Рекордно ниски температури изненадват милиони: Първа студена вълна връхлита САЩ

Първата голяма студена вълна за сезона удари част от югоизточните щати на САЩ, предизвиквайки рекордно ниски температури и изненадвайки близо 18 милиона души, обхванати от предупреждения за студено време в Алабама, Флорида и Джорджия, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
На фона на преминаващия студен фронт няколко сантиметра сняг покриха районите около Големите езера, включително езерото Мичиган, които се намират близо или на границата с Канада.
Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток и югоизток от северната част на Големите равнини - щатите Монтана, Уайоминг, Северна и Южна Дакота, както и части от Минесота, където през уикенда имаше студени пориви на вятъра и сняг. За югоизточните щати това означава внезапен спад на температурите до стойности, характерни за зимата, след като през последните дни те достигнаха между 21 и 27 градуса по Целзий.
Някои дневни рекорди бяха надминати, отбеляза метеорологът Скот Клийбауър. На летището в Джаксънвил, Флорида, рано сутринта бяха отчетени -2 градуса по Целзий, което надминава предишния рекорд от 1 градус, поставен през 1977 г.
Югоизточната част на САЩ ще продължи да се сблъсква с по-студено от нормалното време през следващите няколко дни, преди температурите да се върнат към обичайните стойности в края на седмицата, отбелязва АП.
Клийбауър обясни и как ниските температури се отразяват на животните, които не са свикнали с тях. Например, игуаните започват да „замръзват“ и да падат от дърветата, когато температурите паднат под 4 градуса по Целзий - температури, които вчера бяха регистрирани на много места в северната част на Флорида.
„Игуаните преминават в режим на оцеляване и тяхната система практически се изключва. Те не са свикнали с такива студове и се сблъскват с тях едва няколко пъти в годината, ако изобщо това се случи“, обясни метеорологът.
В социалните мрежи се появиха публикации и кадри на „замръзнали“ игуани, за да илюстрират изненадата на местните жители от необичайното за сезона време.
