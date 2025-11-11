Новини
Мадуро: Дясната опозицията, обслужваща империята от север, практически изчезна. Венецуела няма да бъде колония на САЩ

11 Ноември, 2025 05:13, обновена 11 Ноември, 2025 05:26 744 3

  • николас мадуро-
  • венецуела-
  • сащ

Президентът на страната се срещна с ръководството на управляващата социалистическа партия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела ще победи империалистическите заплахи от Съединените щати и ще гарантира мир за народа. Това заяви президентът на страната Николас Мадуро на среща с ръководството на политическата сила.

„Обединената социалистическа партия на Венецуела е в отлична позиция да гарантира мир за нашия народ и да надделее над заплахите от империята, която се стреми да забие ноктите си във Венецуела, Колумбия, Южна Америка и Карибите“, каза Мадуро, визирайки Съединените щати.

Срещата, на която чрез видеоконферентна връзка присъстваха и партийни организации от венецуелски щати, беше излъчена от телевизионния канал Venezolana de Television.

Държавният глава отбеляза, че изявленията, „направени от американската империя, нейния президент и Конгреса“, са без значение за Венецуела, защото „никой не може“ да лиши венецуелските граждани от правото им на свобода и независимост. Мадуро подчерта, че венецуелският народ ще отговори решително на „престъпните, обидни и неморални“ заплахи на Съединените щати да превърнат републиката в американска колония и да водят война в Южна Америка и Карибите.

Президентът на страната подчерта, че отслабената дясна опозиция, която обслужва интересите на „империалистите от север“, на практика е изчезнала от политическата реалност на страната. Той отбеляза, че "крайнодясната опозиция оцелява само с кървавите долари, които текат от империалистите“.

Венецуелският лидер многократно е заявявал, че страната е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нахлуване от 100 години. Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не се борят достатъчно с трафика на наркотици. Американският флот разположил осем кораба, една ядрена подводница и над 16 000 военнослужещи в Карибско море и унищожава моторни лодки в международни води, превозващи хора, обвинени в контрабанда на наркотици от Венецуела.

Тръмп разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат да нанасят удари по цели на наркокартели във Венецуела. На 31 октомври обаче Тръмп заяви, че не обмисля удари по венецуелска територия.


Венецуела
  • 1 кравария

    4 0 Отговор
    оттича в канала и след чехлювците в Афганистан ще яде пердах и от венецуелските индианци, хахаха

    06:14 11.11.2025

  • 2 Хайо

    4 0 Отговор
    Преди 48 часа в този сайт ни убеждаваха ,че Мадуро молел за пощада Сащ и щял да напуска страната си ,аз не улавям такова нещо в изявлението му от днес .Кой лъже в случая ? Сайта Факти или Сащ ?

    06:19 11.11.2025

  • 3 Венецуела

    0 1 Отговор
    няма да бъде колония на САЩ, тя ще остане колония на Куба

    06:37 11.11.2025