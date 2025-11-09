Новини
Свят »
Китай »
Китай временно премахва забраната за износ на ключови метали към САЩ

Китай временно премахва забраната за износ на ключови метали към САЩ

9 Ноември, 2025 15:23 477 10

  • китай-
  • забрана-
  • метали-
  • износ-
  • сащ-
  • премахва

Галий, германий и антимон ще могат да се изнасят до края на ноември 2026 г., знак за затопляне на търговските отношения

Китай временно премахва забраната за износ на ключови метали към САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай обяви временно преустановяване на забраната за износ към Съединените щати на три критично важни метала - галий, германий и антимон, предадоха Ройтерс и АФП. Решението влиза в сила незабавно и ще действа до 27 ноември 2026 г., уточни Министерството на търговията на Китай, предава News.bg.

Мярката се разглежда като ясен сигнал за затопляне на отношенията между Пекин и Вашингтон след повече от година на ескалация в технологичното съперничество и взаимни ограничения върху високотехнологични износни стоки.

Забраната, въведена през 2024 г., ограничаваше достъпа на САЩ до критични елементи, използвани при производството на полупроводници, лазери, комуникационни устройства и военни технологии. Освен това, Китай отменя по-строгите проверки на крайните потребители на графит с двойна употреба, въведени в края на 2024 г., съобщава Channel News Asia.

В петък китайските власти обявиха и отмяна на контрола върху износа на други материали, включително редки земни елементи и суровини за производство на литиеви батерии.

Решението идва след нови дипломатически контакти между двете най-големи икономики в света и се възприема като жест на деескалация в търговската и технологичната надпревара. Според експерти, цитирани от Ройтерс, временното премахване на ограниченията може да стабилизира световните пазари на редки метали, жизненоважни за възобновяемата енергия и микроелектрониката, но Китай може да възстанови забраната, ако отношенията със САЩ отново се обтегнат.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китайците

    12 2 Отговор
    си играят с ФАЩисаните като котка с мишка.

    Коментиран от #3

    15:26 09.11.2025

  • 2 Така е

    10 1 Отговор
    Ако още веднъж го напишете, ще ви призная за новинари.

    Коментиран от #5

    15:27 09.11.2025

  • 3 Е нали Тръмпича

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Китайците":

    се моли на килимчето пред СИ. Обещал му е нещо да направи.

    15:27 09.11.2025

  • 4 Жълтите

    3 8 Отговор
    Жълтите клекнаха пред Белия Човек !

    15:28 09.11.2025

  • 5 Ако го напишат още веднъж

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    ще е за четвърти път. Всеки аФтор във Фитки трябва да напише като собствена статия
    😂🐷😂🤣

    15:30 09.11.2025

  • 6 Красимир Петров

    2 7 Отговор
    Китайците не могат да съществуват без САЩ

    15:30 09.11.2025

  • 7 градинар

    8 0 Отговор
    бай дончо е на къса каишка,няма къде да мърда

    15:33 09.11.2025

  • 8 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Представям си как бай Дончо е лазил в краката на председателя Си за да му пусне фандък.

    15:44 09.11.2025

  • 9 Един

    4 0 Отговор
    Европа пак е такована като трудово момиче без заплащане! Безумните политики на Урсулите ни закопават завинаги!

    15:50 09.11.2025

  • 10 Българин

    4 0 Отговор
    Краварите ни натискат да започнат добив на всички тия метали в България. Тъй като това е свързано с много химия и отрови, никоя нормална държава не допуска подобни производства на своя територия. Дори китайците ги добиват, в африканските си колонии, защото не искат да си затрият държавата. Ама нас белия господар ще ни загроби окончателно!

    15:51 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания