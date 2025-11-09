Германската демокрация е под натиск, казва Щайнмайер

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази безпокойство относно „нарастващите заплахи“ за демокрацията в страната, посочвайки нарастващата подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и ръста на антисемитизма, съобщава Франс прес, предава БТА.

„107 години след основаването на Първата германска република, нашата либерална демокрация е подложена на натиск“, заяви Щайнмайер в реч от двореца Белвю. „Популистите и екстремистите омаловажават институциите, подкопават обществения дебат и използват страха за свои цели“, добави той.

Речта беше произнесена по повод 9 ноември - дата, свързана с исторически събития като провъзгласяването на републиката през 1918 г., нацистките погроми над евреите през 1938 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г.

Щайнмайер подчерта, че расизмът, нацистката реторика и опитите за подкопаване на конституционния ред представляват заплаха за демокрацията, независимо дали идват от „крайно десни, крайно леви или ислямистки“ среди.

През втория си мандат, който продължава до 2027 г., президентът наблюдава увеличаване на влиянието на АзГ. На предсрочните парламентарни избори през февруари партията се класира на второ място с 20,5% от гласовете, довеждайки до съставянето на коалиция между Християндемократическия съюз (ХДС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП). Новото правителство е водено от канцлера Фридрих Мерц, който е на власт от шест месеца и продължава да заема твърда позиция по въпроса за имиграцията. Според последните социологически проучвания ХДС вече оспорва лидерството на АзГ.

„Не бива да се сътрудничи с екстремистите - нито в правителството, нито в парламента“, заяви президентът.

Щайнмайер обърна внимание и на „възхода на антисемитизма“ след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., като подчерта: „Антисемитизмът никога не е изчезвал.“

Според официални данни през 2024 г. в Германия са регистрирани 6236 престъпления с антисемитски мотиви, което е три пъти повече отколкото през 2022 г. Почти половината (48%) от тях са извършени от крайнодесни лица.