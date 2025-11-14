Премиерът на Румъния пред Euronews: Санкциите срещу "Лукойл" не са фатални за нас, по-сложно е в България и Молдова

Национализацията на рафинерията „Петротел“, собственост на „Лукойл“, от румънските власти е „последна мярка“ за страната, заяви румънският премиер Илие Боложан в интервю за Euronews.

„Това би била последната мярка“, каза той. „Ситуацията е динамична. Има работна група по този въпрос, но нека видим какви решения ще бъдат взети на световно ниво следващата седмица, особено в Съединените щати.“

Според премиера в момента има два варианта по отношение на рафинерията „Лукойл“: или Съединените щати се съгласяват на отлагане на санкциите, за да избегнат смущения в енергийния сектор, или активите на „Лукойл“ ще бъдат продадени. „През този период се водят преговори както между ЕС и САЩ, така и между Румъния и САЩ на експертно ниво, за да се разбере как ще продължат в следващия период“, каза той. „Съществува възможност за забавяне, за да могат санкциите да бъдат приложени без големи смущения, или възможност за сключване на търговски сделки, които биха позволили санкциите да бъдат наложени незабавно.“

„Прилагали сме тези санкции в Румъния и в предишни години, но в съответствие с решенията на Европейската комисия, а сега трябва да ги прилагаме въз основа на решенията на САЩ“, отбеляза премиерът. „А това изисква малки законодателни промени, които вероятно ще направим следващата седмица.“

Правителственият ръководител призна, че санкциите срещу Лукойл биха могли да повлияят негативно на румънски компании, като например Romgaz. „Ако не се намери търговско решение, операциите на Лукойл в Румъния ще бъдат много трудни, защото всяка компания, която работи с нея, ще бъде обект на тези санкции, освен ако не раздели ясно финансовите потоци“, каза той.

Според премиера затварянето на Лукойл няма да доведе до повишаване на цените на горивата в Румъния. „Това не трябва да се случва“, каза Боложан. „Делът на Лукойл на румънския пазар на горива е важен, но не толкова голям, че да създаде сериозни проблеми.“ От друга страна, той смята, че санкциите срещу Лукойл биха могли да повлияят на пазарите в региона, където компанията има по-значително присъствие – в България и Молдова.

Министърът на енергетиката Богдан Иван обяви в четвъртък, че министерството е подготвило регламент относно активите на Лукойл в Румъния. „Вече сме подготвили проект за регламент, който да регулира тази нова ситуация за румънската държава и всички страни, засегнати от санкциите на САЩ, в пряка комуникация с Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и компанията“, каза той.

Иван добави, че документът е изготвен, за да се гарантира, че „няма смущения в румънския енергиен сектор, за да се избегне вреда за компаниите, които имат търговски отношения с Лукойл, и за да се избегне недостиг на гориво на пазара“. Този регулаторен акт трябва да получи обратна връзка от Министерството на финансите, Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, след което ще бъде приет от правителството.