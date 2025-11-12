Израел отваря граничния пункт "Зиким" за хуманитарни доставки към Газа

Израел отново отвори контролно-пропускателния пункт „Зиким“ за преминаване на камиони с хуманитарна помощ към Газа, съобщи КОГАТ, административен орган към израелското Министерство на отбраната, отговарящ за подкрепата на палестинците, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В официално съобщение службата уточни, че мярката се предприема „в съответствие с политическите директиви“. Хуманитарната помощ ще бъде разпределена от ООН и международните организации след щателна проверка от страна на граничната охрана.
Хуманитарните служби на ООН призовават да бъдат отворени отново всички гранични пунктове, особено за доставка на помощи към северната част на палестинския анклав, след сключването на споразумението за прекратяване на огъня миналия месец.
Според OCHA граничният пункт е бил затворен на 12 септември, като оттогава не е преминала нито една пратка с хуманитарна помощ. Израел не коментира причините за затварянето.
Въпреки това, през периода на затварянето до Северна Газа е достигнало някакво количество продукти от първа необходимост чрез Южна Газа, но тази подкрепа се оказа недостатъчна. Миналия месец международна мониторингова организация официално обяви, че населението в северната част на Газа и околността гладува.
1 Архимандрисандрит Бибиян
12:58 12.11.2025
2 Палестинец
Нашата национална доктрина.
13:02 12.11.2025
3 Значи че до сега
13:06 12.11.2025
4 Колко пъти Израел е нарушил примирието
Откакто прекратяването на огъня влезе в сила преди месец, израелските атаки са убили най-малко 242 палестинци и са ранили 622. Един месец след обявяването на прекратяване на огъня в ивицата Гааза, Израел наруши споразумението с почти ежедневни атаки, убивайки стотици хора. Нацистки Израел е нарушил споразумението за прекратяване на огъня най-малко 282 пъти от 10 октомври до 10 ноември, чрез продължаване на атаките от въздуха, артилерията и директните стрелби, съобщава правителствената медийна служба в Гааза. Службата заяви, че Израел е стрелял по цивилни 88 пъти, е нападал жилищни райони отвъд „жълтата линия“ 12 пъти, е бомбардирал Гааза 124 пъти и е разрушавал имоти на хора 52 пъти. Тя добави, че Израел е задържал и 23 палестинци от Гааза през последния месец. Израел също така продължи да блокира жизненоважна хуманитарна помощ и да разрушава домове и инфраструктура в Ивицата ....
Така се пише статия мисирки! Така ....
13:11 12.11.2025
5 Писна ни ей
13:15 12.11.2025
6 Механик
Кво стаа там? Нещо ми се види ,че ВСУ сдават багажа, а?
13:16 12.11.2025