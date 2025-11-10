Новини
Шътдаунът удари военните бази на Пентагона зад граница

Шътдаунът удари военните бази на Пентагона зад граница

10 Ноември, 2025 10:15

Хиляди служители в американските бази в Европа не получават заплати от почти шест седмици - от началото на спирането на финансирането на правителството на САЩ

Шътдаунът удари военните бази на Пентагона зад граница - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Частичното спиране на финансирането на правителството на САЩ засегна не само самите Щати, но и техните европейски бази, където федералните власти спряха изплащането на заплати на местните работници поради продължителния шътдаун, разкри Associated Press.

Според агенцията, хиляди служители в американските бази в Европа не получават заплати от почти шест седмици - от началото на спирането на финансирането на правителството на САЩ.

В някои страни местните власти временно поеха плащанията в очакване на решение от Вашингтон. В други, включително Италия и Португалия, персоналът продължава да работи без заплащане, докато в американската столица продължава бюджетната безизходица.

Говорителката на ВВС на САЩ Амбър Кели-Херард обясни, че редът на заплащане на местния персонал зависи от конкретни споразумения с всяка приемаща страна, предава AP. Тя подчерта, че дори при спиране на финансирането служителите са длъжни да продължат да работят съгласно трудовите си договори.

В същото време от Пентагона отказаха да коментират конкретни случаи на забавяне на заплатите, ограничавайки се с изявление за признаване на "важния принос" на местните служители. На допълнителните запитвания на AP не последва отговор.

Според агенцията, Германия е поела изплащането на заплатите на почти 11 хиляди местни служители в американските бази, включително ключовата авиационна база Рамщайн, с очакване за последващо възстановяване на разходите от САЩ.

В Италия около 2000 от 4600 местни работници на пет бази не са получили октомврийските си заплати. Според данни на външното министерство на страната, въоръжените сили на САЩ водят преговори с Пентагона за отпускане на средства за погасяване на дълговете.

В Португалия над 360 работници от базата Лажеш на Азорските острови също останаха без заплати. Регионалните власти одобриха банков кредит за временни плащания, докато не бъде решен въпросът с американското финансиране. Работниците са принудени да продължат да работят поради риска от дисциплинарни наказания.

Около 1,4 милиона държавни служители или са в неплатен отпуск, или работят без заплата. Администрацията на САЩ също съобщи за планове за съкращаване на 4,1 хиляди държавни служители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    14 0 Отговор
    И Щатите са я окъсали здравата ! Нека да видят как е при нас .

    10:20 10.11.2025

  • 2 Тръмп пак предупреждава Европа

    12 0 Отговор
    да се събуди!

    10:20 10.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    НЯМА СТРАШНО, НАШИЯТ ДОМАТ ЩЕ ГИ ХРАНИ НА ВЕРЕСИЯ!

    10:22 10.11.2025

  • 4 БРАВО

    11 0 Отговор
    Ся е момента да ги нападат! В Ирак, например, или в Сирия. Ще има пак висящи по колесарите на самолетите.

    10:22 10.11.2025

  • 5 име

    14 0 Отговор
    Да се отървем от окупационните бази на краварските кърлежи!

    Коментиран от #7

    10:24 10.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    12 0 Отговор
    Казано е: янкис гоу хоум.

    10:26 10.11.2025

  • 7 онзи

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Не може , Паси , шиши и боко не дават , щели сме да станем изостанали от евргейците .

    Коментиран от #21

    10:28 10.11.2025

  • 8 Чудо голямо че не получават заплати

    8 0 Отговор
    И в Украйна не получават.

    10:29 10.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    2 6 Отговор
    Украйна и Зеленски ще принудят със Сила Русия към мир !!! От днес политат далекобойните Фламинго и дълги Нептуни. Москва да се приготви ))

    Коментиран от #11, #13

    10:30 10.11.2025

  • 10 Заеми от Китай да молят

    8 0 Отговор
    Щом американската столица продължава да е в бюджетна безизходица

    10:31 10.11.2025

  • 11 джудж ,

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Голям си майтапчия !

    10:33 10.11.2025

  • 12 Тоалетната хартия

    6 0 Отговор
    Как е при нас в България...кой плаща тези заплати??

    Коментиран от #15

    10:35 10.11.2025

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Твоята мисъл полита над кукувичето ти гнездо!
    Фииюююют и хоп😜🤪😵‍💫

    10:35 10.11.2025

  • 14 Мадуро съм

    8 0 Отговор
    Аз сега кво да правя? Ще нападате ли, или ще чакате заплати! Да знам да си планирам времето.

    10:38 10.11.2025

  • 15 ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тоалетната хартия":

    Ние , баламите, кой друг .

    10:41 10.11.2025

  • 16 Коментар

    5 0 Отговор
    Схемата е: Пари няма - действайте

    Коментиран от #18, #22

    10:47 10.11.2025

  • 18 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Коментар":

    Коя " схема" ? На Димон ли ?!🤭

    11:08 10.11.2025

  • 19 Показно

    1 0 Отговор
    " Деньги нет , но вы держитесь ... 😁

    11:11 10.11.2025

  • 20 факуса

    2 0 Отговор
    че те нищо не правят в базите навън освен да ядат и пият,кво заплщане,ако им требе нещо си го вземат,по навик

    11:13 10.11.2025

  • 21 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "онзи":

    за пасти писаха,че искал с паразитите си да напуска българия

    11:15 10.11.2025

  • 22 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Коментар":

    и любимото на жендърята с дупе да плащат

    11:17 10.11.2025

  • 23 АБЕ...

    1 0 Отговор
    Тия поне половината от населението на планетата би се радвали Тия нахалници и убийци да ги видим как се разпадат и самоизяждат...

    11:22 10.11.2025

  • 24 Смех, бате

    1 0 Отговор
    Америте спират плащанията и прехвърлят поемането на задължение от съответната страна. С две думи…. ползват безплатни бази без да плащат на войската си.
    И каква е файдата от тях? Никаква, само ги хрантутят за да плашат гаргите.

    11:23 10.11.2025