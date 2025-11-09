Протест с фойерверки и банери блокира Техническия университет в Мюнхен

Около 40 пропалестински активисти проникнаха в основната сграда на Техническия университет в Мюнхен, където запалиха фойерверки на покрива и разпънаха банер, съобщи ДПА, позовавайки се на местната полиция, предава БТА.
Протестиращите останаха на покрива почти два часа и напуснаха сградата едва след като университетът ги предупреди за възможността да подаде жалба за незаконно проникване. Стените на университета бяха надраскани с политически лозунги.
Ръководството на учебното заведение обяви, че ще подаде жалба за имуществени щети и подчерта, че подобни действия няма да бъдат толерирани. „В университета няма място за антисемитизъм“, заявиха от институцията.
Акцията беше представена като протест срещу „участието на Техническия университет в Мюнхен в геноцид, окупация и апартейд“. Според протестиращите университетът е сътрудничил на израелски компании за оръжейни изследвания.
По-рано през деня около 500 души участваха в демонстрация в центъра на Мюнхен, охранявана от близо 100 полицаи.
Комисарят по въпросите на антисемитизма в Бавария Лудвиг Шпенле заяви, че критиките към израелското правителство са допустими, но „клеветата по адрес на германски научни институции е неприемлива“. Той нарече твърденията, че университетът е „съучастник в страданията на хората в Газа“, „гнусна и неоснователна клевета“.
Активистите се позоваха на доклад на Съвета на ООН по правата на човека от юли, според който Техническият университет в Мюнхен има партньорства с израелски военни и технологични компании. Израел определи тези констатации като „необективни“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на
20:57 09.11.2025
2 Всичко е истина, и е доказано !
21:04 09.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Механик
Ще питате защо така говоря ли?
Ето ви цитат от статията.
"Протестиращите останаха на покрива почти два часа и напуснаха сградата едва след като университетът ги предупреди за възможността да подаде жалба за незаконно проникване."
Два часа немците са се чудили как да не ОБИДЯТ протестиращите. Щото има вероятност да бъдат обявени за расисти.
21:19 09.11.2025
5 !!!?
Те отдавна са разбрали, че палестинците са като таралеж в гащите за всяка държава !
22:17 09.11.2025
6 безпартиен
22:27 09.11.2025