60:39! Сенатът на САЩ официално подкрепи законопроект за прекратяване на шътдауна на правителството

11 Ноември, 2025 03:44, обновена 11 Ноември, 2025 05:46 1 248 6

Документът сега трябва да бъде приет в Камарата на представителите и след това изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис

Американските сенатори приеха окончателно гласуване по бюджетен законопроект, който ще сложи край на най-дългото спиране на работата на икономиката в историята на САЩ.

Според резултатите 60 души са подкрепили инициативата, докато 39 гласуваха против. Това решение позволява да започне дебат по бюджетния законопроект.

Пресслужбата на Сената от своя страна уточни, че осем сенатори от Демократическата партия или независими са гласували за законопроекта. Един републиканец, според тези данни, е гласувал против.

Законопроектът сега трябва да бъде приет от Камарата на представителите, след което ще бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис.

Новата фискална година на САЩ започна на 1 октомври без одобрен от Конгреса правителствен бюджет. Това принуди федералното правителство да прекрати дейността си, засягайки до 40% от работната сила – над 800 000 души.

Тръмп обвини демократите за спирането на работата на правителството. Той се закани да използва спирането, за да приложи мащабни съкращения на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които управляващата партия не харесва.

Законопроектът изискваше 60 гласа, за да бъде приет. Въпреки че републиканците контролират и двете камари на Конгреса, те държат само 53 места в Сената.

Според Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, продължителното спиране на работата на правителството може да доведе до съкращения и загуби на БВП от 15 милиарда долара седмично.


