаха в посока Покровск.

Кремъл продължава публично и ясно да повтаря своите максималистични искания и нежелание да се ангажира с преговори, които да доведат до нещо по-малко от пълна капитулация на Украйна.

ISW оценява, че Русия е влязла в "Фаза Нула" - информационната и психологическата фаза на кампанията си за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

Плановете на "Фаза Нула" обхващат нарушения на въздушното пространство, шпионаж, морски блокади, палежи, задържания на саботажници и други злонамерени действия.