Израел отваря граничния пункт "Зиким" за хуманитарни доставки към Газа

Израел отново отвори контролно-пропускателния пункт „Зиким“ за преминаване на камиони с хуманитарна помощ към Газа, съобщи КОГАТ, административен орган към израелското Министерство на отбраната, отговарящ за подкрепата на палестинците, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В официално съобщение службата уточни, че мярката се предприема „в съответствие с политическите директиви“. Хуманитарната помощ ще бъде разпределена от ООН и международните организации след щателна проверка от страна на граничната охрана.

Хуманитарните служби на ООН призовават да бъдат отворени отново всички гранични пунктове, особено за доставка на помощи към северната част на палестинския анклав, след сключването на споразумението за прекратяване на огъня миналия месец.

Според OCHA граничният пункт е бил затворен на 12 септември, като оттогава не е преминала нито една пратка с хуманитарна помощ. Израел не коментира причините за затварянето.

Въпреки това, през периода на затварянето до Северна Газа е достигнало някакво количество продукти от първа необходимост чрез Южна Газа, но тази подкрепа се оказа недостатъчна. Миналия месец международна мониторингова организация официално обяви, че населението в северната част на Газа и околността гладува.