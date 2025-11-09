Пушков: Рюте докопа небесна заплата и се присмива над европейците в разгара на най-опасната криза

Руският сенатор Алексей Пушков заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте се присмива над избирателите и съдбата на европейците в разгара на най-опасната криза в съвременната европейска история.
Според политика, независимо какво се случва с европейските страни или страната на генералния секретар, „него не го е грижа“, тъй като Рюте се е издигнал до редиците на „небесните“.
„След назначаването му за генерален секретар на НАТО с огромна заплата и гарантирана пенсия, той изобщо не се интересува от избирателите или съдбата на европейците“, написа Пушков в Telegram.
Сенаторът прикачи снимка на смеещия се Рюте към публикацията и написа, че „насред най-опасната криза в съвременната европейска история усмивката не слиза от лицето на генералния секретар“. „Той се смее през цялото време“, отбеляза Пушков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
07:09 09.11.2025
2 Въпрос
07:09 09.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Смея се
07:13 09.11.2025
5 Пенчо
07:16 09.11.2025
6 Боруна Лом
07:20 09.11.2025
7 болгарин..
07:22 09.11.2025
8 Артилерист
07:26 09.11.2025
9 Kaлпазанин
07:28 09.11.2025
10 Кривоверен алкаш
07:30 09.11.2025
11 Механик
Но не е само той. Погледнете в нета снимките на всички тия дето управляват запада и ще видите, че всичките правят някакви АЙдиотски гримаси.
Някъде да сте видяли подобна снимка на Путин, Си, Ким ???
07:42 09.11.2025
12 Руснаков
07:48 09.11.2025
13 Психопатия развиват
Секса въздейства на психиката и я променя -
доказано и описано научно от бащата на психологията Карл Юнг и партньорката му психоложка Шпилрайн!
Щом при хетеросексуалните секса въздейства и има
промени - какви изменения, направо поражения на
на психиката нанася секса между еднополовите, че тази СЕКСУАЛНА ПАТОЛОГИЯ да се впише в МКБ -
Международния списък на психиатричните болести!
Филантропът, световен нахалник да се разпорежда с правителства, държави и народи особено в Европа,
се опитва да извади "сексуалната патология" от МКБ
от Списъка с психиатричните болести
за да си властва
и контролира над "отворените общества" без съпротива
от нормалните човеци - местното население срещу "отварянето" на държавите им за далечна чужда паплач!
И да всички тези смеещи се лидери и лидерки - нямат деца! Тоест нямат бъдеще! Имат само минало и настояще - регрес човешки, за пари.
07:52 09.11.2025
14 Ами
08:00 09.11.2025
15 И колко му е
08:05 09.11.2025
16 име
08:06 09.11.2025
17 Джо
08:07 09.11.2025
18 Пеевски
08:07 09.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 В В.П.
08:19 09.11.2025
21 В В.П.
08:24 09.11.2025
22 дядото
Коментиран от #23
08:35 09.11.2025
23 кой да знае
До коментар #22 от "дядото":Какви войски на нато има на границата на Иран и Китай и Русия че нещо не се сещам?
08:40 09.11.2025