Германската демокрация е под натиск, казва Щайнмайер

Германската демокрация е под натиск, казва Щайнмайер

9 Ноември, 2025 17:34 1 062 37

Президентът алармира за влиянието на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ и разрастващия се антисемитизъм

Германската демокрация е под натиск, казва Щайнмайер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази безпокойство относно „нарастващите заплахи“ за демокрацията в страната, посочвайки нарастващата подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и ръста на антисемитизма, съобщава Франс прес, предава БТА.

„107 години след основаването на Първата германска република, нашата либерална демокрация е подложена на натиск“, заяви Щайнмайер в реч от двореца Белвю. „Популистите и екстремистите омаловажават институциите, подкопават обществения дебат и използват страха за свои цели“, добави той.

Речта беше произнесена по повод 9 ноември - дата, свързана с исторически събития като провъзгласяването на републиката през 1918 г., нацистките погроми над евреите през 1938 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г.

Щайнмайер подчерта, че расизмът, нацистката реторика и опитите за подкопаване на конституционния ред представляват заплаха за демокрацията, независимо дали идват от „крайно десни, крайно леви или ислямистки“ среди.

През втория си мандат, който продължава до 2027 г., президентът наблюдава увеличаване на влиянието на АзГ. На предсрочните парламентарни избори през февруари партията се класира на второ място с 20,5% от гласовете, довеждайки до съставянето на коалиция между Християндемократическия съюз (ХДС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП). Новото правителство е водено от канцлера Фридрих Мерц, който е на власт от шест месеца и продължава да заема твърда позиция по въпроса за имиграцията. Според последните социологически проучвания ХДС вече оспорва лидерството на АзГ.

„Не бива да се сътрудничи с екстремистите - нито в правителството, нито в парламента“, заяви президентът.

Щайнмайер обърна внимание и на „възхода на антисемитизма“ след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., като подчерта: „Антисемитизмът никога не е изчезвал.“

Според официални данни през 2024 г. в Германия са регистрирани 6236 престъпления с антисемитски мотиви, което е три пъти повече отколкото през 2022 г. Почти половината (48%) от тях са извършени от крайнодесни лица.


Германия
  • 1 Ххххххххххх

    40 1 Отговор
    Либерализма си отива. Колкото и да лъжете, заплашвате и манипулирате.

    Коментиран от #13

    17:39 09.11.2025

  • 2 Перо

    35 1 Отговор
    Джендърията в Германия си отива и никой не може да ги спаси! Заради джендърията германците от синеоки блондита станаха мургавели, които спорят чии е дюнера!

    Коментиран от #5

    17:41 09.11.2025

  • 3 Добър вечер!

    2 27 Отговор
    Другари комунисти, Артилеристи, Механици, болшевици и други подобни иzzмети,где МОЧАТА?

    17:42 09.11.2025

  • 4 Оди у Русиа

    2 27 Отговор
    Демокрация да видиш.

    Коментиран от #19

    17:42 09.11.2025

  • 5 Българин

    26 0 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Всъщност се чудя джандар(полицай) от думата джендър ли идва...?

    17:46 09.11.2025

  • 6 Отряд1

    30 0 Отговор
    ДЕМО КРАЦИЯ!

    Управлява народът, излъчил посредством избори хората, които искат да го управлява.
    Ако народът на Германия избере "Алтернатива за Германия" то това не означава, че демокрацията е под натиск, а точно обратното - че демокрацията е в разцвета на способностите си да излъчи власт избрана от народа - дори това да е катастрофално за самия народ.

    Когато власт имащите обаче не искат да признаят волята на народа, и се оправдават с престъпления против човека или общноста (антисемитизъм) то ние сме свидетели на натиск срещу демократичния апарат, в лицето на това да се отнеме волята на народа, да се подмени, или да се забрани!

    Ако Германия избере "Алтернатива за Германия" - това е техен избор, който може да доведе до сериозен отлив на работна ръка и невиждана стегнация в икономически аспект, който да доведе то катастрофа за цялата еврозона.

    Това означава, че демокрацията е способна да унищожи съюзите, които са направени, включително и тези, които не са разчитали на демократични принципи.

    Чао.

    17:46 09.11.2025

  • 7 000

    15 0 Отговор
    Другаря президент кога ще коментира изнесените от вътрешната министърка данни за огромното количество тежки престъпления, извършени от авганско-сирийската сган?

    Коментиран от #21

    17:46 09.11.2025

  • 8 Бялджип

    28 0 Отговор
    Германия има много проблеми, които водят икономиката и до рецесия. АзГ не е истинския проблем, не заради него държавата затъна. Огромните пари, които безсмислено хвърлиха за война, скъсването с евтините руски енергоносители, парите които изсипват за помощи на мигранти и други търтеи неработещи и невнасящи нищо в икономиката, допринасят за срива, който става все по-устремен.

    17:46 09.11.2025

  • 9 Не е под натиск

    22 1 Отговор
    Тя напълно изчезна. Беше заменена от фашизъм. Укро фашата зарази старите немски партии и те попаднаха пак във фашизма. Само АзГ е народна и анти фашистка партия днес в Германистан. Надигат се и гостите на меркелицата. Те искат да установят халифат. Еми сами се унищожават. Не съм вярвал, че такова нещо е възможно. Но Германия го показа.

    17:47 09.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И Киев е Руски

    20 0 Отговор
    От 2025 г. насам европейските страни увеличиха износа си на руски енергийни ресурси. Говорим за Франция. Белгия. Хърватия. Холандия, Румъния и Португалия. Така че, вместо да оказваме натиск върху икономиката на Путин, ние купуваме петрол и газ от тях на четири пъти по-висока цена, отколкото преди конфликта. Каква зашеметяваща победа над Москва

    17:51 09.11.2025

  • 13 Нееее, има опасност

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххх":

    Тези неадекватници да си "циментират" властта с помощта на цифровата диктатура! А ние, като "много умни" точно сега се набутваме в еврозоната за да получим и ние СиБиДиСи еврото? Програмируеми "пари"! Вече урсула ще ти казва, за какво и как да си ги харчи! Ако не искаш "вакса" ти замразяват банковата сметка, докато не си дадеш ръката да те боцкат, с каквото те искат. Нямаш вече думата за нищо...

    17:51 09.11.2025

  • 14 име

    10 0 Отговор
    Веднага да забранят АзГ, по демократично му! Ква е тая демокрация, няма само неудобни медии да забраняват, я! Да взимат пример от румънската върхушка как се правят и печелят избори! Ако нещо стане много напечено, демосратичен инцидент в стил Йорг Хайдер!

    17:53 09.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И Киев е Руски

    16 0 Отговор
    не се притеснявайте, добросърдечна Европа ще продължи да подкрепя бедния, обездолен Киев. Дори замразените активи на Руската централна банка да не бъдат използвани за подкрепа на Украйна. Европа ще започне да обсъжда кой ще

    трябва да даде газ на Киев този път.

    17:54 09.11.2025

  • 17 АХ , РЕВЕ МИ СЕ

    13 0 Отговор
    НА ЛИБЕРОФАШИЗМА МУ ВИКАТ ДЕМОКРАЦИЯ И ТЯ СИ НОТИВАЛА!!! ИЗВРАТЕНЯЦИЕ ТАКА ВИДАТ СЕБЕ СИ !!

    17:54 09.11.2025

  • 18 Пич

    21 0 Отговор
    Превод:
    - ...ерастията е в опасност , капачките които вадят очите - също ! Урсула , Кая и тая-оная са в опасност! Кражбите ни са в опасност ! Ол инклузива на украинците е в опасност ! Войната с Русия е в опасност ! И , помоооощ - Сорос е в опасност !!!

    17:55 09.11.2025

  • 19 име

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оди у Русиа":

    Хонили сме, видяли сме, не всички бачкаме за центове. Пак е повече, демокрацията, козяк! В недемократична Русия арестуват по няма и 3500 души за неправедно мнение, изказано в интернет. Докато в демократичен Лондостан арестуват минимум по 10 хил на година за същото, а 2023 е рекордна с над 12 хил ареста. И това при положение че са два пъти по-малко по население от Русия.

    Коментиран от #22, #25, #26

    17:56 09.11.2025

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 14 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #24, #29

    17:59 09.11.2025

  • 21 Райнхард

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    В момента най-висок процент 61% от криминалните случаи се пада на украинците. Останалите39% са общо за араби, африканци, латиноси и немци. Данните са качени на страниците на полицейското ведомство, как не са стопирали публикуването им за мен, честно казано е загадка!

    17:59 09.11.2025

  • 22 Смотаняк.о

    1 8 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Ти до София не можеш да се оправиш да отидеш...

    18:00 09.11.2025

  • 23 Не е ли логично

    12 0 Отговор
    Да има разрастващ се "антисемитизъм" когато става дума реално за антиционизъм ?

    18:01 09.11.2025

  • 24 Защо да ходим

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Русия ще дойде тук и ще те издирят.
    Така каза НАТО.

    Коментиран от #28

    18:02 09.11.2025

  • 25 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Щях да ти повярвам ако това, което го пишеш всеки ден не го пишеше под 5 различни никнейма.
    Знам и ти трябва да хапнеш нещо за вечеря😀

    18:04 09.11.2025

  • 26 Изпражнението гайтанджиева

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Руски фейкове.

    18:05 09.11.2025

  • 27 Ционизма е точно това !

    7 0 Отговор
    расизмът, нацистката реторика и липса на реална демокрация. Етнически и религиозен национализъм който реално е точно нацизъм на 100% Основното дори е "модела на ционизма" бих казал. Проблемът е, че украинският национализъм е чисто етнически точно както в нацистки Израел, а не граждански. Граждански национализъм съществува в Русия, с нейната концепция за многонационален народ, а граждански национализъм съществува и в Съединените щати впрочем. Проблемът е, че украинският национализъм е чисто етнически, той е чист нацизъм и копие на ционизъм, нещо недопустимо в съвременният свят. ...В Украйна национализмът е етнически. И в този смисъл езикът е един от най-важните маркери на "идентичността" и точно за това беше забранен в Украйна ....Украйна е двуезична страна. Дори много украински неонацисти не само говорят свободно руски, като например Андрей Билецки , основателят на „Азов“ ( определяна за терористична организация и забранена в Русия ). Той дори и не разбираше украински, нито говорно нито писмено но омразата му и русофобията му го потикваха да иска забрана на майчиния си език

    18:06 09.11.2025

  • 28 Българин

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Защо да ходим":

    Като гледам ВСУ как изтребват руснаците, то в България само рускини могат да дойдат.

    18:09 09.11.2025

  • 29 Руснак

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Пак ти повтарям за кой ли път! Не им трябва на българите да ходят в РФ! Ние и без друго и сами ще дойдем тук! Ще дойдем България да върнем на народа и, за пореден път!

    18:09 09.11.2025

  • 30 Какво доживяхме

    6 0 Отговор
    Фашистите се наричат "демокрация" и се страхуват от народа (АзГ) да не ги махне от властта? Смахнати психопати. Тези си вярват, че точно те са демократи? Ха-ха-ха! Даже онези фашисти от 1933-1945 г не са били толкова попаднали, като тези днешните. Онези тогава са си знаели, че са фашисти. А тези сега се правят на умрела лисица.

    18:10 09.11.2025

  • 31 "престъпления с антисемитски мотиви"

    5 0 Отговор
    Ама пълни глупости. На 99,9% става дума за пропалестински, антиционистки протести и граждански свободи !

    18:13 09.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 "престъпления с антисемитски мотиви"

    4 0 Отговор
    А да сте чували за "престъпления със семитски мотиви" ?....."Повечето от документираните инциденти с ясен политически и идеологически контекст са свързани с антиизраелски активизъм“, пише RIAS. „Общо 5857 случая могат да бъдат класифицирани по съответния начин.“ По този начин всеки протест срещу израелското правителство се регистрира като „антисемитски инцидент“. Нещо което не само малооооумно но и тотално погрешно.

    18:20 09.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ъхъъъъъ... но и

    4 0 Отговор
    Организацията на евреите в САЩ също така опроверга твърдението, че критиките към геноцида на Израел в Гааза са „антисемитски“ или политически самоубийствени, тъй като Мамдани спечели мнозинство сред по-младите еврейски избиратели в Ню Йорк. Само във ЕС още на луди се правят разни пишман политици

    18:24 09.11.2025

  • 36 Рекордна загуба на обществена

    2 0 Отговор
    подкрепа го наричаме "Щайнмайер изрази безпокойство относно „нарастващите заплахи“ .....

    18:32 09.11.2025

  • 37 Ъхъъъъъ...

    2 0 Отговор
    Не бива да се сътрудничи с екстремистите - нито в правителството, нито в парламента“, заяви президентът...а правителството на Мерц ама хич не е съставено от екстремисти и нацисти нали ?

    18:34 09.11.2025

