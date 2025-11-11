Новини
60:40! Сенатът подкрепи законопроект за държавен бюджет, който да позволи на правителството в САЩ да работи отново

11 Ноември, 2025 03:44, обновена 11 Ноември, 2025 03:54 477 4

Документът сега трябва да бъде приет в Камарата на представителите и след това изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските сенатори гласуваха в подкрепа на законопроект за федерален бюджет, който ще сложи край на най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ.

Според резултатите бяха отчетени 60 гласа в подкрепа на инициативата, докато 40 гласуваха против. Това решение позволява да започне дебат по законопроекта за бюджета.

Той сега трябва да бъде приет в Камарата на представителите и след това изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис.

Новата фискална година на САЩ започна на 1 октомври без одобрен от Конгреса правителствен бюджет. Това принуди федералното правителство да прекрати дейността си, засягайки до 40% от работната сила - над 800 000 души.

Тръмп обвини демократите за спирането на работата на правителството. Той се закани да използва спирането, за да приложи мащабни съкращения на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които управляващата партия не харесва.

Законопроектът изискваше 60 гласа, за да бъде приет. Въпреки че републиканците контролират и двете камари на Конгреса, те държат само 53 места в Сената.

Според Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, продължителното спиране на работата на правителството може да доведе до съкращения и загуби на БВП от 15 милиарда долара седмично.


