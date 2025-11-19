Европа без руски газ? Словакия ще заведе иск срещу ЕС заради плановете за прекратяване на доставките

Словакия обмисля да заведе съдебен иск срещу Европейския съюз заради плановете на Брюксел да прекрати доставките на руски газ от 2028 г., обяви днес премиерът на страната Роберт Фицо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Словакия и Унгария остро критикуват плановете на Европейската комисия за постепенно спиране на руските енергийни доставки, тъй като и двете държави остават силно зависими от руския газ и петрол и се опасяват, че по-скъпите алтернативни източници ще навредят на икономиките им.

Фицо, който заема проруска позиция в ЕС, заяви, че е възложил на министрите на икономиката, външните работи и правосъдието да анализират възможностите за завеждане на съдебен иск срещу ЕС заради прекратяването на руските газови доставки за Словакия.

„Следващата седмица правителството ще обсъди документ, в който ще разгледаме възможността за подаване на (съдебен) иск“, обяви Фицо по време на пресконференция.

„Всичко ще зависи от това как Европейската комисия ще изпълни поетите към Словакия ангажименти, които бяха дадени и подписани лично от председателя на ЕК“, добави Фицо, визирайки гаранциите за предотвратяване на евентуален недостиг или рязко повишаване на цените, дадени по-рано тази година от ЕК.

Той не обяви каква компенсация би могло да търси правителството на страната, нито уточни на каква правна основа може да стъпи искът.

Енергийните министри на ЕС подкрепиха миналия месец предложението да се прекрати вноса на руски петрол и газ до януари 2028 г. Предстои държавите членки на общността да договорят окончателните правила с Европейския парламент, който е в процес на обсъждане на позицията си.

Словакия не успя да блокира плана, тъй като за приемането му е нужно само квалифицирано мнизонство (55 на сто от страните членки трябва да одобрят плановете), а не мнозинство с единодушие. Вместо това Фицо се опитва да забави последните два пакета санкции срещу Русия, които изискват единодушно одобрение, за да издейства гаранции и други отстъпки за Братислава.

Премиерът на Словакия добави, че правителството ще обсъди и предложение на ЕС, което все още не е одобрено, а именно за използването на замразени руски активи за отпускане на заем в размер на 140 млрд. евро (162 млрд. долара) на Украйна. Той повтори несъгласието си с това предложение, заявявайки, че този план поражда правни неясноти.