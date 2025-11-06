Дания към Доналд Тръмп: Дръж си лапите далеч от Гренландия!

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че САЩ трябва да оставят Гренландия на мира, потвърждавайки позицията на Копенхаген относно амбицията на президента Доналд Тръмп да придобие огромния арктически остров, цитира думите му "Политико".
Расмусен се срещна в четвъртък с новия посланик на САЩ в Дания, Кен Хауъри. Според датския телевизионен канал TV2 , срещата им е продължила около час - по-дълго от типичен уводен разговор.
На въпроса дали е казал на Хауъри "да си държи лапите далеч от Гренландия", Расмусен отговори: "Да, трябва, както и САЩ като цяло - и американците знаят това много добре."
"Преди всичко, мисля, че беше приятно да се срещна с американския посланик. Чакаме го отдавна и е добре, че е тук. Важно е да имаме представител от администрацията на Тръмп", добави Расмусен.
Тръмп многократно е изразявал интерес към придобиването на Гренландия — и е отказал да изключи използването на военна или икономическа принуда, за да я получи — заявявайки, че се нуждае от арктическия остров за целите на националната сигурност. Дания твърди, че Гренландия не е за продажба.
Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания, а жителите ѝ са граждани на ЕС. Проучване на общественото мнение през януари показа, че повечето гренландци предпочитат да останат в Дания, вместо да се присъединят към САЩ.
Расмусен е бил министър-председател на Дания от 2009 до 2011 г. и отново от 2015 до 2019 г. Хауъри, съосновател на PayPal заедно с Илон Мъск, преди това е бил посланик на САЩ в Швеция по време на първия мандат на Тръмп.
