Протест с фойерверки и банери блокира Техническия университет в Мюнхен

Около 40 пропалестински активисти проникнаха в основната сграда на Техническия университет в Мюнхен, където запалиха фойерверки на покрива и разпънаха банер, съобщи ДПА, позовавайки се на местната полиция, предава БТА.

Протестиращите останаха на покрива почти два часа и напуснаха сградата едва след като университетът ги предупреди за възможността да подаде жалба за незаконно проникване. Стените на университета бяха надраскани с политически лозунги.

Ръководството на учебното заведение обяви, че ще подаде жалба за имуществени щети и подчерта, че подобни действия няма да бъдат толерирани. „В университета няма място за антисемитизъм“, заявиха от институцията.

Акцията беше представена като протест срещу „участието на Техническия университет в Мюнхен в геноцид, окупация и апартейд“. Според протестиращите университетът е сътрудничил на израелски компании за оръжейни изследвания.

По-рано през деня около 500 души участваха в демонстрация в центъра на Мюнхен, охранявана от близо 100 полицаи.

Комисарят по въпросите на антисемитизма в Бавария Лудвиг Шпенле заяви, че критиките към израелското правителство са допустими, но „клеветата по адрес на германски научни институции е неприемлива“. Той нарече твърденията, че университетът е „съучастник в страданията на хората в Газа“, „гнусна и неоснователна клевета“.

Активистите се позоваха на доклад на Съвета на ООН по правата на човека от юли, според който Техническият университет в Мюнхен има партньорства с израелски военни и технологични компании. Израел определи тези констатации като „необективни“.