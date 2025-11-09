Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Обмисляме внимателно контрамерки срещу визовите ограничения за руснаците

Захарова: Обмисляме внимателно контрамерки срещу визовите ограничения за руснаците

9 Ноември, 2025 08:02, обновена 9 Ноември, 2025 08:07 721 27

  • мария захарова-
  • ес-
  • визи-
  • мерки

Те ще са съобразени най-вече с интересите на страната ни, заяви говорителят на МВнР на Русия

Захарова: Обмисляме внимателно контрамерки срещу визовите ограничения за руснаците - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ответните мерки на визовите ограничения на ЕС за руски граждани ще бъдат предприети с оглед на интересите на Русия, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.

„Ще има контрамерки, но те ще бъдат предприети внимателно и в съответствие, на първо място, на нашите национални интереси“, каза Захарова в предаването „Право да знам“ по канала TVC.

Решението за визови ограничения за руски граждани беше обявено по-рано от Европейската комисия, която се позова на предварителното одобрение на новите ограничения от всички страни от ЕС.

Очаква се страните от Шенгенското пространство извън ЕС също да се присъединят към това решение.

На практика новите мерки ще означават, че руснаците, желаещи да пътуват до страна от Шенгенското пространство, вече ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път.

Държавите могат да въведат и допълнителни проверки на кандидатите.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Водопад Стълбата

    0 2 Отговор
    Край Мъглиж сигурно е пълноводен! Особено красиво е следобед когато слънцето огрява дерето.

    Коментиран от #4

    08:12 09.11.2025

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Вътрешният туризъм преразпределя доходи вътре в държавата!

    08:13 09.11.2025

  • 4 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Водопад Стълбата":

    При това е почти на шосето

    08:15 09.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аз съм веган

    8 3 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта. Ма кой ще се засили да ходи в Бензиностанцията. Само болен.

    08:16 09.11.2025

  • 7 Боби

    10 4 Отговор
    Какви обратни мерки бе, моме? - Ще ни ограничите визите за Рассия ли, че направо сме си счупили краката да ви ходим в азиатската кочина 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    08:16 09.11.2025

  • 8 Ха ха ха

    7 2 Отговор
    И какво няма да пускате туристи в Сибир ли? Ха ха ха.

    08:17 09.11.2025

  • 9 пътник

    6 3 Отговор
    Какви контрамерки,мила"Нали според бащицата цар Русия е самодостатъчна!

    08:17 09.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Pyccкий Карлик

    6 1 Отговор
    Мильони европейци и български граждани шокирани се тълпят на километрични опашки пред консулствата в чакане на заветната ру3ка виза, любезно придружена с путьовка за фронта. Маша кво пиеш, сладурано рано ?

    08:24 09.11.2025

  • 12 Мунчо

    6 3 Отговор
    То копейките не не искат на блатата, камоли нормални хора.

    Коментиран от #15

    08:26 09.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Учуден

    3 2 Отговор
    Какво пият тия хора? Това не е само алкохол.

    08:29 09.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Голем смех

    6 2 Отговор
    Какви бе Маша, ще спрете милионите европейци, които искат да емигрират в русия ли ? хахахаха

    Коментиран от #18

    08:30 09.11.2025

  • 17 разбира се

    2 2 Отговор
    Няма да пускате презадоволените западняци на почивка в Сочи и в Сиквтивкар. Нека им е зле!

    Коментиран от #21

    08:32 09.11.2025

  • 18 явно

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Голем смех":

    Радиоточката в махалата не работи , щом не знаеш , че много хора емигрират именно в Русия , за България почти няма желаещи .

    Коментиран от #19, #25

    08:32 09.11.2025

  • 19 много

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "явно":

    Много. Е колко да са много? И от кои точни держави са имигрантите в Русия?

    08:33 09.11.2025

  • 20 демократ

    3 1 Отговор
    И какво точно никой не ще да ходи в рашата.

    08:34 09.11.2025

  • 21 ей го на

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "разбира се":

    един пуфтящ презадоволено женди западняк ми прасна минус. Иска си почивката в Сочи.

    08:34 09.11.2025

  • 22 Някой

    0 1 Отговор
    По нашата конституция (член 6 алинея 2) права не се делят по етнос. Ако го въведе ЕС, нашите да им кажа, че е противоконституционен расизъм и че тук няма да важи.

    Коментиран от #27

    08:36 09.11.2025

  • 23 Копейка в шок

    3 0 Отговор
    Еийййй сега копейките кВо ще правим?Матушката ще я гледаме през крив макарон.
    Не, че имаме смелост да ходим там.По добре в бащината сива панелка и от диванчето да плюем по БГ, НАТО, ЕС.Демокрацията ни разрешава да го правим безнаказано.

    08:37 09.11.2025

  • 24 Някой

    0 1 Отговор
    Освен това от туризма печелят държавите които привличат чужденци - наливане на външни пари в държавата. Тук отрязване на наливане на руски пари в ЕС.

    08:37 09.11.2025

  • 25 математика

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "явно":

    По-рано през 2024 и 2025 г. квотите за временно пребиваване на чужденци в Русия драстично са намалявани — например през 2025 г. е предвиден прием за около 5500 души, което е почти двукратно намаление спрямо предходната година (около 10 600). Данни от руските консулства показват, че за един месец след въвеждането на хуманитарния коридор за мигранти, около 150 европейци са заявили желание да се преместят в Русия, с най-много молби от Румъния и Германия.

    08:37 09.11.2025

  • 26 Руснаков

    2 0 Отговор
    Чудят се какви мерки да вземат, като се вижда че няма голям избор...ще забранят визите за европейците...лошо...тъкмо мислех да ходя до Москва може и да остана да живея там...хи..хи.,хи.

    08:39 09.11.2025

  • 27 Трай бе

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Руско Мекере

    08:42 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания