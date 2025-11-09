Захарова: Обмисляме внимателно контрамерки срещу визовите ограничения за руснаците

Ответните мерки на визовите ограничения на ЕС за руски граждани ще бъдат предприети с оглед на интересите на Русия, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.

„Ще има контрамерки, но те ще бъдат предприети внимателно и в съответствие, на първо място, на нашите национални интереси“, каза Захарова в предаването „Право да знам“ по канала TVC.

Решението за визови ограничения за руски граждани беше обявено по-рано от Европейската комисия, която се позова на предварителното одобрение на новите ограничения от всички страни от ЕС.

Очаква се страните от Шенгенското пространство извън ЕС също да се присъединят към това решение.

На практика новите мерки ще означават, че руснаците, желаещи да пътуват до страна от Шенгенското пространство, вече ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път.

Държавите могат да въведат и допълнителни проверки на кандидатите.