Бурното море на остров Тенерифе взе три жертви, 15 души са ранени

9 Ноември, 2025 04:29, обновена 9 Ноември, 2025 04:36 849 3

Нов мощен тайфун приближава Филипините

Бурното море на остров Тенерифе взе три жертви, 15 души са ранени - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Трима души загинаха, а 15 бяха ранени вчера на остров Тенерифе при различни инциденти, свързани с морето. Това стана в ден, когато Канарските острови бяха в състояние на предварителна тревога заради крайбрежни явления, предаде ЕФЕ, цитирана от БТА.

Първият инцидент стана на плаж в района на Санта Крус де Тенерифе, когато шестима френски туристи паднаха във водата, повлечени от вълна. Екипи за спешна помощ, изпратени от Координационния център за извънредни ситуации и сигурност 112, пристигнаха на място с медицински хеликоптер и две линейки на местната служба за спешна помощ. Медицинският хеликоптер транспортира жена със средни наранявания в болница. Останалите пострадали имаха леки наранявания, но четирима от тях също бяха приети в болница, а пети получи медицинска помощ на място. Според местната полиция туристите не са спазили предпазните обозначения в зоната.

По-късно бе открито тялото на тялото на мъж във водата край южната част на острова. Мъжът бе изкаран на брега в сърдечен арест и въпреки опитите на спасителите и след това на медиците от спешна помощ да го реанимират, бе констатирана смъртта му.

След това нова вълна в пристанището на Пуерто де ла Крус, в северната част на остров Тенерифе, повлече във водата десет души, при което се удави една жена.

Хеликоптер откара паднал във водата мъж до град Гуанча с тежки наранявания, но лекарите единствено констатираха смъртта му при пристигането в болницата.

Службата 112 напомни, че Канарските острови се намират в състояние на предварителна тревога заради бурно море, и призова гражданите да бъдат изключително предпазливи, да не застават на краищата на кейове или вълноломи и да не рискуват, опитвайки се да снимат близо до мястото, където се разбиват вълните, както и да следват указанията на спасителите.

Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, съобщи ФНА.

Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч. Движи се на запад-северозапад с 25 км/ч и ще достигне до довечера или до утре сутрин северната провинция Аурора.

Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, "Калмаеги", който отне живота на над 200 души. Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.


Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Pyccкий Карлик

    4 3 Отговор
    Тиха, мирна неделна утрин.
    Светът сладко и безгрижно се излежава до обяд.
    Чайките се събуждат, морето мързеливо шуми.....

    В три области на Русия е обявена ракетная тревога !!!
    Хиляди pуccкие обезумели тичат по тъмните порутени стълбища проклинайки Путин, СВО и деня в който са се родили в Русия. Това е тя - руската неделя и всекидневие 😄😄👍

    Коментиран от #2

    04:59 09.11.2025

  • 2 в главите им само алчност за още земя

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    нищо добро не е видял светът от тях

    Коментиран от #3

    05:56 09.11.2025

  • 3 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "в главите им само алчност за още земя":

    Всички наши възрожденци начело с Апостола са били против ватенките

    06:27 09.11.2025

