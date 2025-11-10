Разбраха се! Има споразумение между републиканците и демократите за край на бюджетната парализа

Няколко американски медии съобщиха за постигнато споразумение между републиканците на президента Доналд Тръмп и демократическата опозиция за слагане на край на бюджетната парализа, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.



Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари, обявиха телевизиите Си Ен Ен и "Фокс Нюз", според които Сенатът ще го гласува още тази нощ.



Бюджетната парализа, в резултат на която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП.



Ройтерс посочва, че сенаторите вероятно ще подкрепят вече одобрения от Камарата на представителите законопроект, в който ще бъдат внесени промени, позволяващи краткосрочното финансиране на федералното правителство. Според човек, запознат с преговорите, се очаква поне осем демократи - достатъчно, за да може мярката да бъде прокарана през контролирания от републиканците Сенат - да гласуват в нейна подкрепа.



След това промененият законопроект ще трябва да бъде одобрен отново от долната камара на Конгреса, преди да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис - процес, който може да отнеме няколко дни.



Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции.

Над 2100 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на специализирания уебсайт "ФлайтЪуер" (FlightAware).



Около 7000 полета са закъснели.



Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал, най-вече на диспечери. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.



Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.



В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.