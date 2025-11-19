Новини
Европа без руски газ? Словакия ще заведе иск срещу ЕС заради плановете за прекратяване на доставките

19 Ноември, 2025 17:53

  • владимир путин-
  • роберт фицо-
  • газ-
  • газпром-
  • европейски съюз-
  • словакия

Премиерът Роберт Фицо не обяви каква компенсация би могло да търси правителството на страната, нито уточни на каква правна основа може да стъпи искът

Европа без руски газ? Словакия ще заведе иск срещу ЕС заради плановете за прекратяване на доставките - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Словакия обмисля да заведе съдебен иск срещу Европейския съюз заради плановете на Брюксел да прекрати доставките на руски газ от 2028 г., обяви днес премиерът на страната Роберт Фицо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Словакия и Унгария остро критикуват плановете на Европейската комисия за постепенно спиране на руските енергийни доставки, тъй като и двете държави остават силно зависими от руския газ и петрол и се опасяват, че по-скъпите алтернативни източници ще навредят на икономиките им.

Още новини от Украйна

Фицо, който заема проруска позиция в ЕС, заяви, че е възложил на министрите на икономиката, външните работи и правосъдието да анализират възможностите за завеждане на съдебен иск срещу ЕС заради прекратяването на руските газови доставки за Словакия.

„Следващата седмица правителството ще обсъди документ, в който ще разгледаме възможността за подаване на (съдебен) иск“, обяви Фицо по време на пресконференция.

„Всичко ще зависи от това как Европейската комисия ще изпълни поетите към Словакия ангажименти, които бяха дадени и подписани лично от председателя на ЕК“, добави Фицо, визирайки гаранциите за предотвратяване на евентуален недостиг или рязко повишаване на цените, дадени по-рано тази година от ЕК.

Той не обяви каква компенсация би могло да търси правителството на страната, нито уточни на каква правна основа може да стъпи искът.

Енергийните министри на ЕС подкрепиха миналия месец предложението да се прекрати вноса на руски петрол и газ до януари 2028 г. Предстои държавите членки на общността да договорят окончателните правила с Европейския парламент, който е в процес на обсъждане на позицията си.

Словакия не успя да блокира плана, тъй като за приемането му е нужно само квалифицирано мнизонство (55 на сто от страните членки трябва да одобрят плановете), а не мнозинство с единодушие. Вместо това Фицо се опитва да забави последните два пакета санкции срещу Русия, които изискват единодушно одобрение, за да издейства гаранции и други отстъпки за Братислава.

Премиерът на Словакия добави, че правителството ще обсъди и предложение на ЕС, което все още не е одобрено, а именно за използването на замразени руски активи за отпускане на заем в размер на 140 млрд. евро (162 млрд. долара) на Украйна. Той повтори несъгласието си с това предложение, заявявайки, че този план поражда правни неясноти.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    27 41 Отговор
    Който не харесва ЕС е свободен да напусне!
    Де билна логика!

    Коментиран от #5, #7, #49

    17:56 19.11.2025

  • 2 Пич

    29 7 Отговор
    А нашите управляващи се опитват усърдно да направят на Урсула еднъ тръбъ , и много се ядосват , че Урсула няма инструмент за тая работа!!!

    17:59 19.11.2025

  • 3 Хохо Бохо

    45 12 Отговор
    Да се разбира " всяка пронационална политика е проруска" Така е в ЕСЕС. Или си с нас или си против. Нямаш право на национална политика

    18:00 19.11.2025

  • 4 Винченцо Андолини

    53 14 Отговор
    А на нашия слугинаж даже ни убеждава, че евтините ресурси били... лоши!
    Та затова било много добре да сме купували по-скъпи, понякога същите като лошотия.
    Ех лукови глави.....
    Браво на Словакия и Унгария!

    18:00 19.11.2025

  • 6 Копейките в Словакия

    17 25 Отговор
    Изглежда са доста по способни от тези в България, но по слаби от тези в Унгария.
    И по това не можем да ги стигнем...

    18:01 19.11.2025

  • 7 Марийчо,

    35 12 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Няма нужда да го напускаме. Той ще ни напусне, разбирай разпадне.

    18:02 19.11.2025

  • 8 Евроджендърски .едерастии

    39 10 Отговор
    ЕС ,въртят сучат, пак до руският газ ще опрат,когато трябва да плащат тройна цена за руски газ през американски фирми.

    18:03 19.11.2025

  • 9 Дедо ви...

    33 12 Отговор
    Хранилищата на европата са празни, а се задава люта зима

    Коментиран от #16, #61

    18:05 19.11.2025

  • 10 Абе нали щяхме да замръзнем

    20 31 Отговор
    С отворени очи без газ от Русия.
    Четвърта зима нищо ни нема...

    Коментиран от #21

    18:06 19.11.2025

  • 11 шашармак

    16 30 Отговор
    Крайно време е ЕС да преразгледа членството на Словакия и Унгария. Те или подкрепят политиката на съюза или отиват към БРИКС. Много е хубаво да ползваш предимството от членството в ЕС а да се кълнеш във вярност към Кремъл.

    Коментиран от #22

    18:08 19.11.2025

  • 12 Ае копейките

    17 7 Отговор
    Лукойл руски ли е или марсиански?Последно?!

    18:09 19.11.2025

  • 13 az СВО Победа 80

    31 8 Отговор
    Ама чакайте сега, нали ЕС престана да купува руски газ още през 2022г.???

    Или досега са ни лъгали, че не го купуват???

    Усещате ли колко жалък е Брюксел???

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #15, #17, #18, #20, #23

    18:10 19.11.2025

  • 14 Пак аз

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Абе верно си бит с мотика по главата като малък.Многократно.

    18:12 19.11.2025

  • 15 Пора

    12 23 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Усещаш ли че путинова русия умира?Филмът свърши.

    18:13 19.11.2025

  • 16 😂😂😂😂😂

    14 21 Отговор

    До коментар #9 от "Дедо ви...":

    В България хранилищата са пълни на 96%.В Европа на 100 процента.
    Седни си .
    Слаб 2.
    Спечели само 5 рубли-10 стотинки.

    18:15 19.11.2025

  • 17 Ко стаа бе руски боклуци?

    9 20 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Превзехте ли тоя Киев за два,три дня че ми омръзнА тая работа.
    Пак ли ще мръзнат германците,а боклукооо?

    18:17 19.11.2025

  • 18 Само питам

    10 6 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Чий Лукойл 😂😂😂

    18:17 19.11.2025

  • 19 Путин трябва

    13 17 Отговор
    да спре парите за хибридна война.
    Четири години войниците му духат супата в окопите, той раздава пари на пишещите копеи тук.

    18:19 19.11.2025

  • 20 🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Абе ти да не си болен от Сибирска язва?Имаш ли пари за храна?

    18:19 19.11.2025

  • 21 Миньоро

    22 9 Отговор

    До коментар #10 от "Абе нали щяхме да замръзнем":

    Абе газта си е руска, но ни я препродават фирми които не са руски. Цената също не е руска.

    Коментиран от #24, #25

    18:19 19.11.2025

  • 22 ма нали

    22 6 Отговор

    До коментар #11 от "шашармак":

    ЕС е съюз на равноправни държави?!
    Що очакваш да бъдат наведени и съгласни със всяка глупост на баба Урсула? Ако ЕС е сбирка на наши и по-наши, то тогава да си махне от името "съюз" и да остават в него само вождове и лакеи.
    Крайно време е маските да падат. Ако ще е съюз, то никой не може да има претенции към онези, които изразяват интересите си. Мълчат си само мижитурките и откровенния слугинаж. Сети се ти към кои си

    Коментиран от #28

    18:20 19.11.2025

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 15 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Господине как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?





    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #45

    18:20 19.11.2025

  • 24 Турция купува от Русия

    15 9 Отговор

    До коментар #21 от "Миньоро":

    газ за без пари, а ни го продава на нормални цени.
    Е, кой губи от гимнастиката??

    18:22 19.11.2025

  • 25 Прав си донякъде

    12 13 Отговор

    До коментар #21 от "Миньоро":

    Руснаците ни продаваха най-скъпата газ в цяла Европа.Руският Лукойл 15 години не плащаше данъци.Виж горивата в приятелска на русия Сърбия.Д 1 лев по-скъпи отколкото в България.

    Коментиран от #34

    18:24 19.11.2025

  • 26 Словакия ще заведе иск срещу ЕС

    15 4 Отговор
    с възможност ЕС да и предостоавят петрол на Руски цени и качество. След като е принуждават да се откаже от Руските доставки.

    18:26 19.11.2025

  • 27 Асен

    8 9 Отговор
    Коя беше Словакия????

    18:27 19.11.2025

  • 28 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "ма нали":

    По време на татУ, кремълския самодържец за всичко искаше разрешение от правешкия oвчap ...

    18:28 19.11.2025

  • 29 Жалки продажни еничapи !

    10 21 Отговор
    Докога ще го траете този плъх Фицо?!
    Словакия избухна в протести срещу министър-председателя Роберт Фицо и неговите проруски политики.
    С лозунги като „Стига ни толкова от Фицо“, „Искаме промяна“ и „Оставка“, десетки хиляди словаци излязоха по улиците в цялата страна.
    Масовите митинги се състояха вчера, на годишнината от Нежната революция, която сложи край на комунизма в страната. Наскоро правителството на Фицо отмени този празник, което силно разгневи обществото.

    Коментиран от #31

    18:30 19.11.2025

  • 30 Баба Яга

    17 8 Отговор
    Пожелавам на Фицо да спечели дело срещу урздурляците и те си платят от джоба.

    18:36 19.11.2025

  • 32 az СВО Победа 80

    10 7 Отговор
    Цирк "Брюксел" пак ни пробутва от жалките си номера!

    Считано от началото на СВО се отказва от руския газ по два/три пъти всяка година досега! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #33, #38, #40, #43

    18:38 19.11.2025

  • 34 Миньоро

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Прав си донякъде":

    Точно това имах предвид, че цените не са руски.

    18:51 19.11.2025

  • 35 Сетих се!

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Хехе":

    Що Фицо не се присъедини към ОНД или направо към РФ Ще се къпе с газ
    🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂

    18:52 19.11.2025

  • 36 Енергетик

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Овчи,36-38$ за барел руски петрол":

    Тази сутрин има сделки за 33$ на барел.

    Коментиран от #37

    18:54 19.11.2025

  • 37 Пора

    6 5 Отговор

    До коментар #36 от "Енергетик":

    Путинова русия умира при 33$ за барел.

    18:56 19.11.2025

  • 39 Осъдете ЕК

    4 7 Отговор
    По-добре пари на Словакия, отколкото за златни тоалетни на украинските корупционери!

    18:59 19.11.2025

  • 40 Пак аз

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Тръмп се разбра с арабите и взе Лукойл от Путин без пари.Нито цент.

    От Москва нито дума

    Коло е жалък Путин.
    🤣🤣🤣

    19:00 19.11.2025

  • 41 Реалност

    5 4 Отговор
    Преди изборите в Словакия, най-активната форма на намеса на руските служби беше през Унгария. Унгарските спецслужби, нищо че са НАТО и ЕС, получават нареждания от Орбан да действат в полза на кандидат на Фицо Пелегрини.
    Въпреки, че изоставаше в първия тур навакса и спечели, именно благодарение на бруталната намеса отвън, тролове, медии и т.н.
    България ще изпита още по-голям натиск от Путин и Орбан, именно защото е ключово звено в оста, която прокарва политика в интерес на руските енергийни интереси - Ердоган - Радев - Вучич - Орбан - Фицо.
    Предстои ново голямо раздаване на енергийно-корупционни финансови потоци, като се очаква през България да минат допълнително 10 милиарда кубически метра изпран като турски руски газ.
    И за това ППДБ трябва да бъдат натикани в миша дупка. Както сториха с реформаторите, когато правеха Турски поток. Борисов там просто приглася.
    Ако не сте разбрали - Русия стои зад тази мобилизация на всички сили срещу ППДБ и главният диригент е Пеевски и Радев, Борисов се уплаши и отстъпи диригентската палка.

    19:00 19.11.2025

  • 42 Руснаков

    10 3 Отговор
    Словакия и Унгария да подават молба за влизане в БРИКС и да се свършва с тази мъка...

    19:01 19.11.2025

  • 43 Копейкотрошач

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Прави упражнения за заякване на вратленцето!

    19:01 19.11.2025

  • 44 Тервел

    7 3 Отговор
    Защо Чехия и Австрия например не са зависими от руската газ, а Унгария и Словакия са крайно зависими ,след като и четирите държави са съседи и са вътрешно континентални без излаз на море ? Как всички се справят , само Фицо и Орбан ме могат ?

    Коментиран от #50

    19:03 19.11.2025

  • 46 Хм...

    9 7 Отговор
    Словакия е безависима държава. Ако не й харесва ЕС, да излиза. Ще купува горива от когото пожелае, ако успее да ги докара до границата си. Руски мекерета нямат място в европейското семейство!

    19:06 19.11.2025

  • 47 Вън от ЕС!

    5 8 Отговор
    Спасението е по най бързият начин да се излезе от фашисткия ес!

    Коментиран от #54

    19:07 19.11.2025

  • 48 Хахаха

    6 3 Отговор
    Да се жалват на Путлер гадни руски подлоги

    19:08 19.11.2025

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "Тервел":

    Откъде знаеш, кой от кого е зависим? От личните си симпатии или имаш обективни данни? Германия като стана независима от руските ресурси защо изпадна в рецесия? Финландия когато стана независима от руските ресурси, защо изпадна в ДЕПРЕСИЯ? България, като не купува руски ресурси, защо трупа външен дълг и върви към НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА?

    Коментиран от #52, #53, #55

    19:09 19.11.2025

  • 51 Фицо

    5 0 Отговор
    може да ходи с туби да си пълни !

    19:11 19.11.2025

  • 53 БайБоцимир

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":

    Толкова и разбираш от икономина и бизнес! Нито руските ресурси, а още по-малко руският мижав пазар ше оправят Германия! А относно България, да не сме си избирали крадливи дебелаци да ни управляват, които, между другото, обслужиха всички руски интереси у нас, при това с големи загуби, за да угодничат на приятелчето си путя.

    Коментиран от #59

    19:16 19.11.2025

  • 55 Интересно

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":

    Какви ресурси, каква катастрофа?

    19:22 19.11.2025

  • 56 Орколюб

    5 2 Отговор
    Връщай европейските пари, излизай от ЕС и купувай от който и каквото искаш

    19:30 19.11.2025

  • 57 Икономист

    1 2 Отговор
    Усещате ли че ЕС се превръща полека лека в тоталитарна структура която не дава право на мнение и в случая минусите стават вече много повече от плюсовете ,май наближава времето ние да си вземем куклите ,а те "парцалите " и кой откъде е .

    19:55 19.11.2025

  • 59 Аз съм веган

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "БайБоцимир":

    Тихоо!Тихо, пррррр ∆ льооо не си компетентен !

    20:00 19.11.2025

  • 60 шмицу

    0 0 Отговор
    да си купи смилянски боб

    20:32 19.11.2025

  • 61 Боби

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дедо ви...":

    Ех Деде,четвърта зима се студ без тоя руски газ прогнозираш и се не става да му се не види.Да си жив и здрав още много години докато чакаш страшния студ и разпада на ЕС

    21:04 19.11.2025

  • 62 има начин

    3 1 Отговор
    вън словакия от ЕС

    21:29 19.11.2025

