Шътдаунът удари военните бази на Пентагона зад граница

Частичното спиране на финансирането на правителството на САЩ засегна не само самите Щати, но и техните европейски бази, където федералните власти спряха изплащането на заплати на местните работници поради продължителния шътдаун, разкри Associated Press.

Според агенцията, хиляди служители в американските бази в Европа не получават заплати от почти шест седмици - от началото на спирането на финансирането на правителството на САЩ.

В някои страни местните власти временно поеха плащанията в очакване на решение от Вашингтон. В други, включително Италия и Португалия, персоналът продължава да работи без заплащане, докато в американската столица продължава бюджетната безизходица.

Говорителката на ВВС на САЩ Амбър Кели-Херард обясни, че редът на заплащане на местния персонал зависи от конкретни споразумения с всяка приемаща страна, предава AP. Тя подчерта, че дори при спиране на финансирането служителите са длъжни да продължат да работят съгласно трудовите си договори.

Представителката на ВВС на САЩ Амбър Кели-Херард обясни, че редът на заплащане на местния персонал зависи от конкретни споразумения с всяка приемаща страна, предава AP. Тя подчерта, че дори при спиране на финансирането служителите са длъжни да продължат да работят съгласно трудовите си договори.

В същото време от Пентагона отказаха да коментират конкретни случаи на забавяне на заплатите, ограничавайки се с изявление за признаване на "важния принос" на местните служители. На допълнителните запитвания на AP не последва отговор.

Според агенцията, Германия е поела изплащането на заплатите на почти 11 хиляди местни служители в американските бази, включително ключовата авиационна база Рамщайн, с очакване за последващо възстановяване на разходите от САЩ.

В Италия около 2000 от 4600 местни работници на пет бази не са получили октомврийските си заплати. Според данни на външното министерство на страната, въоръжените сили на САЩ водят преговори с Пентагона за отпускане на средства за погасяване на дълговете.

В Португалия над 360 работници от базата Лажеш на Азорските острови също останаха без заплати. Регионалните власти одобриха банков кредит за временни плащания, докато не бъде решен въпросът с американското финансиране. Работниците са принудени да продължат да работят поради риска от дисциплинарни наказания.

Около 1,4 милиона държавни служители или са в неплатен отпуск, или работят без заплата. Администрацията на САЩ също съобщи за планове за съкращаване на 4,1 хиляди държавни служители.