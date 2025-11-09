Новини
Пушков: Рюте докопа небесна заплата и се присмива над европейците в разгара на най-опасната криза

9 Ноември, 2025 06:54, обновена 9 Ноември, 2025 07:01 2 003 23

  • алексей пушков-
  • марк рюте-
  • нато

Руският сенатор коментира вечната усмивка на генералния секретар на НАТО

Пушков: Рюте докопа небесна заплата и се присмива над европейците в разгара на най-опасната криза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският сенатор Алексей Пушков заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте се присмива над избирателите и съдбата на европейците в разгара на най-опасната криза в съвременната европейска история.

Според политика, независимо какво се случва с европейските страни или страната на генералния секретар, „него не го е грижа“, тъй като Рюте се е издигнал до редиците на „небесните“.

„След назначаването му за генерален секретар на НАТО с огромна заплата и гарантирана пенсия, той изобщо не се интересува от избирателите или съдбата на европейците“, написа Пушков в Telegram.

Сенаторът прикачи снимка на смеещия се Рюте към публикацията и написа, че „насред най-опасната криза в съвременната европейска история усмивката не слиза от лицето на генералния секретар“. „Той се смее през цялото време“, отбеляза Пушков.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    40 6 Отговор
    И какво донесе държавния преврат на ционисткия режим - провокирана война, смърт за украинците и плащане на оръжие и помощи от европейците, до пълен фалит! Тръмп видя безсмислието да се бърка в този конфликт и каза, че това си е работа на ЕС, а той може само да получава пари за оръжие на ЕС! Европейската джендърия си е втълпила, че може да изтощи Русия икономически и да използва тази война за това! “Блажени са вероющите”!

    07:09 09.11.2025

  • 2 Въпрос

    22 4 Отговор
    Мъж или жена?

    07:09 09.11.2025

  • 4 Смея се

    30 5 Отговор
    защото си е намерил още един Тъп@кач с тази заплата.

    07:13 09.11.2025

  • 5 Пенчо

    32 6 Отговор
    Типично за идио...те, да са винаги нахилени!

    07:16 09.11.2025

  • 6 Боруна Лом

    31 3 Отговор
    ТЕ И НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ СЪЩОТО ГО ПРАВЯТ И С БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!НО ТРЯБВА ДА ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА АЙДУЦИТЕ!

    07:20 09.11.2025

  • 7 болгарин..

    25 4 Отговор
    Ами той се смее на мужиците в юръпо,как позволяват на две джендърки като дъртио урсуль и балтиското мелезче калаась..да ги командорат и ги карат да клечат и да цукат нозете им

    07:22 09.11.2025

  • 8 Артилерист

    28 2 Отговор
    В НАТО Рюте е само една предана секретарка, която дава всичко от себе си за рекламата на тази агресивна военна структура на западняците и нищо повече.

    07:26 09.11.2025

  • 9 Kaлпазанин

    22 1 Отговор
    Е па не всички управници са на бяло ,там е либерастия той сигурно е на весели цигарки

    07:28 09.11.2025

  • 10 Кривоверен алкаш

    4 23 Отговор
    А ТИ колко вземаш законно и колко НЕзаконно...знаем как стават нещата в Русия...присмял се хърбел на щърбел.

    07:30 09.11.2025

  • 11 Механик

    25 2 Отговор
    То това даже не е усмивка. По-скоро ми прилича на гримаса на някой от пациентите на Гълабова.
    Но не е само той. Погледнете в нета снимките на всички тия дето управляват запада и ще видите, че всичките правят някакви АЙдиотски гримаси.
    Някъде да сте видяли подобна снимка на Путин, Си, Ким ???

    07:42 09.11.2025

  • 12 Руснаков

    4 18 Отговор
    Рано,рано се събра в сайта проруската мр.....

    07:48 09.11.2025

  • 13 Психопатия развиват

    16 3 Отговор
    Всички еднополово сношаващи се.
    Секса въздейства на психиката и я променя -
    доказано и описано научно от бащата на психологията Карл Юнг и партньорката му психоложка Шпилрайн!
    Щом при хетеросексуалните секса въздейства и има
    промени - какви изменения, направо поражения на

    на психиката нанася секса между еднополовите, че тази СЕКСУАЛНА ПАТОЛОГИЯ да се впише в МКБ -
    Международния списък на психиатричните болести!

    Филантропът, световен нахалник да се разпорежда с правителства, държави и народи особено в Европа,
    се опитва да извади "сексуалната патология" от МКБ
    от Списъка с психиатричните болести
    за да си властва
    и контролира над "отворените общества" без съпротива
    от нормалните човеци - местното население срещу "отварянето" на държавите им за далечна чужда паплач!
    И да всички тези смеещи се лидери и лидерки - нямат деца! Тоест нямат бъдеще! Имат само минало и настояще - регрес човешки, за пари.

    07:52 09.11.2025

  • 14 Ами

    7 2 Отговор
    горе долу така стоят нещата. Ойропейците много си пазят службата. За пари са готови на всичко. Така научиха и поданиците от новите си колони в източната Европа. Манталитет. Какво да прайш.

    08:00 09.11.2025

  • 15 И колко му е

    3 1 Отговор
    Заплатата?

    08:05 09.11.2025

  • 16 име

    8 1 Отговор
    Не знам рюте ква заплата е докопал, ама съм сигурен че на малкото пръстче на зеления наркоман не може да се опре по пари!

    08:06 09.11.2025

  • 17 Джо

    1 8 Отговор
    Ами Пушков,дорогой, той Рюте не е безмозъчен сапожник като тебе ,че да чака някой да му даде голяма заплата. И именно в това се състои разликата между Раша и Европа,в отношението към себе си.В Европа всеки знае,че трябва да работи за да е добре,а в Раша не е така.

    08:07 09.11.2025

  • 18 Пеевски

    3 1 Отговор
    Няма ли някоя компроментираща снимка на Рюте с Ас Василев?

    08:07 09.11.2025

  • 20 В В.П.

    7 1 Отговор
    Рютито е психопат ,затова се смее нон стоп..На лудия не му пука ,още по малко пък за окропитеците ..

    08:19 09.11.2025

  • 21 В В.П.

    4 0 Отговор
    Разпрявяйки за смъртта на майка си и баща си ,един французин ,се хилеше като маймуна ..Питах го ,защо му е толкова смешно?.Обаче продължи да се хили ..Кофти ,друсан материал..Отврат ..

    08:24 09.11.2025

  • 22 дядото

    1 0 Отговор
    нато бил отбранителен съюз,но войските и оръжията му на границите на русия,китай,иран и пр."непослушни" държави.пфу.

    Коментиран от #23

    08:35 09.11.2025

  • 23 кой да знае

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "дядото":

    Какви войски на нато има на границата на Иран и Китай и Русия че нещо не се сещам?

    08:40 09.11.2025

