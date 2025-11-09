Китай временно премахва забраната за износ на ключови метали към САЩ

Китай обяви временно преустановяване на забраната за износ към Съединените щати на три критично важни метала - галий, германий и антимон, предадоха Ройтерс и АФП. Решението влиза в сила незабавно и ще действа до 27 ноември 2026 г., уточни Министерството на търговията на Китай, предава News.bg.

Мярката се разглежда като ясен сигнал за затопляне на отношенията между Пекин и Вашингтон след повече от година на ескалация в технологичното съперничество и взаимни ограничения върху високотехнологични износни стоки.

Забраната, въведена през 2024 г., ограничаваше достъпа на САЩ до критични елементи, използвани при производството на полупроводници, лазери, комуникационни устройства и военни технологии. Освен това, Китай отменя по-строгите проверки на крайните потребители на графит с двойна употреба, въведени в края на 2024 г., съобщава Channel News Asia.

В петък китайските власти обявиха и отмяна на контрола върху износа на други материали, включително редки земни елементи и суровини за производство на литиеви батерии.

Решението идва след нови дипломатически контакти между двете най-големи икономики в света и се възприема като жест на деескалация в търговската и технологичната надпревара. Според експерти, цитирани от Ройтерс, временното премахване на ограниченията може да стабилизира световните пазари на редки метали, жизненоважни за възобновяемата енергия и микроелектрониката, но Китай може да възстанови забраната, ако отношенията със САЩ отново се обтегнат.