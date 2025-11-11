Тръмп: Много от нашите съюзници не са ни приятели. Франция не се отнася с нас по-добре от китайците

Много държави, официално смятани за съюзници на Съединените щати, всъщност не са приятели на Вашингтон, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Много от нашите съюзници не са наши приятели. Нашите съюзници са се възползвали повече от търговията с нас, отколкото Китай“, каза той в интервю за Fox News.

Тръмп призна, че френското ръководство не се отнася към страната му по-добре от Китай.

Пред Fox News той повтори, че американското правителство няма да се намесва в китайските студенти, идващи да учат в Съединените щати. „Искам да се разбирам със света“, каза той. В отговор водещият отбеляза, че китайците „не са французите“, твърдейки, че китайското правителство „провежда наблюдение“ и „краде интелектуална собственост“ от Съединените щати.

„И мислите, че французите са по-добри? Наистина ли? Бих казал, че не бих бил толкова сигурен. Имаме много проблеми с французите; те несправедливо обложиха с данък нашите технологии, наложиха 25-процентов данък върху американските стоки“, отговори Тръмп.

"Мисля, че всички се отнасят зле със САЩ. Много съюзници са се възползвали много повече от търговията със Съединените щати, отколкото с Китай", отбеляза Тръмп.

Той потвърди, че САЩ работят с Швейцария за намаляване на 39% мито, наложено преди това. Тръмп обаче на практика отрече съобщенията на Bloomberg, че митническа ставка на САЩ за Швейцария ще бъде 15%. „Не, не съм определил никаква цифра“, каза ръководителят на американската администрация. „Но ще работим върху нещо, което да помогне на Швейцария. Ударихме Швейцария много силно. Работим по корекции на ставките. А също и по други, за да ги увеличим малко“, подчерта президентът. Той не уточни кои държави може да се сблъскат с по-нататъшно увеличение на вносните мита на САЩ.

Тръмп също така отново се зарече да използва част от средствата, събрани от правителството на САЩ от увеличаването на митата, за да изплати националния дълг. „Ще намалим националния си дълг; това е въпрос на национална сигурност“, заяви президентът на Белия дом.

Президентът отново изрази мнението, че ако Върховният съд на САЩ постанови рязко ограничаване на правомощията на президента да налага вносни тарифи, страната ще се изправи пред „икономическа катастрофа и катастрофа на националната сигурност“.

По-рано той написа на страницата си в Truth Social, че администрацията на САЩ ще трябва да върне над 2 трилиона долара на чуждестранни правителства, ако Върховният съд на САЩ постанови ограничаване на правомощията му да налага вносни тарифи.

Тръмп заплаши с наказания авиодиспечерите, които са напуснали дежурството си поради частичното спиране на работата на правителството.

„Всички авиодиспечери трябва да се върнат на работа незабавно!!! Всеки, който не го направи, ще бъде сериозно глобен“, написа президентът на САЩ в Truth Social.

Тръмп също така заяви, че би препоръчал да се присъди бонус от 10 000 долара на онези авиодиспечери, които са останали на дежурство въпреки липсата на заплащане поради спирането на работата.

На 10 ноември Ройтерс съобщи, че над 2700 полета са били отменени и над 10 000 са били отложени поради недостиг на авиодиспечери на фона на спирането на работата на федералното правителство на САЩ.