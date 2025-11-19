Европа без руски газ? Словакия ще заведе иск срещу ЕС заради плановете за прекратяване на доставките

Словакия обмисля да заведе съдебен иск срещу Европейския съюз заради плановете на Брюксел да прекрати доставките на руски газ от 2028 г., обяви днес премиерът на страната Роберт Фицо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Словакия и Унгария остро критикуват плановете на Европейската комисия за постепенно спиране на руските енергийни доставки, тъй като и двете държави остават силно зависими от руския газ и петрол и се опасяват, че по-скъпите алтернативни източници ще навредят на икономиките им.
Фицо, който заема проруска позиция в ЕС, заяви, че е възложил на министрите на икономиката, външните работи и правосъдието да анализират възможностите за завеждане на съдебен иск срещу ЕС заради прекратяването на руските газови доставки за Словакия.
„Следващата седмица правителството ще обсъди документ, в който ще разгледаме възможността за подаване на (съдебен) иск“, обяви Фицо по време на пресконференция.
„Всичко ще зависи от това как Европейската комисия ще изпълни поетите към Словакия ангажименти, които бяха дадени и подписани лично от председателя на ЕК“, добави Фицо, визирайки гаранциите за предотвратяване на евентуален недостиг или рязко повишаване на цените, дадени по-рано тази година от ЕК.
Той не обяви каква компенсация би могло да търси правителството на страната, нито уточни на каква правна основа може да стъпи искът.
Енергийните министри на ЕС подкрепиха миналия месец предложението да се прекрати вноса на руски петрол и газ до януари 2028 г. Предстои държавите членки на общността да договорят окончателните правила с Европейския парламент, който е в процес на обсъждане на позицията си.
Словакия не успя да блокира плана, тъй като за приемането му е нужно само квалифицирано мнизонство (55 на сто от страните членки трябва да одобрят плановете), а не мнозинство с единодушие. Вместо това Фицо се опитва да забави последните два пакета санкции срещу Русия, които изискват единодушно одобрение, за да издейства гаранции и други отстъпки за Братислава.
Премиерът на Словакия добави, че правителството ще обсъди и предложение на ЕС, което все още не е одобрено, а именно за използването на замразени руски активи за отпускане на заем в размер на 140 млрд. евро (162 млрд. долара) на Украйна. Той повтори несъгласието си с това предложение, заявявайки, че този план поражда правни неясноти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Де билна логика!
Коментиран от #5, #7, #49
17:56 19.11.2025
2 Пич
17:59 19.11.2025
3 Хохо Бохо
18:00 19.11.2025
4 Винченцо Андолини
Та затова било много добре да сме купували по-скъпи, понякога същите като лошотия.
Ех лукови глави.....
Браво на Словакия и Унгария!
18:00 19.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Копейките в Словакия
И по това не можем да ги стигнем...
18:01 19.11.2025
7 Марийчо,
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Няма нужда да го напускаме. Той ще ни напусне, разбирай разпадне.
18:02 19.11.2025
8 Евроджендърски .едерастии
18:03 19.11.2025
9 Дедо ви...
Коментиран от #16, #61
18:05 19.11.2025
10 Абе нали щяхме да замръзнем
Четвърта зима нищо ни нема...
Коментиран от #21
18:06 19.11.2025
11 шашармак
Коментиран от #22
18:08 19.11.2025
12 Ае копейките
18:09 19.11.2025
13 az СВО Победа 80
Или досега са ни лъгали, че не го купуват???
Усещате ли колко жалък е Брюксел???
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #14, #15, #17, #18, #20, #23
18:10 19.11.2025
14 Пак аз
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":Абе верно си бит с мотика по главата като малък.Многократно.
18:12 19.11.2025
15 Пора
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":Усещаш ли че путинова русия умира?Филмът свърши.
18:13 19.11.2025
16 😂😂😂😂😂
До коментар #9 от "Дедо ви...":В България хранилищата са пълни на 96%.В Европа на 100 процента.
Седни си .
Слаб 2.
Спечели само 5 рубли-10 стотинки.
18:15 19.11.2025
17 Ко стаа бе руски боклуци?
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":Превзехте ли тоя Киев за два,три дня че ми омръзнА тая работа.
Пак ли ще мръзнат германците,а боклукооо?
18:17 19.11.2025
18 Само питам
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":Чий Лукойл 😂😂😂
18:17 19.11.2025
19 Путин трябва
Четири години войниците му духат супата в окопите, той раздава пари на пишещите копеи тук.
18:19 19.11.2025
20 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":Абе ти да не си болен от Сибирска язва?Имаш ли пари за храна?
18:19 19.11.2025
21 Миньоро
До коментар #10 от "Абе нали щяхме да замръзнем":Абе газта си е руска, но ни я препродават фирми които не са руски. Цената също не е руска.
Коментиран от #24, #25
18:19 19.11.2025
22 ма нали
До коментар #11 от "шашармак":ЕС е съюз на равноправни държави?!
Що очакваш да бъдат наведени и съгласни със всяка глупост на баба Урсула? Ако ЕС е сбирка на наши и по-наши, то тогава да си махне от името "съюз" и да остават в него само вождове и лакеи.
Крайно време е маските да падат. Ако ще е съюз, то никой не може да има претенции към онези, които изразяват интересите си. Мълчат си само мижитурките и откровенния слугинаж. Сети се ти към кои си
Коментиран от #28
18:20 19.11.2025
23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":Господине как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #45
18:20 19.11.2025
24 Турция купува от Русия
До коментар #21 от "Миньоро":газ за без пари, а ни го продава на нормални цени.
Е, кой губи от гимнастиката??
18:22 19.11.2025
25 Прав си донякъде
До коментар #21 от "Миньоро":Руснаците ни продаваха най-скъпата газ в цяла Европа.Руският Лукойл 15 години не плащаше данъци.Виж горивата в приятелска на русия Сърбия.Д 1 лев по-скъпи отколкото в България.
Коментиран от #34
18:24 19.11.2025
26 Словакия ще заведе иск срещу ЕС
18:26 19.11.2025
27 Асен
18:27 19.11.2025
28 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #22 от "ма нали":По време на татУ, кремълския самодържец за всичко искаше разрешение от правешкия oвчap ...
18:28 19.11.2025
29 Жалки продажни еничapи !
Словакия избухна в протести срещу министър-председателя Роберт Фицо и неговите проруски политики.
С лозунги като „Стига ни толкова от Фицо“, „Искаме промяна“ и „Оставка“, десетки хиляди словаци излязоха по улиците в цялата страна.
Масовите митинги се състояха вчера, на годишнината от Нежната революция, която сложи край на комунизма в страната. Наскоро правителството на Фицо отмени този празник, което силно разгневи обществото.
Коментиран от #31
18:30 19.11.2025
30 Баба Яга
18:36 19.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 az СВО Победа 80
Считано от началото на СВО се отказва от руския газ по два/три пъти всяка година досега! 🤣🤣🤣
Коментиран от #33, #38, #40, #43
18:38 19.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Миньоро
До коментар #25 от "Прав си донякъде":Точно това имах предвид, че цените не са руски.
18:51 19.11.2025
35 Сетих се!
До коментар #31 от "Хехе":Що Фицо не се присъедини към ОНД или направо към РФ Ще се къпе с газ
🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂
18:52 19.11.2025
36 Енергетик
До коментар #33 от "Овчи,36-38$ за барел руски петрол":Тази сутрин има сделки за 33$ на барел.
Коментиран от #37
18:54 19.11.2025
37 Пора
До коментар #36 от "Енергетик":Путинова русия умира при 33$ за барел.
18:56 19.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Осъдете ЕК
18:59 19.11.2025
40 Пак аз
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Тръмп се разбра с арабите и взе Лукойл от Путин без пари.Нито цент.
От Москва нито дума
Коло е жалък Путин.
🤣🤣🤣
19:00 19.11.2025
41 Реалност
Въпреки, че изоставаше в първия тур навакса и спечели, именно благодарение на бруталната намеса отвън, тролове, медии и т.н.
България ще изпита още по-голям натиск от Путин и Орбан, именно защото е ключово звено в оста, която прокарва политика в интерес на руските енергийни интереси - Ердоган - Радев - Вучич - Орбан - Фицо.
Предстои ново голямо раздаване на енергийно-корупционни финансови потоци, като се очаква през България да минат допълнително 10 милиарда кубически метра изпран като турски руски газ.
И за това ППДБ трябва да бъдат натикани в миша дупка. Както сториха с реформаторите, когато правеха Турски поток. Борисов там просто приглася.
Ако не сте разбрали - Русия стои зад тази мобилизация на всички сили срещу ППДБ и главният диригент е Пеевски и Радев, Борисов се уплаши и отстъпи диригентската палка.
19:00 19.11.2025
42 Руснаков
19:01 19.11.2025
43 Копейкотрошач
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Прави упражнения за заякване на вратленцето!
19:01 19.11.2025
44 Тервел
Коментиран от #50
19:03 19.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хм...
19:06 19.11.2025
47 Вън от ЕС!
Коментиран от #54
19:07 19.11.2025
48 Хахаха
19:08 19.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пенсионер 69 годишен
До коментар #44 от "Тервел":Откъде знаеш, кой от кого е зависим? От личните си симпатии или имаш обективни данни? Германия като стана независима от руските ресурси защо изпадна в рецесия? Финландия когато стана независима от руските ресурси, защо изпадна в ДЕПРЕСИЯ? България, като не купува руски ресурси, защо трупа външен дълг и върви към НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА?
Коментиран от #52, #53, #55
19:09 19.11.2025
51 Фицо
19:11 19.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 БайБоцимир
До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":Толкова и разбираш от икономина и бизнес! Нито руските ресурси, а още по-малко руският мижав пазар ше оправят Германия! А относно България, да не сме си избирали крадливи дебелаци да ни управляват, които, между другото, обслужиха всички руски интереси у нас, при това с големи загуби, за да угодничат на приятелчето си путя.
Коментиран от #59
19:16 19.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Интересно
До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":Какви ресурси, каква катастрофа?
19:22 19.11.2025
56 Орколюб
19:30 19.11.2025
57 Икономист
19:55 19.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Аз съм веган
До коментар #53 от "БайБоцимир":Тихоо!Тихо, пррррр ∆ льооо не си компетентен !
20:00 19.11.2025
60 шмицу
20:32 19.11.2025
61 Боби
До коментар #9 от "Дедо ви...":Ех Деде,четвърта зима се студ без тоя руски газ прогнозираш и се не става да му се не види.Да си жив и здрав още много години докато чакаш страшния студ и разпада на ЕС
21:04 19.11.2025
62 има начин
21:29 19.11.2025