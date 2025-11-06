Новини
Свят »
Дания »
Дания към Доналд Тръмп: Дръж си лапите далеч от Гренландия!

Дания към Доналд Тръмп: Дръж си лапите далеч от Гренландия!

6 Ноември, 2025 18:40 1 576 34

  • дания-
  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • ларс льоке расмусен-
  • мете фредериксен

Проучване на общественото мнение през януари показа, че повечето гренландци предпочитат да останат в Дания, вместо да се присъединят към САЩ

Дания към Доналд Тръмп: Дръж си лапите далеч от Гренландия! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че САЩ трябва да оставят Гренландия на мира, потвърждавайки позицията на Копенхаген относно амбицията на президента Доналд Тръмп да придобие огромния арктически остров, цитира думите му "Политико".

Расмусен се срещна в четвъртък с новия посланик на САЩ в Дания, Кен Хауъри. Според датския телевизионен канал TV2 , срещата им е продължила около час - по-дълго от типичен уводен разговор.

На въпроса дали е казал на Хауъри "да си държи лапите далеч от Гренландия", Расмусен отговори: "Да, трябва, както и САЩ като цяло - и американците знаят това много добре."

"Преди всичко, мисля, че беше приятно да се срещна с американския посланик. Чакаме го отдавна и е добре, че е тук. Важно е да имаме представител от администрацията на Тръмп", добави Расмусен.

Тръмп многократно е изразявал интерес към придобиването на Гренландия — и е отказал да изключи използването на военна или икономическа принуда, за да я получи — заявявайки, че се нуждае от арктическия остров за целите на националната сигурност. Дания твърди, че Гренландия не е за продажба.

Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания, а жителите ѝ са граждани на ЕС. Проучване на общественото мнение през януари показа, че повечето гренландци предпочитат да останат в Дания, вместо да се присъединят към САЩ.

Расмусен е бил министър-председател на Дания от 2009 до 2011 г. и отново от 2015 до 2019 г. Хауъри, съосновател на PayPal заедно с Илон Мъск, преди това е бил посланик на САЩ в Швеция по време на първия мандат на Тръмп.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОЛШЕВИК

    14 7 Отговор
    Интересно ще стане ако тия западни откачалки се сбият!

    Коментиран от #13

    18:42 06.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 долу сащ

    11 4 Отговор
    споко, ще ви го вкарат демократично!!! и натовски

    18:44 06.11.2025

  • 6 Бай Георги

    6 2 Отговор
    Той и друго държи,ами трудно го намира.

    18:44 06.11.2025

  • 7 чичи Мончу

    3 2 Отговор
    дъ ми ядети кайсиййти!

    18:45 06.11.2025

  • 8 Тръмпи

    13 2 Отговор
    Малко му е Аляска ,иска по голям излаз горе интересно ,защо?

    18:45 06.11.2025

  • 9 Дедо

    6 4 Отговор
    Тръмпа да не е някво животно та "лапите"? Много арогантно...

    18:45 06.11.2025

  • 10 хи хи

    14 0 Отговор
    Бай Дончо няма лапи, той има копита🤣

    18:46 06.11.2025

  • 11 Вярно е

    5 4 Отговор
    Че в Дания има нещо гнило

    18:49 06.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 комунист

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Едва ли ще видим нещо подобно, защото винаги се казва Западните развити държави.....Но за Русия не можем да кажем същото. За последните 40 години с кого ли не води война със страните от СССР. То не беше Грузия,Чечня......а сега и с православна Украйна..... Как пък всички фашисти. А иначе Путин президент на капиталистическа Русия, защо не е на комунистическа. Така мечтай ти интелигентни хора да се сбият по между си. Това е присъщо за крепостните селяни

    Коментиран от #16

    18:50 06.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кариера

    2 3 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:51 06.11.2025

  • 16 Ха ХаХа

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "комунист":

    Какво ли да каже един бивш руски а сега европейски роб

    Коментиран от #20

    18:52 06.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    2 6 Отговор
    Една малка ошибка при тест на Минитмен бързо ще направи датчаните и гренландците верни приятели
    на Америка. Спроси Япония 👍

    18:55 06.11.2025

  • 18 демократ

    6 0 Отговор
    Че какви гренландци има в Гренландия като това са дарчани.
    Колкото фолклендци има на Фолкландските острови

    18:56 06.11.2025

  • 19 Фейк на часа

    5 3 Отговор
    Впиянчените русофобни дъртаци, които воюваха досега в Украйна, догодина заминават да се бият в Гренландия против американската армия. Те вече са ветерани, ще ни убеждават за огромните победи на датската армия и как Тръмп губи войната.

    Коментиран от #22

    18:57 06.11.2025

  • 20 комунист

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Забравяш, преди това византийски,после турски, немски....А бе, роден за роб,по друг начин не може да съществува . Но така или иначе сме роби,но поне да изберем господар при който живеем най добре. А този господар със сигурност не е руски,при тях сме живели като истински роби, затворени в собствената ни страна. Даже при турчина с боздугана може ли сме да обикаляме света

    Коментиран от #21

    19:00 06.11.2025

  • 21 Ако не бе Русия

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "комунист":

    Обикалял си с националност.. Османлия, а не българин

    Сега щеше да сервираш на османлиите които забавляват жена ти

    Коментиран от #24

    19:03 06.11.2025

  • 22 Урсула 1984

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фейк на часа":

    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп!

    19:07 06.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 комунист

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ако не бе Русия":

    Ти кажи къде е била Русия 500 години, докато турчина ни коли и беси? Аз ще те освободя,но нека първо турчина 10 поколения те коли, беси, изнасилва.... твоите родители, дядовци, прадеди, прапрадеди,прапра.....хайде бягай се скрий някъде стига като латерна да повтаряш едно и също. Българин съм бил много, много преди да я има Русия. Русия е създадена векове след България. Със сигурност ще ни има и много, много след Русия. Не сме били с Русия, когато България е граничела на три морета

    Коментиран от #28

    19:15 06.11.2025

  • 25 Българин

    1 2 Отговор
    Ако е мъж, Тръмп ще нареди незабавен ядрен удар по прогнилото бивше кралство! И без това за тях няма никакво бъдещете, това е очевидно за всички!

    Коментиран от #27

    19:18 06.11.2025

  • 26 бай дончо

    1 0 Отговор
    я млъкнете смешкофци
    че ще ви накарам да плащате двойно сащ оръжие за бункера

    Дания към Доналд Тръмп: Дръж си лапите далеч от Гренландия!

    19:19 06.11.2025

  • 27 руснак

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Като гледам как богато живее един обикновен датчанин,а един обикновен руснак може само да мечтае за такъв живот. При положение че Русия е пълно с газ,петрол,злато.....

    19:25 06.11.2025

  • 28 Ако Руският император

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "комунист":

    Беше прочел Законите на Крум ихда му е ясно колко лъжливо,крадливо,предателско и алкохолизирано е българското племе, той мърсолът си нямашефда хвърли тук.
    Апропо, къде бяха западняците 500 г.и защо те не ни освободиха.?

    Коментиран от #29, #30

    19:34 06.11.2025

  • 29 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ако Руският император":

    Само тъпа ците говорят за някакво освобождение.на никой друг не му пука.

    19:40 06.11.2025

  • 30 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ако Руският император":

    Да си чул руснаците да са организирали кръстоносни походи...... Руснаците винаги са гледали техния интерес,но не и интереса на християните. Винаги са гледали да управляват православните, винаги да са им господари и никога да ги приемат за равни . Учете история,не тази измислената от комунистите,а истинската, реалната

    Коментиран от #32, #33, #34

    19:41 06.11.2025

  • 31 Жоро

    0 0 Отговор
    И какво ще направи Дания на САЩ?

    19:46 06.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ко Каза

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    За кръстоносните походи? Ти чети история.

    19:51 06.11.2025

  • 34 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Трамплиерите доказаха че кръстоносните походи са грабителски.
    Калоян побеждава кръстоносците които го излъчват чехсамо преминават, но превземат Византия.
    Калоян отсича главата на граф дьо Ньой
    Като отмъщение страшният договор Ньойскияг и подписан в графство дьо Ньой на Париж.
    Когато си недоумен пишеш глупостите в твоя пост

    20:05 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания