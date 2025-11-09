Новини
Протест с фойерверки и банери блокира Техническия университет в Мюнхен

9 Ноември, 2025 20:52 1 057 6

Около 40 активисти нахлуха в сградата, а полицията охраняваше демонстрацията на около 500 души в центъра на града

Протест с фойерверки и банери блокира Техническия университет в Мюнхен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 40 пропалестински активисти проникнаха в основната сграда на Техническия университет в Мюнхен, където запалиха фойерверки на покрива и разпънаха банер, съобщи ДПА, позовавайки се на местната полиция, предава БТА.

Протестиращите останаха на покрива почти два часа и напуснаха сградата едва след като университетът ги предупреди за възможността да подаде жалба за незаконно проникване. Стените на университета бяха надраскани с политически лозунги.

Ръководството на учебното заведение обяви, че ще подаде жалба за имуществени щети и подчерта, че подобни действия няма да бъдат толерирани. „В университета няма място за антисемитизъм“, заявиха от институцията.

Акцията беше представена като протест срещу „участието на Техническия университет в Мюнхен в геноцид, окупация и апартейд“. Според протестиращите университетът е сътрудничил на израелски компании за оръжейни изследвания.

По-рано през деня около 500 души участваха в демонстрация в центъра на Мюнхен, охранявана от близо 100 полицаи.

Комисарят по въпросите на антисемитизма в Бавария Лудвиг Шпенле заяви, че критиките към израелското правителство са допустими, но „клеветата по адрес на германски научни институции е неприемлива“. Той нарече твърденията, че университетът е „съучастник в страданията на хората в Газа“, „гнусна и неоснователна клевета“.

Активистите се позоваха на доклад на Съвета на ООН по правата на човека от юли, според който Техническият университет в Мюнхен има партньорства с израелски военни и технологични компании. Израел определи тези констатации като „необективни“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на

    10 3 Отговор
    пропалестинските "активисти" ! Санкции и съд за университета в Мюнхен трябва, щом в геноцид, окупация и апартейд“ е участвал. Сътрудничил е на израелски компании за оръжейни изследвания и убийства категорично . Включително и в медицински опити със хора

    20:57 09.11.2025

  • 2 Всичко е истина, и е доказано !

    4 3 Отговор
    Никаква клевета по адрес на германски научни институции няма! Лъжата на министъра и стореното от ръководството на учебното заведение е неприемливо. Всеки съучастник на престъпната нацистка държава Израел трябва съдебна и наказателна отговорност да понесе. Вижте какво пише в доклада на Съвета на ООН по правата на човека от юли.... Направо е гнусно. По закон трябва сега от държавна субсидия да бъде лишен най малко и участие в обществени поръчки ....

    21:04 09.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    1 0 Отговор
    НЕМЦИЯ е смазана! Немците нямат право да защитават законите си.
    Ще питате защо така говоря ли?
    Ето ви цитат от статията.
    "Протестиращите останаха на покрива почти два часа и напуснаха сградата едва след като университетът ги предупреди за възможността да подаде жалба за незаконно проникване."
    Два часа немците са се чудили как да не ОБИДЯТ протестиращите. Щото има вероятност да бъдат обявени за расисти.

    21:19 09.11.2025

  • 5 !!!?

    2 0 Отговор
    Не случайно арабските държави не искат да имат нищо общо с палестинците.
    Те отдавна са разбрали, че палестинците са като таралеж в гащите за всяка държава !

    22:17 09.11.2025

  • 6 безпартиен

    0 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    22:27 09.11.2025

