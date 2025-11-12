Тръмп сваля митата на кафето, съди BBC и няма да връща портрета на Байдън в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да намали вносните мита върху кафето поради покачващите се цени.

„Ще намалим някои мита и в страната ще влезе повече кафе“, каза той в интервю за Fox News, обсъждайки покачващите се цени на храните.

По-рано CNN съобщи, че вносните мита на Тръмп са довели до покачване на цените на дребно на кафето в страната с близо 21% на годишна база. Според Националната асоциация за кафе, САЩ внасят повече от 99% от кафето, консумирано в страната. Най-големите източници на кафе на зърна идват от Бразилия (над 30%), Колумбия (18,3%) и Виетнам (6,6%).

Тръмп заяви, че ще трябва да заведе дело за клевета срещу британската медийна корпорация BBC, твърдейки, че е изопачила съдържанието на неговите изказвания, като ги е редактирала.

„Мисля, че ще трябва. Защо не? Те подведоха обществеността и го признаха. Мисля, че трябва. Защото не можеш да позволиш на хората да правят това. Беше много несправедливо“, подчерта президентът на САЩ, визирайки действията на журналистите от BBC.

BBC съобщи по-рано тази седмица, че Тръмп е заплашил да я съди за 1 милиард долара, ако не премахне предаването с редактираните изказвания на американския лидер до 14 ноември. Делото се отнася до едночасово предаване „Панорама“, което BBC излъчи през октомври 2024 г. В него речта на Тръмп беше редактирана, за да се внуши, че той призовава за превземането на Капитолия, досато всъщност той говореше за необходимостта от изразяване на граждански позиции чрез мирни средства.

Веднага след редактираната част, BBC показа кадри на хора, настъпващи към Капитолия, създавайки впечатлението, че следват призива на Тръмп. Всъщност, тези кадри са заснети преди Тръмп да започне речта си на митинг с хиляди поддръжници във Вашингтон. В резултат на този скандал, главният изпълнителен директор на медията Тим Дейви и ръководителят на новините Дебора Търнес подадоха оставка. Ръководителят Самир Шан публично се извини за това „погрешно решение“.

На 6 януари 2021 г. поддръжници на тогавашния президент Тръмп щурмуваха Капитолия, за да предотвратят признаването на резултатите от президентските избори през ноември 2020 г., спечелени от Джо Байдън. По време на безредиците в сградата полицията застреля протестиращ, а служител на полицията на Капитолия почина след сблъсъците.

Доналд Тръмп обяви, че не възнамерява да върне портрета на своя предшественик Джо Байдън в Белия дом и възнамерява да запази на негово място снимка на писалка – автоматично устройство, използвано за подписване на документи.

„Не мисля“, каза той в интервюто за Fox News, на въпроса дали планира да замени писалката с портрет на Байдън.

През септември 2025 г. помощникът на Тръмп Марго Мартин публикува видеоклип, показващ официалните портрети на ръководителите на администрацията на САЩ в Западното крило на Белия дом. Между портретите на настоящия лидер, който е беше президент на САЩ и от 2017 до 2021 г., е поставена рамкирана снимка на писалка, използвана за автоматично подписване на Байдън от сътрудниците му, върху лист хартия.

През юли Белият дом започна собствено разследване на използването на писалка от Байдън за подписване на документи. Байдън призна в интервю за The New York Times, че е използвана писалка за подписване на помилвания от негово име. Той обаче заяви, че всички решения за помилване са взети лично от него и че е трябвало да прибегне до автоматично подписване поради големия брой документи.

На 5 юни Тръмп нареди разследване на здравето на своя предшественик по време на управлението му, както и използването на въпросната писалка. Преди това Тръмп заяви, че изпълнителните заповеди на Байдън за помилване на приблизително 2500 души, включително негови роднини, са невалидни, защото са подписани с писалката без знанието на бившия президент.