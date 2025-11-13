САЩ натрупват петрол като никога досега - 6,4 млн. барела за седмица

Запасите на суров петрол в САЩ, с изключение на количествата в Стратегическия петролен резерв, са се увеличили с 6,4 милиона барела през седмицата, приключила на 7 ноември, достигайки общо 427,6 милиона барела, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Информацията е базирана на последния доклад на Американската енергийна информационна администрация.

Средното количество суров петрол, преработвано в американските рафинерии, е било 16 милиона барела на ден - с 717 000 барела на ден повече в сравнение с предходната седмица. Рафинериите са работили на 89,4% от капацитета си.

Производството на бензин също се е увеличило и е достигнало средно 9,9 милиона барела на ден.

Вносът на суров петрол в страната е спаднал с 703 000 барела на ден на седмична база, като е достигнал средно 5,2 милиона барела на ден.