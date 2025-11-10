Новини
Хванаха Али Заки Хадж Джалил! Издирваният за взривяването на самолет с евреи през 1994 г. бе заловен на остров Маргарита

10 Ноември, 2025 06:45, обновена 10 Ноември, 2025 06:53 1 276 7

През октомври миналата година САЩ предложиха награда от 5 милиона долара за всяка информация, свързана с атентата, за който още тогава подозираха "Хизбула"

Хванаха Али Заки Хадж Джалил! Издирваният за взривяването на самолет с евреи през 1994 г. бе заловен на остров Маргарита - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Панама обяви ареста във Венецуела на заподозрения за взривяването на самолет с евреи преди повече от 30 години, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула"

Всички 21 души на борда, повечето от които - представители на еврейската общност в Панама, загинаха в централноамериканската държава при взривяването на малък пътнически самолет в през нощта на 19 юли 1994 г. Сред жертвите бяха трима граждани на САЩ. Това е най-смъртоносният терористичен акт в историята на Панама, отбелязва АФП.

Панамската полиция съобщи вчера ареста на заподозрения за нападението - Али Заки Хадж Джалил. Гражданин на Венецуела, той е бил задържан на остров Маргарита в Карибско море на 6 ноември. Процедурата по неговата екстрадиция вече е задействана.




През октомври миналата година САЩ предложиха награда от 5 милиона долара за всяка информация, свързана с атентата, за който още тогава подозираха "Хизбула", припомня Франс прес.

Разследването на атаката бе възобновено през 2018 г. след посещението на тогавашния панамски президент Хуан Карлос Варела в Израел през 2018 г.

Израелското разузнаване е установило, че самолетната катастрофа се дължи на атентат, извършен по всяка вероятност от "Хизбула", каза премиерът Бенямин Нетаняху.


Панама
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 2 Отговор
    Тез убави ора що тъй не ги долюбват че и ги взр ивяват ?

    06:58 10.11.2025

  • 2 Варна 3

    7 1 Отговор
    И какво общо има с терористите? Заловените не са терористи, а Израел. И каква е причината мюсюлманите да емигрират в Европа? Отговорът е ясен: за по-добри заплати и условия на труд и за обръщане на гръб спрямо Израел.

    07:01 10.11.2025

  • 3 главорез от алкайда

    6 0 Отговор
    Споко след някой друг месец Тръм ще го приеме и него в белия дом.

    07:02 10.11.2025

  • 4 Таkа.

    6 0 Отговор
    Хизбула не е замесена в атентата срещу тях. Нито пък Хамас. За Израел, САЩ и евреите това са само празни приказки.

    07:04 10.11.2025

  • 5 Перо

    2 1 Отговор
    За атентат в Панама със загинали евреи, награда от $5 млн. за престъпника дава САЩ, а не Панама или Израел!!!

    07:13 10.11.2025

  • 6 такаааа

    1 1 Отговор
    А за главата на престъпника Биби колко милиона дават,той изби над 70 хиляди жени и деца

    07:23 10.11.2025

  • 7 Никой

    1 0 Отговор
    Доста празен поглед има този човек.

    Сигурно е психопат. Ако имаш да кажеш нещо - кажи го културно.

    07:24 10.11.2025