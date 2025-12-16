Полските служби предотвратиха планиран атентат на коледен базар

Полските служби за сигурност са арестували млад мъж, за когото има данни, че е подготвял нападение с експлозиви срещу коледен базар. Това съобщи Службата за вътрешна сигурност на Полша, цитирана от ДПА, предава БТА.
Задържаният е 19-годишен полски гражданин, който според разследването е направил опит да установи връзка с терористичната групировка „Ислямска държава“. Информацията беше потвърдена от говорителя на координатора на специалните служби Яцек Добжински в публикация в социалната мрежа „Екс“.
„Намеренията му са били да убива и да всява страх сред полското общество“, заяви Добжински.
Арестът е извършен от Агенцията за вътрешна сигурност в края на ноември, а съдът е постановил заподозреният да остане в предварителния арест за срок от три месеца.
По официални данни младежът е студент в Люблинския католически университет и произхожда от силно религиозно католическо семейство. Въпреки това, според службите, той е проявявал засилен интерес към исляма и сам е изучавал методи за изработване на взривни устройства.
Разследващите смятат още, че той е възнамерявал да се присъедини към терористична организация, за да получи подкрепа за реализирането на планираното нападение. При извършени обиски на два адреса са конфискувани електронни носители на информация, които съдържат доказателства по случая.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на полските служби!
Коментиран от #2
13:48 16.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Слава на службите и службичките
13:58 16.12.2025
4 Аууу, срам, какъв срам!
13:59 16.12.2025
5 Да припомним че
Коментиран от #8
14:01 16.12.2025
6 така е
14:02 16.12.2025
7 Ей, кво нещо!
14:03 16.12.2025
8 Да напомним,че...
До коментар #5 от "Да припомним че":...и САЩ си ги създаде👍
14:04 16.12.2025
9 Кога най после
14:05 16.12.2025
10 И колко пъти трябва да питаме? А?
14:07 16.12.2025
11 Механик
Тоя път не са успели, следващия ще успеят. Квантовите и нженери на тане Меркел са много.
Паляците си заслужават всичко, което няма да им е приятно.
14:08 16.12.2025