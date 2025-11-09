Бурното море на остров Тенерифе взе три жертви, 15 души са ранени

Трима души загинаха, а 15 бяха ранени вчера на остров Тенерифе при различни инциденти, свързани с морето. Това стана в ден, когато Канарските острови бяха в състояние на предварителна тревога заради крайбрежни явления, предаде ЕФЕ, цитирана от БТА.
Първият инцидент стана на плаж в района на Санта Крус де Тенерифе, когато шестима френски туристи паднаха във водата, повлечени от вълна. Екипи за спешна помощ, изпратени от Координационния център за извънредни ситуации и сигурност 112, пристигнаха на място с медицински хеликоптер и две линейки на местната служба за спешна помощ. Медицинският хеликоптер транспортира жена със средни наранявания в болница. Останалите пострадали имаха леки наранявания, но четирима от тях също бяха приети в болница, а пети получи медицинска помощ на място. Според местната полиция туристите не са спазили предпазните обозначения в зоната.
По-късно бе открито тялото на тялото на мъж във водата край южната част на острова. Мъжът бе изкаран на брега в сърдечен арест и въпреки опитите на спасителите и след това на медиците от спешна помощ да го реанимират, бе констатирана смъртта му.
След това нова вълна в пристанището на Пуерто де ла Крус, в северната част на остров Тенерифе, повлече във водата десет души, при което се удави една жена.
Хеликоптер откара паднал във водата мъж до град Гуанча с тежки наранявания, но лекарите единствено констатираха смъртта му при пристигането в болницата.
Службата 112 напомни, че Канарските острови се намират в състояние на предварителна тревога заради бурно море, и призова гражданите да бъдат изключително предпазливи, да не застават на краищата на кейове или вълноломи и да не рискуват, опитвайки се да снимат близо до мястото, където се разбиват вълните, както и да следват указанията на спасителите.
Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, съобщи ФНА.
Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч. Движи се на запад-северозапад с 25 км/ч и ще достигне до довечера или до утре сутрин северната провинция Аурора.
Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, "Калмаеги", който отне живота на над 200 души. Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.
