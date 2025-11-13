Новини
Свят »
САЩ »
САЩ натрупват петрол като никога досега - 6,4 млн. барела за седмица

САЩ натрупват петрол като никога досега - 6,4 млн. барела за седмица

13 Ноември, 2025 21:55 793 33

  • петрол-
  • суров петрол-
  • сащ-
  • барел

Производството на бензин и преработката в рафинериите също се увеличават, вносът намалява

САЩ натрупват петрол като никога досега - 6,4 млн. барела за седмица - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Запасите на суров петрол в САЩ, с изключение на количествата в Стратегическия петролен резерв, са се увеличили с 6,4 милиона барела през седмицата, приключила на 7 ноември, достигайки общо 427,6 милиона барела, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Информацията е базирана на последния доклад на Американската енергийна информационна администрация.

Средното количество суров петрол, преработвано в американските рафинерии, е било 16 милиона барела на ден - с 717 000 барела на ден повече в сравнение с предходната седмица. Рафинериите са работили на 89,4% от капацитета си.

Производството на бензин също се е увеличило и е достигнало средно 9,9 милиона барела на ден.

Вносът на суров петрол в страната е спаднал с 703 000 барела на ден на седмична база, като е достигнал средно 5,2 милиона барела на ден.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ натрупват петрол щото са прости

    15 0 Отговор
    И не знаят че петрола ще поевтинява вероятно ... не са умни като у нас толупите и праситата

    21:57 13.11.2025

  • 2 Който трупа петрол

    21 0 Отговор
    се готви за война!

    Коментиран от #11, #25

    21:58 13.11.2025

  • 3 Ще продават на

    15 1 Отговор
    твоите урсулинци.

    21:58 13.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    4 12 Отговор
    Маскаля вероятно ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #8, #27

    21:59 13.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Ще ни продават по 5 долара литър

    22:00 13.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    18 2 Отговор
    Естествено !!! Само те ще купуват от Русия , и ще препродават на балъците !!!
    Нов тълковен речник :
    Балъците - Урсулианците

    Коментиран от #10, #12

    22:01 13.11.2025

  • 8 Не знам за другите,

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    но Европа ще го гризне. Целта на Тръмп е Европа да бъде смачкана.

    22:01 13.11.2025

  • 9 Ае копейките

    7 6 Отговор
    Лукойл руски ли е или Ротшилдски?

    Коментиран от #13, #14

    22:01 13.11.2025

  • 10 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #16, #18

    22:03 13.11.2025

  • 11 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Който трупа петрол":

    С електрички нямаа да стане

    22:03 13.11.2025

  • 12 Пак аз

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Верно си бит с мотика по главата като малък

    Коментиран от #19

    22:03 13.11.2025

  • 13 Русофила до вчера раздуваше, че

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ае копейките":

    Лукойл не е руска!
    Къде са сега да ги е..?

    Коментиран от #17

    22:04 13.11.2025

  • 14 Копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ае копейките":

    На нас още не са ни казали какво да викаме!

    22:04 13.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ачо

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Русофила до вчера раздуваше, че":

    Сега русофилите левият за нафтата на умриЕло.

    22:06 13.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Американците извършиха боен опит

    1 4 Отговор
    с нова ядрена ракета върху Стелт в Прибалтика на 50 км от руската граница!

    22:09 13.11.2025

  • 21 Вие

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Епа да":

    Паветниците сте правени с фикня!

    22:11 13.11.2025

  • 22 Господин Тръмп си черпи Петрол от

    6 1 Отговор
    Русия А ние тук се печем на бавен огън.
    А в Украйна ВСУ се пече на солнцепек.
    Европейския съюз плаща на САЩ оръжия и ги изпраща в Украйна където те биват препродавани и парите потъват с мечи и джобове. Така че ние сме най-загубени и погубени от санкциите и наложените нови правила които нашият умен в кавички ръководител подписа.. всичко е ток и жица и пет евра от първи първи които ще ни занулят допълнително.

    22:11 13.11.2025

  • 23 Много ясно

    3 1 Отговор
    Ще качат цената с тези санкции и после ще продават на глупава Европа. Да се радват тъпейките, че ще е всичко скъпо и Европа източена.

    22:13 13.11.2025

  • 24 Механик

    4 1 Отговор
    В заглавието "САЩ натрупват петрол като никога досега". малко по-надолу : "Вносът на суров петрол в страната е спаднал с 703 000 барела"...
    Абе в тоя сайт все от сметището ли ви набират бе?

    Коментиран от #28, #33

    22:14 13.11.2025

  • 25 Ми че те

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Който трупа петрол":

    вечно са си във война

    22:14 13.11.2025

  • 26 Факт

    1 1 Отговор
    Готвят световна енергийна блокада!

    22:17 13.11.2025

  • 27 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Непременно ще го гризнат. Само че вие първо трябва да си върнете Крим и да превземете Курск.
    Ама вие сте печени. Нато ви пази и ЕС ви ГАЗИ.

    Коментиран от #32

    22:19 13.11.2025

  • 28 Абе и ти си едн механик тип

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    викам ти майсторе, що не ти знам името.
    Те си имат Тексас с петролните кладенци, поне официално копат от там.

    22:20 13.11.2025

  • 29 Истината

    2 0 Отговор
    Тръмп се е улашИл путин бда не му наложи санкции и мита.
    😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:22 13.11.2025

  • 30 Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️‍🌈

    0 1 Отговор
    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен


    ще дам на желаещите в г🍑зът

    22:25 13.11.2025

  • 31 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Бай Дончо хитреца купува петрол от Русия със "скидка".

    22:25 13.11.2025

  • 32 Меанико,

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Поболи се бе човек с тоя Крим и със Зеленски.Рак ще фанеш де.. а

    22:28 13.11.2025

  • 33 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Това тук е сметището,колега.Не ги намират.Направо ги изсипват ония от сметосъбирането.

    22:28 13.11.2025