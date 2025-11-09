Руският сенатор Алексей Пушков заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте се присмива над избирателите и съдбата на европейците в разгара на най-опасната криза в съвременната европейска история.

Според политика, независимо какво се случва с европейските страни или страната на генералния секретар, „него не го е грижа“, тъй като Рюте се е издигнал до редиците на „небесните“.

„След назначаването му за генерален секретар на НАТО с огромна заплата и гарантирана пенсия, той изобщо не се интересува от избирателите или съдбата на европейците“, написа Пушков в Telegram.

Сенаторът прикачи снимка на смеещия се Рюте към публикацията и написа, че „насред най-опасната криза в съвременната европейска история усмивката не слиза от лицето на генералния секретар“. „Той се смее през цялото време“, отбеляза Пушков.