Рекордно ниски температури изненадват милиони: Първа студена вълна връхлита САЩ

Рекордно ниски температури изненадват милиони: Първа студена вълна връхлита САЩ

12 Ноември, 2025 09:55

Игуаните „замръзват“ на дърветата

Рекордно ниски температури изненадват милиони: Първа студена вълна връхлита САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Първата голяма студена вълна за сезона удари част от югоизточните щати на САЩ, предизвиквайки рекордно ниски температури и изненадвайки близо 18 милиона души, обхванати от предупреждения за студено време в Алабама, Флорида и Джорджия, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

На фона на преминаващия студен фронт няколко сантиметра сняг покриха районите около Големите езера, включително езерото Мичиган, които се намират близо или на границата с Канада.

Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток и югоизток от северната част на Големите равнини - щатите Монтана, Уайоминг, Северна и Южна Дакота, както и части от Минесота, където през уикенда имаше студени пориви на вятъра и сняг. За югоизточните щати това означава внезапен спад на температурите до стойности, характерни за зимата, след като през последните дни те достигнаха между 21 и 27 градуса по Целзий.

Някои дневни рекорди бяха надминати, отбеляза метеорологът Скот Клийбауър. На летището в Джаксънвил, Флорида, рано сутринта бяха отчетени -2 градуса по Целзий, което надминава предишния рекорд от 1 градус, поставен през 1977 г.

Югоизточната част на САЩ ще продължи да се сблъсква с по-студено от нормалното време през следващите няколко дни, преди температурите да се върнат към обичайните стойности в края на седмицата, отбелязва АП.

Клийбауър обясни и как ниските температури се отразяват на животните, които не са свикнали с тях. Например, игуаните започват да „замръзват“ и да падат от дърветата, когато температурите паднат под 4 градуса по Целзий - температури, които вчера бяха регистрирани на много места в северната част на Флорида.

„Игуаните преминават в режим на оцеляване и тяхната система практически се изключва. Те не са свикнали с такива студове и се сблъскват с тях едва няколко пъти в годината, ако изобщо това се случи“, обясни метеорологът.

В социалните мрежи се появиха публикации и кадри на „замръзнали“ игуани, за да илюстрират изненадата на местните жители от необичайното за сезона време.


  • 1 ?????

    17 1 Отговор
    Тва ще да е заради глобалното затопляне.

    Коментиран от #10

    09:58 12.11.2025

  • 2 Лукойл

    7 8 Отговор
    Сбогом Русия,здравей мизерия

    Коментиран от #5

    10:09 12.11.2025

  • 3 име

    12 2 Отговор
    Трола деса-стоян каза че заради глобалното затопляне газ няма да ни трябва за отопление в домакинствата. От 2022 западна Европа вече нямат нужда и от подгряване на топла вода за къпане, щото нали трябва да му е гадно на Путин. А и индустрията им спря да работи, газ не им трябва (деса-стоян не знае че в промишлеността се ползва газ, щото никога не е работил), така че западна Европа вече напълно енергийно независима!

    Коментиран от #6

    10:17 12.11.2025

  • 4 Я пък тоя

    4 2 Отговор
    Голяма работа, че има студ.
    САЩ нали си доставят руски газ и нефт, ще се топлят. А и свой си имат.
    Да му мислят тези със санкциите!

    10:19 12.11.2025

  • 5 Атлантик

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лукойл":

    Да, ама сме независими !
    И има банани !
    :-))

    Коментиран от #7

    10:19 12.11.2025

  • 6 Бикът от Шри Ланка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Другар,ЛАПАЙ шекерената пръчка

    Коментиран от #8

    10:21 12.11.2025

  • 7 Сталин

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Атлантик":

    Банана-това е символа на Българската Демокрация, знаете ли колко хора навремето скачаха за банани и колко хора паднаха жертва в борбата за банани,за да има сега вие пишлемета да рупате демократични банани.Даже мисля тези дни да ида до Софийска Община при ония келемета и да им предложа на постамента на МОЧА да издигнем банан за паметник с подпис на Сорос,даже ще поканим и Сорос да открие паметника ,докато е още жив,докато още не е пукнал.После ще вкараме в учебната програма на децата да им обясним концепцията за банана и колко е важен за Българската Демокрация и да бъдат горди с техните родители че изградиха просперираща Бананова Република.

    10:21 12.11.2025

  • 8 име

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бикът от Шри Ланка":

    Стоенча, що се хабиш до мислиш и без това нивото ти е на чyкчa, пиши само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим подобаващо, както винаги!

    10:30 12.11.2025

  • 9 Руцкий толь

    1 0 Отговор
    сега ако имаха Сибирски поток 25 нямаше да студуват. Виж арабите. При тях винаги е топло у дома щото имат Арабски поток 16

    10:38 12.11.2025

  • 10 хах

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Да, заради него е. Иначе щеше да е още по-студено!

    10:59 12.11.2025

  • 11 Здравко Боцков

    0 0 Отговор
    Дони мъглата,
    оправи климата!
    Сняк заваля,
    бензина поевтиня,
    ГМО кравари
    карат тежки товари
    с V8 джипари.
    Няма зелени,
    няма червени!
    Но има карти,
    сделки, крипто
    и бургери омазнени!

    11:05 12.11.2025