Турция изпраща делегация в Пакистан за възобновяване на мирните преговори с Афганистан

Министрите на външните работи и отбраната на Турция, заедно с ръководителя на турското разузнаване, ще посетят Пакистан следващата седмица, за да обсъдят прекъснатите преговори с Афганистан за постигане на примирие в региона, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от Анадолската агенция и Ройтерс, предава БТА.

Ердоган направи изявлението по време на полета си обратно от Баку, където присъства на петата годишнина от победата на Азербайджан в Нагорни Карабах и се срещна с пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Той посочи, че целта на тристранната среща е окончателно прекратяване на огъня и установяване на траен мир възможно най-скоро.

В делегацията ще участват външният министър Хакан Фидан, министърът на отбраната Яшар Гюлер и ръководителят на турското разузнаване Ибрахим Калън, отбелязва Анадолската агенция.

На 6 ноември Пакистан и Афганистан възобновиха мирните преговори в Истанбул след смъртоносни гранични сблъсъци, но ден по-късно пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че преговорите са се провалили. Той добави, че Пакистан ще спазва примирието, стига да не бъдат извършени нападения от афганистанска страна.

Миналия месец по границата избухнаха сблъсъци, при които загинаха десетки хора, включително войници и цивилни, а стотици бяха ранени. Насилието започна след експлозиите в Кабул на 9 октомври, за които талибанското правителство обвини Пакистан. Боевете спряха на 19 октомври след посредничеството на Катар, като примирието остава в сила.