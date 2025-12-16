Новини
Полските служби предотвратиха планиран атентат на коледен базар

Полските служби предотвратиха планиран атентат на коледен базар

16 Декември, 2025 13:44

19-годишен студент е задържан по подозрение за подготовка на атака с експлозиви и контакти с „Ислямска държава“

Полските служби за сигурност са арестували млад мъж, за когото има данни, че е подготвял нападение с експлозиви срещу коледен базар. Това съобщи Службата за вътрешна сигурност на Полша, цитирана от ДПА, предава БТА.

Задържаният е 19-годишен полски гражданин, който според разследването е направил опит да установи връзка с терористичната групировка „Ислямска държава“. Информацията беше потвърдена от говорителя на координатора на специалните служби Яцек Добжински в публикация в социалната мрежа „Екс“.

„Намеренията му са били да убива и да всява страх сред полското общество“, заяви Добжински.

Арестът е извършен от Агенцията за вътрешна сигурност в края на ноември, а съдът е постановил заподозреният да остане в предварителния арест за срок от три месеца.

По официални данни младежът е студент в Люблинския католически университет и произхожда от силно религиозно католическо семейство. Въпреки това, според службите, той е проявявал засилен интерес към исляма и сам е изучавал методи за изработване на взривни устройства.

Разследващите смятат още, че той е възнамерявал да се присъедини към терористична организация, за да получи подкрепа за реализирането на планираното нападение. При извършени обиски на два адреса са конфискувани електронни носители на информация, които съдържат доказателства по случая.


  • 1 Браво на полските служби!

    4 2 Отговор
    От украинците всичко може да се очаква, не ни будалкайте с ислямска държава! Жална и майка на Европа и не само, когато след войната стотици хиляди овълчени нацисти хукнат по света!

    Коментиран от #2

    13:48 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Слава на службите и службичките

    2 0 Отговор
    Европа се раздира от протести по различни поводи, но кое в ситуационната картинка е общото? Милитаризацията, инфлацията, гражданската деиндустриализация, обезценката на еврото и подкрепата за Украйна и нацистки Израел нали? ....

    13:58 16.12.2025

  • 4 Аууу, срам, какъв срам!

    3 0 Отговор
    ...връзка с Ислямска държава? ...нИможИ да бъдИ...очаквахме Путин и руснаците да са виновни 🤣

    13:59 16.12.2025

  • 5 Да припомним че

    2 0 Отговор
    групировката „Ислямска държава“ е приятел на САЩ и ЕК ! Терористи от нея президенти станаха и подкеепа от САЩ и ЕК получиха

    Коментиран от #8

    14:01 16.12.2025

  • 6 така е

    0 0 Отговор
    Откакто Москва има малкото проблемче в Украйна, вече никой нищо не чува за Ислямска държава. Дали е случайно, че думбалумбата е подготвяна за Полша? Как мислите?

    14:02 16.12.2025

  • 7 Ей, кво нещо!

    2 0 Отговор
    Човекът, вероятно е искал да си отвори коледна сергия на коледния базар, за реклама и продажба на взривни вещества. ...къде ти празник без заря😉🤣

    14:03 16.12.2025

  • 8 Да напомним,че...

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да припомним че":

    ...и САЩ си ги създаде👍

    14:04 16.12.2025

  • 9 Кога най после

    2 0 Отговор
    Израелски терористи ще почнат да ловят се пита в задачата? А украински кога? Черноморските украински терористи обявени ли са за издирване и задържане ? А? Подкрепя ли ги ЕК? Подкрепя ли тероризма ?

    14:05 16.12.2025

  • 10 И колко пъти трябва да питаме? А?

    2 0 Отговор
    ...Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен. ...

    14:07 16.12.2025

  • 11 Механик

    0 0 Отговор
    Края на ноември, а сега сме минали средата на декември... де е Киро на кирия??

    Тоя път не са успели, следващия ще успеят. Квантовите и нженери на тане Меркел са много.
    Паляците си заслужават всичко, което няма да им е приятно.

    14:08 16.12.2025

