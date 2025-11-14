The New York Times: Храната в САЩ поскъпна заради митата на Тръмп, Вашингтон обмисля мащабно сваляне на тарифи

Администрацията на Тръмп може да обяви мащабни освобождавания от настоящите тарифи поради покачващите се цени на храните в САЩ, пише съобщи това, позовавайки се на източници.

Според източници мярката може да засегне някои от така наречените ответни тарифи, наложени от САЩ през април, като продукти, внесени от страни, които все още не са сключили търговски споразумения с Вашингтон, потенциално биха могли да бъдат освободени от тарифите.

По-рано тази седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че Вашингтон ще обяви мерки през следващите няколко дни за понижаване на вътрешните цени на определени селскостопански продукти, включително кафе и банани.

The New York Times от своя страна уточни, че тарифните изключения могат да се отнасят и за вносно говеждо месо и цитрусови плодове.

Вестникът припомня, че през септември Тръмп е инструктирал министъра на търговията Хауърд Лътник и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър да определят кои стоки, които не са произведени в САЩ, ще бъдат освободени от тарифите. Сега продукти, произведени в Съединените щати, също могат да бъдат освободени от тарифите. Вестникът отбелязва, че тези мерки противоречат на плановете на президента на САЩ да подкрепя местното производство и че Тръмп все още не е взел окончателно решение.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп заведе дело срещу властите в Калифорния заради неотдавна одобреното от жителите на щата преначертаване на избирателните райони, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на съдебни документи.



Преначертаването на избирателните райони може да осигури на управлявания от Демократическата партия щат още пет места в Камарата на представителите на САЩ. По този начин демократите противодействат на усилията на републиканците да си осигурят в законодателния орган още пет места от Тексас.



Министерството на правосъдието се включи като ищец в съдебното дело, което е заведено на 5 ноември от местната калифорнийска организация на Републиканската партия и от 19 регистрирани гласоподаватели от този щат.



Делото оспорва т. нар. Предложение 50, което миналата седмица бе одобрено при гласуване на жителите на Калифорния с близо 64% от гласовете.



Главният прокурор на САЩ Пам Бонди вчера публикува в социалната мрежа "Екс" изявление, в което упреква губернатора на Калифорния - демократът Гавин Нюсъм - в "заграбване на властта чрез безсрамното Предложение 50 за прекрояване на избирателните райони".