Полските служби предотвратиха планиран атентат на коледен базар

Полските служби за сигурност са арестували млад мъж, за когото има данни, че е подготвял нападение с експлозиви срещу коледен базар. Това съобщи Службата за вътрешна сигурност на Полша, цитирана от ДПА, предава БТА.

Задържаният е 19-годишен полски гражданин, който според разследването е направил опит да установи връзка с терористичната групировка „Ислямска държава“. Информацията беше потвърдена от говорителя на координатора на специалните служби Яцек Добжински в публикация в социалната мрежа „Екс“.

„Намеренията му са били да убива и да всява страх сред полското общество“, заяви Добжински.

Арестът е извършен от Агенцията за вътрешна сигурност в края на ноември, а съдът е постановил заподозреният да остане в предварителния арест за срок от три месеца.

По официални данни младежът е студент в Люблинския католически университет и произхожда от силно религиозно католическо семейство. Въпреки това, според службите, той е проявявал засилен интерес към исляма и сам е изучавал методи за изработване на взривни устройства.

Разследващите смятат още, че той е възнамерявал да се присъедини към терористична организация, за да получи подкрепа за реализирането на планираното нападение. При извършени обиски на два адреса са конфискувани електронни носители на информация, които съдържат доказателства по случая.